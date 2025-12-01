Линус Торвальдс собрал себе новый ПК на базе CPU AMD Ryzen Threadripper и GPU Intel

3.38 , Аноним ( 38 ), 17:08, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если кратко - нет. Она сможет скорректировать одиночную ошибку и остановит комп при двойной что важно в случаях когда ошибки недопустимо (как пример финтех).

Для работы ecc требуется поддержка стороны процессора и материнской платы, так что шансы что в твоём компе заработает такая память довольно низкий, в лучшем случае запустится без коррекции ошибок

3.42 , Аноним ( 42 ), 17:19, 01/12/2025 Нормальная, не битая память прекрасно решает эти проблемы.

4.47 , Rust ( ?? ), 17:28, 01/12/2025 пока не станет битой. дада, просто в системнике, просто под столом. она может стать битой

5.54 , Аноним ( 54 ), 17:41, 01/12/2025 ECC, да и другие комплектующие, могут вообще сгореть. И что?

3.51 , Фонтимос ( ? ), 17:30, 01/12/2025 Толстая пачка зеленых бумажных пластин, возможно не одна, может решить твои проблемы.

3.56 , Аноним ( - ), 17:46, 01/12/2025 Я не думаю, что для тебя это так уж и важно. Когда Торвальдс тратит дни на отладку, пытаясь найти баг в ядре, который вызвал сегфолт, его можно понять. Лишние баксы на ECC тут себя оправдают, даже если такая ситуация случится лишь раз за время жизни компа. С твоими видяшками же, ты просто попросишь комп повторить задачу. Ты не будешь три дня копаться в коде, пытаясь понять как он смог сегфолтнуться.


