Бета-выпуск KDE Plasma 6.7

|1.3, Аноним (-), 21:41, 14/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Лучшее в мире DE становится лучше с каждым релизом!
Команда KDE вообще большие молодцы! За неделю больше изменений, чем в гноме за год. Я вообще не понимаю, чем эти гномосeки занимаются. Вроде и денег им отсыпают нехило, а выхлопа что-то нет... Точнее, он вроде как есть, но выходит не из тех мест, из которых хотелось бы...
|2.5, Аноним (5), 21:58, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>За неделю больше изменений, чем в гноме за год.
Ну тут как посмотреть, Гном тоже пилят:
https://thisweek.gnome.org
Что заметно на протяжении времени, что в КДЕ вроде бы каждый выпуск куча изменений и они постоянно что-то придумывают, но вот при использовании как будто это вечная бета и роллинг.
|3.8, Матвей (??), 22:11, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> вечная бета и роллинг.
Похоже на глупый троллинг. Gnome неюзабельный совершенно. Для серьезной работы вообще не подходит.
|4.14, pic (??), 22:16, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Никто не заставляет!
Но камень в лужу всё равно кину!
|3.10, Аноним (10), 22:12, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Так не нужно ганяться за новьём.
Просто поставить Kubuntu LTS или Debian - и порядок.
|3.20, Аноним (20), 22:30, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Потому что KDE это не KISS.
У гнома KISS к чему относится, к самому гному или пользователю?
|2.49, ФермерСтив (?), 00:00, 15/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Direct Scan-out и Hardware Overlays, все это давно есть в wlroots, labwc.
То, что KWin научился в overlay, это не прям нововведение.
Union, - это еще и куча прослоек.
|1.6, Аноним (6), 21:59, 14/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Интересно. Я уже лет так 20 слежу за новостями Линукса, и каждый месяц кто-нибудь что-нибудь допиливает и дорабатывает в каком-нибудь оконном менеджере. Частенько "полностью перерабатывает".
Есть два вопроса:
1. Как людям это всё не надоело?
2. Когда это наконец кончится?
|2.11, Аноним (11), 22:13, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это новые люди. Вот пришли и вкорячили сохранение табов в файловом менеджере каждые 5 секунд, кнопки со списками запуска filelight. При этом, обнуление xattrs 20 лет исправить не могут, нет заинтересованных в исправлении багов.
|2.12, pic (??), 22:13, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Если бы в i3wm или icewm, ну даже в LXDE такой магией занимались, у этих проектов не было бы ни одного шанса стать популярными.
|2.27, Аноним (21), 22:55, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> каждый месяц кто-нибудь что-нибудь допиливает и дорабатывает
Линукс тем и отличается от виндовса, что в виндовсе люди работают, а в линуксе - постоянно что-то обновляют.
|3.32, Аноним (32), 23:11, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Например та штука которая фоткает твой экран, она просто работает.
А вот проводник после обновления не работает, но ничего страшного и без него поработают
|2.34, Аноним (34), 23:15, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
остальное время что делаешь? от своих вторников патчей откатываешься?
|2.38, Аноним (38), 23:20, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Я уже лет так 20 слежу за новостями Линукса, и каждый месяц кто-нибудь что-нибудь допиливает и дорабатывает в каком-нибудь оконном менеджере. Частенько "полностью перерабатывает".
Законы капитализъма. Если ты не растешь, значит ты мёртв.
|2.13, pic (??), 22:15, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
KDE Plasma SP2
SP2 - Service Pack 2 (кто забыл что это)
|1.19, Аноним (19), 22:27, 14/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Реализована полноценная поддержка сохранения и восстановления сеансов при использовании Wayland
Дждвадцать лет дждали
|3.39, Аноним (-), 23:25, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
надеюсь, никогда
в оконной системе ненужны серверы печати и шрифтов, ненужна запускалка исполняемых файлов и неспособность выводить что-то сложнее текста
|1.22, anan (?), 22:40, 14/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Пока не надо прогреваться про "Реализована полноценная поддержка сохранения и восстановления сеансов при использовании Wayland".
Оно реализовано на стороне КДЕ, но теперь надо ждать QT 6.12, который выйдет осенью.
А затем ждать, когда сами программы будут это поддерживать, надо думать, что многие и не будут никогда.
Такой нелёгкий путь базовой функции для ОС... Ну хоть сейчас в последнием повороте находимся.
|2.30, Аноним (21), 22:59, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Интересно получается, сейчас есть некий постоянно меняющийся протокол вейленда, и то, что по-разному накодили в разных DE.
|2.40, Аноним (-), 23:26, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Такой нелёгкий путь базовой функции для ОС...
расскажи пожалйста, в какой ещё операционной системе есть такая функция?
|3.45, Аноним (21), 23:43, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А это фича не ОС. Приложению надо самому почесаться. А если приложение этого не сделает - система его не сохранит никак.
|4.48, Аноним (-), 23:57, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
именно поэтому в иксах приложение не чешется для сохранения своей позиции и это делают иксы?
что там насчет изначального утверждения о базовости этой функции? определитесь уже, базовая или нинужна
|1.28, mihael1ex (ok), 22:56, 14/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>> Добавлена возможность независимого переключения между виртуальными рабочими столами на каждом экране
Кстати, кто знает, на Gnome это есть?
А то в те времена когда я пользовался Gnome, то этого не было (или я не нашел)
|3.37, Аноним (38), 23:20, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Гном-2
Ну, в те времена это была неплохая ДЕ.
Но времена прошли.
|1.41, Аноним (-), 23:31, 14/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
слишком много изменений, действительно здоровенная портянка
разрабы кодое должны мне одну мышь, ну или хотя бы заменить стертое колесо на старой
|1.46, Аноним (46), 23:56, 14/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Сколько оптимизаций kwin, хотя я бы не сказал, что он уж сильно тормозной и жрущий, и ни одного для главного тормоза в кедах - плазмы.
