Mozilla ввела в строй платный сервис MDN Plus

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|1.3, dullish (ok), 12:47, 25/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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50$ в год, что-бы читать инструкции как жить и кодить от профессиональных пролюбливателей всего и вся? Не, что-то не хочется.
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|1.5, Аноним (5), 12:54, 25/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Готов платить подписку за полное удаление JavaScript и всего подобного деградирующего.
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|2.8, qq (??), 13:13, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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about:config
javascript.enabled = false
не благодари
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|4.21, КО (?), 14:46, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну не знаю, глаза закрой что ли или компутер выключи.
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|1.7, Аноним (7), 13:13, 25/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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У mozilla слишком большие административные затраты и недостаточные на разработку
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|3.23, vitalif (ok), 14:58, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Чтобы корова меньше ела и больше доилась, её надо меньше кормить и больше доить
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|1.9, Аноним (10), 13:14, 25/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Самре главное: при авторизации на сайте разработчиков над вашим аккаунтом появится звёздочка. Это дорогого стоит!
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|2.16, Аноним (15), 13:56, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Та не, M$DN так не деградирует. Они хоть для своих некроразрабов стараются.
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|3.25, АнонС (?), 14:59, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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MSDN штука капитальная, но тут поддержка ОС vs браузера, и за $, чтож им значит шибко надо стало
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|4.27, АнонС (?), 15:18, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это к тому что, доп подписка нацелена на улучшение совместимости сайтов к FF или для удобства оффлайна и быстрых оповещений?
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|1.17, Аноним (17), 13:57, 25/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Уволены все сотрудники из команды MDN (Mozilla Developer Network). (11.08.2020 19:29)
Их тогда уволили в MDN Plus?
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|2.34, мурзила (?), 20:14, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет. Они для работы там непригодны - они все какие-то непонятные тексты писали, часто даже без картинок.
А в MDN Plus мы нормальных дизайнеров набрали - вон, смотри, темная темка!
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|1.24, Идиот (?), 14:59, 25/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Н-да... С таким "талантливым" руководством мозилла далеко может пойти и надолго.
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|1.28, Аноним (28), 17:57, 25/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пора с этого вашего веба валить на Gemini. Там хотя бы денег не просят за документацию ещё.
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|1.30, Аноним (30), 18:54, 25/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Опеннетчики как обычно, не читали, но осуждают. Средний разработчик на кофе тратит больше, чем стоит подписка, которая, к слову, не даёт никаких привелегий и доступа к секретам, просто экстра фичи. Понятно, что здешний эникей удавится, лишь ы деньги не платить за удобство. Но нищие эникеи и не аудитория mdn+ так-то
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