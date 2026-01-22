LLVM ввёл правила применения AI-инструментов. Curl и Node.js ограничат выплаты за уязвимости из-за AI

|
|1.1, Аноним (1), 13:31, 22/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
Давайте, кто первый скажет что они луддиты потому что как же так, ЛЛМки же это будущее и заменяют целую команду серьёров.
|
|
|
|2.5, anonymmmeer (?), 13:39, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Сначала они не хотят использовать rust, потом от LLM отказываются, а дальше скажут что AGI на машинах Тьюринга невозможен и всё, никакой сингулярности и инвесторов покрутили на золотых лопатах?
|
|
|
|3.13, Аноним (6), 13:47, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ведь subj - серьёзный инструмент, на нём строятся многие современные компиляторы.
|
|3.18, iPony128052 (?), 13:53, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
я всё что не пишу в итоге попадает в чёрный список, то было дело с этими самыми "первопроходцами-учениками-джуниорами" теперь вот с "любителями старины"
|
|
|
|4.68, Аноним (68), 15:14, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> я всё что не пишу в итоге попадает в чёрный список
Так это был ты!
Это ты во всем виноват!
Я так и знал!
(шутка :))
|
|
|
|5.134, Аноним (6), 16:59, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я недавно заметил, что если писать литературно сложными развёрнутыми предложениями, то с высокой вероятностью сообщение скроют, даже если нет ни намёка на нарушение правил.
|
|2.22, Аноним (22), 13:57, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> Давайте, кто первый скажет
> ЛЛМки [..] заменяют целую команду серьёров
Сам бред ляпнул - сам же его обличил. Весело тебе там в одно лицо воевать со своими мельницами? 🤣
А по сути обсуждения: мусор, внезапно, постят таки люди. Но виноваты нейронки, да...
|
|
|
|3.52, Аноним (52), 14:58, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Виноваты те, кто хайпует на нейронках, и те, кто не запрещает их использовать там, где их использовать не надо или, вообще, нельзя.
|
|1.2, Аноним (2), 13:35, 22/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
|
Вообще, все эти Assisted by: <LLM name> такое унижение для опытного разработчика. Типа он разработчик-инвалид, ему нужен ассистент чтобы писать код, который он и сам может написать.
|
|
|
|
|
|3.7, Аноним (1), 13:43, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Нет. Пробовали ревью, суммаризацию чейнджсетов и инцидентных чатов тремя разными топовыми моделями, отказались от этого бреда через месяц.
|
|3.8, Гость (??), 13:43, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Слишком общее утверждение, что, значит "хорошо"?
- любая модель?
- не отлично, но прямо постоянно на одном уровне качества?
- по любым языкам?
- при любом размере проекта?
- при любом качестве?
- при любой сложности кода?
...
|
|
|
|4.31, Аноним (31), 14:07, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Было исследование, которое показало, что использование ИИ-ассистентов существенно повысило производительность разработчиков без снижения качества производимого кода. Легко найти и ознакомиться, если нужно.
|
|
|
|5.39, Аноним (39), 14:19, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
> Легко найти и ознакомиться, если нужно.
Что найти? Весь код который нагенерили и запросы шайба-кодеров или только треп об этом? Где код и промпты?
|
|
|
|6.99, Bottle (?), 16:08, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Шайба-кодер это тот кодер, который занюхивает порошок из шайбы прежде чем писать код?
|
|5.71, Аноним (71), 15:19, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Здесь сразу несколько дыр:
- Как определяется производительность;
- Как определяется качество кода.
На "было исследование, которое показало..." напрашивается только один ответ: ну и че?
|
|5.106, Аноним (106), 16:20, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Было исследование, которое показало
До тебя еще не дошло осоздание, что это ни сколько не аргумент в нынешнее время?
Слово "исследование" на столько дискредетировано, что любое высказыване с упоминанием оного уже на подсоздантельном уровне просто игнорируется.
|
|
|
|4.21, Аноним (21), 13:57, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
для подобного есть анализаторы типа clangd + предупреждения компилятора, что проверяют по куче формальных правил. Это все лет эдак 20 интегрированно в нормальные IDE. Причем работает это локально, относительно быстро и не дает килотонны ложных срабатываний.
|
|3.54, Аноним (52), 15:02, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Если ты сам до этого ревью не проводил. Если проводил - уже знаешь на что смотреть.
Ты на этом ревью от ИИ можешь увидить, то, что ты лично упустил. Свой пробел в знаниях.
И его впоследствии восполнить. Но в большинстве случаев, ИИ выдет ложные срабатывания и часто советы ухудшающие код.
|
|2.14, kravich (ok), 13:47, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Типа он разработчик-инвалид, ему нужен ассистент чтобы писать код, который он и сам может написать.
