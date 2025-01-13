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Линус Торвальдс разыграет среди разработчиков ядра гитарную педаль собственной сборки

13.01.2025 09:19

Линус Торвальдс анонсировал седьмой кандидат в релизы ядра Linux 6.13 и в послесловии предложил отправить собранную им лично гитарную педаль одному из разработчиков ядра. Линус отметил, что у него есть хобби – паять небольшие электронные устройства, не слишком сложные, но и не очень простые.

Педали для применения эффектов во время игры на электрогитаре идеально подходят для подобного увлечения, но Линус не играет на гитаре, и оставлять себе собранные устройства ему нет смысла. Поэтому он решил отправить своё изделие в виде подарка одному из разработчиков ядра. Получатель педали будет выбран случайным путём.

Для участия в розыгрыше следует отправить Линусу письмо с сообщением "хочу гитарную педаль" и выбрать имеющийся в продаже набор для сборки педали. Линус за свой счет купит выбранный набор, соберёт и отправит готовое устройство по почте. Заявки принимаются только от разработчиков ядра, email-адреса которых упомянуты в коммитах, принятых в ядро в 2024 году.

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2025/1/1...)
  2. OpenNews: Линус Торвальдс раскритиковал попытки привязки к версиям микроархитектуры x86_64
  3. OpenNews: Линус Торвальдс предложил прекратить поддержку CPU i486 в ядре Linux
  4. OpenNews: Intel и AMD при участии Линуса Торвальдса создали консультативную группу по экосистеме x86
  5. OpenNews: Линус Торвальдс снова недоволен коммитами в Bcachefs
  6. OpenNews: Линус Торвальдс выступил против парсеров Kconfig, не поддерживающих табуляцию
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62549-linux
Ключевые слова: linux, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (89) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 09:33, 13/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +15 +/
    > "Заявки принимаются только от разработчиков ядра, email-адреса которых упомянуты в коммитах, принятых в ядро в 2024 году."

    То есть граждане РФ тоже могут участвовать?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:36, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Конечно! FedEx'ом доставят (нет)
     
  • 2.4, ijuij (?), 09:37, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А они упомянуты в коммитах за 2025 год?
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:37, 13/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    Вспоминается мода на изготовление педалей фидошниками для листания писем в GoldEd во время поедания борща.
     
     
  • 2.8, Аноним (3), 09:39, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    голый дед?
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 10:22, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да тот самый.
     
     
  • 4.95, Аноним (95), 13:54, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скоро будет новость как линукс будет разыгрывать товары из магазина на диване.
     
  • 4.109, Аноним (109), 14:27, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    о, помню мне понравился FIPS, но звонилка у него была плохая, поэтому наваял утилитку чтобы подружить его со звонилкой Argus. На короткое время я даже стал знаменитым среди ламеров )
     
  • 2.46, нах. (?), 10:51, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вообще-то такой фидошник был один, и педаль он использовал - готовую.

    Своего там было - собственный драйвер, перелистывающий бесполезные сообщения в голдеде по нажатию. (он его довольно быстро прое... кстати, и никакого распространения тот не получил)

    P.S. а еще этот фидошник был одним из пионеров линукса в РФ. Но ваше поколение хранит только бесссмысленные дурацкие легенды.

     
     
  • 3.71, Аноним (71), 11:54, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Эта молодёжь растленна до глубины души. Молодые люди злокозненны и нерадивы. Никогда они не будут походить на молодёжь былых времен. Младое поколение сегодняшнего дня не сумеет сохранить нашу культуру, если вы вместо ворчания не будете рассказывать, как было на самом деле.
     
     
  • 4.159, Аноним (159), 18:16, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наш мир достиг критической стадии. Дети больше не слушаются своих родителей. Видимо, конец мира уже не очень далек.
     
  • 3.74, Аноним (5), 12:18, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вообще-то такой фидошник был один, и педаль он использовал - готовую.

    Это Базиль готовую использовал. Кроме него ещё Алекс Янг такое делал, вечная ему память.
    Это были далеко не единичные увлечения. Я лично ради хохмы педаль себе делал, замыкающую контакты на параллельном порте. И Covox для проигрывания музыки делал.

     
     
  • 4.80, нах. (?), 12:41, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не, не Базиль.
    Про Янга не помню такого (но этот мог, конечно, прикол-то был общеизвестен).

    Сделать-то можно, правда, нормальная педаль небось по миди-протоколу подключалась, а не к параллельному порту. Вот запилить драйверок чтоб голдед на нее реагировал - это было как минимум забавно.

