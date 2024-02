Представлен первый чип на базе открытой платформы OpenTitan

1, Аноним ( 1 ), 00:03, 16/02/2024 [ответить] + / – Always on domain — зачем?

2, Аноним ( 1 ), 00:16, 16/02/2024 [ответить] +2 + / – >The device identifier is a globally unique 256b value provisioned on each device’s OTP memory in early manufacturing stages (e.g. wafer test). It is used to facilitate device tracking during manufacturing and provisioning. Сразу ффтопку зондоговно.

3, Аноним ( 1 ), 00:20, 16/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И ещё

>Silicon Creator identifier. Assigned by the OpenTitan project.

>Device root key. Provisioned at manufacturing time by the Silicon Creator. Hidden from software once personalization is complete.

> Additional diversification key stored in flash. Provisioned at manufacturing time by the Silicon Creator. Hidden from software once provisioned. То есть это фундаментально не то устройство, на котором можно сделать смартфон, и продавать его не прошитым, с прицелом на то, что юзер зальёт свои ключи перед первым использованием и сам себе будет аттестовывать. Это просто очередной чип для DRM. От гуглага иного ожидать было и нельзя.

4, Аноним ( - ), 01:14, 16/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, спецификация же открытая.

"Доступны кода и схемы, а также полностью открытый процесс разработки"

Уверен что уже завтра Сообщество™ начнет разработку поистене свободного устройства!

Ведь корпорации никогда не смогут победить объединиение свободных людей!