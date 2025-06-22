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Состоялась встреча Билла Гейтса, Дэйва Катлера и Линуса Торвальдса

22.06.2025 11:12

Марк Руссинович, автор драйвера NTFS для DOS и технический директор Microsoft Azure, устроил совместный ужин Билла Гейтса, Дэйва Катлера и Линуса Торвальдса. Это была первая встреча Линуса с основателем компании Microsoft и создателем операционных систем Windows NT, RSX-11M, VAXELN и VMS. Отмечается, что никаких важных решений по ядру на ужине не было принято, но возможно это произойдёт при следующей встрече.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.linkedin.com/posts...)
  2. OpenNews: Компания NVIDIA прокомментировала критическое высказывание Линуса Торвальдса
  3. OpenNews: Перевод статьи Ричарда Столмана про уход Билла Гейтса из Microsoft
  4. OpenNews: Билл Гейтс отметил пользу свободного ПО
  5. OpenNews: Билл Гейтс опубликовал код первого продукта Microsoft
  6. OpenNews: 25 мифов и шуток о Линусе Торвальдсе
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63440-linus
Ключевые слова: linus
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (73) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:22, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    Важно только одно: был ли Линус также дерзок, как в мэйлинг листах и на выступлениях. Или засунул один орган в одно место и молчал.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:24, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Или просто Билл Гейтс не говорил лишнего при солнцеликом, потому что знал что прилетит.
     
     
  • 3.86, Аноним (86), 16:37, 22/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.7, Аноним (-), 11:29, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +24 +/
    > был ли Линус также дерзок

    Дерзить на встрече пенсов?)) Зачем?
    Они скорее повспоминали старые времена и посмеялись.
    Как в мультике "Жил был пес"

    - А помнишь, как ты меня г̶о̶н̶я̶л̶  посылал?
    - Ну так работа такая!
    - А помнишь, как ты нам патентами грозился?
    - А то!

     
     
  • 3.16, Аноним (16), 11:37, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    «Я то в советские времена...»
     
     
  • 4.47, kravich (ok), 12:44, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Магазинчик Бо и Масяня - два гениальных произведения!
     
  • 3.23, Аноним (23), 11:49, 22/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.34, Аноним (-), 12:10, 22/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 4.39, нах. (?), 12:15, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Билл: я миллиардер, вот трачу на пенсии заработанное, а как там у
    > тебя с пенсией Линус? Нормально в Финляндии платят?

    - Э... говорят неплохо, но я-то в Штатах прописался. У меня, как и у тебя, негосударственные пенсионные фонды. Ну это на случай если я все свои миллиарды случайно прое...этосамое. У меня их все ж сильно поменьше чем у тебя, на украдку для негритянских детей и чипирование через сети 5ге еле-еле наскребаю! (Сам понимаешь - с зарплаты миллион долларов в месяц много миллиардов-то не отложишь, IRS норовит последние крохи отжать!) Но ты учти - чем мог - помог!

     
  • 2.14, Аноним (14), 11:36, 22/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.27, Мастер Йода (-), 11:57, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > Состоялась встреча Билла Гейтса, Дэйва Катлера и Линуса Торвальдса

    Скрытая угроза видится здесь мне... Но пока не могу понять где.

     
  • 2.30, Аноним (30), 12:01, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > был ли Линус

    Ему просто припомнили, с чьего стола он крохи ест :)

     
  • 2.41, Олег (??), 12:21, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На встрече стариков?
    Гейтс что-то решает еще в этом мире?
     
     
  • 3.49, Аноним (1), 12:48, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он не решает, но к нему прислушиваются те, кто решает.
     
  • 3.55, пох. (?), 13:09, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    конечно же чувак, который может обвалить биржи по всему миру, просто неудачно переложив часть своих денег из правого кармашка в левый - ничего в этом мире не решает, ога.

     

  • 1.5, Аноним (16), 11:26, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мальтийский саммит.
     
     
  • 2.12, pic (??), 11:33, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Бильдербергский клуб
     
     
  • 3.65, Омнонном (?), 13:43, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Марковский зашквар
     
     
  • 4.79, фыв (??), 15:33, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Дырявое Ядро
     

  • 1.6, Kerr (ok), 11:28, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Неужели, Линус продаст ядро Гэйтсу?
     