Но ведь если человек вместо своего ума пользуется протезом, то так и есть, разве нет?
|
|
|
|3.19, Аноним (2), 13:55, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
А потом зачем-то нужно пользоваться своим умом, чтобы проверить то, что ассистент там наслопил. Гениально. В итоге теряется глубокое понимание кода, потому что не весь код написан человеком, и в знаниях кодовой базы будут большие пробелы.
|
|3.20, Аноним (20), 13:55, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Но ведь если человек вместо своего ума пользуется протезом, то так и есть, разве нет?
Нам не нужны протезы для ума! Срочно нужно выкинуть все калькуляторы!
И все системы для инженерных рассчетов. Компы отобрать, кульманы вернуть.
Линейку логарифмческую тоже запретить.
|
|
|
|4.26, Аноним (21), 14:02, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
А так-то все калькуляторы и прочие инструменты для математики дают ВСЕГДА верный ответ на запрос человека. И заменяют только "БЛОК РАСЧЕТОВ" в голове.
Чат бот дает случайный ответ с шансом что он окажется верным процентов в 60, и с шансом что этот верный ответ будет оттимальным в в 0%.
А так-то да - не хочешь быть дебилом - не пользуйся калькулятором, пока в уме считать не научишся.
|
|
|
|5.41, Аноним (39), 14:23, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> А так-то да - не хочешь быть дебилом - не пользуйся калькулятором, пока в уме считать не научишся.
В уме считать не надо, взял ручку и бумагу, плюс таблицу (сложения, умножения) и переписал одни цифры на другие по правил, калькулятор нужно сначала верифицировать на корректность результата.
пс: чатгпт крешился от обычной задачи факторизации и не мог сказать, какое количество простых чисел от 0 до n, какие 60% :)))
|
|
|
|6.73, Аноним (52), 15:20, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> пс: чатгпт крешился от обычной задачи факторизации и не мог сказать, какое количество простых чисел от 0 до n, какие 60% :)))
Математика вообще не для него.
И все, где нужна математика.
Элементарную модель построить, хотя бы умозрительную, и на основе неё выдать ответ - вообще ни к нему.
ИИ - это интуиция.
|
|
|
|7.80, Аноним (68), 15:35, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> ИИ - это интуиция.
WAT??
Интуиция это что-то на гуманитарном.
LLM это штука с довольно мощным мат.аппаратом под капотом.
Времена простых трансформеров как бы прошли, сейчас все намного сложнее.
|
|
|
|8.178, Аноним (178), 19:56, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
То что LLM использует мощный мат аппарат в своей работе не значит, что она сама ... текст свёрнут, показать
|
|7.81, Аноним (39), 15:37, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> ИИ - это интуиция.
ее 99% людей нет, откуда она у машины появится? Современный ЫЫ надо трансформировать лучше на задачи поиска и все, без всяких ризонинг булшитов.
|
|
|
|8.92, Аноним (92), 15:58, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
У 99 как раз с интуицией всё хорошо, иначе бы они под машинами уже сбитые лежал... текст свёрнут, показать
|
|
|
|9.117, Аноним (39), 16:38, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
страх перед непознанным, вы считаете интуицией интуиция как раз таки и есть раз... большой текст свёрнут, показать
|
|7.112, Аноним (138), 16:30, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>ИИ - это интуиция.
это алгоритм на огромном объеме данных с элементами рандома.
|
|5.76, Аноним (-), 15:30, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Хахаха, откуда такие умники берутся Pentium FDIV bug - ошибка на пол лярда бакс... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|6.83, Аноним (52), 15:38, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Хахаха, откуда такие умники берутся?
> Pentium FDIV bug - ошибка на пол лярда баксов.
> Horizon от Fujitsu из-за которого кучу народу уволили, а часть несправедливо посадили в тюрьму
Вот ИИ есть такой забагованный инструмент. Как говорит мадам Касперская ИИ по определению глючный!
|
|
|
|7.145, Аноним (138), 17:23, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Почему физики не считают математику наукой? Потому что её нельзя проверить вне математики. Она развивает свои же аксиомы.
|
|
|
|8.148, Аноним (39), 17:35, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Потому-что они не дружат с логикой, порой А что тут значит проверить Разве м... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|
|
|
|
|11.162, Аноним (138), 18:22, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Простите не могу Вероятно, когда Вы говорите двигаться быстрее всех , подразум... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|12.171, Аноним (39), 19:01, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Говорю же, что вы не дружите с логикой, вам понятие квантор всеобщности знаком... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|11.173, Аноним (39), 19:17, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Проблема в том, что необходимо доказать собственный покой или движение, что сам ... большой текст свёрнут, показать
|
|2.24, Аноним (24), 14:00, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> унижение для опытного разработчика
Ой, что-то такой я слышал от "типа опытных" разработчиков по поводу автодополнения.
Мол "это все фигня, настоящий, нет даже так НАСТОЯЩИЙ разработчик сам руками названия функций пишет".
> Типа он разработчик-инвалид, ему нужен ассистент чтобы писать код, который он и сам может написать.
