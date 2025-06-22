Состоялась встреча Билла Гейтса, Дэйва Катлера и Линуса Торвальдса

3.17 , Аноним ( 17 ), 11:41, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вспоминается эпопея 12309 с "нормальным" ядром

4.28 , Аноним ( 13 ), 11:59, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А у венды ровно то же самое. Немного сложнее стриггерить, но виртуалки справляются с задачей зафризить хост. А ещё справляются каталоги с большим числом файлов.

4.54 , Аноним ( 54 ), 13:07, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Лол, у винды просто не одна крупная проблема, а много и поменьше. А, и их никто не исправляет.

3.21 , Аноним ( 14 ), 11:42, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Это linux-то нормальное ядро? Как ядро (не ОС!) оно весьма так себе.

Пример с msys2 вообще не в кассу — тот пытается костылить юникс посредством винды, получается, естественно, весьма костыльно.

4.31 , Аноним ( 13 ), 12:01, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да не, ядро как раз ок. И GNU как ОС тоже ок. Freedesktop не ок. Msys2 просто демонстрация сложностей венды при работе с файлами.

3.40 , Ахз ( ? ), 12:16, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ахаха, можно представить, что Линукс это нормальное ядро ?

4.43 , Аноним ( 13 ), 12:31, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть хорошее. Взять вот какое-нибудь формально верифицированное ядро для примера, вроде seL4. А есть нормальное, для всего, кроме линукса кандидатов и нет. А что в нём не нормального, на твой взгляд? На мой -- низкое качество драйверов некоторых устройств, но тут претензия к производителям устройств. Драйвера для других ОС могут быть не менее низкокачественными.

5.53 , пох. ( ? ), 13:06, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Есть хорошее. Взять вот какое-нибудь формально верифицированное ядро для примера, вроде

> seL4. Бери!

Когда допишешь поверх него - операционную систему - отправь открыточку. Ну если из ада почта работает.

6.58 , Аноним ( 13 ), 13:12, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Бери!

> Когда допишешь поверх него - операционную систему - отправь открыточку. Ну если

> из ада почта работает. Genode есть.

