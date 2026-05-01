Бета-выпуск KDE Plasma 6.7

Объявлено о переходе ветки KDE Plasma 6.7 на стадию бета-тестирования и заморозке кодовой базы от внесения функциональных изменений (допускается только приём исправлений). Релиз KDE Plasma 6.7 намечен на 16 июня. Основные изменения в KDE Plasma 6.7: В состав включён пользовательский интерфейс Plasma Bigscreen, предназначенный для использования на мультимедийных устройствах, подключаемых к телевизорам и проекторам. Окружение оптимизировано для работы с большими экранами и управления без клавиатуры c использованием пультов дистанционного управления или голосового помощника.

В состав включён унифицированный движок стилей Union, позволяющий использовать разные технологии стилевого оформления приложений, доступные в KDE. По умолчанию для стилей задействован формат CSS вместо ранее используемого SVG. Подготовлена новая реализация темы Breeze, оформленная в формате CSS. Движок Union состоит из трёх слоёв: Входной слой реализуется через подключаемые плагины, обеспечивающие разбор входных форматов файлов со стилями и их преобразование в абстрактное описание для отрисовки. Например, в качестве входного формата могут использоваться темы оформления в формате SVG или CSS. Промежуточный слой оформлен в виде библиотеки, описывающей модель данных и методы для применения стилей к каждому элементу. Выходной слой содержит плагины для преобразования сформированного промежуточным слоем универсального стиля в команды для отрисовки, специфичные для конкретного графического стека. Например, на выходе могут формироваться стили для QtQuick или Qt Widgets.

Реализована полноценная поддержка сохранения и восстановления сеансов при использовании Wayland, позволяющая восстановить состояние, привязку к виртуальным рабочим столам и позицию окон прерванного сеанса после перезагрузки или аварийного завершения работы. Реализация основана на добавленной в KWin поддержке протокола xdg-session-management, предложенного в выпуске Wayland-Protocols 1.48.

Добавлена возможность независимого переключения между виртуальными рабочими столами на каждом экране (ранее виртуальные рабочие столы переключались синхронно на всех мониторах, а теперь в привязке к каждому монитору).





Добавлен режим ввода с клавиатуры диакритических знаков и спецсимволов, отсутствующих на физической клавиатуре. При удержании нажатия клавиши, связанной со спецсимволом, теперь показывается всплывающая подсказка, позволяющая во время ввода быстро выбрать нужный спецсимвол. Выбор осуществляется клавишами управления курсором, нажатием упомянутых в подсказке цифр или кликом мыши. Режим реализован в модуле plasma-keyboard и требует включения виртуальной клавиатуры (System Settings > Keyboard > Virtual Keyboard).





Предоставлена возможность установки собственных звуковых тем из загруженных архивов, без необходимости их предварительной ручной распаковки в каталог .../share/sounds.

Добавлена функция для проверки настроек микрофона, позволяющая записать себя, а потом воспроизвести запись для оценки выставленной чувствительности микрофона.





Старый диалог для управления очередью вывода на печать заменён на вызов отдельного приложения plasma-print-queue, позволяющего наглядно управлять несколькими очередями для разных локальных или внешних принтеров.

В композитный менеджер KWin добавлена возможность использования замещающих друг друга виртуальных фреймбуферов при работе с несколькими GPU (multi-GPU swapchain), а также реализована поддержка графического API Vulkan в DRM-бэкенде (Direct Rendering Manager), что после внесения оптимизаций в будущем позволит добиться увеличения производительности в конфигурациях с несколькими GPU. На текущем этапе производительность связок из встроенных GPU AMD и Intel с дискретными видеокартами AMD и NVIDIA при использовании Vulkan примерно соответствует OpenGL.

Добавлена поддержка xdg-портала Notification для настройки и вывода уведомлений из изолированных приложений, например, поставляемых в формате Flatpak.

Добавлена поддержка портала (xdg-desktop-portal) "Background apps" (org.freedesktop.background.Monitor), позволяющего графическим приложениям переходить в фоновый режим со скрытием окон, оставляя лишь индикатор о своём состоянии в системном лотке.

Добавлена поддержка второй версии портала org.freedesktop.impl.portal.InputCapture, применяемого для организации доступа к захвату ввода из изолированных приложений.

