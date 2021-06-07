Mozilla создала площадку для обсуждения идей и предложений

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|1.1, Аноним (1), 22:51, 07/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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изобретение ради изобретения. куча готовых есть, в тч опенсорсных.
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|1.2, vz_2 (?), 23:00, 07/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Что это с ними случилось, аж диалога захотели?!
А как же SJW-браузер Firefox, народ на штыках понес новый SJW-"дизайн", не уж то, подгорело?
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|2.25, Аноним (-), 00:25, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Уже предложили слезть с иглы gtk и стандартов гнома?
Конечно всё понимаю, но сколько можно не замечать этой очевидной вещи? Все проблемы в UI из-за этой гадости, пусть сами варятся со своими "жирными пальцами" и "выпиливанием всех ненужных (по их мнению) менюшек, технологий". Это позволит решить огромный пласт проблем, начиная от идиотского расположения "cancel/ok", до огромных элементов (для людей с ограниченными возможностями). Не пора ли избавить от этой болезни?
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|3.33, vz_2 (?), 00:56, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> для людей с ограниченными возможностями
Отбирать эту возможность для таких людей не надо, но считать всех ограниченными - абсурд, поэтому нужны разные настройки, которых нет (или хотят убрать потом).
Отступы в интерфейсе можно было бы регулировать хотя бы расширением, типа Werewolf как у PaleMoon, но и этого нет, расширения обрезаны функционально.
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|1.5, Аноним (5), 23:03, 07/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Возникает только один вопрос, а какой смысл обсуждать уже принятые решения?
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|2.22, Dzen Python (ok), 00:21, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну, это старая добрая традиция демократии.
Главное, чтобы плебс был удовлетворен в своей жажде хлеба (вот вам сборка бесплатного браузера, только вы платите не деньгами, а сырьём бигдаты и просмотрами рекламы, атвичаю. Даже код вам выложим), зрелищ (ежегодная торжественная расправа куколдистов и обиженых над Столманом, как БигБоссом) и иллюзии значимости (Мы не просто так приняли, а с 146%-м одобрением приняли решение перейти на движок блинка. Сами голосовали же, ботоводы ночей не спали) - а там хоть трава не расти.
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|3.34, vz_2 (?), 00:59, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет совсем так, у нынешней демократии так - сначала сделать и принять абсолютно неприемлемый вариант, а потом, проявив мнимую снисходительность, протащить тот который изначально задумывался.
Технологии управления социумом.
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|1.6, neAnonim (?), 23:05, 07/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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там дизлайков нет и ругаться нельзя. проголосовал за компактную тему, больше там там делать нечего
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|2.42, Songo (ok), 01:41, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот и я заметил, что только лайки есть :))) Какие хитрые в Мозиле, правду видеть не хотят.
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|1.7, vz_2 (?), 23:09, 07/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Эта идея браузер уже не спасёт, слишком поздно. Поковырявшись в сети, много недовольных, причём много веб-разработчиков.
Жалкие попытки защитить на vc.ru просто смешны, комментарии типа просто смиритесь, вы олдфаги, УМВР, нормальные дополнения остались - умерли ненужные, я работаю в FullHD на 21" при 100% масштабировании, проверь глаза раз на 125% ставишь и т.д.
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|1.8, anon11981512 (?), 23:10, 07/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ну, я так понимаю, блок комментариев на опеннете теряет свой концептуальный смысл - надо теперь сраться там?
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|1.9, Аноним (9), 23:12, 07/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Верните назад уволенного и весь функционал расширений!
На UI более менее на_рать, это не так критично
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|1.10, Аноним (10), 23:16, 07/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Опеннетчикам представили возможность блеснуть словом и спасти браузер, но опять не так. Как же так...
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|2.11, vz_2 (?), 23:30, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Таки всё-таки спасти, а то ведь не признавались, всё ж нормально вроде бы, значит всё-таки что-то не так.
Вот предложил постом ранее проголосовать за компактный режим, но своё мнение уже высказал, да-да, это нормально высказывать своё мнение, это не значит, пардон, "сраться", как тут выше написано, а у SJW это уровень личного оскорбления.
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|2.13, vz_2 (?), 23:35, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И зачем сейчас спасать браузер, если по хорошему, Mozilla надо было обнародовать все скриншоты будущих изменений, а не те огрызки которые мы видели, там заметьте, в новостях до выхода 89 версии нет скриншотов огромных табов, отступов, начальной страницы, отсутствия иконок, тупо прокатили, прям как с Киберпанком 2077, последние уже ищут кому бы продаться после золотых бонусов. История ничему не учит глупцов.