     
  • 2.9, Ефрщ (?), 11:31, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Это было бы гениально, продать то, что можно свободно взять.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 11:33, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Торговую марку не возьмёшь, передать разработку без отката тоже не попросишь.
     
     
  • 4.18, Ефрщ (?), 11:41, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому нужна торговая марка? Ценен сам код. Как может Линус передать разработку ядра, если его разрабатывает RedHat, Intel и т.д.
     
     
  • 5.33, Аноним (13), 12:05, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кому нужна торговая марка? Ценен сам код. Как может Линус передать разработку
    > ядра, если его разрабатывает RedHat, Intel и т.д.

    Мейнтейнеры ядра из Майкрософта, считай, что ядро разрабатывает Майкрософт. Не могу сказать, чем там занята шестёрка ИБМ Редхат, но корпорации в основном занимаются разработкой только в рамках поддержки и продажи своего железа.

     
  • 5.68, Аноним (68), 14:36, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >"Как может Линус передать"

    Передать сервера с форумом (а это уже право банить кого угодно, даже по цвету паспорта)

     
     
  • 6.89, Аноним (89), 16:45, 22/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.11, Аноним (13), 11:32, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наконец, у венды появится нормальное ядро, может, перестанет так лагать при работе с файлами и можно будет выкинуть все костыли, насилующие диски. В качестве примера для демонстрации могу порекомендовать msys2.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 11:41, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вспоминается эпопея 12309 с "нормальным" ядром
     
     
  • 4.28, Аноним (13), 11:59, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А у венды ровно то же самое. Немного сложнее стриггерить, но виртуалки справляются с задачей зафризить хост. А ещё справляются каталоги с большим числом файлов.
     
  • 4.54, Аноним (54), 13:07, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лол, у винды просто не одна крупная проблема, а много и поменьше. А, и их никто не исправляет.
     
  • 3.21, Аноним (14), 11:42, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это linux-то нормальное ядро? Как ядро (не ОС!) оно весьма так себе.
    Пример с msys2 вообще не в кассу — тот пытается костылить юникс посредством винды, получается, естественно, весьма костыльно.
     
     
  • 4.31, Аноним (13), 12:01, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не, ядро как раз ок. И GNU как ОС тоже ок. Freedesktop не ок. Msys2 просто демонстрация сложностей венды при работе с файлами.
     
  • 3.40, Ахз (?), 12:16, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ахаха, можно представить, что Линукс это нормальное ядро ?
     
     
  • 4.43, Аноним (13), 12:31, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть хорошее. Взять вот какое-нибудь формально верифицированное ядро для примера, вроде seL4. А есть нормальное, для всего, кроме линукса кандидатов и нет. А что в нём не нормального, на твой взгляд? На мой -- низкое качество драйверов некоторых устройств, но тут претензия к производителям устройств. Драйвера для других ОС могут быть не менее низкокачественными.
     
     
  • 5.53, пох. (?), 13:06, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть хорошее. Взять вот какое-нибудь формально верифицированное ядро для примера, вроде
    > seL4.

    Бери!
    Когда допишешь поверх него - операционную систему - отправь открыточку. Ну если из ада почта работает.


     
     
  • 6.58, Аноним (13), 13:12, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Бери!
    > Когда допишешь поверх него - операционную систему - отправь открыточку. Ну если
    > из ада почта работает.

    Genode есть.

     

  • 1.8, Ефрщ (?), 11:30, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Новость про ужин. Так что им подовали то? Первое, второе и компот?
     
     
  • 2.10, dtwius (?), 11:31, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Котлетки с пюрешкой
     
  • 2.35, dannyD (?), 12:12, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >>Так что им подовали то?

    "А в тюрьме сейчас ужин — макароны!"

     
  • 2.66, Аноним (66), 14:27, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Очень вкусный компот.
    https://avatars.mds.yandex.net/get-vthumb/3324884/dca29878f135d3b882d9090328b3
     

  • 1.15, Аноним (15), 11:37, 22/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.19, Аноним (19), 11:41, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Я уже забыл что они седые пенсионеры, а не те люди с фотографий двадцатилетней давности.
     
     
  • 2.76, Анон321 (?), 15:30, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В те времена, они хоть какое-то уважение вызывали..
    А сейчас просто разваливают, работая по одну сторону.
     