В KWin добавлена поддержка Wayland-протокола ext-background-effect-v1, дающего возможность создавать такие эффекты, как размытие фона.

В композитном менеджере KWin реализована поддержка экспериментального Wayland-протокола xx-fractional-scale-v2, благодаря которому удалось избавиться от излишних зазоров между соседними элементами на экранах с высокой плотностью пикселей, например, между развёрнутым на весь экран окном и панелью. Протокол xx-fractional-scale предоставляет возможность масштабирования системы логических координат, значения в которой задаются целыми числами, для повышения точности позиционирования и увеличения разрешения логических координат до отдельных пикселей. Подобная возможность решает проблему с ограниченным разрешением системы логических координат, недостаточным для позиционирования на уровне отдельных пикселей, необходимого для полноценной реализации дробного масштабирования в KDE. При помощи протокола xx-fractional-scale композитный сервер и клиент могут согласованно использовать разные системы координат (логические и пиксельные) при работе с объектом wl_surface. Логические координаты применяются для описания размера содержимого и позиций окон с точки зрения пользователя, а пиксельные координаты отражают фактические размеры в буферах при отрисовке на экран. Протокол xx-fractional-scale вводит коэффициент масштабирования (scale), связывающий логические и пиксельные координаты, и позволяющий обрабатывать ситуации, когда на единицу логических координат приходится несколько пикселей.





В KWin внесены оптимизации, повышающие производительность и эффективность энергопотребления в программах, осуществляющих отрисовку при помощи CPU. Оптимизация заметна в большинстве программ KDE и в приложениях, использующих QtWidgets (в QtWidgets для отрисовки применяется CPU, а в QtQuick задействовано ускорение через GPU). Например, при работе в KDevelop теперь всегда плавно двигается указатель, а нагрузка на CPU при прокрутке снизилась с 80-90% до 20%.

В KWin продолжена работа по реализации поддержки графического API Vulkan в DRM-бэкенде (Direct Rendering Manager). Ожидается, что использование Vulkan позволит добиться увеличения производительности в конфигурациях с несколькими GPU. Реализована возможность использования Vulkan для загрузки текстур из GPU в CPU.

На системах с драйверами i915 и Intel XE для GPU Intel в KWin включена поддержка аппаратных overlay-плоскостей (overlay plane), позволяющих отображать содержимое напрямую без прохождения через композитинг. Изменение повысило производительность и сократило энергопотребление приложений и игр, поддерживающих добавленную функциональность.







В меню, использующих тему оформления Breeze, реализовано изменение фона элементов при клике.





Упрощён интерфейс показа QR-кода в виджете работы с буфером обмена (кнопка копирования перенесена в заголовок).

Повышена точность позиционирования виджетов на рабочем столе. При перемещении виджета в область, в которую он не помещается, теперь выводится эскиз, показывающий ближайшее свободное место, в котором фактически окажется виджет.





Обеспечено изменение стиля всплывающих подсказок в соответствии с активной темой оформления.

Улучшена реализация эффекта Mouse Marks (превращение курсора в маркер, оставляющий линии на экране) на сенсорных экранах. Добавлена поддержка рисования одновременно нескольких линий на экранах с поддержкой мультитач.

В синхронизированные с Plasma Login Manager настройки добавлены параметры раскладки клавиатуры.

В виджетах Task Manager и System Tray удалена опция для использования более крупных пиктограмм и увеличенных отступов на сенсорных экранах и планшетах. Указано, что данная опция не работала корректно и приводила к проблемам при отображении.

Реализован глобальный режим push-to-talk, при котором микрофон включается только во время нажатия и удержания определённой комбинации клавиш.

В виджеты управления яркостью и цветопередачей добавлены кнопки для быстрого переключения между светлым и тёмным режимами оформления.





В конфигураторе реализован показ страниц настройки игровых контроллеров, мыши и тачпада только при наличии данных устройств.

Улучшено редактирование элементов на рабочем столе на системах с сенсорным экраном.

При поиске по слову "память" (memory) теперь в числе рекомендаций предлагается запустить приложение System Monitor.

