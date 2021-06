Mozilla создала площадку для обсуждения идей и предложений

2.24 , Аноним ( 26 ), 00:25, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А пользователи никогда не знают, что им нужно. Еще есть особенно страшный массив пользователей - консерваторы, которые не любит нового. На таких обращать внимания вообще не следует, они и не обращают, к счастью.

Протон же - лучшее, что было с Фоксом. Я вот сейчас сижу с него и до сих пор балдею от новых вкладок, настолько это прекрасно.

3.31 , Dzen Python ( ok ), 00:42, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Разраб-на-зарплате, залогинься уже.

Настолько топорные методы уже не работают.

Это твой огрызок уже не спасет, опять по итогам замера минус процента 2-3 будет.

3.37 , vz_2 ( ? ), 01:11, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот кдешники могут настроить фейс итак и сяк, и наперекосяк, под себя, как удобно, гном раньше можно было, сейчас никак без расширений, и то далеко не тааааак гибко как раньше. Вот вам пример, и кдешники не разу не консерваторы, но они хотя бы соображают что делают и чего не стоит делать, по уму, без попытки заклеймить ярлыком.

3.39 , Аноньимъ ( ok ), 01:21, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Еще есть особенно страшный массив пользователей - консерваторы, которые не любит нового. На таких обращать внимания вообще не следует, они и не обращают, к счастью. Ох блииин. Чувак, ты кукухой поехал по полной. Ох блин, ох божечки. Господь спаси его душу!

3.40 , Аноньимъ ( ok ), 01:32, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >А пользователи никогда не знают, что им нужно. Это верно от части.

Пользователи неплохо знают что им ненужно.

Так например ишак им не был нужен, а классический фаерфокс с дополнениями им был таки видимо нужен. Причём заметьте, классический фаерфокс не рекламировался огромными бюджетами, он как бы органичто получил популярность.

А новый ФФ теряет популярность вопреки маркетинговому бюджету. То есть пользователь конечно не знает заранее, но ваш продукт таки должен предлагать хоть какую-то ценность. А менять ЮИ без веских причин не просто плохой тон, это ошибка(с). И если говорить о смене ЮИ, никакой революции в этой области нет и не предвидится.

Базовые принципы давно открыты и остаются неизменны.

Так что раз в полгода менять юайку признак некомпетентности дизайнеров или руководства.