Ты скриптами пользуешься?
А мог бы каждый раз в консоли всё с нуля набирать.
Ты что инвалид? Используешь костыли для того что "и сам можешь написать" (с)
|
|
|
|3.29, Аноним (29), 14:06, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Тебе же сказали - скрипты всегда работают одинаково в отличие от ИИ, к-й может давать противоположные ответы.
|
|
|
|4.35, Аноним (24), 14:14, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А может не давать.
Если ты его попросишь сгенерить набор функций, то сколько раз тебе нужно их генерить?
Подозреваю 1 раз. Если тебя все устроило.
А если нет - подправь руками.
|
|
|
|5.58, Аноним (52), 15:04, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тут еще нужно не только добавить, те что он забыл, но и удалить те, что он выдумал, но которых не существует.
Работы получается больше изначальной задачи.
|
|4.172, Аноним (172), 19:06, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Тебе же сказали - скрипты всегда работают одинаково в отличие от ИИ
А если скрипт был сгенерирован ИИ? 🤔
|
|3.30, Аноним (21), 14:06, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Я вот скорей всего цикл руками напишу быстрей чем запрос в чат бот. С формальными шаблонами и автодополнением IDE. И сам подумаю какой мне надо цикл. Если проверять за ии - проще и бысрей руками написать если ты, конешно видишь этот язык и тулкит не впервые в жизни... тогда долго, но иначе ты не научишься.
Но если ты хочешь быть вечным джуном... вот только нужны ли кому-то вечные джуны будут...
|
|3.32, Аноним (31), 14:08, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А я слышал, даже что настоящий разработчик должен сам вручную управлять памятью и не пользоваться подсветкой синтаксиса.
|
|3.45, Sm0ke85 (ok), 14:42, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>Ты скриптами пользуешься?
>А мог бы каждый раз в консоли всё с нуля набирать.
>Ты что инвалид? Используешь костыли для того что "и сам можешь написать" (с)
Ты видимо вообще проблему не понимаешь..?? Еще и кислое с красным сравниваешь...
*Пропустите инвалида!!!*
|
|
|
|4.50, Аноним (-), 14:57, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Ты видимо вообще проблему не понимаешь..?? Еще и кислое с красным сравниваешь...
Чем запрос к ИИшке "вот тебе список переменных, сгенерируй мне геттеры сеттеры" или "вот тебе функция обработки А, создае еще Б и Ц по аналогии" отличается от скриптов?
Такое же убирание рутины.
> *Пропустите инвалида!!!*
Ок, ладно, ладно, пропускаю.
Ты еще в комментах на лорчике особо умом не отличался, а тут оказывается у тебя инвалидность...
Если я тебе чего злого писал, извини.
|
|
|
|5.61, Аноним (52), 15:06, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
> Такое же убирание рутины.
Тем что результат не гарантирован.
И надо перепроверять.
|
|5.88, КО (?), 15:54, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Дело в том, что
"вот тебе список переменных, сгенерируй мне геттеры сеттеры"
И без ИИ'шки 3-4 клика мышкой в IDE - generate->getters and setters->all
а "найди ошибки в коде", действительно прикольно, но когда не находит - начинает заниматься творчеством на тему "что бы я еще улучшил".
|
|3.183, Кошкажена (?), 20:02, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Мол "это все фигня, настоящий, нет даже так НАСТОЯЩИЙ разработчик сам руками названия функций пишет".
Кнч, так все и прсхдт, а ты думш откд нзвния в стле strcpy, strcmp? Это чтб бстр псть рчкми.
|
|2.28, Аноним (22), 14:04, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> такое унижение для опытного разработчика. Типа он разработчик-инвалид, ему нужен ассистент чтобы писать код, который он и сам может написать
Лол. Опытному разработчику как раз даром не надо сидеть и, как обезьянка, строчить код. Это всегда делегировалось джунам и мидлам.
|
|
|
|3.33, Аноним (24), 14:11, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Так может автор первого сообщения сам джун.
И радовался когда ему давали задачу "написать 100500 геттеров-сеттеров или оберток над функциями".
Чтобы он как ʼнастоящий программистʼ сидел и тарабанил ко клаве.
Хотя опытный взял бы автогенератор кода или попросил бы LLMку.
|
|2.34, Аноним (34), 14:13, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Впринципе да,
Но в принципе можно без крана строить дом,
Египетская технология.
Так что Ии это плохо.
|
|
|
|3.38, Аноним (38), 14:17, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> строить дом
Дома это какие-то новые технологии, они не проверены!
Надо как предки: копать яму, потом накрывать палками, хворостом и дерном.
Землянка - вот технология проверенная тысячелетиями!
|
|
|
|
|
|5.84, Аноним (-), 15:44, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Интересно кто же Как это противоречит утверждению технология проверенная тысяч... большой текст свёрнут, показать
|
|5.90, Аноним (52), 15:57, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Т.е. для использования в качестве поисковика в случае поиска ответа на конкретный вопрос - годится.
