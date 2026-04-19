Выпуск криптографической библиотеки LibreSSL 4.3

2.2 , Аноним ( 2 ), 12:12, 19/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну да, NSA уже пропихивали пробэкдоренные алгоритмы на элиптических кривых под эту тему.

3.18 , Аноним83 ( ? ), 21:35, 19/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вообще то не совсем.

ECDSA это от типа банкиров пошло в конце 90х ещё, им RSA было тогда тяжко а шифровать требовалось.

Оно так и болталось бесхозным года до 2010-2015, потом резко как то всё завертелось и его везде втащили, потом Бернштейн бегал со своими ed25519 и доказывал что оно типа лучше.

Первые служи что вроде как нашли как без квантового компа ECDSA ломануть это уже после 2020.

Как раз тогда же NIST отозвал рекомендацию для своих госов по переходу с RSA на ECDSA: типи сидите ровно и ждите постквантовых :)

2.4 , Аноним ( 4 ), 12:39, 19/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да, и новые квантовые алгоритмы устойчивы к квантовым компьютерам, но легко взламываются на обычном ))

3.8 , Аноним ( 8 ), 13:37, 19/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – За сколько лет?

4.15 , Аноним ( 15 ), 17:42, 19/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ты чо придираешься, взламываются - да, а то сколько времени и энергии это потребует, так это кого надо энергия и время))

3.19 , Аноним ( 19 ), 21:41, 19/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Да, и новые квантовые алгоритмы устойчивы к квантовым компьютерам, но легко взламываются на обычном )) ну-ка, ну-ка, с этого момента поподробнее.

4.21 , Аноним ( 21 ), 02:04, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – //ru.wikipedia.org/wiki/Протокол_обмена_ключами_с_использованием_суперсингулярных_изогений

2.9 , Аноним ( 9 ), 13:52, 19/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – https://opennet.ru/63310-rsa

