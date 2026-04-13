В OpenBSD переименовали поле в pfsync после ложного AI-отчёта об уязвимости

|1.1, Аноним (1), 21:24, 13/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Но мне же рассказывали, что сейчас бредогенератор найдёт миллионы уязвимостей!
|3.7, Аноним (7), 22:08, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
вчера попросил AI найти и составить список из 10 книг по интересующему меня вопросу. Из 10 книг 5ть книг не существуют. Спрашиваю как так, ответ AI: ну вы просили я взял типичные названия таких книг и фамилии авторов и сгенерил)))
|4.9, Werwolf (ok), 22:10, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> вчера попросил AI найти и составить список из 10 книг по интересующему
> меня вопросу. Из 10 книг 5ть книг не существуют. Спрашиваю как
> так, ответ AI: ну вы просили я взял типичные названия таких
> книг и фамилии авторов и сгенерил)))
не хочется повторяться.. но очень уж сюжа подходит:
задача то выполнена, но есть нюанс)))
бывают ситуации кстати забавные, мне чатгопота порекомендовала несуществующую утилиту, а спустя пол года такая утилита всё же появилась, правда с другими флагами и на другом ЯП, но задачу выполняет нужную
|5.23, нах. (?), 22:48, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> бывают ситуации кстати забавные, мне чатгопота порекомендовала несуществующую утилиту, а
> спустя пол года такая утилита всё же появилась
кому-то пришло в голову сказать ей "раз придумала - давай вайбкодь!"
|6.29, Аноним (29), 00:46, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
С такой "генеративностью" следует ждать вымышленных зависимостей, оплачиваемых отдельно.
|7.35, Аноним (35), 00:59, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>С такой "генеративностью" следует ждать вымышленных зависимостей, оплачиваемых отдельно.
Вымышленные зависимости - фигня по сравнению с вымышленным ракетным наподением.
|4.17, Аноним (17), 22:38, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> попросил AI найти и составить список из 10 книг
Для ИИ без разницы, рисовать зелёного мамонта или список книг.
|4.59, Аноним (59), 07:10, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
рецензирую статьи для журнала. регулярно появляются ссылки на издания с одними и теми же ошибками в названиях, авторах и годах выпуска. копируют друг у друга, не потрудившись проверить. так что проблема носит всеобщий характер, а ии копирует своих создателей.
|4.62, anoname (?), 07:16, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
какой ии? какие функции использовались? ризонинг включен? а поиск по интернету?
|5.66, Аноним (66), 08:53, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Оне таких словов не знають. Оне берут китайские бесплатные нейронки, либо вообще локальные обскурные модели. Ну и промты в духе "сделай хорошо". Потом удивляются, что болван им выдал бред. Ну так виноваты в этом как минимум два болвана.
|4.67, Анонисссм (?), 08:55, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>вчера попросил AI найти и составить список из 10 книг по интересующему меня вопросу
расшарь чат или 3.14здабол
|2.6, Аноним (6), 22:06, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Недавние десятки дыр залатанных в огнелисе разве не доказательство того что ИИ таки могет их находить?
|3.14, Аноним (14), 22:27, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А сколько галлюцинаций было разобрано и отброшено, прежде чем эти десятки были отобраны и приняты в работу?
|4.68, nebularia (ok), 08:58, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это проблема? Если в итоге были исправлены реальные уязвимости, которые иначе прошли мимо
|3.15, Аноним (17), 22:30, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
залатывали - чем? Этим же ИИ? И он подтвердил факт залатывания?
|4.20, нах. (?), 22:41, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
чувак, ЫЫ умеет потдвердить факт незалатывания - созданием рабочего эксплойта.
|3.54, penetrator (?), 06:09, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
даже статический анализатор выдает меньше барахла, а он прям-таки помойка с ложно положительными результатами
|2.19, нах. (?), 22:41, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
чувак, есть тонкое отличие между mythos и deepthroat или как там оно называется.
Первое - не просто находит, а подтверждает сгенеренными эксплойтами. (настолько удачно, что в Штатах собрали руководство крупных банков и ключевых компаний чтобы потыкать индусов носами в новости - они ж как правило феноменально т-пы и платить не будут пока их не взломают и на лингаме не повертят)
А второе вот...
Сегодня пол-дня переругивался с всp@тым вторым чтоб он перестал мне бредить и поправил паверщельную команду (я где-то неудачно дернул рукой при копипасте, и потерял кусок между двух строк). Нет, самому разбираться в этом ужасе было бы дольше и совершенно бестолку (в смысле мне ноль пользы от тех знаний которые я бы при этом приобрел)
Вместо того чтоб просто дополнить оборванные строки все еще содержавшие все нужные детали, оно мне "изобрело" четыре несуществующих скриптлета и одну несуществующую в языке By design проблему - причем после уже хрен знает какого по счету указания перестать врать и заняться делом.
