Состоялась встреча Билла Гейтса, Дэйва Катлера и Линуса Торвальдса

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|1.1, Аноним (1), 11:22, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+14 +/–
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Важно только одно: был ли Линус также дерзок, как в мэйлинг листах и на выступлениях. Или засунул один орган в одно место и молчал.
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|2.4, Аноним (4), 11:24, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Или просто Билл Гейтс не говорил лишнего при солнцеликом, потому что знал что прилетит.
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|2.7, Аноним (-), 11:29, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+24 +/–
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> был ли Линус также дерзок
Дерзить на встрече пенсов?)) Зачем?
Они скорее повспоминали старые времена и посмеялись.
Как в мультике "Жил был пес"
- А помнишь, как ты меня г̶о̶н̶я̶л̶ посылал?
- Ну так работа такая!
- А помнишь, как ты нам патентами грозился?
- А то!
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|4.39, нах. (?), 12:15, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Билл: я миллиардер, вот трачу на пенсии заработанное, а как там у
> тебя с пенсией Линус? Нормально в Финляндии платят?
- Э... говорят неплохо, но я-то в Штатах прописался. У меня, как и у тебя, негосударственные пенсионные фонды. Ну это на случай если я все свои миллиарды случайно прое...этосамое. У меня их все ж сильно поменьше чем у тебя, на украдку для негритянских детей и чипирование через сети 5ге еле-еле наскребаю! (Сам понимаешь - с зарплаты миллион долларов в месяц много миллиардов-то не отложишь, IRS норовит последние крохи отжать!) Но ты учти - чем мог - помог!
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|2.27, Мастер Йода (-), 11:57, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> Состоялась встреча Билла Гейтса, Дэйва Катлера и Линуса Торвальдса
Скрытая угроза видится здесь мне... Но пока не могу понять где.
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|2.30, Аноним (30), 12:01, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> был ли Линус
Ему просто припомнили, с чьего стола он крохи ест :)
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|2.41, Олег (??), 12:21, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На встрече стариков?
Гейтс что-то решает еще в этом мире?
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|3.55, пох. (?), 13:09, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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конечно же чувак, который может обвалить биржи по всему миру, просто неудачно переложив часть своих денег из правого кармашка в левый - ничего в этом мире не решает, ога.
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|2.9, Ефрщ (?), 11:31, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Это было бы гениально, продать то, что можно свободно взять.
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|3.13, Аноним (13), 11:33, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Торговую марку не возьмёшь, передать разработку без отката тоже не попросишь.
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|4.18, Ефрщ (?), 11:41, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кому нужна торговая марка? Ценен сам код. Как может Линус передать разработку ядра, если его разрабатывает RedHat, Intel и т.д.
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|5.33, Аноним (13), 12:05, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кому нужна торговая марка? Ценен сам код. Как может Линус передать разработку
> ядра, если его разрабатывает RedHat, Intel и т.д.
Мейнтейнеры ядра из Майкрософта, считай, что ядро разрабатывает Майкрософт. Не могу сказать, чем там занята шестёрка ИБМ Редхат, но корпорации в основном занимаются разработкой только в рамках поддержки и продажи своего железа.
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|5.68, Аноним (68), 14:36, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>"Как может Линус передать"
Передать сервера с форумом (а это уже право банить кого угодно, даже по цвету паспорта)
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|2.11, Аноним (13), 11:32, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наконец, у венды появится нормальное ядро, может, перестанет так лагать при работе с файлами и можно будет выкинуть все костыли, насилующие диски. В качестве примера для демонстрации могу порекомендовать msys2.
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|4.28, Аноним (13), 11:59, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А у венды ровно то же самое. Немного сложнее стриггерить, но виртуалки справляются с задачей зафризить хост. А ещё справляются каталоги с большим числом файлов.
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|4.54, Аноним (54), 13:07, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Лол, у винды просто не одна крупная проблема, а много и поменьше. А, и их никто не исправляет.
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|3.21, Аноним (14), 11:42, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это linux-то нормальное ядро? Как ядро (не ОС!) оно весьма так себе.
