Выпуск OpenBGPD 9.1

14.04.2026 11:18 (MSK)

Представлен выпуск переносимой редакции пакета маршрутизации OpenBGPD 9.1, развиваемого разработчиками проекта OpenBSD и адаптированного для использования во FreeBSD и Linux (заявлена поддержка Alpine, Debian, Fedora, RHEL/CentOS, Ubuntu). Для обеспечения переносимости использованы части кода из проектов OpenNTPD, OpenSSH и LibreSSL. Проект поддерживает большую часть спецификаций BGP 4 и соответствует требованиям RFC8212, но не пытается объять необъятное и обеспечивает главным образом поддержку наиболее востребованных и распространённых функций.

Разработка OpenBGPD ведётся при поддержке регионального интернет-регистратора RIPE NCC, который заинтересован в доведении функциональности OpenBGPD до пригодности к использованию на серверах для маршрутизации в точках межоператорского обмена трафиком (IXP) и в создании полноценной альтернативы пакету BIRD (из открытых альтернатив с реализацией протокола BGP можно отметить проекты FRRouting, GoBGP, ExaBGP и Bio-Routing).

В проекте основное внимание уделяется обеспечению максимального уровня безопасности и надёжности. Для защиты применяется жёсткая проверка корректности всех параметров, средства для контроля соблюдения границ буферов, разделение привилегий и ограничение доступа к системным вызовам. Из достоинств также отмечается удобный синтаксис языка определения конфигурации, высокая производительность и эффективность работы с памятью (например, OpenBGPD может работать с таблицами маршрутизации, включающими сотни тысяч записей).

Ключевые изменения в новой версии:

  • Повышена производительность фильтра исходящих маршрутов (outbound filter). Правила фильтрации теперь сохраняются в массиве, а повторяющиеся у разных пиров фильтры дедуплицируются.
  • В процессе RDE (Route Decision Engine) повышена производительность обработки таблиц с фильтрами (filter_sets) - для повышения эффективности кэширования фильтры перемещены в линейный массив объектов. На серверах с большим числом маршрутов связанные с фильтрами оптимизации позволили сократить продолжительность начальной синхронизации более чем на 25%.
  • Улучшено отражение в логе ошибок разбора атрибутов, приводящих к сбору сеанса.
  • В команду 'show rib memory' добавлены дополнительные метрики для оценки потребления памяти.


Лицензия: CC BY 3.0
  • 1, Аноним (1), 11:46, 14/04/2026 [ответить]  
    > создании полноценной альтернативы пакету BIRD

    А чем bird не угодил?

     
     
  • 2, Аноним (2), 11:58, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Лицензией
    OpenBGPD - BSD
    BIRD - GNU
     
  • 3, Аноним (3), 12:02, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    синтаксисом, хы
     
  • 4, Аноним (4), 13:07, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > distributed under the GNU General Public License

    У них аллергия на юзеров, которые спрашивают сурсы, а не просто копипастят твой код и вставляют туда зонд

     