Да, можно было просто включить ноут с sonnet и получить ответ сразу, за деньги, но он разряжен, в него не скопипастишь просто так кусок кода из закрытой сети, и т д.
И честно говоря от ТАКОЙ т-пизны ЫЫ я изрядно уже отвык. Просто потому что давно не пользовался в бытовых целях бесплатным дерьмом.
|4.30, Аноним (30), 00:46, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Даже с передовыми ИИ-сервисами надо что называется доверяй но проверяй, а с китайскими так вдвойне.
|4.31, Аноним (29), 00:53, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Вы сейчас серьезно? Чтобы чел вместо того чтобы заниматься делом - предлагаете нырнуть в виртуальные миры на арену?
|4.33, Аноним (30), 00:57, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Тем более, что китайские ИИ дистиллируют данные у тех же Google, Anthropic и OpenAI, но вот, что они своего подкручивают.
Короче лучше вообще их не трогать.
|3.42, Аноним (42), 01:59, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> оно мне "изобрело"
инфы, которой нет на вики и кода, которого нет на шитхабе - ЫЫ в таком случае генерирует полный бред.
|3.47, Аноним (47), 02:40, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Чего нормальной моделью не пользуешься? Opus какой или Gemini из последних.
|3.61, Аноним (59), 07:12, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Нет, самому разбираться в этом ужасе было бы дольше и совершенно бестолку (в смысле мне ноль пользы от тех знаний которые я бы при этом приобрел)
а я проверяю вручную обязательно. хотя времени требует.
|2.8, Аноним (8), 22:08, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Иногда полезно публично зафиксировать чью-то тупость. В назидание потомкам.
|
|3.10, Аноним (10), 22:14, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Вы про "на раннем этапе разработки pfsync указанное поле было добавлено для хранения хэша набора правил с целью оптимизации проверки состояния. В конечном счёте от этой идеи отказались"?
Ну так оно вроде и так зафиксировано было.
|4.22, Аноним (8), 22:47, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Этого от токенов отключить, а то повторяется и галлюцинирует.
|3.21, нах. (?), 22:43, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
вот и надо было - зафиксировать. И потом даже не ыы а вполне детерменированным скриптом с грепом реджектить все подобные pr'ы и банить учетки с которых они приходят.
Но видимо у Тео настолько уже плохо с pr'ами что он готов прогибаться под глюки ЫЫ.
|3.48, Аноним (47), 02:43, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Тео вместо этого пофиксил свою. YAGNI никто не отменял, а он нарушил. Впрочем, простительно, ошибаются все.
|1.12, Аноним (14), 22:23, 13/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> всегда оставалось заполненным нулями
> поле вычисляется при отправке пакета
Так всё-таки заполнялось нулями или вычислялось?
И зачем что-то переименовывать, когда можно просто отправить вайб-аудитора подальше?
|2.18, rm1 (?), 22:40, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> И зачем что-то переименовывать, когда можно просто отправить вайб-аудитора подальше?
Потому что бардак, когда что-то называется не в соответствии со своим предназначением.
Давайте сделаем где-нибудь простейший цикл от 1 до 10, а переменную цикла вместо обычной i назовём как-нибудь типа этого же packet_checksum. Нормально?
Так что AI хоть и не уязвимость нашёл, но обратил внимание на косяк в коде, хорошо что исправили.
|1.16, нах. (?), 22:32, 13/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Вот тоже непойму. НАХРЕНА?! (не, ну в целом конечно неиспользуемое поле должно называться reserved, но если на него ТАК ловятся вайб-мамкины-ресерчеры увизгвимостей - я бы просто оставил как есть)
|2.34, Аноним (29), 00:58, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
По Чехову: Если есть висит поле, то оно однажды будет использовано как ружьё.
|1.25, Аноним (25), 23:10, 13/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
А если там чексум просто передаётся ? Я знаю, что это контрольная сумма, но это не моя сумма и я могу быть даже не в курсе как её считать.. это не мой зуб, это его зуб. всё ? уязвимастъ ?
|1.27, Аноним83 (?), 23:15, 13/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Люди уже поделились на тех кто:
- слава роботам!
- слава роботам что они такие тупые, постоянно приходится за ними проверять и переделывать.
ИИ интересно как ускоритель поиска и генерации PoC, но это примерно как найти в гугле уже готовый ответ или пример кода.
На практике приходится проверять и переделывать.
Ускоряет работу в принципе, особенно для тех кому трудно начинать с чистого листа но легко и комфортно править существующее.
