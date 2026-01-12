Линус Торвальдс поэкспериментировал с вайб-кодингом в своём новом проекте AudioNoise

Линус Торвальдс опубликовал новый проект AudioNoise, связанный с его увлечением гитарными педалями. AudioNoise позволяет генерировать случайные звуковые эффекты во время игры на электрогитаре. Целью проекта заявлено изучение основ цифровой обработки звука, так же, как когда-то он изучал аппаратную составляющую, экспериментируя со сборкой гитарных педалей. Основной код написан на языке Си, но в состав также входит Python-скрипт для визуализации звуковых сэмплов.

В примечании к проекту Линус упомянул, что так как он разбирается в языке Python не так хорошо, как в аналоговых фильтрах, то для генерации скрипта-визуализатора использовал вайб-кодинг в AI-среде разработки Google Antigravity. Изначально но пытался создать визуализатор традиционным путём "погуглив и воспользовавшись найденными примерами" ("monkey-see-monkey-do"), но затем убрал себя как посредника, поставил задачу AI-помощнику и получил результат.

За день до публикации скрипта-визуализатора Линус эмоционально раскритиковал продвижение в ядро патча с документацией, регламентирующей использование AI-инструментов для автоматической генерации кода для ядра. Линус указал на бессмысленность введения меток для AI-слопа, так как очевидно, что люди, создающие непроверенный код при помощи AI, не станут документировать этот факт в своих патчах, и проблему с мусорными AI-патчами не решить документацией.

По словам Линуса, документация предназначена для добросовестных разработчиков и она не должна отражать какие-то отдельные заявления про AI. В сообществе и так полно людей, придерживающихся противоположных мнений про AI - кто-то считает, что "всё рушится", а кто-то, что "наступает революция в разработке", поэтому Линус против того, чтобы документация по разработке ядра принимала какую-то одну позицию, и настаивает, чтобы AI рассматривался всего лишь как ещё один инструмент.



