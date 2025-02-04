Релиз Firefox 135

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|1.5, Golangdev (?), 20:06, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Для сжатия сборок Firefox для платформы Linux задействован формат XZ
тот самый ?)
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|1.6, Аноним (-), 20:11, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> 3 уязвимостей, помеченные как опасные, вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти.
ha-ha, classic (c)
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|2.8, Аноним (8), 20:17, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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>> 3 уязвимостей, помеченные как опасные, вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти.
> ha-ha, classic (c)
Это ж они раст изобрели?
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|1.10, Аноним (10), 20:27, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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На оффтопе сломали рендеринг шрифтов, причем только в интерфейсе. Уже откатился. Надо замаскировать ебилд от греха подальше
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|1.13, Аноним (13), 20:28, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Доступен для всех пользователей встроенный AI-чатбот
А вы тут сокрушались "что в браузере делает PDF-просмотрщик?".
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|2.14, Аноним (14), 20:34, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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ниче туда не встроили, там просто веб интерфейс который дергает api ботов по сети, бесполезное короче
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|1.16, Аноним (16), 20:37, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> (атакующий может осуществить DDoS-атаку на OCSP-сервер для блокировки обработки запросов).
то есть задосить какой-нибудь http://r11.o.lencr.org легче чем "БД Mozilla"?
пс: а какого Х они тогда выпиливали возможность использование пользовательского CRL? А кто мозилловский CRL будет подписывать?
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|2.20, Аноним (16), 20:45, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Решить вопрос с конфиденциальностью пользовательских запросов можно, переложив ответственность на сами веб сервера, они обращаются к OCSP серверу CA которым подписан сертификат, получают ответ и прицепляют при передаче клиенту (степлинг) и все. Степлинг форсировать и делов то. А нет, надо же сделать так как требует "контора".
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|3.50, Аноним (16), 22:35, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А че они парятся? пусть сократят срок сертификата до 1 дня и дело то, тут даже списки отзыва на Х не нужны, ведь получение нового сертификата уже автоматизировано всякими там ACME.
Повторяю OCSP Stapling со стороны серверов решает вопрос конфиденциальности пользователя, и снижает нагрузку на те самые OCSP сервера, выставляя сроки валидности ответа.
А тут получается снизив даже валидность сертификатов до 1 дня, мы увеличиваем нагрузку на систему CA, которая подписывает сертификаты. Тут надо правильный баланс найти, между максимальной безопасТностью и расходами на инфраструктуру от растущей нагрузки. OCSP Stapling самый идеальный вариант даже если срок обычного сертификата будет составлять десятки лет.
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|4.55, Аноним (55), 23:03, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут есть такая штука. Самый популярный браузер (хром) кладёть болтъ на OCSP, не проверят сам и даже не смотрит на прикреплённые... ну и зачем оно в таком виде? Фаерфокс да, смотрит. и если с сервера приезжает невалидный прикреплённый, то да, орёт. ну и сколько там того фаерфокса ? всем хромам при той же ситуации по барабану, что сертификат уже отозван..
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|5.59, Аноним (16), 23:15, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Тут есть такая штука.
Кек, не удивили, хуже ФФ эт тока хромой.
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|3.58, Аноним (16), 23:13, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот они даже расширение к сертификатам добавили, и что в итоге Зададим вопрос т... большой текст свёрнут, показать
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|1.17, Аноним (17), 20:39, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>появилась поддержка перевода на русский язык
У меня не появилась. Как не было русского, так и нет.
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|2.21, Аноним (21), 20:48, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня в настройка появилаь возможность подключить русский язык.
Но, когда захожу на сайт на английском языке, он не предлагает перевод(
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|2.33, Аноним (33), 21:28, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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с октября 2023 года появился в найтли версиях... уж 1.5 года прошло...
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|1.18, 12yoexpert (ok), 20:39, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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одно условие: кем угодно, что угодно, когда угодно, но чтобы это была такая настройка, при наличности которой ни Mozilla, ни кто-либо иной не мог бы даже подойти к дверям моего браузера. Окончательная настройка. Фактическая. Настоящая. Броня. Чтобы "AI" даже не упоминалось
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|3.25, 12yoexpert (ok), 20:54, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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я и делаю, задалбывает. благо, о некоторых вещах заботятся мейнтейнеры генты, спасибо им
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|1.23, Аноним (16), 20:50, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> убрана опция для отправки сайтам HTTP-заголовка "Do Not Track" ("DNT")
на кой Х вводили-то? где Б логика? Это что за наивность, я пошлю тебе заголовок, а ты смотри ничего обо мне не храни. Ярчайший пример Д.
пс: Х, Б, Д - измы.
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|1.26, Аноним (28), 21:03, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> "Из страницы с настройками приватности (about:preferences#privacy) убрана опция для отправки сайтам HTTP-заголовка "Do Not Track" ("DNT")."
Всё как обычно... люди пользуется функциями а потом Mozilla их сливают! Вот по этому у chrome такой большой процент рынка, там всё стабильно с функциями и интерфейсом.
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|3.57, Аноним (57), 23:06, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Edge (который FF уже обогнал) обычный uBlock Origin пока что работает и не ругается.
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|2.60, чатжпт (?), 23:18, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> люди пользуется функциями а потом Mozilla их сливают
люди может и пользуются, только разработчики сайтов клали на Do Not Track, никто его не использует по назначения, наоборот используют для фингерпринтов и более точно отслеживания пользователей
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|1.32, Аноним (33), 21:27, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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ubuntu 14.04 32 бита успешно запустил 137-ФФ найтли. Всё работает штатно :)
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|2.42, Nochi (?), 22:01, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, но над разделением сайтов, будет скоро идти работа для Firefox, в дорожной карте запланировано, а так походу пока только расширение юзать
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|1.36, dchusovitin (ok), 21:51, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Лучше бы еще добавили Duck.ai от DuckDuckGo в список встроеных чат-ботов, где есть выбор моделей и не нужна регистрация, обходы ограничений. Для обычных пользователей.
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|1.38, Аноним (38), 21:56, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>В сборки для Linux и macOS добавлена опция для закрытия только текущей вкладки в ситуации нажатия клавиатурной комбинации для выхода из приложения (Alt + F4).
Ничего не понял, но очень интересно. Они, наконец-то, сделали закрытие активной вкладки по нажатию Ctrl+W?
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|2.61, чатжпт (?), 23:20, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> ситуации нажатия клавиатурной комбинации для выхода из приложения (Alt + F4)
как это можно прочитать неправильно, КАК?
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|2.62, eugener (ok), 23:31, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> сделали закрытие активной вкладки по нажатию Ctrl+W?
Это всегда было.
А сейчас добавили *опцию* для закрытия только текущей вкладки в ситуации нажатия клавиатурной комбинации для выхода из приложения *(Alt + F4)*.
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|1.43, Аноним (43), 22:04, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему при отключении переводов в настройки не пропадает захламляющий адресную строку значок?
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