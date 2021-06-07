Mozilla создала площадку для обсуждения идей и предложений

2.21 , Rev ( ? ), 00:21, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Только наоборот, переписать на Раст всё остальное, чтобы не было как в хромом - одна новая CVE каждые два дня.

3.26 , Аноним ( 26 ), 00:27, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И да, и нет.

Переписать можно красиво, а можно торопиться. Можно вновь попасть на давно пройденные логические ошибки.

А еще это ресурсы. И когда выбираешь из вариантов: красиво переписать или добавлять фичи, то правильнее выбрать второе. Вот они и добавляют фичи на уже нормальном языке, но это всё еще далеко не весь браузер, да.

2.23 , Аноним ( 26 ), 00:23, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – 1. Где в Firefox sjw? Полосочка фиолетовая в меню не нравится?)

2. Они и так отлично справляются. Протон - лучшее, что было с Firefox за всю историю его развития. Парадигма фоксов 3-20? Что там за парадигма? Отвратный дизайн, тормозной XUL? Окстись.

3. Что? Какой "старый правильный фокс"? Тормозное недоразумение, которое было до Квантума? ЗАТО С UNSAFE ДОПОЛНЕНИЯМИ. Шикарная правильность, надежная как швейцарские часы.

4. Ты совсем уже? Да Раст лучшее, что выросло в стенах Мозиллы. Упртые сишники, боящиеся потерять весь нажитый опыт/работу, и далекие от программирования люди, наслушавшиеся истерики таких сишников, со мной могут и не согласиться, конечно же.

5. ...

9. ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ КАК БЫЛО РАНЬШЕ И УТОНЕМ В ТОРМОЗАХ И УБОГОСТИ Божечки, как же хорошо, что всем плевать на мнение местной публики.

3.32 , Dzen Python ( ok ), 00:50, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – 1. Те, что выкинули Айка только за то, что он отправил 2к баксов * полностью легальному* движению, борющемуся против однополых браков.

2. Настолько, что в большой спешке, за пару дней, решили запилить "дерьмократичную" голосовалку, лишь бы только удержать у себя ну хоть кого-то видимостью принятия решений коммунити?

3. Такое. Которое пользователь мог РАСШИРЯТЬ без перекомпиляции. Мог фильтровать поток так, как ему надо, а не убогим "мы 10000000% не будем внедрять хромоговский манифесто, тлябуду, век воли не видать!". А, да, напомни, друже, новый фирехфокс на ультрадвигле до сих не умеет применять пользовательские стили к userchrome.css без ручной правки файла (подумать только! браузер позиционирующий себя как самый-самый и тут такое) и реализовывать вертикальные вкладки (Карл!) не как слайдбар, а как простой бар окна?

4. Настолько луДшее, что даже Торвальдс погнал растеров ссаными тряпками, когда они не смогли написать на УЛЬТРАЯЗЫКЕ В МИЛЛИАРД ЛУДШЕ СИ даже простого dummy-драйвера?

5. ...

9. ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ КАК БЫЛО РАНЬШЕ

3.35 , vz_2 ( ? ), 01:06, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Оставляйте как есть кому нравится, кому не нравится, тот уйдёт с фокса, минус аудитория, вот и всё.

Ещё таких модных и интересных решений, ему конец, имхо.



3.36 , Аноним ( 15 ), 01:08, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот об Ashley Williams (вроде бы, пришла в Rust Foundation из Mozilla): https://archive.is/VEtHu

3.38 , Аноньимъ ( ok ), 01:18, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >тормозной XUL? Вы бредите.

Оно на пентиум 3 с 128МБ ОЗУ работало сносно и никаких тормозов я не замечал.

