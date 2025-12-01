Линус Торвальдс собрал себе новый ПК на базе CPU AMD Ryzen Threadripper и GPU Intel

|
Аноним (-), 16:36, 01/12/2025
–8
Тут интересно другое. Название канала - "Linus Tech Tips" - т.е. канал посвящен даже не линуксу в целом, а Линусу Товральдсу. 16 миллионов подписчиков. Неужели у Линуса такая армия фанатов?
Аноним (24), 16:45, 01/12/2025
+1
> Из особенностей выбора стало использование ECC-памяти
На 8й минуте он как раз объясняет, зачем выбирать ECC-память. Я сам только недавно узнал о такой и тут же себе заказал. Поскольку много занимаюсь видеомонтажкой, и время от времени происходит какая-то неслыханная х..ня с видосами! Как я понял, ECC-память поможет решить многие проблемы.
Аноним (38), 17:08, 01/12/2025
+/–
Если кратко - нет. Она сможет скорректировать одиночную ошибку и остановит комп при двойной что важно в случаях когда ошибки недопустимо (как пример финтех).
Для работы ecc требуется поддержка стороны процессора и материнской платы, так что шансы что в твоём компе заработает такая память довольно низкий, в лучшем случае запустится без коррекции ошибок
Rust (??), 17:28, 01/12/2025
+/–
пока не станет битой. дада, просто в системнике, просто под столом. она может стать битой
Фонтимос (?), 17:30, 01/12/2025
+/–
Толстая пачка зеленых бумажных пластин, возможно не одна, может решить твои проблемы.
Аноним (-), 17:46, 01/12/2025
+/–
Я не думаю, что для тебя это так уж и важно. Когда Торвальдс тратит дни на отладку, пытаясь найти баг в ядре, который вызвал сегфолт, его можно понять. Лишние баксы на ECC тут себя оправдают, даже если такая ситуация случится лишь раз за время жизни компа. С твоими видяшками же, ты просто попросишь комп повторить задачу. Ты не будешь три дня копаться в коде, пытаясь понять как он смог сегфолтнуться.
Аноним (6), 16:29, 01/12/2025
+1
так этот комп ему достался нахаляву за коллаборацию с блоггером ютуба
Аноним (17), 16:38, 01/12/2025
+1
Доступная по цене оперативная память осталась в нашей светлой памяти.
Сидеть нам на intel core 2 duo с 4ГБ ОЗУ до скончания времен.
НяшМяш (ok), 16:34, 01/12/2025
+9
дети, выше пример, почему нельзя забывать пить таблетки, назначенные врачом
dullish (ok), 16:38, 01/12/2025
|
Сняли с полки выцветшую коробку, сдули с неё пыль и сказали, мол, выдайте этот огрызок тем попрошайкам, что тут тик-ток или что там сейчас у пенсионеров в тренде, снимают. А нормальные карты лучше за нал продадим.
Аноним (13), 16:42, 01/12/2025
+/–
Видяхи Intel, может, фирмварей не требуют? Хочет использовать Linux Libre. Во всяком случае, встройки G4x не требовали.
Аноним (-), 16:53, 01/12/2025
+/–
> Хочет использовать Linux Libre.
Какой Linux Libre?!
Линукс не какой-то шизоидный фанатик шв060dки, а адекватный прагматик.
Они поставили Федору и даже объяснили почему - чтобы работало из коробки.
(45:43 Why Fedora Linux?)
алек емпире (?), 17:06, 01/12/2025
+/–
Торвальдс имеет два дисплея по 6K каждый и нуждался в чем-то большем, чем интегрированная графика, не будучи раздражающе громким или энергоемким графическим процессором "игрового" класса. Предполагалось, что это будет Intel Arc B50, но они не смогли получить его во время съемки. Себастьян пояснил, что на момент съемок он все еще был более чем в порядке с использованием этой видеокарты.
Аноним (13), 16:32, 01/12/2025
–1
|
Ну наконец-то Линус Торвальдс собрал себе ПК. А то сидел на каком-то Макбучике.
Аноним (28), 17:02, 01/12/2025
+/–
Он и сидел на ПК:
https://opennet.ru/53020-linus
В 2020 перешёл на Threadripper т.к. Интел забросила направление HEDT.
Но Интел поняли ошибку, и осенью представили Granite Rapids-WS (W890), чтобы конкурировать с Threadripper-ами.
Аноним (45), 17:22, 01/12/2025
+1
Линекс использует 2шт на мониторов, поэтому нужна дискретка.
Аноним (17), 16:39, 01/12/2025
+/–
А я был уверен что для этого вашего Linux лучше и ЦПУ и ГПУ выбирать от AMD. Как можно вообще совмещать Intel и AMD в одном компьютере, надо быть вообще всеядным.
Аноним (13), 16:55, 01/12/2025
–1
>Как можно вообще совмещать Intel и AMD в одном компьютере
На ноутбуках же бывают сочетания: CPU Intel + интеграшка Intel + внешняя AMD.
Аноним (29), 16:53, 01/12/2025
–1
Чушня полная. Компилировать такие объемы, как ядро, нужно на сервере, а не на десктопе. Для программирования достаточно тухлого ноутбука.
Аноним (-), 16:59, 01/12/2025
+/–
> Линус в ударе.
> Посетил Valve.
> Теперь с Линусом собрал ПК.
В ударе он был еще когда педальку собрал.
Кстати, куда ее потом дели? Что-то тема заглохла.
Аноним (13), 16:59, 01/12/2025
+1
Компилируют world на куда более слабом, чем это у Торвальдса, железе. Не у всех же такой доход, как Торвальдса.
th3m3 (ok), 17:10, 01/12/2025
+/–
Лучше своё железо нормальное иметь, чем за сервера переплачивать. Ты в курсе, сколько будет стоить аренда подобного сервера? Можно несколько таких компов собрать за несколько лет.
Аноним (38), 17:21, 01/12/2025
+/–
Что мешает подключится с ноута к этому компу и запустить сборку на нем? Удалённый сервер требует постоянной оплаты, а для дома стоечный сервер слишком шумный...
А так и стационар и сервер в одном лице...
Фонтимос (?), 17:33, 01/12/2025
+/–
Теперь понятно почему лиункс повсеместно стал тормозить как вантуз. Всем срочно покупать тредриппер и жпу.
