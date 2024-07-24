Реструктуризация проекта OpenSSL. Переход под крыло OpenSSL библиотек Bouncy Castle и Cryptlib

Разработчики криптографической библиотеки OpenSSL объявили о полном преобразовании структуры и методов управления проектом. Для поддержания миссии проекта созданы два равноправных подразделения - некоммерческая организация OpenSSL Foundation и коммерческая компания OpenSSL Corporation, сфокусированные на интересах некоммерческого сообщества и коммерческих предприятий. Оба подразделения функционируют полностью независимо и имеют раздельные процессы принятия решений.

Миссия проекта охватывает такие ценности, как важность сообщества, приверженность модели разработки на основе открытого кода, соблюдение конфиденциальности, открытые и прозрачные методы управления. Ранее действовавший управляющий комитет OpenSSL Management Committee (OMC) упразднён, а принятие решений возложено на совместную работу советов директоров, избираемых отдельно в OpenSSL Foundation и OpenSSL Corporation. Обе организации имеют по 10 голосующих участников.





Кроме того, в OpenSSL Foundation и OpenSSL Corporation из представителей сообщества и заинтересованных коммерческих компаний избираются надзорные комитеты - Technical Advisory Committee (TAC) и Business Advisory Committee (BAC), которые могут напрямую представлять интересы сообщества в разработке планов. Комитет BAC будет сформирован в конце октября 2024 года, а TAC - в конце апреля 2025 года.





Проект отныне не ограничивается только библиотекой OpenSSL и открыт для других связанных с криптографией разработок. Первыми двумя присоединившимися проектами стали библиотеки Bouncy Castle (крипто-API для API Java и C#) и cryptlib (высокоуровневый API для упрощения добавления шифрования и аутентификации в программы), которые теперь будут развиваться под покровительством OpenSSL Foundation и OpenSSL Corporation.