В виджетах и приложении System Monitor реализована поддержка отслеживания сетевой активности на платформе FreeBSD.

В диалог завершения зависших процессов добавлен индикатор прогресса выполнения операции.





В виджете определения цвета пикселя (Color Picker) обеспечен вывод подсказки об отсутствии выбранного цвета (ранее показывалось, что выбран цвет #000000).

В обзорном режиме реализована возможность использования прокрутки или клавиш Page Up/Page Down для переключения между виртуальными рабочими столами.

На системах с Wayland обеспечена синхронизация изображения указателя стилуса с указателем мыши и тачпада.

В KWin реализована возможность определения постоянных правил, исключающих содержимое определённых окон при записи скринкастов.

В программу для создания скриншотов Spectacle добавлена опция "--release-capture", эквивалентная опции "Accept on click-and-release" в настройках (создание скриншота сразу после отпускания кнопки мыши после выделения прямоугольной области, без отдельного подтверждения операции).

В приложении System Monitor и виджете для отслеживания состояния системы учтён выбор единиц измерения информации, например, GB (миллиард байт) или GiB (2^30).

Реализовано округление уровня масштабирования экрана, близкого к 100%, 200% и 300%, до данных величин для повышения производительности.

На рабочем столе обеспечено появление панели управления виджетами (Widget Explorer) рядом с указателем мыши, а не рядом с левым краем экрана.

В конфигураторе страница с настройками удалённого рабочего стола (Remote Desktop) перенесена в группу "Безопасность и приватность".

В виджете "Disks & Devices" улучшена обработка устройств, примонтированных в loop-режиме.





В меню приложений Kicker по аналогии с Kickoff появилась возможность использования не квадратных кнопок в панели.

В конфигураторе реализована поддержка предпросмотра видео для тем оформления экрана входа SDDM.

Улучшено оформление диалогов, создаваемых KWin.

Добавлена настройка для изменения задержки перед появлением интерфейса переключения между окнами после начала удержания Alt+Tab.

В настройки виджета просмотра списка окон добавлены опции для изменения порядка сортировки и группировки по виртуальным рабочим столам и комнатам (activitie).

В конфигураторе на странице настройки курсора при предпросмотре обеспечено приведение изображений курсоров к выбранному размеру.

В Kwin реализовано запоминание для каждого экрана отступов между окнами в мозаичном режиме.

При повторном открытии интерфейса выбора обоев рабочего стола обеспечен переход к тому месту, на котором пользователь остановился в прошлый раз.

В интерфейсе выбора Emoji варианты значков с разным цветом кожи сгруппированы в отдельный всплывающий диалог.

Предоставлена возможность выставления глобальной комбинации клавиш для очистки истории уведомлений.





В конфигураторе задействована более традиционная кнопка "< Back" для возвращения из подкатегорий (ранее было "< Название категории").

Добавлен отдельный интерфейс для конфигурирования сетевых принтеров, совместно используемых в Windows-сетях.

В конфигураторе на странице с настройками уведомлений реализована поддержка воспроизведения выбираемых звуков уведомлений, независимо от включения звука уведомлений.

В конфигураторе на страницу настройки сети добавлены опции для VPN L2TP.

Возвращена возможность выбора темы оформления Air Plasma, более легковесной, чем тема Oxygen.

Реализован скруглённый стиль выделения элементов в приложениях на базе QtWidgets, таких как Dolphin, Okular и KMail. Изменение позволило унифицировать внешний вид и повсеместно перейти к стилю выделения, ранее задействованному в приложениях на базе QtQuick.

В меню приложений Kickoff обеспечено мерцание секции меню "избранное" сразу после добавления приложения в "избранное" через контекстное меню, чтобы наглядно показать где теперь можно быстро найти приложение.





В уведомлениях, генерируемых рабочим столом Plasma, изменена пиктограмма и сокращён заголовок.

В виджет с часами добавлена поддержка вьетнамского лунного календаря.

Обновлён интерфейс для настройки OpenVPN, в который добавлена поддержка параметров для управления сжатием, MTU, NCP, TLS, таймаутами и шифрами.

В конфигураторе на странице настройки сетевого соединения объединены вкладки "Wi-Fi" и "Wi-Fi Security".