Очевидно ты не пробовал. В сложных случаях он придумывает ссылки. По пять раз подряд.
|
|
|
|6.96, ProfessorNavigator (ok), 16:06, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Очевидно ты не пробовал. В сложных случаях он придумывает ссылки. По пять
> раз подряд.
Пробовал. Да, проблемы есть. Но примерно в 2-3 случаях из 10 можно получить нечто полезное. В том плане, что хотя бы ясно будет, в какую сторону дальше копать. Впрочем, опять же да, если сравнивать с обычной выдачей поисковика (при условии его нормальной работы, а не попытки в первые n результатов выдачи впихнуть проплаченные ссылки/левую рекламу) каких-то преимуществ не видно. Но оно и понятно: поисковики и так изначально - это база данных и алгоритмы её перебора.
|
|5.164, Аноним (164), 18:27, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Для самостоятельного написания или проверки кода - нет. Потому что в последнем случае всё равно нужно перепроверять результат вручную, иначе для использования он не пригоден.
Ты не поверишь, но за человеком тоже нужно проверять. Вот прямо так и называется: code review. Мидлы проверяют за джунами, сеньйоры - за мидлами.
Ты бы это знал, если бы хоть раз участвовал в процессе разработки ПО.
> Поскольку стопроцентной гарантии отсутствия ошибок нет
Да, прямо как и при написании кода человеком.
|
|
|
|6.179, ProfessorNavigator (ok), 19:57, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Для самостоятельного написания или проверки кода - нет. Потому что в последнем случае всё равно нужно перепроверять результат вручную, иначе для использования он не пригоден.
> Ты не поверишь, но за человеком тоже нужно проверять. Вот прямо так
> и называется: code review. Мидлы проверяют за джунами, сеньйоры - за
> мидлами.
> Ты бы это знал, если бы хоть раз участвовал в процессе разработки
> ПО.
>> Поскольку стопроцентной гарантии отсутствия ошибок нет
> Да, прямо как и при написании кода человеком.
А я разве где-то утверждал обратное?))
|
|
|
|7.188, Аноним (188), 20:07, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты намекал, что ИИ для написания кода хуже человека, разве нет? Если нет, то тогда непонятно, для чего ты вообще упоминал про необходимость перепроверять его код.
|
|5.175, Аноним (172), 19:28, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> ИИ, таковым не является. Это просто база данных, алгоритмы её перебора
Чел, когда ты раньше всплывал в темах про ИИ, тебе уже не раз объясняли, что в нейронках даже приблизительно нет никаких "баз данных и их перебора". Почему ты продолжаешь повторять один и тот же бред?
|
|
|
|6.185, ProfessorNavigator (ok), 20:03, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> ИИ, таковым не является. Это просто база данных, алгоритмы её перебора
> Чел, когда ты раньше всплывал в темах про ИИ, тебе уже не
> раз объясняли, что в нейронках даже приблизительно нет никаких "баз данных
> и их перебора". Почему ты продолжаешь повторять один и тот же
> бред?
Может потому, что это не бред? ;) Но если вы так не считаете, то можете попробовать объяснить ещё раз. Хоть посмеёмся.
|
|
|
|7.200, Аноним (172), 20:27, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Может потому, что это не бред? ;)
Определенно бред, ибо не соответствует действительности.
> можете попробовать объяснить ещё раз.
Это бесполезно: тебе уже не один раз объясняли, но ты продолжаешь нести ту же самую чушь. Очевидно, что ты не очешь адекватный.
> Хоть посмеёмся.
Господи, да вас там еще и несколько...
|
|1.4, Аноним (6), 13:39, 22/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
> ... увеличением числа мусорных изменений
Ну, это же современный кодинг, привыкать надо.
|
|1.11, kravich (ok), 13:46, 22/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Как так получилось, что несомненный прогресс в технических вещах привел к заметному регрессу в вещах социальных?
Фантасты в жанре киберпанка весь путь были правы
|
|
|
|2.17, Аноним (6), 13:51, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
> Фантасты в жанре киберпанка
Природу не обманешь, человек - всего лишь разумная о б е з ь я н а. Фантасты были - не такие уж и фантасты.
|
|
|
|3.27, Аноним (24), 14:04, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот именно что разумная!
Если можно где-то сэкономить силы, то только тупой этим не воспользуется.
Именно с этого: создание инструментов (чтобы облегчить добычу еды), применение огня (чтобы помочь организму переваривать сырое мясо) и началась эволюция от животного к человеку.
Конечно можно "Reject Modernity, Return to Monke" но "а смысл"?
|
|
|
|4.48, Sm0ke85 (ok), 14:49, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>Вот именно что разумная!
Ты только не обольщайся, это про некоторых))))
>Если можно где-то сэкономить силы, то только тупой этим не воспользуется.
