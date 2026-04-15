Выпуск криптографической библиотеки OpenSSL 4.0.0

1.1 , Страдивариус ( ok ), 00:18, 15/04/2026 [ответить] +1 + / – > Добавлена поддержка определённых в RFC 8998 алгоритмов, использующих стандартизированный в Китае набор криптоалгоритмов Вот так вот. Китайские госты добавили, а российские - нет. А всё почему? Потому что российские криптографы развели мутную муть вокруг выбора констант.

2.3 , Аноним83 ( ? ), 00:33, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тоже тригернуло.

Но нет, дело было не только в константах - про них были вопросы только для одного из алгоритмов, кузнечика если правильно помню, это симметричный шифр.

Стрибог тоже не добавили, там вроде было последний раз: да у вас хайфа криво реализована, вы половину сложности угробили - зачем добавлять кривое. Есть же ещё магма (старый гост89) и гост2012 - ECDSA по сути со своими параметрами и одним вычислением которое перенесли из/в подписи в проверку.

Вот их то чего нигде нет - лучшее что слышал: они увеличивают поверхность атаки. Это тормозиловцы со своим nss ответили.

3.4 , Страдивариус ( ok ), 00:37, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Зато создатели крипты пры не нарадуются, что без них никуда. Отсюда вопрос: может сие специально было сделано, зная строптивость разрабов openssl и libnss?

4.7 , Аноним83 ( ? ), 00:52, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не, там свои вахтёры же везде сидят. Помните, когда то Хромиум юзал опенссл и технически с гост энджином он должен был поддерживать отечественную крипту. А потом в опенссл нашли багу, от чего у всех пригорело и Тео запилил свою либрессл, а гугль решлил переписать на кресты. И так совпало что в крестовой версии гугла энджины вроде как не поддерживаются. С точки зрения криптолибы/её авторов: не важно какие там уязвимости есть или подозрения на них - если где то оно используется то надо брать. А там прям: ну это не FIPS, у нас такое не используется - идите откудапришли.

Как будто ты к ним пришёл со своим rot13(rot13()) а не с гос стандартом страны со 100+м населения. Но они вроде и ЕС так же попускают - их крипты тоже не очень видно, а она есть.

3.5 , Аноним ( 5 ), 00:40, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Тоже тригернуло. Так тригернуло, что уехали из страны ?

4.8 , Аноним83 ( ? ), 00:52, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – и?



1.6 , Аноним83 ( ? ), 00:45, 15/04/2026 [ответить] + / – > криптографическая функция хэширования cSHAKE, основанная на алгоритме SHA-3 Описание в статье так себе.

Судя по описанию по ссылке это не совсем классическая хэш функция, это кастомизируемая хэш функция, что то на подобии HMAC констррукта но сделана на базе SHA-3.

> Прекращена поддержка SSLv3 и SSLv2 Client Hello.

> Из команды "openssl ca" удалена устаревшая опция "msie-hack". Как то зря.

Не мешало ведь, а где то такое ещё используется.

> Удалена поддержка динамически загружаемых движков, вместо которых для расширения функциональности OpenSSL следует использовать концепцию Те гост енджин теперь на помойку?

Опять санкции завезли против отечественной крипты короче.