    P.S. Совокс у меня где-то наверное до сих пор валяется. Совокс - потому что резисторы там э... совецкие. Какие под рукой оказалсь те и припяли, размер получился... ну такой, с тарелку. Да, мод'ы играло. Но недолго - игрушки быстро разучились в ковоксы, зато появились дешевые китайские платы с нормальным цап, и эта штука стала не нужна.

     
     
  • 5.114, Аноним (5), 14:48, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не, не Базиль.

    Точно не помню, может и не он, а Борис Тоботрас.

    > Сделать-то можно, правда, нормальная педаль небось по миди-протоколу подключалась, а не
    > к параллельному порту.

    У меня были педали от советской игры "За рулём".


     
  • 3.84, один раз не фидо раст (?), 13:11, 13/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:37, 13/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не мог три месяца подождать?
     
     
  • 2.66, Аноним (66), 11:47, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Думаешь три месяца на допиливание линус-педали — много?
     
     
  • 3.161, Аноним (161), 18:28, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мало. Linux не Minix. Педаль так просто не взять.
     

  • 1.9, Аноним (9), 09:39, 13/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Получатель педали будет выбран случайным путём

    Псевдослучайным путем, если из /dev/{u,}random.

     
     
  • 2.41, YetAnotherOnanym (ok), 10:41, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаешь, Линус не умеет в собирание аппаратной энтропии?
     
     
  • 3.111, Аноним (109), 14:31, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    выточить ровную игральную кость может не каждый, кому за 50
     
  • 3.121, mos87 (ok), 15:09, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в замечательном российском пакете VipNet для этого нужно неистово возить мышкой. Тру стори.
     
     
  • 4.128, Аноним (128), 15:35, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подтверждаю, сам неоднократно был вынужден проводить данную операцию.
     
  • 3.156, Аноним (156), 17:40, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Именно для получения энтропии он, скорее всего, и собирал педали. А уже потом придумал легенду про хобби. Пусть тогда и драйвер ядра к педали приложит, на дискетке, под GPLv2.
     

  • 1.12, Аноним (12), 09:46, 13/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE

    Классная ссылка. Педаль с .... эквалайзером? Простите, а гитаристы что, пальцами ноги :)) его двигают? Покажите как это выглядит, во!

     
     
  • 2.14, Аноним (3), 09:49, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Никогда не играл на гитаре с дисторшном? Настраиваешь руками, а потом играешь, нажимая её ногой для включения/отключения.
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 10:19, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или переключения на другой набор настроек (сейчас они есть и с пресетами). Ну или в промежутках между партиями можно нагнуться и что-то подкрутить по-быстрому.
     
  • 2.15, Аноним (15), 09:50, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    заранее выставляется эквалайзер, а педалька включает эффект
     
  • 2.19, Анониматор (?), 10:00, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы задал другой вопрос: вот знаменитый Ангус Янг скачет на ноге с одного конца сцены на другой. Где у него педаль?
     
     
  • 3.29, Deniskaa (?), 10:20, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Уже лет дцать китары подключаются по беспроводным передатчикам )) И половину из этих дцати лет гитарные эффекты переключает не сам гитарист непосредственно, а либо все накидано на макбуке, либо специальный оператор в нужный момент сидит и нажимает педальку где то в недрах сцены... Гитаристу остается только гитарировать...
     
     
  • 4.36, Аноним (36), 10:30, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Там вот как Линус подрабатывает. Нажимает на педальку.
     
     
  • 5.47, Анониматор (?), 10:52, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а был бы у него макбук - не пришлось бы
     
     
  • 6.139, Аноним (139), 16:37, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем более подскажи ему кто - о существовании, и использовании [почти] всеми музыкантами, фонограмм .)
     
  • 3.119, S_Paul (??), 15:07, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ангус пользуется только Marshall Plexi(вроде). У него легкий овердрайв.
     
  • 3.138, Аноним (-), 16:32, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не все же скачут, вон, скажем, не менее знаменитый Ричи Блэкмор стоит себе спокойненько и не бегает по сцене.
     

  • 1.18, Аноним (18), 09:58, 13/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отлично подойдёт для прохождения Elden Ring. Только после этого вам уже будет лень делать коммиты в ядро.
     
  • 1.20, th3m3 (ok), 10:02, 13/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А он разве ещё не всех разогнал? :)
     
  • 1.33, Аноним (33), 10:24, 13/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Для vim можно использовать?
     
     
  • 2.37, Аноним (36), 10:31, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только для emacs.
     