В конфигураторе на странице управления правами доступа приложений появилась кнопка для отзыва разом всех полномочий на запись приложениями скринкастов.

Подготовлен обработчик KIO S3, позволяющий напрямую из Dolphin и приложений KDE работать с файлами, хранимыми в S3-совместимых облачных хранилищах, таких как Amazon S3, Cloudflare R2, DigitalOcean Spaces и MinIO.

В виджетах для управления буфером обмена и сетевым подключением реализовна унифицированная кнопка возврата на прошлую страницу (на вложенных страницах теперь не показываются две кнопки "Назад").





В KRunner по умолчанию включён плагин вывода информации о глобальных комбинациях клавиш.

В виджете с реализацией глобального меню обеспечен показ меню для активного окна, даже если это окно размещено на другом экране. Для возвращения старого поведения, при котором меню пропадает после перемещения окна на другой экран, в настройки добавлена специальная опция.

При мозаичной компоновке двух смежных окон они теперь равномерно центрируются во всём доступном экранном пространстве с учётом панелей (раньше ближайшее к панели окно сжималось больше, чем другое окно).

В изолированных приложениях повышена надёжность инициирования записи скринкастов и запросов к удалённым рабочим столам.

Налажено задействование 3D-ускорения в конфигурациях с несколькими GPU, один из которых не поддерживает OpenGL.

Решены проблемы работы с буфером обмена в некоторых приложениях на базе фреймворка wxWidgets, таких как KiCad и Audacity. Исправление включено в состав находящейся в разработке ветки wxWidgets 3.3.3.

В утилиту kscreen-doctor добавлена поддержка изменения свойства экранов "AutoRotatePolicy", определения активного экрана и одновременного включения/выключения поддержки HDR и расширенного диапазона цветов (Wide Gamut).

В диалоге выбора экрана для его трансляции на другие системы или предоставления совместного доступа улучшена визуализация эскизов и обеспечен показ обоев рабочего стола в качестве фона.

Предоставлена возможность добавления дополнительных виджетов с часами для разных часовых поясов, которые среди прочего будут показывать отличия времени от текущего часового пояса.

В виджете с глобальным меню скруглены углы подсвечиваемых элементов меню.

Предоставлена возможность определения отдельной клавиши-модификатора для перевода фокуса на панель.

Диалог для выбора каталогов унифицирован с диалогом, применяемым при сохранении и открытии файлов (вместо отдельного диалога для каталогов в штатный диалог открытия файлов добавлен режим показа только каталогов).

В инструмент для шифрования каталогов Plasma Vault добавлена индикация монтирования в режиме только для чтения.

В апплете настройки сети предоставлена возможность ограничения диапазона частот Wi-Fi (2.4 GHz или 5 GHz).

При отключении активации KRunner при попытке набора с клавиатуры на рабочем столе, реализован вызов обработчика для выделения файлов по первым набранным буквам.

В виджет System Tray добавлена опция для сортировки элементов в обратном порядке.

На системах с несколькими GPU обеспечена корректная запись содержимого экрана в Spectacle и приложениях на базе KPipeWire (раньше могло использоваться не то устройство отрисовки).

В утилиту System Monitor и виджет показа информации о системе добавлено определение конфигураций с несколькими GPU, а так же предоставление статистики о полнодисковом шифровании и RAID.

В KWin добавлена поддержка 3D LUTs (3D Lookup Tables) для переназначения цветов, что снизило потребление ресурсов на GPU, предоставляющих функции для ускорения преобразования цветов.

Прекращено создание контекстов OpenGL для приложений, не использующих OpenGL, что позволило снизить потребление памяти на 10-15 MB для каждого подобного приложения и сократить время запуска.

В KWin внесены оптимизации, повышающие производительность интерфейса переключения между окнами по Alt+Tab при включении эффекта "Highlight Window" и большом числе свёрнутых окон.

В конфигураторе на странице "Default Applications" появилась возможность выбора вызываемого по умолчанию приложения с реализацией календаря-планировщика.

В апплет, вызываемый при клике средней кнопки мыши на часах, добавлена опция для открытия календаря-планировщика.

Добавлена поддержка помещения в избранное операций в приложениях, показанных в результатах поиска.