Недавно искал функцию одну которая копирует память наоборот.
Гемени сгенерил пример.
Одна только проблема: он бы падал на всяких не х86 и притормаживал на х86.
Но как начальный PoC неплохо, сильно быстрее чем перебирать 100500 ссылок.
|2.57, dannyD (?), 06:50, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>>- слава роботам что они такие тупые, постоянно приходится за ними проверять и переделывать.
последнее время, ловлю себя на мысли, что почти постоянно общаюсь с биороботами.
ну, и сам тоже не идеален ;)
|2.63, Аноним (59), 07:16, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
ну мне ии в другом полезен. он может выдать варианты решений и методов, о которых я даже не слышал. и найти которые потребует много времени. а так можно выбрать. ну, например, оптимизировал один кусок кода. из 6 предложенных ии вариантов 2 оказались неудачными. но остальные вполне рабочие. выбрал один. программа стала работать быстрее.
|1.39, Аноним (39), 01:34, 14/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Так ИИ модель всё-таки верно определила. Потому что когда в коде заведомо врущие имена полей - тут и мясной может попасться, не только модель.
|2.41, Аноним (41), 01:39, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Что она там верно определила и на чем мясной может попасться? Тебе же русским по белому написали - ошибки никакой нет, а ИИ говорит что у там поле инициализируется, а при получении не проверяется, а значит ошибка. И где тут ошибка, если это поле при получении никак не используется? Этот искусственный мудак даже не показал в каком месте оно читается.
|3.44, Аноним (42), 02:10, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> В конечном счёте от этой идеи отказались, но поле было оставлено для сохранения обратной совместимости и всегда оставалось заполненным нулями. В коде данное поле лишь упоминалось в структуре пакета, но не проверялось и не заполнялось.
меня одного смущает это? оставили для сохранения обратной совместимости, но заполнили нулями - это как? Напоминает резервирование места для пейлоада как у циски (Vault 7) было одно время.
|4.45, Аноним (41), 02:15, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> оставили для сохранения обратной совместимости, но заполнили нулями - это как?
Что как? Ты не знаешь что у структур есть размер, выравнивание и прочие container_of()?
Вот и оставили "ненужное поле" чтоб размер, выравнивание, смещение полей относительно друг друга не изменилось.
|6.51, Аноним (41), 04:02, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
И даже адреса полей относительно базового адреса не меняются, если это поле где-то в середине, а нужное поле идёт после него?
|2.52, Аноним (52), 05:06, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Имён полей не существует. Есть смещение адреса. Остальное не важно.
|1.46, Аноним (46), 02:31, 14/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Человек, использовавший AI для поиска уязвимости, не потрудился проверить результат перед отправкой отчёта об уязвимости.
Искал неправильно. Люди толи не умеют, то ли не хотят правильно пользоваться ИИ. Что конечно полное дно: им уже вон как порог снизилм, а они всё равно тупят. Внушает оптимизм в рынок труда для нормальных парней, которые ИИ таки умеют.
|2.60, Sm0ke85 (ok), 07:10, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Искал неправильно. Люди толи не умеют, то ли не хотят правильно пользоваться ИИ. Что конечно полное дно: им уже вон как порог снизилм, а они всё равно тупят. Внушает оптимизм в рынок труда для нормальных парней, которые ИИ таки умеют.
Глупость пишешь, в таком случае, люди, обманутые мошенниками - сами виноваты во всем, т.к. "не умеют" или "не знают".... Напомню, что у понятий есть смысл, а наименование "Искусственный интеллект" - Обязывает вести себя как интеллект и уметь в контекст... Таким образом, если ты утверждаешь, что ИИ не умеет реагировать как ИИ, но при этом так называется - это банальное мошенничество, и не более (специальное введение пользователя в заблуждение для извлечения прибыли)
Моше́нничество, или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется моше́нником или моше́нницей. При этом под обманом понимается как сознательное искажение истины (активный обман), так и умолчание об истине (пассивный обман). В обоих случаях обманутая жертва сама передаёт своё имущество мошеннику.
|3.65, Аноним (59), 07:19, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
нужно уметь уточнять задачу по мере решения. тогда ии эффективен. никогда не удавалось с первого раза объяснить, что же мне нужно. но это моя проблема, а не ии. молоток тоже можно так взять, что и гвоздь не забьешь, и себе по пальцу стукнешь.
|1.64, Аноним (64), 07:17, 14/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> AI-модель полагала, что имя pfcksum свидетельствует о хранении в поле хэша или контрольной суммы содержимого пакета
Вот это интеллект. Не зря оно жрёт столько электричества.
|