Линус Торвальдс собрал себе новый ПК на базе CPU AMD Ryzen Threadripper и GPU Intel

01.12.2025 16:13

Линус Торвальдс, создатель ядра Linux, и Линус Себастьян, автор YouTube-канала Linus Tech Tips, сняли совместное видео, на котором попытались собрать идеальный Linux ПК, попутно обсуждая выбор комплектующих и беседуя о разработке ядра и хобби Торвальдса.

Для компьютера были выбраны CPU AMD Ryzen Threadripper 9960X, видеокарта Intel Arc B580, материнская плата GIGABYTE TRX50 AERO D, SSD-накопитель Samsung 9100 PRO 2TB, кулер Noctua NH-U14S TR5-SP6, блок питания Seasonic PRIME TX-1600 1600W 80+ Titanium и 31.5-дюймовый монитор ASUS ProArt PA32QCV (6K HDR). Примечательно, что на своей прошлой рабочей станции Торвальдс также использовал CPU AMD серии Ryzen Threadripper (3970x). Оборудование было подобрано для беспроблемной работы со штатными драйверами из ванильного ядра Linux. Из особенностей выбора стало использование ECC-памяти, по возможности бесшумного кулера и видеокарты Intel Arc B580 вместо ожидаемой в такой конфигурации серии AMD Radeon.



  • 1.1, Аноним (1), 16:20, 01/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Он будет разыгрывать его? Также как педаль)
     
     
  • 2.10, Аноним (-), 16:32, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зубы настоящие? Вот это интереснее всего...
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 17:15, 01/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.15, Аноним (-), 16:36, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Тут интересно другое. Название канала - "Linus Tech Tips" - т.е. канал посвящен даже не линуксу в целом, а Линусу Товральдсу. 16 миллионов подписчиков. Неужели у Линуса такая армия фанатов?
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 16:40, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Линус не уникальное имя. Создателя канала так зовут.
     
  • 3.28, Аноним (28), 16:49, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автора канала зовут Linus Sebastian.
     
  • 3.48, Фонтимос (?), 17:28, 01/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.24, Аноним (24), 16:45, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Из особенностей выбора стало использование ECC-памяти

    На 8й минуте он как раз объясняет, зачем выбирать ECC-память. Я сам только недавно узнал о такой и тут же себе заказал. Поскольку много занимаюсь видеомонтажкой, и время от времени происходит какая-то неслыханная х..ня с видосами! Как я понял, ECC-память поможет решить многие проблемы.

     
     
  • 3.38, Аноним (38), 17:08, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если кратко - нет. Она сможет скорректировать одиночную ошибку и остановит комп при двойной что важно в случаях когда ошибки недопустимо (как пример финтех).
    Для работы ecc требуется поддержка стороны процессора и материнской платы, так что шансы что в твоём компе заработает такая память довольно низкий, в лучшем случае запустится без коррекции ошибок
     
  • 3.42, Аноним (42), 17:19, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормальная, не битая память прекрасно решает эти проблемы.
     
     
  • 4.47, Rust (??), 17:28, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пока не станет битой. дада, просто в системнике, просто под столом. она может стать битой
     
     
  • 5.54, Аноним (54), 17:41, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ECC, да и другие комплектующие, могут вообще сгореть. И что?
     
  • 3.51, Фонтимос (?), 17:30, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Толстая пачка зеленых бумажных пластин, возможно не одна, может решить твои проблемы.
     
  • 3.56, Аноним (-), 17:46, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не думаю, что для тебя это так уж и важно. Когда Торвальдс тратит дни на отладку, пытаясь найти баг в ядре, который вызвал сегфолт, его можно понять. Лишние баксы на ECC тут себя оправдают, даже если такая ситуация случится лишь раз за время жизни компа. С твоими видяшками же, ты просто попросишь комп повторить задачу. Ты не будешь три дня копаться в коде, пытаясь понять как он смог сегфолтнуться.
     

  • 1.2, dullish (ok), 16:22, 01/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Так и хочется сказать: "Дед, ну куда ты лезешь? Иди код пиши!"
     
     
  • 2.3, corpix (?), 16:27, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    тк видосики снимать - самое то на старости лет
     
  • 2.6, Аноним (6), 16:29, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    так этот комп ему достался нахаляву за коллаборацию с блоггером ютуба
     
     
  • 3.43, Аноним (28), 17:19, 01/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.25, Аноним (25), 16:47, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Испугался конкуренции, молодой?
     

  • 1.4, Аноним (6), 16:28, 01/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    с памятью-то что, с памятью?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 16:38, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Доступная по цене оперативная память осталась в нашей светлой памяти.
    Сидеть нам на intel core 2 duo с 4ГБ ОЗУ до скончания времен.
     
  • 2.23, Аноним (28), 16:43, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    64Гб (*таймкод в видео 44:25)
     

  • 1.5, зомбированный (?), 16:28, 01/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    хачу себе монитор 32" 4:3 2560х1920, ну или хотя бы 2560х1600
    задолбали уже 16:9
     

  • 1.8, Аноним (8), 16:30, 01/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    видеокарта почему не nvidia?
     
     
  • 2.11, НяшМяш (ok), 16:34, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    дети, выше пример, почему нельзя забывать пить таблетки, назначенные врачом
     
  • 2.13, Аноним (13), 16:35, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё на Расте работоспособный драйвер не переписали.
     