"Тупой" как раз и будет везде искать способы сэкономить силы, а умный подумает как вложиться силами так, чтобы проблема решалась с меньшими трудозатратами, но с тем же или выше качеством + оценил бы последствия на долгосрок...
>Именно с этого: создание инструментов (чтобы облегчить добычу еды), применение огня (чтобы помочь организму переваривать сырое мясо) и началась эволюция от животного к человеку.
Ну так могли бы сэкономить силы и не изобретать инструментов, а пользоваться палкой, да и огонь можно было не осваивать, потом еще и пожары а то тушить, проще проэволюционировать как собачки и питаться сырым...
|
|
|
|5.53, Аноним (-), 15:01, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Да я уже понял, что тебя в список можно на записывать Так ллмки отлично решают ... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|6.66, Аноним (52), 15:12, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Инструменты ничем от ЛЛМок не отличаются - тк они тоже инструмент.
Инструменты с гарантией результата сильно отличаются от инструмента без таковой. Последние могут сильно и непредсказуемо удлинить и удорожить процесс.
> И какие тут проблемы на долгосрок?
Уже несколько проектов вынужденны были откатиться к версиям до начала применения ИИ.
Ибо нет людей, которые бы поняли что и как там работает.
|
|
|
|7.72, Аноним (-), 15:20, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Гарантией на сколько процентов Вон в продвинутом калькуляторе Pentium FDIV была... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|8.79, Аноним (52), 15:33, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
100 ибо результат воспроизводим Там где ошибка воспроизведение тестов ее покаж... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|9.87, Аноним (-), 15:53, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Настолько хорошо, что оно прошло все внутренние тесты и было замечено после того... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|10.100, Аноним (52), 16:09, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Чистая аналогия творчества ИИ Он такой же поломанный инструмент, как и этот кал... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|7.115, Аноним (-), 16:32, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Конечно Оно или работает или нет Или писать СПО Как любят говорить адепты ды... большой текст свёрнут, показать
|
|2.25, Аноним (20), 14:01, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> несомненный прогресс в технических вещах привел к заметному регрессу в вещах социальных?
А где собственно тут регресс в социальных вещах?
Люди всю свою историю старались себе упростить жизнь. Это и есть прогресс.
Если появился инструмент, которые позволяет клепать не сильно качественные репорты, но зато быстро - то им обязательно воспользуются.
|
|
|
|3.46, Аноним (46), 14:44, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вы упустили нюанс, небольшой: и тут, и в новости про Curl говорилось о _выплатах_ за репорты.
Тут если и удобство, то вполне возможно, что несколько приправленное меркантильностью.
|
|
|
|4.51, Аноним (51), 14:57, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А ИИ за то что она репортит ничего не получает. ИИ тоже человек!
|
|4.55, Аноним (-), 15:02, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Тут если и удобство, то вполне возможно, что несколько приправленное меркантильностью.
Причем тут меркантильность? Это обычное зарабатывание денег.
|
|
|
|5.127, Аноним (138), 16:49, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Поставлять некачественный товар и брать за это деньги, как за качественный - это значит "деньги превыше всего". Это и есть меркантилизм.
|
|3.57, Sm0ke85 (ok), 15:03, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Есть большая разница между Люди всю свою историю старались себе упростить жизнь... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|4.64, Аноним (-), 15:09, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Если ты решил использовать ИИ не понимая его ограничения то это твои проблемы ... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|5.75, Sm0ke85 (ok), 15:24, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>В моем утверждении было слово повсеместно?
В твоем утверждении не было Ограничений - это важно, т.к. ты сам же отмечаешь, что "Если ты решил использовать ИИ не понимая его ограничения.. то это твои проблемы.", только проблемы получаются не тому, кто применяет ИИ, а всем остальным (тем кто пользоваться поделием этого горе-мастера будет)
|
|2.93, Аноним (92), 16:02, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Ты зришь в корень, но видишь там инжир.
Технологический прогресс это явление независимое от социальных изменений. А социальные изменения у нас 300 лет как в худшую сторону.
|
|
|
|3.101, Аноним (-), 16:12, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Технологический прогресс это явление независимое от социальных изменений.
Социальные изменения могут как развивать так и тормозить прогресс.
> А социальные изменения у нас 300 лет как в худшую сторону.
Чегоооо?
А.. ты наверное королевских кровей и жалеешь о падении монархии?
Чуть больше 50-60 лет назад была сегрегация в штатах и пятая графа в ссср.
Сто лет назад рабочий пахал по 12-18 часов.
Дети работали в шахтах наравне со взрослыми.
Двести лет назад процветало рабство и крепостное право.
Три сотни лет назад было не сильно лучше))
|
|
|
|4.111, Аноним (52), 16:25, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> А социальные изменения у нас 300 лет как в худшую сторону.
> Чегоооо?
> А.. ты наверное королевских кровей и жалеешь о падении монархии?
