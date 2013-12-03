В Chromebook началась интеграция открытых чипов OpenTitan

Компания Google объявила о начале использования в устройствах Chromebook чипов, построенных на базе открытой платформы OpenTitan. Chromebook стали первыми коммерчески доступными устройствами, оснащёнными OpenTitan. Следом в этом году в датацентрах Google планируют начать внедрения серверных систем с OpenTitan. Массовое производство чипов организовано компанией Nuvoton. Дополнительно отмечено о начале работы над второй версией чипа, который позволит использовать для безопасной загрузки и аттестации постквантовые алгоритмы шифрования ML-DSA и ML-KEM, реализующие методы криптографии, основанные на решении задач теории решёток.

Проект OpenTitan предоставляет платформу для создания заслуживающих доверия аппаратных компонентов (RoT, Root of Trust), применяемых там, где нужно гарантировать целостное состояние аппаратных и программных элементов системы. OpenTitan основан компанией Google в 2018 году, но в 2019 году был передан некоммерческой организации lowRISC, после чего к его разработке присоединились такие компании, как Western Digital, Seagate, Nuvoton Technology, Winbond, Rivos, zeroRISC и G+D Mobile Security. Связанный с проектом код и спецификации аппаратных компонентов опубликованы под лицензией Apache 2.0. В основу решений, применяемых в OpenTitan, заложены технологии уже используемые в криптографических USB-токенах Google Titan и TPM-чипах для обеспечения верифицированной загрузки, устанавливаемых на серверах в инфраструктуре Google, а также на устройствах Chromebook и Pixel.

В отличие от существующих реализаций Root of Trust, OpenTitan развивается в соответствии с концепцией "безопасность через прозрачность", подразумевающей доступность кода и схем, а также применение полностью открытого процесса разработки, не привязанного к конкретным поставщикам и производителям чипов. OpenTitan стал первой выпущенной на рынок открытой реализацией Root of Trust, в которой имеется поддержка постквантового механизма безопасной загрузки, основанного на использовании алгоритма формирования цифровых подписей SLH-DSA (Sphincs+), стойкого от подбора на квантовых компьютерах.

Чипы на базе OpenTitan могут использоваться в серверных материнских платах, сетевых картах, потребительских устройствах, маршрутизаторах и устройствах интернета вещей для верификации прошивок и загружаемых компонентов (защита от модификации критически важных частей системы), для генерации криптографически уникальных идентификаторов системы (защита от подмены оборудования), для предоставления связанных с безопасностью сервисов, для защиты криптографических ключей (изоляция ключей в случае получения злоумышленником физического доступа к оборудованию) и для ведения изолированного лога аудита, который невозможно отредактировать или стереть.

OpenTitan включает логические блоки, востребованные в RoT-чипах, такие как открытый микропроцессор на базе архитектуры RISC-V (RV32IMCB Ibex), криптографические сопроцессоры, аппаратный генератор случайных чисел, менеджер ключей с поддержкой DICE, механизм защищённого хранения данных в постоянной и оперативной памяти, технологии защиты, блоки ввода/вывода и компоненты безопасной загрузки. Устройство также предоставляет блоки с реализацией типовых алгоритмов шифрования, таких как AES и HMAC-SHA256, и ускоритель математических операций, применяемых в алгоритмах для работы с цифровыми подписями на базе открытых ключей.