В контекстное меню, показываемое при клике правой кнопкой мыши на обоях рабочего стола, добавлен пункт для просмотра информации об изображении.

В System Monitor обеспечено разделение GPU по названиям. Через контекстное меню, показываемое для приложения System Monitor, теперь можно напрямую вызвать конкретные режимы мониторинга, например, просмотр списка запущенных процессов.

Виджет для вставки в панель разделителя теперь доступен через кнопку добавления новых элементов на странице настройки панели, а не через боковую панель со списком виджетов.

Для многомониторных конфигураций добавлена опция, позволяющая отображать интерфейс переключения между окнами по Alt+Tab только на основном экране, независимо от того на каком экране находится фокус ввода.

В меню приложений Kicker обеспечена маркировка специальным значком недавно установленных программ, по аналогии с тем как это делается в интерфейсе Kickoff.

Разрешено перемещение мышью приложений в секцию "избранное" виджетов Kickoff, Kicker и Dashboard.

В KRunner расширены возможности вычисления произвольных математических выражений, например, теперь можно вводить не только "sqrt(2) + 2", но и "2 + sqrt(2)".

Уменьшен размер анимированных GIF-изображений, создаваемых в приложениях, использующих библиотеку KPipeWire.

В KWin добавлена эвристика, определяющая целесообразность применения прямого вывода (direct scan-out) для повышения производительности и снижения энергопотребления при раскрытии окон на весь экран.

Реализована возможность выставления для дисплея цветового профиля ICC при включённом режиме HDR.

Для многих ноутбуков с процессорами AMD реализована возможность отключения драйвера адаптивной модуляции подсветки экрана или ручной регулировки параметров при его использовании. Указанный драйвер изменяет цвета на экране для улучшения видимости информации при низком уровне яркости.

При выводе информации о системе (Info Center) показания датчиков температуры теперь выводятся в единицах измерения, заданных в системных настройках.

В меню Kickoff добавлена поддержка удаления приложений из секции "Избранное", путём перемещения мышью ярлыка за пределы виджета.





В виджет управления выводом на печать добавлена индикация числа активных и находящихся в очереди заданий вывода на печать по отдельности для каждого из принтеров.

В KWin добавлены оптимизации, снижающие энергопотребление при работе с полноэкранными окнами и эффектами, на которые не влияет применение прямого вывода (direct scan-out).

В меню приложений Kicker добавлена опция для отображения списка недавно открытых каталогов. В виджетах Kicker и Dashboard предоставлена возможность удаления элементов из секции "Избранное" через их перемещение мышью за пределы виджета.

В виджет управления сетью добавлена поддержка создания дубликатов профилей сетевых соединений.

В правила переопределения атрибутов окон приложений (KWin Window Rules) добавлена возможность привязки диалоговых окон к указанному родительскому окну.

Добавлена возможность переименования или перемещения типового каталога "Projects", который с недавних пор стал создаваться дистрибутивами в домашнем каталоге пользователя в дополнение к каталогам "Documents", "Downloads", "Desktop", "Videos", "Music" и "Pictures".

Добавлена функция увеличения содержимого экрана без заметной потери качества, основанная на эффекте Zoom в KWin.

В размещаемый на панели виджет вывода на печать добавлены метки о числе активных и находящихся в очереди работ.

При запросе X11-приложением, выполняемым через XWayland, прав на отправку программно сгенерированных событий мыши и клавиатуры, теперь отображается имя приложения. В конфигураторе обеспечен вывод списка приложений, которым ранее было предоставлено подобное полномочие.

Обеспечено применение стиля оформления KDE к диалогам, выводимым Qt-приложениями, использующими QML-тип MessageDialog (например, используется приложением Sticky Note в диалоге подтверждения).

Упрощено нажатие на кнопки в верхней части Widget Explorer (нажатие теперь срабатывает если кликнуть уперев курсор в границу экрана над кнопкой, без точного попадания по кнопке).

Реализован учёт дополнительных параметров при автоматическом изменении яркости экрана для более качественной работы в условиях часто меняющегося освещения.

Убрано ограничение, отводившее 25 секунд на выбор цвета после вызова виджета с пипеткой (Color Picker).



