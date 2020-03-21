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Mozilla возвращает поддержку TLS 1.0/1.1 в Firefox

21.03.2020 21:05

Компания Mozilla приняла решение временно вернуть поддержку протоколов TLS 1.0/1.1, которые были отключены по умолчанию в Firefox 74. Поддержка TLS 1.0/1.1 будет возвращена без выпуска новой версии Firefox через систему экспериментов, применяемых для пробных внедрений новых возможностей. В качестве причины упоминаются то, что из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 люди вынуждены работать из дома и не могут получить доступ к некоторым важным государственным сайтам, которые до сих пор не поддерживают TLS 1.2.

Напомним, что в Firefox 74 для обращения к сайтам по защищённому каналу связи сервер должен предоставить поддержку как минимум TLS 1.2. Отключение произведено в соответствии с рекомендациями IETF (Internet Engineering Task Force). Причиной отказа от поддержки TLS 1.0/1.1 является отсутствие поддержки современных шифров (например ECDHE и AEAD) и требование поддержки старых шифров, надёжность которых на современном этапе развития вычислительной техники поставлена под сомнение (например, требуется поддержка TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA, для проверки целостности и аутентификации используется MD5 и SHA-1). Возможность работы с устаревшими версиями TLS определяется через настройку security.tls.version.enable-deprecated в about:config.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.fxsitecompat.dev/e...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 74
  3. OpenNews: В ночных сборках Firefox отключена поддержка TLS 1.0 и TLS 1.1
  4. OpenNews: План прекращения поддержки TLS 1.0 и 1.1 в Chrome
  5. OpenNews: Mozilla, Cloudflare и Facebook представили TLS-расширение для делегирования короткоживущих сертификатов
  6. OpenNews: Mozilla внедряет CRLite для проверки проблемных TLS-сертификатов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52584-tls
Ключевые слова: tls, firefox, mozilla
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 21:07, 21/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Это был икспиримент!
     
     
  • 2.4, Анонимно (ok), 21:10, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Экскремент
     
     
  • 3.15, Тот_Самый_Анонимус (?), 21:37, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Слепственный экскремент.
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 21:50, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты возьмешь себе павианиху, Андрей? Сельма будет против, но таково требование Эксперимента! Как известно, Эксперимент есть Эксперимент. Надеюсь,  вы  не сомневаетесь,  Сельма,  что  Эксперимент  есть  именно  эксперимент — не экскремент, не экспонент, не перманент, а именно Эксперимент?..
     

  • 1.2, InuYasha (?), 21:09, 21/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Я ожидал увидеть в качестве причин многое:
    - по просьбам пользователей
    - для совместимости с железом
    - по какому-то там закону
    ...
    НО НЕ
    > из-за пандемии коронавируса

    !!!

     
     
  • 2.10, Total Anonimus (?), 21:20, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Некоторые из за вируса вообще браузеры выпускать не хотят . ))) На самом деле это и есть основная причина : договорились мочить всей шайкой , а пришла на стрелку только мозилла . Так что разборки откладываются до выздоровления хрома , а с ним и условно самостоятельных клонов . Предварительно до 10 апреля . Скорее всего и скоропрекратимподдержку ны ТыТрубе продолжится до этого срока .
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:10, 21/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    ВЕРНИТЕ XUL, А ТО НЕ МОГУ ИЗ ДОМА РАБОТАТЬ!
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:16, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    и java плагина не хватает
     
  • 2.28, sfdsf (?), 22:51, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не правильно говорите, нужно вернуть Firefox 3 и нормальные сайты, а то из-за современных браузеров и веб-макак памяти не хватает -_-"
     

  • 1.5, Аноним (5), 21:13, 21/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    *всплеск руками* А я предупреждал, что дроп 1.1 вызовет кучу проблем. Но никто ж не слушал и даже минусовали.
     
     
  • 2.8, suffix (ok), 21:19, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я бы лучше и 1.2 дропнул.

    Быстрее все бы на 1.3 перешли.