Пример с msys2 вообще не в кассу — тот пытается костылить юникс посредством винды, получается, естественно, весьма костыльно.
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|4.31, Аноним (13), 12:01, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да не, ядро как раз ок. И GNU как ОС тоже ок. Freedesktop не ок. Msys2 просто демонстрация сложностей венды при работе с файлами.
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|3.40, Ахз (?), 12:16, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ахаха, можно представить, что Линукс это нормальное ядро ?
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|4.43, Аноним (13), 12:31, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть хорошее. Взять вот какое-нибудь формально верифицированное ядро для примера, вроде seL4. А есть нормальное, для всего, кроме линукса кандидатов и нет. А что в нём не нормального, на твой взгляд? На мой -- низкое качество драйверов некоторых устройств, но тут претензия к производителям устройств. Драйвера для других ОС могут быть не менее низкокачественными.
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|5.53, пох. (?), 13:06, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Есть хорошее. Взять вот какое-нибудь формально верифицированное ядро для примера, вроде
> seL4.
Бери!
Когда допишешь поверх него - операционную систему - отправь открыточку. Ну если из ада почта работает.
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|6.58, Аноним (13), 13:12, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Бери!
> Когда допишешь поверх него - операционную систему - отправь открыточку. Ну если
> из ада почта работает.
Genode есть.
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|1.8, Ефрщ (?), 11:30, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Новость про ужин. Так что им подовали то? Первое, второе и компот?
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|2.35, dannyD (?), 12:12, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>>Так что им подовали то?
"А в тюрьме сейчас ужин — макароны!"
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|1.19, Аноним (19), 11:41, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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Я уже забыл что они седые пенсионеры, а не те люди с фотографий двадцатилетней давности.
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|2.76, Анон321 (?), 15:30, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В те времена, они хоть какое-то уважение вызывали..
А сейчас просто разваливают, работая по одну сторону.
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|1.20, Konqi (ok), 11:42, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>никаких важных решений по ядру на ужине не было принято
Ну так написали хотя бы, что на ужин было подано.
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|2.71, Аноним (71), 14:58, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Брин сам ничего не делал, даже самый первый поисковик он купил... на деньги инвесторов.
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|1.36, Аноним (36), 12:13, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Билла Гейтса, Дэйва Катлера и Линуса Торвальдса.
> Линуса с основателем компании Microsoft и создателем операционных систем ОС Windows NT, RSX-11M, VAXELN и VMS.
Но фоточка, походу, из под яблафона 😈
icc:copyright: Copyright Apple Inc., 2022
icc:description: Display P3
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|1.44, Аноним (4), 12:36, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А то что у чела самое большое достижение в жизни что он написал драйвер нтфс под ДОС, Карл! это норма?
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|2.48, kravich (ok), 12:46, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще-то он больше известен как автор отличной книги Windows Internals
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|3.52, Аноним (13), 12:57, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вообще-то он больше известен как автор отличной книги Windows Internals
Я думал, как автор Sysinternals, а больше ничем не выделился.
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|2.56, пох. (?), 13:10, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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просто эксперты опеннета как всегда не в курсе кто это
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|1.50, Аноним (51), 12:56, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Повспоминали минувшее. Линукс показал Билли педаль, а тот в ответ показал ему свой золотой унитаз.
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|2.69, Aliech (ok), 14:38, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это смешно. Вы ту часть, где Линус работал в Microsoft, когда Гейтс ВЛАДЕЛ Microsoft забыли?
Фактически: два бывших сотрудника Microsoft отобедали с владельцем Microsoft.
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|3.78, Аноним (-), 15:32, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Он в отличии от Линукса не продаётся.
А нафиг он нужен? Кто его купит?))
Его, чтобы забрали с доплатой, еще придется очень-очень сильно покупателя поискать.
А потом еще репутацию пытаться отмыть, что с таким якшался.
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|2.85, Konqi (ok), 16:29, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Столлмана пригласить.
Чтоб он всю компанию своими натоптышами угостил вместо ужина?
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|1.72, WEF (?), 15:04, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Линус Торвальдс - выпускник Всемирного Экономического Форума 1999 года. Поборникам свободного софта привет.
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