> Чуть больше 50-60 лет назад была сегрегация в штатах и пятая графа в ссср.
> Сто лет назад рабочий пахал по 12-18 часов.
> Дети работали в шахтах наравне со взрослыми.
> Двести лет назад процветало рабство и крепостное право.
> Три сотни лет назад было не сильно лучше))
Критерии разные бывают. Для некоторых решающим фактором является возможность бусификации. Массовые армии появились сильно позже 1726 года.
До этого армии были сословными.
|
|
|
|5.118, Аноним (-), 16:39, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Критерии разные бывают. Для некоторых решающим фактором является возможность бусификации.
> Массовые армии появились сильно позже 1726 года.
> До этого армии были сословными.
Весьма спорное утверждение.
Древний Египет, задолго до новой эры.
"армия в принудительном порядке набиралась из крестьян и ремесленников, объединявшихся в большое войско под знаменем фараона"
В Риме просто была обязательная воинская повинность.
|
|5.126, Аноним (-), 16:47, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Массовые армии появились сильно позже 1726 года.
Рекрутская повинность введена в России Петром I в 1705 году и применялась при Екатерине I в 1726 году. При этом срок службы — пожизненный.
"Раньше было лучше" (с)
|
|
|
|6.132, Аноним (138), 16:54, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Интересно, почему именно этот случай Вы выбрали в качестве примера?
|
|
|
|7.136, Аноним (-), 17:03, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Интересно, почему именно этот случай Вы выбрали в качестве примера?
Я другой аноним, но предположу что большая часть здешних посетителей проживают в РФ.
То что у соседей волнует далеко не всех.
Но если тебе не нравится, то Армия Монгольской империи набиралась просто.
"Согласно армянским и китайским летописцам, призыву подлежали все свободные мужчины в возрасте от 15 до 60 лет"
|
|7.137, Аноним (-), 17:04, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Интересно, почему именно этот случай Вы выбрали в качестве примера?
Это вроде очевидно.
1. Российская империя и ее исторя скорее всего близка большинству комментаторов.
2. 1726 год предложил собеседник выше, а он его выбрал просто как 2026 - 300
|
|6.141, Аноним (52), 17:15, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Рекрутская повинность введена в России Петром I в 1705 году и применялась при Екатерине I в 1726 году. При этом срок службы — пожизненный.
Так это и есть сословный способ формирования.
|
|1.15, Аноним (20), 13:50, 22/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> Выплата вознаграждений будет прекращена в конце января
Забыли уточнить, что Cтенберг надеется что немамонты продолжат присылать репорты об уязвимостях, но уже бизплатна)))
"We believe, hope really, that we still will get actual security
vulnerabilities reported to us even if we do not pay for them."
Посмотрим где они будут раньше появляться - на его почте или где-то в даркнете.
|
|
|
|2.40, Аноним (40), 14:22, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> Посмотрим где они будут раньше появляться - на его почте или где-то в даркнете.
Почему-то мне кажется, что Стенбергу очень сильно все равно на тот факт, что они будут появляться в даркнете, это ведь проблемы не его, а контор, использующих курл, и в данном случае как и всегда - кто платит, тот и танцует.
|
|
|
|3.43, Аноним (-), 14:36, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> очень сильно все равно
Если ему "очень сильно все равно", то зачем вообще возился с баг-баунти и исправлением уязвимостей?
> ведь проблемы не его, а контор, использующих курл
Но если в курле появится много незакрытых уязвимостей, то его просто заменят на что-то другое, потому что незаменимых нет (libxml2 передает привет).
И вот тогда ему станет не все равно, учитывая суммы донатов.
|
|
|
|4.108, Аноним (-), 16:21, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Если ему "очень сильно все равно", то зачем вообще возился с баг-баунти и исправлением уязвимостей?
Рекомендую спросить у него. Но по моему мнению, потому что было не совсем все равно, а потом пришли хайпожоры
> Но если в курле появится много незакрытых уязвимостей, то его просто заменят на что-то другое, потому что незаменимых нет (libxml2 передает привет).
И вот тогда ему станет не все равно, учитывая суммы донатов.
Во-первых, либхмл2 выпилили, а не заменили
Во-вторых, если курл так легко переписать, то и смысла нет возиться со всем этим "общим кодом", бери и сам пиши
В-третьих, как мы уже поняли из "во-вторых", зачем донатить на что-то, что легко написать?
В-четвертых, скинь ссылку на донаты плз, очень хочу посмотреть, чем очень обязанный разработчик курла живет
|
|
|
|5.119, Аноним (-), 16:40, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Его вроде еще и не полностью выпилили, если быть точным Но решение выпилить и з... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|6.152, Аноним (152), 17:45, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Про выпилить слышал, про заменить нет, будь добр ссылочку Дак не подходящее же Д... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|7.157, Аноним (-), 18:00, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Про выпилить слышал, про заменить нет, будь добр ссылочку
Ты сам искать не умеешь?
