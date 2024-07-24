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Реструктуризация проекта OpenSSL. Переход под крыло OpenSSL библиотек Bouncy Castle и Cryptlib

24.07.2024 21:20

Разработчики криптографической библиотеки OpenSSL объявили о полном преобразовании структуры и методов управления проектом. Для поддержания миссии проекта созданы два равноправных подразделения - некоммерческая организация OpenSSL Foundation и коммерческая компания OpenSSL Corporation, сфокусированные на интересах некоммерческого сообщества и коммерческих предприятий. Оба подразделения функционируют полностью независимо и имеют раздельные процессы принятия решений.

Миссия проекта охватывает такие ценности, как важность сообщества, приверженность модели разработки на основе открытого кода, соблюдение конфиденциальности, открытые и прозрачные методы управления. Ранее действовавший управляющий комитет OpenSSL Management Committee (OMC) упразднён, а принятие решений возложено на совместную работу советов директоров, избираемых отдельно в OpenSSL Foundation и OpenSSL Corporation. Обе организации имеют по 10 голосующих участников.

Кроме того, в OpenSSL Foundation и OpenSSL Corporation из представителей сообщества и заинтересованных коммерческих компаний избираются надзорные комитеты - Technical Advisory Committee (TAC) и Business Advisory Committee (BAC), которые могут напрямую представлять интересы сообщества в разработке планов. Комитет BAC будет сформирован в конце октября 2024 года, а TAC - в конце апреля 2025 года.

Проект отныне не ограничивается только библиотекой OpenSSL и открыт для других связанных с криптографией разработок. Первыми двумя присоединившимися проектами стали библиотеки Bouncy Castle (крипто-API для API Java и C#) и cryptlib (высокоуровневый API для упрощения добавления шифрования и аутентификации в программы), которые теперь будут развиваться под покровительством OpenSSL Foundation и OpenSSL Corporation.

  1. Главная ссылка к новости (https://mta.openssl.org/piperm...)
  2. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки OpenSSL 3.3.0
  3. OpenNews: Прошивка IVI-системы Hyundai оказалась заверена ключом из руководства по OpenSSL
  4. OpenNews: Устаревание корневого сертификата AddTrust привело к сбоям в системах с OpenSSL и GnuTLS
  5. OpenNews: Ошибка в OpenSSL нарушила работу некоторых приложений openSUSE Tumbleweed после обновления
  6. OpenNews: Проект OpenSSL переходит на лицензию Apache и меняет схему нумерации выпусков
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61603-openssl
Ключевые слова: openssl
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:57, 24/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    До сих пор не понимаю почему такая криптография находится под крылом каких-то никому не подотчетных васянов. Единственное что их может оправдать что это всего лишь ширма для реальных владельцев типа анб или дарпа.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:09, 24/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот в случае с условным Кузнечиком всегда понятно кому если что можно предъявить претензии
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 22:43, 24/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что у Вас за претензия?
     

  • 1.2, Омоним (?), 22:08, 24/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >сфокусированные на интересах некоммерческого сообщества и коммерческих предприятий. Оба подразделения функционируют полностью независимо и имеют раздельные процессы принятия решений

    Похоже что интересы некоммерческого сообщества и коммерческих предприятий сильно отличаются

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:16, 24/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая прекрасная непосредственность) Интересы отличаются даже у тебя и твоего начальника, не то что у разных подразделений. Если бы у них были одинаковые интересы - зачем тогда 2 подразделения?
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 22:23, 24/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем два подразделения когда внутри подразделения у начальника и не начальника разные интересы?
     
  • 3.6, Аноним (-), 22:23, 24/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если бы у них были одинаковые интересы - зачем тогда 2 подразделения?

    Чтобы в одно посадить главой зятя, а во второе - племянника!
    Логично же)?
    Не думаю что у них, сильно не так как у нас.

     
     
  • 4.10, Аноним (1), 22:38, 24/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А над ними же ещё начальник. Итого получаем не меньше чем 3 человека вместо 1. А ведь у каждого ещё по секретарше и по сисадмину. А если вспомнить что сабж частично живёт на донаты "некоммерческая" часть. То это единственная легальная возможность освоить бюджет.
     
  • 3.7, Омоним (?), 22:23, 24/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я думал, что интересы в области безопасности у всех одинаковые. Оказывается -нет.
     
     
  • 4.8, Аноним (1), 22:34, 24/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Боюсь безопасность к криптографии имеет слегка опосредованное отношение. Особенно сабжевая. Например если используешь чужую криптографию она априори небезопасна. Даже если по факту безопасна.
     

  • 1.9, Аноним (9), 22:34, 24/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там в openssl quic добавили наконец. Вот это я понимаю прогресс столько лет спустя. Но, чёт, говорят, всё ещё неюзабельно, и требует доработки для применения с той же curl, или уже доработали?
     
  • 1.12, голос из леса (?), 22:45, 24/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как там с CoC? Завезли, хоть одного линчевали уже?
     
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