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|2.20, Rev (?), 00:20, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так ведь там надо английский знать, а эти безграмотные...
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|2.28, Dzen Python (ok), 00:33, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"У нас было 2 вечно ПМС'ных жирухи, 75 небинарных гендеров-кодеров, 5 злобных феминаци, полсолонки трансгендеров-дизайнеров и целое множество обидчивых нацменьшинств всех сортов и расцветок, куколды, а также веганы, сектанты-экологисты, кусок левой ноги Греты, радикальные этические рукомои и 2 дюжины ампул амилнитрита. Не то чтобы это был необходимый запас для модерации голосовалки, где может написать любой юзер этих ваших токсичных интернетов, но если начал собирать SJW'шную мразь, становится трудно остановиться. Единственное, что вызывало у меня опасение — это дезигнеры. Ничто в мире не бывает более беспомощным, безответственным и порочным, чем дезигнеры в момент прихода к ним рационального мышления и жалости к юзеру. Я знал, что рано или поздно мы перейдем и на эту дрянь. "
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|2.44, Аноним (44), 01:46, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Опеннетчикам представили возможность блеснуть словом и спасти браузер, но опять не так. Как же так...
А уже не надо
Только поржать
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|1.14, anonymous (??), 23:38, 07/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Показуха. Здравые идеи идущие вразрез с политикой партии дезигнеров-маркетолухов будуть игнорировать и банить так же как и в багзилле.
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|1.16, ng (ok), 23:40, 07/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Стоять на месте можно даже тогда, когда идёшь.
Если идёшь не туда.
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|1.18, Dzen Python (ok), 00:10, 08/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Идеи:
1. Выкинуть из мразиллы sjw'шное дерьмо
2. Ввести жесткие экзамены для оставшихся дезигнеров по японской системе "3 прошедших из 100" и выкинуть непрошедших, недостаточно понимающих парадигму ранних фоксов (3-20)
3. Отправить посольство к шерстяному и умолять передать им на разработку старый правильный фокс и гоанну
4. Провести независимый аудит маститыми сторонниками СПО и почистить кодовую базу от всех факапов и спорных решений, вроде раста (растаманы, голос!)
5. ...
9. WE'LL MAKE FIREFOX GREAT AGAIN!
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|2.21, Rev (?), 00:21, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только наоборот, переписать на Раст всё остальное, чтобы не было как в хромом - одна новая CVE каждые два дня.
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|3.26, Аноним (26), 00:27, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И да, и нет.
Переписать можно красиво, а можно торопиться. Можно вновь попасть на давно пройденные логические ошибки.
А еще это ресурсы. И когда выбираешь из вариантов: красиво переписать или добавлять фичи, то правильнее выбрать второе. Вот они и добавляют фичи на уже нормальном языке, но это всё еще далеко не весь браузер, да.
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|2.23, Аноним (26), 00:23, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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1. Где в Firefox sjw? Полосочка фиолетовая в меню не нравится?)
2. Они и так отлично справляются. Протон - лучшее, что было с Firefox за всю историю его развития. Парадигма фоксов 3-20? Что там за парадигма? Отвратный дизайн, тормозной XUL? Окстись.
3. Что? Какой "старый правильный фокс"? Тормозное недоразумение, которое было до Квантума? ЗАТО С UNSAFE ДОПОЛНЕНИЯМИ. Шикарная правильность, надежная как швейцарские часы.
4. Ты совсем уже? Да Раст лучшее, что выросло в стенах Мозиллы. Упртые сишники, боящиеся потерять весь нажитый опыт/работу, и далекие от программирования люди, наслушавшиеся истерики таких сишников, со мной могут и не согласиться, конечно же.
5. ...
9. ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ КАК БЫЛО РАНЬШЕ И УТОНЕМ В ТОРМОЗАХ И УБОГОСТИ
Божечки, как же хорошо, что всем плевать на мнение местной публики.
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|3.32, Dzen Python (ok), 00:50, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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1. Те, что выкинули Айка только за то, что он отправил 2к баксов * полностью легальному* движению, борющемуся против однополых браков.
2. Настолько, что в большой спешке, за пару дней, решили запилить "дерьмократичную" голосовалку, лишь бы только удержать у себя ну хоть кого-то видимостью принятия решений коммунити?