  • 2.59, Аноним (59), 11:21, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтоб выйти?
     
     
  • 3.68, specter (ok), 11:48, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы пищать
     

  • 1.39, Гена (??), 10:35, 13/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Вот это я понимаю мания величия ))))))
     
     
  • 2.60, Аноним (59), 11:22, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А кто вам мешает покупать рассыпуха-конструкторы на Aliexpress, паять и разыгрывать?
     
  • 2.100, Аноним (100), 14:06, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    там уже величие, мания не нужна
     
  • 2.107, ukud (?), 14:21, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Вот это я понимаю мания величия ))))))

    Согласен: человек явно «зазвездился».
    «Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем; можно поручиться, что он не останется ненаказанным» (Притчи 16:5).

     

  • 1.43, YetAnotherOnanym (ok), 10:47, 13/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подумаешь, педальку из готового набора собрать... Вот если бы он басуху в виде топора, как у Марселин, своими руками из полена выточил - вот это было бы эпичьно.
     
     
  • 2.49, нах. (?), 10:54, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чем прикол-то? В далекие 80е в каждом подвале такое точили.

    В отличие от педали, никаких особых навыков не требует, паять там ничего не надо, аккуратности тоже не требует. Лобзик и напильник, ну и потом лаком для паркета (какой украли, такой и лак) сверху зафигачить.

     
     
  • 3.58, Аноним (36), 11:08, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому и звук был плохой.
     
     
  • 4.61, Аноним (59), 11:25, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То потому, что усилитель не ламповый был.
     
     
  • 5.77, нах. (?), 12:31, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он как раз ламповый и был. Но - г-но.

    (ну и больше проблем было не из-за усилителя, а из-за звукоснимателя, он-то был г-ном в кубе, где я тебе в 85м году хороший возьму?!)

     
     
  • 6.130, Аноним (-), 15:39, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > он как раз ламповый и был. Но - г-но.

    Когда народ хотел ламповый усь - они не имели в виду что это должны быть севшие, загазованые едва живые лампы из этого вашего "рекорда".

    > где я тебе в 85м году хороший возьму?!)

    В 85 филипок уже насколько я помнб - умел лазером блестящую "грампластинку ng" читать... или на сколько лет отстала, да.

     
  • 6.140, Аноним (140), 16:39, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В педалях как раз и нужно г-но.
    Синус с гитары никому не нужен.
     
  • 3.158, YetAnotherOnanym (ok), 18:10, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу. И звукосниматель самому на гвозде мотать. У меня где-то до сих пор валяется "Юный техник" с пошаговой инструкцией.
    Но здесь-то речь идёт о подарке, а не о поделке для ВИА местного ДК.
     
  • 2.112, Аноним (109), 14:35, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чёт пример какой-то известный узкому кругу посвященных. Вот про красную гитару Мэя знают все
     

  • 1.44, Аноним (128), 10:47, 13/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    От неё толку чуть более чем ноль. Разве что получить её и тут же продать
     
     
  • 2.51, нах. (?), 10:56, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, nft token из нее, пожалуй, не получится.

    С другой стороны - должны же ж быть у этого недоразумения какие-то фанаты, готовые на все ради артефакта от кумира?

     
     
  • 3.101, Аноним (100), 14:07, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > да, nft token из нее, пожалуй, не получится.

    тогда нужно ai воткнуть

     
  • 2.52, Анониматор (?), 10:58, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только не сразу, Линус видимо ставит себя в один ряд со Стивом Возняком и намекает что это долгосрочная инвестиция. Первые платы напаянные лично Возняком стоят как космос.
     
     
  • 3.55, Аноним (36), 11:06, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бери выше первые серии паял и Стив Джобс.
     
  • 2.105, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:12, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Разве что получить её и тут же продать

    На авито))))

     

  • 1.48, Аноним (128), 10:53, 13/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наглядный пример как сходит с ума автор ядра этого вашего линукса. Вот что происходит, когда проектом рулит один человек. А теперь на секундочку подумайте, сколько всего зависит от этого ядра.
     
     
  • 2.56, Аноним (56), 11:07, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты просто завидуешь, что от знаменитости педаль кому-то нужна, а от тебя педаль никому не нужна
     
     
  • 3.69, Аноним (128), 11:50, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да я хотел бы сидеть, ничего не делать но деньги получать, чтобы от скуки собирать педали
     
     
  • 4.131, Аноним (-), 15:41, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да я хотел бы сидеть, ничего не делать но деньги получать, чтобы от скуки собирать педали

    Ну ты поменеджи проекты с Торвальдса не хуже, набери девов в проект - тогда у тебя не только педали на расхват будут.