  • 2.16, dullish (ok), 16:38, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сняли с полки выцветшую коробку, сдули с неё пыль и сказали, мол, выдайте этот огрызок тем попрошайкам, что тут тик-ток или что там сейчас у пенсионеров в тренде, снимают. А нормальные карты лучше за нал продадим.
     
  • 2.18, Аноним (18), 16:38, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так для линя ж собирали.
     
  • 2.22, Аноним (13), 16:42, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видяхи Intel, может, фирмварей не требуют? Хочет использовать Linux Libre. Во всяком случае, встройки G4x не требовали.
     
     
  • 3.30, Аноним (-), 16:53, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хочет использовать Linux Libre.

    Какой Linux Libre?!
    Линукс не какой-то шизоидный фанатик шв060dки, а адекватный прагматик.
    Они поставили Федору и даже объяснили почему - чтобы работало из коробки.
    (45:43 Why Fedora Linux?)

     
  • 2.36, алек емпире (?), 17:06, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Торвальдс имеет два дисплея по 6K каждый и нуждался в чем-то большем, чем интегрированная графика, не будучи раздражающе громким или энергоемким графическим процессором "игрового" класса. Предполагалось, что это будет Intel Arc B50, но они не смогли получить его во время съемки. Себастьян пояснил, что на момент съемок он все еще был более чем в порядке с использованием этой видеокарты.
     

  • 1.9, Аноним (13), 16:32, 01/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну наконец-то Линус Торвальдс собрал себе ПК. А то сидел на каком-то Макбучике.
     
     
  • 2.35, Аноним (28), 17:02, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он и сидел на ПК:
    https://opennet.ru/53020-linus
    В 2020 перешёл на Threadripper т.к. Интел забросила направление HEDT.
    Но Интел поняли ошибку, и осенью представили Granite Rapids-WS (W890), чтобы конкурировать с Threadripper-ами.
     

  • 1.12, Аноним (12), 16:34, 01/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интеловские видеокарты нормально работают с мезой?
     
     
  • 2.39, Kerr (ok), 17:09, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да
     

  • 1.14, Karl Richter (ok), 16:36, 01/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему Intel? Да и для чего он использует мощную видеокарту?
     
     
  • 2.26, Аноним (28), 16:48, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не было про "почему", но было, что именно Intel Arc.
     
  • 2.45, Аноним (45), 17:22, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Линекс использует 2шт на мониторов, поэтому нужна дискретка.
     
     
  • 3.46, Аноним (45), 17:23, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    * 2шт 6к мониторов.
     

  • 1.19, Аноним (17), 16:39, 01/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А я был уверен что для этого вашего Linux лучше и ЦПУ и ГПУ выбирать от AMD. Как можно вообще совмещать Intel и AMD в одном компьютере, надо быть вообще всеядным.
     
     
  • 2.31, Аноним (13), 16:55, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Как можно вообще совмещать Intel и AMD в одном компьютере

    На ноутбуках же бывают сочетания: CPU Intel + интеграшка Intel + внешняя AMD.

     
  • 2.49, Аноним (49), 17:28, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Как можно вообще совмещать Intel и AMD в одном компьютере, надо быть вообще всеядным.

    Однажды даже такую химеру выпустили:
    https://www.ixbt.com/platform/intel-kaby-lake-g-core-i7-8705g-8809g-test.html

     

  • 1.21, Аноним (21), 16:41, 01/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Торвальдс на оземпике чтоли? Чего он так схуднул то? Прям не узнать
     
  • 1.29, Аноним (29), 16:53, 01/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чушня полная. Компилировать такие объемы, как ядро, нужно на сервере, а не на десктопе. Для программирования достаточно тухлого ноутбука.
     
     
  • 2.32, Соль земли2 (?), 16:58, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линус в ударе. Посетил Valve. Теперь с Линусом собрал ПК.
     
     
  • 3.33, Аноним (-), 16:59, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Линус в ударе.
    > Посетил Valve.
    > Теперь с Линусом собрал ПК.

    В ударе он был еще когда педальку собрал.
    Кстати, куда ее потом дели? Что-то тема заглохла.

     
  • 2.34, Аноним (13), 16:59, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Компилируют world на куда более слабом, чем это у Торвальдса, железе. Не у всех же такой доход, как Торвальдса.
     
  • 2.40, th3m3 (ok), 17:10, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше своё железо нормальное иметь, чем за сервера переплачивать. Ты в курсе, сколько будет стоить аренда подобного сервера? Можно несколько таких компов собрать за несколько лет.
     
  • 2.44, Аноним (38), 17:21, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что мешает подключится с ноута к этому компу и запустить сборку на нем? Удалённый сервер требует постоянной оплаты, а для дома стоечный сервер слишком шумный...
    А так и стационар и сервер в одном лице...
     

  • 1.37, zionist (ok), 17:07, 01/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там есть интересный момент на 45:25
     
  • 1.50, Nicho (ok), 17:29, 01/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересный выбор Intel Arc видео карта и Fedora дистр
     
  • 1.52, Фонтимос (?), 17:33, 01/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь понятно почему лиункс повсеместно стал тормозить как вантуз. Всем срочно покупать тредриппер и жпу.
     
  • 1.55, Аноним (55), 17:42, 01/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Смешно давать ссылку на ютабчик у нас.
     