Во-первых оно было тут в новости opennet.ru/opennews/art.shtml?num=64194
Во-вторых, developer.chrome.com/docs/web-platform/deprecating-xslt
Note: To further improve security, we also plan to migrate XML parsing within Chrome from libxml2 to an XML parser written in Rust.
Т.е. libxml2 планируют и выпилить, и заменить (на что-то не на дыряхе).
> Дак не подходящее же
Наоборот подходящее! Бесплатное и дыры пока закрывают
> Донат это подарок, а не оплата труда
А голд и сильвер спонсорство это конечно просто донат))
> Хз о чем ты, но у курла с этим вроде нет проблем
Это было с уже удаленной ветке другого юзера, не обращай внимание.
|
|2.60, нах. (?), 15:05, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Посмотрим где они будут раньше появляться - на его почте или где-то
> в даркнете.
поскольку у любителей нейробреда ТОЖЕ есть желание заработать деньжат - покупателям в даркнете будут впаривать - нейробред.
А немногие удачливые купившие настоящую проблему - не будут знать что с ней делать (потому что эксплойт написанный ыы - ой, опять нерабочий)
|
|
|
|3.158, Аноним (138), 18:04, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
даркнет под властью нейробреда и выхода нет. Все шлюзы закрыты. Это сюжет для новой матрицы. )
|
|
|
|
|
|5.205, Аноним (-), 20:35, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Звучит как панк-песня.
И пахнет так же)
Хорошо что технологии еще не дошли до передачи запахова по интернету.
Приходилось бы одевать противогаз перед погружением в комменты))
|
|1.23, Аноним (23), 13:59, 22/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Поверили ИИ-стартапам и быстро побежали заменять кожаных мешков с зарплатой на почти бесплатный ИИ, а оно не покатило? Ну кто бы сомневался, что ИИ наученный на ограниченном наборе поделок тех же кожаных мешков будет не в состоянии выдать результат лучше, чем у них?
|
|
|
|2.47, КО (?), 14:48, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тут веселее - тут бесплатное "сообщество" из ИИ-шек подоспело.
Как следствие - зарепортить баг сможет только тот, кто уже репортил баги раньше.
Как следствие - вскорости баги репортить никто не будет (некому будет).
|
|
|
|
|
|
|
|5.95, Аноним (-), 16:05, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> когда они пришли за ...
... пособниками плохих людей (убийц, насильников) то я просто не мог спокойно на это смотреть.
Ноги сами начинали пританцовывать.
ps почитай работы Ясперса, может чего-то в голове щелкнет
|
|1.44, Аноним (44), 14:41, 22/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Кроме того, подготовивший изменение должен хорошо разбираться в присланном коде и быть готовым ответить на связанные с ним вопросы
Это правило к AGI никакого отношения не имеет и должно было быть внедрено задолго до появления AGI.
|
|1.49, Аноним (51), 14:56, 22/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
Откуда на таком продвинутом ресурса как опеннет только староверов, что не могут понять что ИИ нужно внедрять везде где можно и как можно скорее.
|
|
|
|2.70, Аноним (52), 15:16, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Тут те, кто понимает, что его ни в коем случае нельзя внедрять нигде, кроме мозговых штурмов.
Все остальные применения приносят огромный ущерб.
|
|1.82, penetrator (?), 15:37, 22/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Предполагается, что прекращение выплаты вознаграждений снизит мотивацию людей присылать мусорные и плохо проверенные отчёты об уязвимостях, независимо от того, сгенерированы они в AI или нет.
Конечно НЕТ! Ноборот только мусорные и будут из-за сниженного прайса.
|
|
|
|2.180, Алексей (??), 19:57, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зачем? В мире существуют тысячи проектов в которые ты можешь зарепортить мусорный отчет и ничего не получить. Так что curl становится одним из многих.
|
|1.105, Аноним (105), 16:18, 22/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Полностью согласен с решениями этих проектов. Как человек часть работы которого является рецензирование и принятие кода в общую базу, меня ИИ начинает выводить из себя. Количество мусорных отправок, которые не то чтобы даже юнит тесты не проходят, даже не собираются, поражает. Разрабы оправдывают тем что им проверять нет времени, руководство не хочет оказывать давление, так как политика всей компании ИИ-первые... Начинаю задавать вопрос людям нафига ты нужен компании если ты только и делаешь, что копируешь мои комменты ИИ и отправляешь мне обратно выcер модели без какой либо проверки или даже банального осознавания что делает код или почему оригинальные изменения не работаю...
|
|
|
|2.113, Аноним (-), 16:30, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
> юнит тесты не проходят
> даже не собираются
> отправляешь мне обратно выcер модели без какой либо проверки
Ты уверен что проблема именно в ИИ?
А не в том, что у вас есть возможность отправить несобирающийся код на ревью?
