2.2 , Werwolf ( ok ), 21:28, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +15 + / – так он и нашёл, но есть нюанс)))

3.7 , Аноним ( 7 ), 22:08, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – вчера попросил AI найти и составить список из 10 книг по интересующему меня вопросу. Из 10 книг 5ть книг не существуют. Спрашиваю как так, ответ AI: ну вы просили я взял типичные названия таких книг и фамилии авторов и сгенерил))) 4.9 , Werwolf ( ok ), 22:10, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > вчера попросил AI найти и составить список из 10 книг по интересующему

> меня вопросу. Из 10 книг 5ть книг не существуют. Спрашиваю как

> так, ответ AI: ну вы просили я взял типичные названия таких

> книг и фамилии авторов и сгенерил))) не хочется повторяться.. но очень уж сюжа подходит:

задача то выполнена, но есть нюанс))) бывают ситуации кстати забавные, мне чатгопота порекомендовала несуществующую утилиту, а спустя пол года такая утилита всё же появилась, правда с другими флагами и на другом ЯП, но задачу выполняет нужную

5.23 , нах. ( ? ), 22:48, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > бывают ситуации кстати забавные, мне чатгопота порекомендовала несуществующую утилиту, а

> спустя пол года такая утилита всё же появилась кому-то пришло в голову сказать ей "раз придумала - давай вайбкодь!" 6.29 , Аноним ( 29 ), 00:46, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – С такой "генеративностью" следует ждать вымышленных зависимостей, оплачиваемых отдельно.

7.35 , Аноним ( 35 ), 00:59, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >С такой "генеративностью" следует ждать вымышленных зависимостей, оплачиваемых отдельно. Вымышленные зависимости - фигня по сравнению с вымышленным ракетным наподением.



4.17 , Аноним ( 17 ), 22:38, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > попросил AI найти и составить список из 10 книг Для ИИ без разницы, рисовать зелёного мамонта или список книг.

4.59 , Аноним ( 59 ), 07:10, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – рецензирую статьи для журнала. регулярно появляются ссылки на издания с одними и теми же ошибками в названиях, авторах и годах выпуска. копируют друг у друга, не потрудившись проверить. так что проблема носит всеобщий характер, а ии копирует своих создателей.

4.62 , anoname ( ? ), 07:16, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – какой ии? какие функции использовались? ризонинг включен? а поиск по интернету? 5.66 , Аноним ( 66 ), 08:53, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Оне таких словов не знають. Оне берут китайские бесплатные нейронки, либо вообще локальные обскурные модели. Ну и промты в духе "сделай хорошо". Потом удивляются, что болван им выдал бред. Ну так виноваты в этом как минимум два болвана.

4.67 , Анонисссм ( ? ), 08:55, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >вчера попросил AI найти и составить список из 10 книг по интересующему меня вопросу расшарь чат или 3.14здабол

2.6 , Аноним ( 6 ), 22:06, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Недавние десятки дыр залатанных в огнелисе разве не доказательство того что ИИ таки могет их находить?

3.14 , Аноним ( 14 ), 22:27, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – А сколько галлюцинаций было разобрано и отброшено, прежде чем эти десятки были отобраны и приняты в работу?

4.68 , nebularia ( ok ), 08:58, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это проблема? Если в итоге были исправлены реальные уязвимости, которые иначе прошли мимо

3.15 , Аноним ( 17 ), 22:30, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – залатывали - чем? Этим же ИИ? И он подтвердил факт залатывания?

4.20 , нах. ( ? ), 22:41, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – чувак, ЫЫ умеет потдвердить факт незалатывания - созданием рабочего эксплойта.

3.54 , penetrator ( ? ), 06:09, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – даже статический анализатор выдает меньше барахла, а он прям-таки помойка с ложно положительными результатами

2.19 , нах. ( ? ), 22:41, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – чувак, есть тонкое отличие между mythos и deepthroat или как там оно называется. Первое - не просто находит, а подтверждает сгенеренными эксплойтами. (настолько удачно, что в Штатах собрали руководство крупных банков и ключевых компаний чтобы потыкать индусов носами в новости - они ж как правило феноменально т-пы и платить не будут пока их не взломают и на лингаме не повертят) А второе вот... Сегодня пол-дня переругивался с всp@тым вторым чтоб он перестал мне бредить и поправил паверщельную команду (я где-то неудачно дернул рукой при копипасте, и потерял кусок между двух строк). Нет, самому разбираться в этом ужасе было бы дольше и совершенно бестолку (в смысле мне ноль пользы от тех знаний которые я бы при этом приобрел) Вместо того чтоб просто дополнить оборванные строки все еще содержавшие все нужные детали, оно мне "изобрело" четыре несуществующих скриптлета и одну несуществующую в языке By design проблему - причем после уже хрен знает какого по счету указания перестать врать и заняться делом. Да, можно было просто включить ноут с sonnet и получить ответ сразу, за деньги, но он разряжен, в него не скопипастишь просто так кусок кода из закрытой сети, и т д. И честно говоря от ТАКОЙ т-пизны ЫЫ я изрядно уже отвык. Просто потому что давно не пользовался в бытовых целях бесплатным дерьмом. 3.26 , Аноним ( 26 ), 23:13, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – DeepSeek, он же дикпuк

4.30 , Аноним ( 30 ), 00:46, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Даже с передовыми ИИ-сервисами надо что называется доверяй но проверяй, а с китайскими так вдвойне.

4.31 , Аноним ( 29 ), 00:53, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы сейчас серьезно? Чтобы чел вместо того чтобы заниматься делом - предлагаете нырнуть в виртуальные миры на арену?

4.32 , Аноним ( 29 ), 00:56, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Насчет оторванности ответа от вопроса:

А,Б сидели на трубе. ну и так далее.

отвечает осталась буква И.

5.36 , Аноним ( 30 ), 01:00, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пробуйте разные модели:

4.33 , Аноним ( 30 ), 00:57, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тем более, что китайские ИИ дистиллируют данные у тех же Google, Anthropic и OpenAI, но вот, что они своего подкручивают.

Короче лучше вообще их не трогать.

3.42 , Аноним ( 42 ), 01:59, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > оно мне "изобрело" инфы, которой нет на вики и кода, которого нет на шитхабе - ЫЫ в таком случае генерирует полный бред.

3.47 , Аноним ( 47 ), 02:40, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чего нормальной моделью не пользуешься? Opus какой или Gemini из последних.

3.61 , Аноним ( 59 ), 07:12, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Нет, самому разбираться в этом ужасе было бы дольше и совершенно бестолку (в смысле мне ноль пользы от тех знаний которые я бы при этом приобрел) а я проверяю вручную обязательно. хотя времени требует.

