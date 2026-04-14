Выпуск OpenBGPD 9.1

Представлен выпуск переносимой редакции пакета маршрутизации OpenBGPD 9.1, развиваемого разработчиками проекта OpenBSD и адаптированного для использования во FreeBSD и Linux (заявлена поддержка Alpine, Debian, Fedora, RHEL/CentOS, Ubuntu). Для обеспечения переносимости использованы части кода из проектов OpenNTPD, OpenSSH и LibreSSL. Проект поддерживает большую часть спецификаций BGP 4 и соответствует требованиям RFC8212, но не пытается объять необъятное и обеспечивает главным образом поддержку наиболее востребованных и распространённых функций. Разработка OpenBGPD ведётся при поддержке регионального интернет-регистратора RIPE NCC, который заинтересован в доведении функциональности OpenBGPD до пригодности к использованию на серверах для маршрутизации в точках межоператорского обмена трафиком (IXP) и в создании полноценной альтернативы пакету BIRD (из открытых альтернатив с реализацией протокола BGP можно отметить проекты FRRouting, GoBGP, ExaBGP и Bio-Routing). В проекте основное внимание уделяется обеспечению максимального уровня безопасности и надёжности. Для защиты применяется жёсткая проверка корректности всех параметров, средства для контроля соблюдения границ буферов, разделение привилегий и ограничение доступа к системным вызовам. Из достоинств также отмечается удобный синтаксис языка определения конфигурации, высокая производительность и эффективность работы с памятью (например, OpenBGPD может работать с таблицами маршрутизации, включающими сотни тысяч записей). Ключевые изменения в новой версии: Повышена производительность фильтра исходящих маршрутов (outbound filter). Правила фильтрации теперь сохраняются в массиве, а повторяющиеся у разных пиров фильтры дедуплицируются.

В процессе RDE (Route Decision Engine) повышена производительность обработки таблиц с фильтрами (filter_sets) - для повышения эффективности кэширования фильтры перемещены в линейный массив объектов. На серверах с большим числом маршрутов связанные с фильтрами оптимизации позволили сократить продолжительность начальной синхронизации более чем на 25%.

Улучшено отражение в логе ошибок разбора атрибутов, приводящих к сбору сеанса.

В команду 'show rib memory' добавлены дополнительные метрики для оценки потребления памяти.



