The OpenNET Project / Index page

Линус Торвальдс поэкспериментировал с вайб-кодингом в своём новом проекте AudioNoise

12.01.2026 11:33

Линус Торвальдс опубликовал новый проект AudioNoise, связанный с его увлечением гитарными педалями. AudioNoise позволяет генерировать случайные звуковые эффекты во время игры на электрогитаре. Целью проекта заявлено изучение основ цифровой обработки звука, так же, как когда-то он изучал аппаратную составляющую, экспериментируя со сборкой гитарных педалей. Основной код написан на языке Си, но в состав также входит Python-скрипт для визуализации звуковых сэмплов.

В примечании к проекту Линус упомянул, что так как он разбирается в языке Python не так хорошо, как в аналоговых фильтрах, то для генерации скрипта-визуализатора использовал вайб-кодинг в AI-среде разработки Google Antigravity. Изначально но пытался создать визуализатор традиционным путём "погуглив и воспользовавшись найденными примерами" ("monkey-see-monkey-do"), но затем убрал себя как посредника, поставил задачу AI-помощнику и получил результат.

За день до публикации скрипта-визуализатора Линус эмоционально раскритиковал продвижение в ядро патча с документацией, регламентирующей использование AI-инструментов для автоматической генерации кода для ядра. Линус указал на бессмысленность введения меток для AI-слопа, так как очевидно, что люди, создающие непроверенный код при помощи AI, не станут документировать этот факт в своих патчах, и проблему с мусорными AI-патчами не решить документацией.

По словам Линуса, документация предназначена для добросовестных разработчиков и она не должна отражать какие-то отдельные заявления про AI. В сообществе и так полно людей, придерживающихся противоположных мнений про AI - кто-то считает, что "всё рушится", а кто-то, что "наступает революция в разработке", поэтому Линус против того, чтобы документация по разработке ядра принимала какую-то одну позицию, и настаивает, чтобы AI рассматривался всего лишь как ещё один инструмент.

Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64593-music
Ключевые слова: music, ai
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6)
  • 1.3, ebassi (?), 12:04, 12/01/2026 [ответить]  
    		• +3 +/
    Надо было завайбкодить педаль для emacs
     
  • 1.5, kravich (ok), 12:08, 12/01/2026 [ответить]  
    		• +/
    >кто-то считает, что "всё рушится"

    Еще бы, ведь даже базовый Линус приобщился к вайбкодингу

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:11, 12/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >базовый

    базедов, как базедова болезнь ))

     

  • 1.7, Аноним (7), 12:11, 12/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.8, Аноним (-), 12:12, 12/01/2026 [ответить]  
    		• +/
    Ух, кажется Линус решил поджечь пару стульев и усугубить глобальное потепление.
    Ждем когда прогресс дойдет до других патриархов опенсорса.
     
  • 1.9, laindono (ok), 12:13, 12/01/2026 [ответить]  
    		• +/
    В целом взвешенная позиция. Как можно вообще критиковать или продвигать что-то, если даже ни разу не попробовал это в реальных условиях. Мнение, сформированное исключительно на чужих мнениях, бесполезно. Даже если вдруг это мнение верно, это просто угадывание.

    Кроме того полностью согласен с тем, что это просто инструмент. Меня в этом смысле забавляет наличие людей, которые достаточно некомпетентны, чтоб быть заменёнными этим. Это лишь означает, что эти люди в свою очередь просто инструмент и ничего более. Они не являются профессионалами.

     