    Не из-за безопасности - из-за того что сайты на 1.3 тупо быстрее работают (особенно для повторных подключений если 0-RTT early_data включён).

     
     
  • 3.23, нах. (?), 22:38, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Быстрее все бы на 1.3 перешли.

    твой гугель и так уже перешел.
    А я скорее дропну поддержку https нахрен. (в конце-концов, рашкованы платящие троянизированным операторам - должны на свои деньги страдать, а больше он уже низачем и не нужен)

     
  • 2.21, нах. (?), 22:36, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну так там выше правильно объяснили - единственная проблема, на самом деле заставившая мурзилу пошевелиться (попутно в очередной раз напомнив, кто управляет "вашим" браузером) - что заболевший гугль не пришел на стрелку, и все звиздюли прилетели поторопившейся мурзиле. То есть это не "поганый админ сайт настроить нормально не может, опять не открывается с какими-то непонятными сообщениями непойми о чем", как должно было получиться, а "поганая мурзила опять не открывает сайт с какими-то непонятными сообщениями, макаки косорукие, ни одного обновления без проблем - вон, в гугле все нормально!"


     

  • 1.7, Корец (?), 21:16, 21/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    TLS 1.0/1.1 не нужен!!!1111
    Ай, нет, всё-таки ещё нужен...
     
  • 1.9, Ilya Indigo (ok), 21:20, 21/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Доктор же сказал в морг!
     
  • 1.11, Sluggard (ok), 21:20, 21/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 люди вынуждены работать из дома и не могут получить доступ к некоторым важным государственным сайтам, которые до сих пор не поддерживают TLS 1.2

    А если люди без пандемии не могли получить доступ к этим же сайтам, то на них как бы пофиг. Какие-то люди, какие-то важные для них сайты... Глупость какая, главное всех застроить.

     
     
  • 2.13, Total Anonimus (?), 21:25, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А без пандемии можно подождать 2-3 дня , пока админ протрезвеет .
     

  • 1.14, Аноним (14), 21:26, 21/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Откопали стюардессу!
     
     
  • 2.17, Аноним (3), 21:51, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    а на ней корона
     

  • 1.18, Аноним (18), 22:04, 21/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    а завтра они вам без выпуска новой версии через систему экспериментов коронусвирус засунут или еще что..
     
  • 1.19, microcoder (ok), 22:05, 21/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    PR такой PR. Не упустят момент напомнить о себе. Не напомнишь - забудут. Законы рынка, что уж тут поделать, коронавирус помогает :)
     
     
  • 2.27, Fyjy (?), 22:48, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не напомнишь что там было в странах где рынка нет?
    А! В совке сидели на фиговых копиях процов из стран с рыночной экономикой, а своих сделать не могли.
    Упс, блин
     

  • 1.20, Аноним (20), 22:06, 21/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хорошо входит и выходит. Замечательно выходит!
     
  • 1.22, N (?), 22:37, 21/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вообще не вижу смысла в блокировке TLS 1.0-1.1, можно же просто приравнять к незащищенному http.
     
     
  • 2.24, нах. (?), 22:42, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я тебе страшный тайна открою - он таки защищенный, если только ты специально не запихнешь в настройки сервера протоколы, которые давным-давно у всех отключены во всех местах (включая необходимость пересобирать модные-новые openssl со специальными ключами, чтобы они все же появились), поддержка нисисюрных-нисисюрных протоколов на которую кивают рабы мурзилы - существует только на бумаге. А вот впихивание без мыла ненужно-1.2+ как бы не наводит на мысли, что где-то там как раз старательно заложен бэкдор?

     

  • 1.25, Аноним (25), 22:42, 21/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    2036 год.
    Mozilla возвращает поддержку FTP в Firefox.
     
  • 1.26, Аноним (26), 22:43, 21/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > возвращена без выпуска новой версии Firefox через систему экспериментов, применяемых для пробных внедрений новых возможностей

    Ух ты, они уже зонд снаружи пробили...

     
  • 1.29, Аноним (29), 22:51, 21/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > 68.5.0esr (64-битный)

    Право, я не понимаю, о чем вы там))

     

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