     
  • 2.120, Анонем (?), 15:07, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато тамада веселый и конкурсы интересные. Вообще конечно стыд, какой-то сельский дом культуры.
     
     
  • 3.129, Аноним (128), 15:37, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но зато оголтелые фанатики яростно критикуют альтернативы в виде FreeBSD, Openindiana.
     

  • 1.72, Аноним (72), 11:55, 13/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Там и собирать нечего. 15-20 деталей припаять на макет платы. Работы на час если не меньше. Лучше самому собрать, чем доверить это дело Линусу.
     
     
  • 2.76, Аноним (76), 12:27, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-во.
    > Линус отметил, что у него есть хобби паять небольшие электронные устройства, не сложные, но и не слишком простые.

    Педаль — не слишком простое устройство? Да это примитивное устройство! И 15-20 деталей порой много. Прелесть самодельных примочек не в их сложности, а в кастоме (а тут я такую советскую лампу поставил, а тут я резюк впендюрил, стекло появилось). Любой уважающий себя гитарист либо купит проверенное временем устройство, либо спаяет сам для души (там реально ничего сложного).
    Ну и очевидно, конечно, что это _очередной_ троллинг от Линуса). Но ща возбудятся (а в чём цель и была).

     
  • 2.113, Аноним (109), 14:43, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По опыту своей юности: основная сложность и трудоёмкость любой радиоэлектронной самоделки - это изготовить или найти нормальный корпус. В случае педали еще и прочный, чтоб не раздавилась ногой
     
     
  • 3.118, Аноним (36), 15:03, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    2025 год уже наступил. Сейчас на 3д принтере можно сварганить совсем любой корпус.
     
     
  • 4.133, Аноним (59), 15:51, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но тут чтоб ногой не раздавить. Поэтому, лучше сварной. Благо, что сварочные аппараты дешевле 3D-принтеров.
     
     
  • 5.150, Аноним (109), 17:26, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Линус настоящий сварщик?
     
  • 3.144, Аноним (72), 17:03, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этим Линус заниматься точно не будет. Он так и написал - ссылки на комплект сами ищите. И уж тем более на фрезерном станке выпиливать не будет.
     

  • 1.88, быдло (?), 13:23, 13/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    после смерти Торвальдса эта пелалька будет стоить миллионы доллара
     
     
  • 2.162, YetAnotherOnanym (ok), 18:29, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > после смерти Торвальдса эта пелалька будет стоить миллионы доллара

    Как только получите - выпускайте автобус.

     

  • 1.92, Аноним (92), 13:45, 13/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если подключить её к пк по юсб и забиндить нажатие на удаление ядра из системы это будет смелый мув?
     
     
  • 2.123, Аноним (123), 15:16, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну это уже панк, fuck the system, все дела
     
     
  • 3.146, Аноним (146), 17:10, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Первый раз в истории линукса ты её, а не наоборот.
     

  • 1.94, Аноним (95), 13:52, 13/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А в следующий раз что он будет разыгрывать?
     
  • 1.99, Аноним (99), 14:05, 13/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какие лицензии на программное обеспечение в педали?
     
     
  • 2.117, Аноним (36), 15:02, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    EULA
     

  • 1.110, Аноним (110), 14:27, 13/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Весь прикол радиолюбительства утерян - собирать одни штуки из других, которые не задумывались и не имели таких функций, как те и у тех, - что ты собираешь.
     
  • 1.124, yurikoles (ok), 15:21, 13/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Линус снова рулит и педалит.
     
     
  • 2.132, Аноним (59), 15:44, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот рули-то он пока ещё не начал паять. Надо подсказать.
     
     
  • 3.151, Аноним (109), 17:29, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    он хлыстами управляет, разрабы у него как кони
     
     
  • 4.153, Анониматор (?), 17:31, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    теперь ещё и педальные
     

  • 1.157, Аноним (157), 17:58, 13/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ребята, давайте не педалировать эту тему!
    Ну хобби у человека такое.
     
  • 1.160, _ (??), 18:17, 13/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    321 этот ваш дырвальдс :-) Денег в качестве премии он конечно же не даст, оно и понятно зачем мамонтам деньги :-) Бедете мамонтами педальными ;-DDDDDD
     
  • 1.163, Аноним (163), 18:34, 13/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Линус не играет на гитаре

    Как тогда он может проверить качество сделанной педали?

     

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