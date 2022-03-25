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Mozilla ввела в строй платный сервис MDN Plus

25.03.2022 12:02

Компания Mozilla объявила о запуске нового платного сервиса MDN Plus, который дополнит такие коммерческие инициативы, как Mozilla VPN и Firefox Relay Premium. MDN Plus представляет собой расширенный вариант сайта MDN (Mozilla Developer Network), на котором формируется коллекция документации для web-разработчиков, охватывающая поддерживаемые в современных браузерах технологии, включая JavaScript, CSS, HTML и различные Web API.

Основной архив MDN останется, как и раньше, бесплатным. Из особенностей MDN Plus отмечается персонализация работы с материалами и предоставление средств для работы с документацией в offline-режиме. Из возможностей, связанных с персонализацией, выделяется адаптация оформления сайта под собственные предпочтения, создание коллекций с личными подборками статей и возможность подписки на уведомления об изменении API, CSS и интересующих статей. Для доступа к информации без наличия сетевого соединения предложено PWA-приложение (Progressive Web Application), позволяющее хранить архив документации на локальном носителе и периодически синхронизировать его состояние.

Стоимость подписки составляет 5 долларов в месяц или 50 долларов в год за базовый набор и 10/100 долларов за набор с поддержкой прямой обратной связи с командой MDN и ранним доступом к новым возможностям площадки. MDN Plus пока доступен только для пользователей из США и Канады. В дальнейшем планируется обеспечить работу сервиса в Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Франции, Италии, Испании, Бельгии, Нидерландах, Новой Зеландии и Сингапуре.

  1. Главная ссылка к новости (https://hacks.mozilla.org/2022...)
  2. OpenNews: Google, Mozilla, Apple выступили с инициативой повышения совместимости между web-браузерами
  3. OpenNews: Mozilla введёт в строй MDN Plus, платный сервис с документацией для web-разработчиков
  4. OpenNews: Mozilla развивает механизм передачи телеметрии рекламным сетям, обеспечивающий конфиденциальность
  5. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2020 год
  6. OpenNews: Mozilla внедряет идентификаторы в загружаемые установочные файлы Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56910-mozilla
Ключевые слова: mozilla, mdn
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Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, dullish (ok), 12:47, 25/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    50$ в год, что-бы читать инструкции как жить и кодить от профессиональных пролюбливателей всего и вся? Не, что-то не хочется.
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 15:12, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    цепляются за соломинку, денег-то уже нет...
     
     
  • 3.33, _hide_ (ok), 19:36, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прислал патч -- оплати подписку )))
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:54, 25/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Готов платить подписку за полное удаление JavaScript и всего подобного деградирующего.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:11, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    NoScript доступен бесплатно.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 13:15, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Плати. Мне!
     
  • 2.8, qq (??), 13:13, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    about:config
    javascript.enabled = false
    не благодари
     
     
  • 3.13, Аноним (5), 13:39, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это другое... надо чтобы и духу его здесь не было
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 13:54, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и не будет жэж!
     
  • 4.18, Аноним из консоли (?), 14:15, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дык есть links, там и духа клятых современных движок и жса нет.
     
  • 4.21, КО (?), 14:46, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну не знаю, глаза закрой что ли или компутер выключи.
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:13, 25/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    У mozilla слишком большие административные затраты и недостаточные на разработку
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 13:32, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Они как раз и уволили всех разработчиков, сократив издержки
     
     
  • 3.23, vitalif (ok), 14:58, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Чтобы корова меньше ела и больше доилась, её надо меньше кормить и больше доить
     

  • 1.9, Аноним (10), 13:14, 25/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самре главное: при авторизации на сайте разработчиков над вашим аккаунтом появится звёздочка. Это дорогого стоит!
     
  • 1.11, Аноним (10), 13:16, 25/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Платный WebCam с толерастией?
     
  • 1.14, АнонС (?), 13:42, 25/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    M$DN
     
     
  • 2.16, Аноним (15), 13:56, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Та не, M$DN так не деградирует. Они хоть для своих некроразрабов стараются.
     
     
  • 3.25, АнонС (?), 14:59, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MSDN штука капитальная, но тут поддержка ОС vs браузера, и за $, чтож им значит шибко надо стало
     
     
  • 4.27, АнонС (?), 15:18, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это к тому что, доп подписка нацелена на улучшение совместимости сайтов к FF или для удобства оффлайна и быстрых оповещений?
     

  • 1.17, Аноним (17), 13:57, 25/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Уволены все сотрудники из команды MDN (Mozilla Developer Network). (11.08.2020 19:29)

    Их тогда уволили в MDN Plus?

     
     
  • 2.34, мурзила (?), 20:14, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Они для работы там непригодны - они все какие-то непонятные тексты писали, часто даже без картинок.

    А в MDN Plus мы нормальных дизайнеров набрали - вон, смотри, темная темка!

     

  • 1.19, Аноним (19), 14:21, 25/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А яндекс за 50 баксов они вернут?
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 14:49, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Разве люди не платили 50$ за удаление яндекса?
     

  • 1.20, ip1982 (ok), 14:42, 25/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пусть подключаются к Миру. Хотя нафиг...
     
  • 1.24, Идиот (?), 14:59, 25/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Н-да... С таким "талантливым" руководством мозилла далеко может пойти и надолго.
     
  • 1.28, Аноним (28), 17:57, 25/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пора с этого вашего веба валить на Gemini. Там хотя бы денег не просят за документацию ещё.
     
  • 1.29, Gedweb (ok), 18:36, 25/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда предложить нечего, а подписку хочется.
     
  • 1.30, Аноним (30), 18:54, 25/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Опеннетчики как обычно, не читали, но осуждают. Средний разработчик на кофе тратит больше, чем стоит подписка, которая, к слову, не даёт никаких привелегий и доступа к секретам, просто экстра фичи. Понятно, что здешний эникей удавится, лишь ы деньги не платить за удобство. Но нищие эникеи и не аудитория mdn+ так-то
     
     
  • 2.31, Аномнимый Автор (?), 18:58, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Богатенький Буратино, отсыть десяток-другой криптосольдо.
     
  • 2.32, Аноним (32), 19:20, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    опять этот маркетинговый бред про стоимость чашки кофе?
     
  • 2.35, pashev.ru (?), 20:24, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я только кофе не выпью. На каждом углу предлагают.
     

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