  • 1.20, Konqi (ok), 11:42, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >никаких важных решений по ядру на ужине не было принято

    Ну так написали хотя бы, что на ужин было подано.

     
  • 1.22, Аноним (22), 11:46, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/pics_base/CFD0C5CECEC5D4_1750581784.jpg
     
  • 1.26, Аноним (-), 11:53, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Брина с Безосом для полного шабаша не хватает
     
     
  • 2.71, Аноним (71), 14:58, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Брин сам ничего не делал, даже самый первый поисковик он купил... на деньги инвесторов.
     
     
  • 3.77, Аноним (77), 15:31, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как и Гейтс, как и Джобс, как и Дуров, как и Маск...
     
     
  • 4.80, Уникум (?), 15:49, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отдадим дань уважения Цукербергу
     

  • 1.36, Аноним (36), 12:13, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  Билла Гейтса, Дэйва Катлера и Линуса Торвальдса.
    > Линуса с основателем  компании Microsoft и создателем операционных систем ОС Windows NT, RSX-11M, VAXELN и VMS.

    Но фоточка, походу, из под яблафона 😈

    icc:copyright: Copyright Apple Inc., 2022
    icc:description: Display P3

     
  • 1.37, dannyD (?), 12:14, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А Билли таки жирнее Линуса )))
     
  • 1.44, Аноним (4), 12:36, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А то что у чела самое большое достижение в жизни что он написал драйвер нтфс под ДОС, Карл! это норма?
     
     
  • 2.48, kravich (ok), 12:46, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то он больше известен как автор отличной книги Windows Internals
     
     
  • 3.52, Аноним (13), 12:57, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вообще-то он больше известен как автор отличной книги Windows Internals

    Я думал, как автор Sysinternals, а больше ничем не выделился.

     
  • 2.51, Аноним (51), 12:57, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это один из немногих, кто понимает как работает винда
     
  • 2.56, пох. (?), 13:10, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    просто эксперты опеннета как всегда не в курсе кто это
     

  • 1.50, Аноним (51), 12:56, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Повспоминали минувшее. Линукс показал Билли педаль, а тот в ответ показал ему свой золотой унитаз.
     
  • 1.59, Аноним (59), 13:16, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Во времена пошли. Два непримиримых врага едят вместе.
     
     
  • 2.69, Aliech (ok), 14:38, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это смешно. Вы ту часть, где Линус работал в Microsoft, когда Гейтс ВЛАДЕЛ Microsoft забыли?

    Фактически: два бывших сотрудника Microsoft отобедали с владельцем Microsoft.

     

  • 1.64, Аноним (64), 13:40, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо было ещё Столлмана пригласить.
     
     
  • 2.70, Аноним (68), 14:38, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Он в отличии от Линукса не продаётся.
     
     
  • 3.73, Аноним (73), 15:20, 22/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 3.78, Аноним (-), 15:32, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Он в отличии от Линукса не продаётся.

    А нафиг он нужен? Кто его купит?))
    Его, чтобы забрали с доплатой, еще придется очень-очень сильно покупателя поискать.
    А потом еще репутацию пытаться отмыть, что с таким якшался.

     
  • 3.81, prokoudine (ok), 15:52, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Он в отличии от Линукса не продаётся.

    Его сначала отмыть надо.

     
  • 3.87, Аноним (86), 16:40, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За таких гостей наоборот платить нужно
     
  • 2.85, Konqi (ok), 16:29, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Столлмана пригласить.

    Чтоб он всю компанию своими натоптышами угостил вместо ужина?

     

  • 1.72, WEF (?), 15:04, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Линус Торвальдс - выпускник Всемирного Экономического Форума 1999 года. Поборникам свободного софта привет.
     
  • 1.74, Ананоним (?), 15:24, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ах вот почему ОС на основе Линукс такие унылые!
     
  • 1.75, Аноним (77), 15:27, 22/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.82, Аноним (-), 15:55, 22/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.83, зомбированный (?), 15:57, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    у представителей даркнета прошла своя встреча
    https://newizv.ru/attachments/bb1991bcddc758fcefb84e7cd302823098492e93/store/c
     
  • 1.84, Аноним (84), 16:17, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ба! Знакомые всё лица!
    Интересно, о чём говорили. Спорили чья ОС лучше?
     
     
  • 2.88, Аноним (86), 16:41, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Которая приносит больше прибыли😉
     

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