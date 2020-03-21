Mozilla возвращает поддержку TLS 1.0/1.1 в Firefox

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|4.16, Аноним (16), 21:50, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ты возьмешь себе павианиху, Андрей? Сельма будет против, но таково требование Эксперимента! Как известно, Эксперимент есть Эксперимент. Надеюсь, вы не сомневаетесь, Сельма, что Эксперимент есть именно эксперимент — не экскремент, не экспонент, не перманент, а именно Эксперимент?..
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|1.2, InuYasha (?), 21:09, 21/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Я ожидал увидеть в качестве причин многое:
- по просьбам пользователей
- для совместимости с железом
- по какому-то там закону
...
НО НЕ
> из-за пандемии коронавируса
!!!
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|2.10, Total Anonimus (?), 21:20, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Некоторые из за вируса вообще браузеры выпускать не хотят . ))) На самом деле это и есть основная причина : договорились мочить всей шайкой , а пришла на стрелку только мозилла . Так что разборки откладываются до выздоровления хрома , а с ним и условно самостоятельных клонов . Предварительно до 10 апреля . Скорее всего и скоропрекратимподдержку ны ТыТрубе продолжится до этого срока .
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|2.28, sfdsf (?), 22:51, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не правильно говорите, нужно вернуть Firefox 3 и нормальные сайты, а то из-за современных браузеров и веб-макак памяти не хватает -_-"
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|1.5, Аноним (5), 21:13, 21/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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*всплеск руками* А я предупреждал, что дроп 1.1 вызовет кучу проблем. Но никто ж не слушал и даже минусовали.
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|2.8, suffix (ok), 21:19, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я бы лучше и 1.2 дропнул.
Быстрее все бы на 1.3 перешли.
Не из-за безопасности - из-за того что сайты на 1.3 тупо быстрее работают (особенно для повторных подключений если 0-RTT early_data включён).
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|3.23, нах. (?), 22:38, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Быстрее все бы на 1.3 перешли.
твой гугель и так уже перешел.
А я скорее дропну поддержку https нахрен. (в конце-концов, рашкованы платящие троянизированным операторам - должны на свои деньги страдать, а больше он уже низачем и не нужен)
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|2.21, нах. (?), 22:36, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну так там выше правильно объяснили - единственная проблема, на самом деле заставившая мурзилу пошевелиться (попутно в очередной раз напомнив, кто управляет "вашим" браузером) - что заболевший гугль не пришел на стрелку, и все звиздюли прилетели поторопившейся мурзиле. То есть это не "поганый админ сайт настроить нормально не может, опять не открывается с какими-то непонятными сообщениями непойми о чем", как должно было получиться, а "поганая мурзила опять не открывает сайт с какими-то непонятными сообщениями, макаки косорукие, ни одного обновления без проблем - вон, в гугле все нормально!"
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|1.11, Sluggard (ok), 21:20, 21/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 люди вынуждены работать из дома и не могут получить доступ к некоторым важным государственным сайтам, которые до сих пор не поддерживают TLS 1.2
А если люди без пандемии не могли получить доступ к этим же сайтам, то на них как бы пофиг. Какие-то люди, какие-то важные для них сайты... Глупость какая, главное всех застроить.
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|1.18, Аноним (18), 22:04, 21/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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а завтра они вам без выпуска новой версии через систему экспериментов коронусвирус засунут или еще что..
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|1.19, microcoder (ok), 22:05, 21/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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PR такой PR. Не упустят момент напомнить о себе. Не напомнишь - забудут. Законы рынка, что уж тут поделать, коронавирус помогает :)
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|2.27, Fyjy (?), 22:48, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А не напомнишь что там было в странах где рынка нет?
А! В совке сидели на фиговых копиях процов из стран с рыночной экономикой, а своих сделать не могли.
Упс, блин
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|1.22, N (?), 22:37, 21/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вообще не вижу смысла в блокировке TLS 1.0-1.1, можно же просто приравнять к незащищенному http.
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|2.24, нах. (?), 22:42, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я тебе страшный тайна открою - он таки защищенный, если только ты специально не запихнешь в настройки сервера протоколы, которые давным-давно у всех отключены во всех местах (включая необходимость пересобирать модные-новые openssl со специальными ключами, чтобы они все же появились), поддержка нисисюрных-нисисюрных протоколов на которую кивают рабы мурзилы - существует только на бумаге. А вот впихивание без мыла ненужно-1.2+ как бы не наводит на мысли, что где-то там как раз старательно заложен бэкдор?
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|1.26, Аноним (26), 22:43, 21/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> возвращена без выпуска новой версии Firefox через систему экспериментов, применяемых для пробных внедрений новых возможностей
Ух ты, они уже зонд снаружи пробили...
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