3. Такое. Которое пользователь мог РАСШИРЯТЬ без перекомпиляции. Мог фильтровать поток так, как ему надо, а не убогим "мы 10000000% не будем внедрять хромоговский манифесто, тлябуду, век воли не видать!". А, да, напомни, друже, новый фирехфокс на ультрадвигле до сих не умеет применять пользовательские стили к userchrome.css без ручной правки файла (подумать только! браузер позиционирующий себя как самый-самый и тут такое) и реализовывать вертикальные вкладки (Карл!) не как слайдбар, а как простой бар окна?
4. Настолько луДшее, что даже Торвальдс погнал растеров ссаными тряпками, когда они не смогли написать на УЛЬТРАЯЗЫКЕ В МИЛЛИАРД ЛУДШЕ СИ даже простого dummy-драйвера?
5. ...
9. ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ КАК БЫЛО РАНЬШЕ
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|3.35, vz_2 (?), 01:06, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Оставляйте как есть кому нравится, кому не нравится, тот уйдёт с фокса, минус аудитория, вот и всё.
Ещё таких модных и интересных решений, ему конец, имхо.
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|3.38, Аноньимъ (ok), 01:18, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>тормозной XUL?
Вы бредите.
Оно на пентиум 3 с 128МБ ОЗУ работало сносно и никаких тормозов я не замечал.
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|1.19, Kuromi (ok), 00:11, 08/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Супер. С их-то позицией "мы знем лучше что хотят пользователи чем они сами"? С их "мы пропихнем вам Протон не спрашивая хотите вы того или нет"? Вон, интернет забит рецептами "как выключить это убожество", получите.
Ну соберут они отзывы и идеи польователей, зачем, чтобы потом сказать "Это все прекрасно, но мы все равно сделаем все иначе"?
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|2.24, Аноним (26), 00:25, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А пользователи никогда не знают, что им нужно. Еще есть особенно страшный массив пользователей - консерваторы, которые не любит нового. На таких обращать внимания вообще не следует, они и не обращают, к счастью.
Протон же - лучшее, что было с Фоксом. Я вот сейчас сижу с него и до сих пор балдею от новых вкладок, настолько это прекрасно.
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|3.31, Dzen Python (ok), 00:42, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разраб-на-зарплате, залогинься уже.
Настолько топорные методы уже не работают.
Это твой огрызок уже не спасет, опять по итогам замера минус процента 2-3 будет.
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|3.37, vz_2 (?), 01:11, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот кдешники могут настроить фейс итак и сяк, и наперекосяк, под себя, как удобно, гном раньше можно было, сейчас никак без расширений, и то далеко не тааааак гибко как раньше. Вот вам пример, и кдешники не разу не консерваторы, но они хотя бы соображают что делают и чего не стоит делать, по уму, без попытки заклеймить ярлыком.
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|3.39, Аноньимъ (ok), 01:21, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Еще есть особенно страшный массив пользователей - консерваторы, которые не любит нового. На таких обращать внимания вообще не следует, они и не обращают, к счастью.
Ох блииин. Чувак, ты кукухой поехал по полной. Ох блин, ох божечки. Господь спаси его душу!
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|3.40, Аноньимъ (ok), 01:32, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А пользователи никогда не знают, что им нужно.
Это верно от части.
Пользователи неплохо знают что им ненужно.
Так например ишак им не был нужен, а классический фаерфокс с дополнениями им был таки видимо нужен.
Причём заметьте, классический фаерфокс не рекламировался огромными бюджетами, он как бы органичто получил популярность.
А новый ФФ теряет популярность вопреки маркетинговому бюджету.
То есть пользователь конечно не знает заранее, но ваш продукт таки должен предлагать хоть какую-то ценность.
А менять ЮИ без веских причин не просто плохой тон, это ошибка(с).
И если говорить о смене ЮИ, никакой революции в этой области нет и не предвидится.
Базовые принципы давно открыты и остаются неизменны.
Так что раз в полгода менять юайку признак некомпетентности дизайнеров или руководства.
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|1.27, Аноним (27), 00:29, 08/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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надо сделать автозамену слова Mozilla на Могила, тогда новости с этой конторой станут более адекватно воспринимаемые
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|1.30, Аноним (30), 00:40, 08/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> пользователи, которые также могут голосовать
дай-ка угадаю: тайное голосование? :)
знаем, плавали.
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|2.45, Аноним (44), 02:50, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Тайное голосование" - это такой хитрый метод навязывания решений толпе. Оно везде так работает.
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