Mozilla возвращает поддержку TLS 1.0/1.1 в Firefox

Компания Mozilla приняла решение временно вернуть поддержку протоколов TLS 1.0/1.1, которые были отключены по умолчанию в Firefox 74. Поддержка TLS 1.0/1.1 будет возвращена без выпуска новой версии Firefox через систему экспериментов, применяемых для пробных внедрений новых возможностей. В качестве причины упоминаются то, что из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 люди вынуждены работать из дома и не могут получить доступ к некоторым важным государственным сайтам, которые до сих пор не поддерживают TLS 1.2.

Напомним, что в Firefox 74 для обращения к сайтам по защищённому каналу связи сервер должен предоставить поддержку как минимум TLS 1.2. Отключение произведено в соответствии с рекомендациями IETF (Internet Engineering Task Force). Причиной отказа от поддержки TLS 1.0/1.1 является отсутствие поддержки современных шифров (например ECDHE и AEAD) и требование поддержки старых шифров, надёжность которых на современном этапе развития вычислительной техники поставлена под сомнение (например, требуется поддержка TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA, для проверки целостности и аутентификации используется MD5 и SHA-1). Возможность работы с устаревшими версиями TLS определяется через настройку security.tls.version.enable-deprecated в about:config.



