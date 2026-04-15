Выпуск криптографической библиотеки OpenSSL 4.0.0

|1.1, Страдивариус (ok), 00:18, 15/04/2026 [ответить]
> Добавлена поддержка определённых в RFC 8998 алгоритмов, использующих стандартизированный в Китае набор криптоалгоритмов
Вот так вот. Китайские госты добавили, а российские - нет. А всё почему? Потому что российские криптографы развели мутную муть вокруг выбора констант.
|2.3, Аноним83 (?), 00:33, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Тоже тригернуло.
Но нет, дело было не только в константах - про них были вопросы только для одного из алгоритмов, кузнечика если правильно помню, это симметричный шифр.
Стрибог тоже не добавили, там вроде было последний раз: да у вас хайфа криво реализована, вы половину сложности угробили - зачем добавлять кривое.
Есть же ещё магма (старый гост89) и гост2012 - ECDSA по сути со своими параметрами и одним вычислением которое перенесли из/в подписи в проверку.
Вот их то чего нигде нет - лучшее что слышал: они увеличивают поверхность атаки. Это тормозиловцы со своим nss ответили.
|3.4, Страдивариус (ok), 00:37, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Зато создатели крипты пры не нарадуются, что без них никуда. Отсюда вопрос: может сие специально было сделано, зная строптивость разрабов openssl и libnss?
|4.7, Аноним83 (?), 00:52, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Не, там свои вахтёры же везде сидят.
Помните, когда то Хромиум юзал опенссл и технически с гост энджином он должен был поддерживать отечественную крипту.
А потом в опенссл нашли багу, от чего у всех пригорело и Тео запилил свою либрессл, а гугль решлил переписать на кресты. И так совпало что в крестовой версии гугла энджины вроде как не поддерживаются.
С точки зрения криптолибы/её авторов: не важно какие там уязвимости есть или подозрения на них - если где то оно используется то надо брать. А там прям: ну это не FIPS, у нас такое не используется - идите откудапришли.
Как будто ты к ним пришёл со своим rot13(rot13()) а не с гос стандартом страны со 100+м населения. Но они вроде и ЕС так же попускают - их крипты тоже не очень видно, а она есть.
|1.6, Аноним83 (?), 00:45, 15/04/2026 [ответить]
|
> криптографическая функция хэширования cSHAKE, основанная на алгоритме SHA-3
Описание в статье так себе.
Судя по описанию по ссылке это не совсем классическая хэш функция, это кастомизируемая хэш функция, что то на подобии HMAC констррукта но сделана на базе SHA-3.
> Прекращена поддержка SSLv3 и SSLv2 Client Hello.
> Из команды "openssl ca" удалена устаревшая опция "msie-hack".
Как то зря.
Не мешало ведь, а где то такое ещё используется.
> Удалена поддержка динамически загружаемых движков, вместо которых для расширения функциональности OpenSSL следует использовать концепцию
Те гост енджин теперь на помойку?
Опять санкции завезли против отечественной крипты короче.
