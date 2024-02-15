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Представлен первый чип на базе открытой платформы OpenTitan

15.02.2024 23:38

Некоммерческая организация lowRISC, курирующая разработку свободного микропроцессора на базе архитектуры RISC-V, объявила о доступности первого готового к коммерческому производству чипа, построенного на базе открытой платформы OpenTitan, развиваемой как независимый совместный проект. Изначально проект был основан компанией Google, но после передачи организации lowRISC к его разработке присоединились такие компании, как Western Digital, Seagate, Nuvoton Technology, Winbond, Rivos, zeroRISC и G+D Mobile Security. Связанный с проектом код и спецификации аппаратных компонентов опубликованы под лицензией Apache 2.0.

В отличие от существующих реализаций Root of Trust, OpenTitan развивается в соответствии с концепцией "безопасность через прозрачность", подразумевающей доступность кода и схем, а также полностью открытый процесс разработки, не привязанный к конкретным поставщикам и производителям чипов. В основу решений, применяемых в OpenTitan, заложены технологии уже используемые в криптографических USB-токенах Google Titan и TPM-чипах для обеспечения верифицированной загрузки, устанавливаемых на серверах в инфраструктуре Google, а также на устройствах Chromebook и Pixel.

OpenTitan представляет собой платформу для создания заслуживающих доверия аппаратных компонентов (RoT, Root of Trust), которая может применяться там, где нужно гарантировать целостное состояние аппаратных и программных элементов системы, удостоверяя, что критически важные части системы не были подменены и основываются на проверенном и авторизированном производителем коде. Проект предоставляет готовый, проверенный и надёжный каркас, позволяющий повысить доверия к создаваемым решениям и снизить издержки при разработке специализированных чипов для обеспечения безопасности.

Чипы на базе OpenTitan могут использоваться в серверных материнских платах, сетевых картах, потребительских устройствах, маршрутизаторах, устройствах интернета вещей для верификации прошивок и загружаемых компонентов, а также для генерации криптографически уникальных идентификаторов системы (защита от подмены оборудования), защиты криптографических ключей (изоляция ключей в случае получения злоумышленником физического доступа к оборудованию), предоставления связанных с безопасностью сервисов и ведения изолированного лога аудита, который невозможно отредактировать или стереть.

OpenTitan включает различные логические блоки, востребованные в RoT-чипах, такие как открытый микропроцессор на базе архитектуры RISC-V (RV32IMCB Ibex), криптографические сопроцессоры, аппаратный генератор случайных чисел, менеджер ключей с поддержкой DICE, механизм защищённого хранения данных в постоянной и оперативной памяти, технологии защиты, блоки ввода/вывода, средства безопасной загрузки и т.п. Устройство также предоставляет блоки с реализацией типовых алгоритмов шифрования, таких как AES и HMAC-SHA256, и ускоритель математических операций, применяемых в алгоритмах для работы с цифровыми подписями на базе открытых ключей, таких как RSA и алгоритмы на базе эллиптических кривых.



  1. Главная ссылка к новости (https://lowrisc.org/news/2024/...)
  2. OpenNews: Google представил проект Open Se Cura для создания защищённых программно-аппаратных систем
  3. OpenNews: Завершено RTL-проектирование OpenTitan, платформы для заслуживающих доверия чипов
  4. OpenNews: Представлена платформа Precursor для создания свободных мобильных устройств
  5. OpenNews: Google представил открытый проект OpenTitan для создания заслуживающих доверия чипов
  6. OpenNews: Прототип отечественной ОС Phantom на базе Genode будет готов до конца года
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60608-opentitan
Ключевые слова: opentitan, hardware, crypt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 00:03, 16/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    Always on domain — зачем?
     
  • 2, Аноним (1), 00:16, 16/02/2024 [ответить]  
    		• +2 +/
    >The device identifier is a globally unique 256b value provisioned on each device’s OTP memory in early manufacturing stages (e.g. wafer test). It is used to facilitate device tracking during manufacturing and provisioning.

    Сразу ффтопку зондоговно.

     
     
  • 3, Аноним (1), 00:20, 16/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И ещё
    >Silicon Creator identifier. Assigned by the OpenTitan project.
    >Device root key. Provisioned at manufacturing time by the Silicon Creator. Hidden from software once personalization is complete.
    > Additional diversification key stored in flash. Provisioned at manufacturing time by the Silicon Creator. Hidden from software once provisioned.

    То есть это фундаментально не то устройство, на котором можно сделать смартфон, и продавать его не прошитым, с прицелом на то, что юзер зальёт свои ключи перед первым использованием и сам себе будет аттестовывать. Это просто очередной чип для DRM. От гуглага иного ожидать было и нельзя.

     
     
  • 4, Аноним (-), 01:14, 16/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, спецификация же открытая.
    "Доступны кода и схемы, а также полностью открытый процесс разработки"
    Уверен что уже завтра Сообщество™ начнет разработку поистене свободного устройства!
    Ведь корпорации никогда не смогут победить объединиение свободных людей!
     
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