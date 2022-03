Mozilla ввела в строй платный сервис MDN Plus

Компания Mozilla объявила о запуске нового платного сервиса MDN Plus, который дополнит такие коммерческие инициативы, как Mozilla VPN и Firefox Relay Premium. MDN Plus представляет собой расширенный вариант сайта MDN (Mozilla Developer Network), на котором формируется коллекция документации для web-разработчиков, охватывающая поддерживаемые в современных браузерах технологии, включая JavaScript, CSS, HTML и различные Web API. Основной архив MDN останется, как и раньше, бесплатным. Из особенностей MDN Plus отмечается персонализация работы с материалами и предоставление средств для работы с документацией в offline-режиме. Из возможностей, связанных с персонализацией, выделяется адаптация оформления сайта под собственные предпочтения, создание коллекций с личными подборками статей и возможность подписки на уведомления об изменении API, CSS и интересующих статей. Для доступа к информации без наличия сетевого соединения предложено PWA-приложение (Progressive Web Application), позволяющее хранить архив документации на локальном носителе и периодически синхронизировать его состояние. Стоимость подписки составляет 5 долларов в месяц или 50 долларов в год за базовый набор и 10/100 долларов за набор с поддержкой прямой обратной связи с командой MDN и ранним доступом к новым возможностям площадки. MDN Plus пока доступен только для пользователей из США и Канады. В дальнейшем планируется обеспечить работу сервиса в Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Франции, Италии, Испании, Бельгии, Нидерландах, Новой Зеландии и Сингапуре.