> Разрабы оправдывают тем что им проверять нет времени
Вполне может быть. Если руководство требует сделать за день то, что нужно делать неделю - то можно ли винить разраба?
В общем кажется у вас проблемы совсем не с ИИ, а с мясными мешками.
|
|
|
|3.124, Аноним (105), 16:45, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Да согласен, сам ИИ как инструмент тут не проблема. Проблема в том как ИИ применяется. А про то что не собирается, у нас есть автоматическая система проверок при отправке. Так же есть "Paved Road" согласно которому перед отправкой разрабы должны прогнать все через юнит тесты. Рекомендации есть, а обязать их я не могу. Это дело их супервайзера.
|
|2.139, dir320 (-), 17:06, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
> меня ИИ начинает выводить из себя
А скоро выведет и из профессии. За последние 2 года исчезли такие профессии, как копирайтер, рерайтер, художник, дизайнер, джуниор-разработчик и много других. Просто подумай над этим. И вместо того, чтобы копротивляться, шёл бы да учил промпт инжиниринг, ибо скоро твой 10 летний опыт обесценится, как опыт тех, кто тратил месяцы человекочасов на унификацию работы JS в IE и Netscape Navigator.
|
|
|
|3.149, Аноним (52), 17:36, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
плохая из тебя ванга получилась.
дизайнеры в спросе упали из-за того, что сайты стали мало кому нужны. Все в мобильных приложениях и соцсетях.
джунов сокращают западные конторы - но они сами себе злобные буратины
китайцев это не коснулось
Вот ИИ хайпожоров в ближайшее время обломают жетско. Примерно так, как в данном топике. Блокировка использования результатов по всем фронтам и черная метка тем, кто на этом попадется.
|
|1.116, scriptkiddis (?), 16:36, 22/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> обязательного ручного рецензирования кода, сгенерированного в A
Скажите а как понять что сгенерено иишкой?
|
|
|
|2.153, Соль земли2 (?), 17:45, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну большая языковая модель строит свой ответ на основе цепочки максимально связанных токенов (кусков слов). Значит она пишет текст максимально близкий к тренировочному набору данных (dataset). А в качестве набора данных обычно стараются использовать самые очевидные факты о мире, книги, статьи и т.д. То есть текст получается максимально очевидный. Вот и присланный код будет выглядеть вроде бы правильно, но максимально просто и очевидно. Вообще-то так и надо писать код. Но в реальности люди рукожопы. То есть присылать рукожопый код надо. Парадокс!
|
|
|
|3.167, Аноним (52), 18:39, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как говорят практически все ИИ после длительного общения с ними, "давайте говорить прямо, я придумываю ответ, похожий на правильный".
Вот если похоже на правильный - то сгенерировано ИИ, если правильно, но как то трудно воспринимаемо, то человек.
|
|
|
|4.168, Аноним (52), 18:40, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И да. Тут как раз и нужен человек, что бы отличить похожий на правильный от правильного.
|
|
|
|5.169, Аноним (-), 18:44, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> И да. Тут как раз и нужен человек, что бы отличить похожий на правильный от правильного.
А если человек ошибется?
Ну вдруг он не покушал, или заболел простудой, или ему жена мозг выела?
То что? На кого будешь ответственность сваливать?
|
|3.191, Кошкажена (?), 20:08, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Значит она пишет текст максимально близкий к тренировочному набору данных (dataset).
Если в качестве датасета взять проекта LLVM, то она и будет писать как в нем принято?
|
|
|
|4.202, Аноним (202), 20:33, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Если в качестве датасета взять проекта LLVM, то она и будет писать как в нем принято?
В теории да.
Но размер монорепы LLVM всего ~35 млн. строк кода. А там совсем не всё с++.
Есть сомнения, что на таком небольшом датасете что-то можно нормально натренировать.
Проще добавить кастомные инструкции по стилю для большой модели.
|
|
|
|
|
|3.176, Аноним (6), 19:54, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Из-под компиляторов код всегда с ошибками выходит. Наверно, пора что-то менять.
|
|
|
|2.174, Аноним (39), 19:22, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
в коментариях завелись эти самые ЫЫ, в диалог не вступают, но задают вопросы, зачастую зареганные аккаунты. Эта давно уже стало ясно, последние 5 лет в коментах на ютубе себя проявляют.
|
|1.181, Кошкажена (?), 19:57, 22/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Авторам отчётов об уязвимостях рекомендуется не сообщать о проблеме, если они не понимают её суть и не могут воспроизвести ошибку.
В чем проблема автоматически проверять, что уявзимость воспроизводится?
|
|
|
|2.186, Аноним (39), 20:06, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
отсюда, зачем ЫЫ ищет баги, исправляет их сам же, ну пусть тогда софт пишет сам :)
- Эй, эй, эй эй, алё, стоп, стоп. Вы, что это, и конфеты за меня есть будете?
- Аха :)
|