Линус Торвальдс разыграет среди разработчиков ядра гитарную педаль собственной сборки

|
|1.2, Аноним (2), 09:33, 13/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+15 +/–
|
> "Заявки принимаются только от разработчиков ядра, email-адреса которых упомянуты в коммитах, принятых в ядро в 2024 году."
То есть граждане РФ тоже могут участвовать?
|
|1.5, Аноним (5), 09:37, 13/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
|
Вспоминается мода на изготовление педалей фидошниками для листания писем в GoldEd во время поедания борща.
|
|
|
|
|
|
|
|4.95, Аноним (95), 13:54, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Скоро будет новость как линукс будет разыгрывать товары из магазина на диване.
|
|4.109, Аноним (109), 14:27, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
о, помню мне понравился FIPS, но звонилка у него была плохая, поэтому наваял утилитку чтобы подружить его со звонилкой Argus. На короткое время я даже стал знаменитым среди ламеров )
|
|2.46, нах. (?), 10:51, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Вообще-то такой фидошник был один, и педаль он использовал - готовую.
Своего там было - собственный драйвер, перелистывающий бесполезные сообщения в голдеде по нажатию. (он его довольно быстро прое... кстати, и никакого распространения тот не получил)
P.S. а еще этот фидошник был одним из пионеров линукса в РФ. Но ваше поколение хранит только бесссмысленные дурацкие легенды.
|
|
|
|3.71, Аноним (71), 11:54, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Эта молодёжь растленна до глубины души. Молодые люди злокозненны и нерадивы. Никогда они не будут походить на молодёжь былых времен. Младое поколение сегодняшнего дня не сумеет сохранить нашу культуру, если вы вместо ворчания не будете рассказывать, как было на самом деле.
|
|
|
|4.159, Аноним (159), 18:16, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Наш мир достиг критической стадии. Дети больше не слушаются своих родителей. Видимо, конец мира уже не очень далек.
|
|3.74, Аноним (5), 12:18, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вообще-то такой фидошник был один, и педаль он использовал - готовую.
Это Базиль готовую использовал. Кроме него ещё Алекс Янг такое делал, вечная ему память.
Это были далеко не единичные увлечения. Я лично ради хохмы педаль себе делал, замыкающую контакты на параллельном порте. И Covox для проигрывания музыки делал.
|
|
|
|4.80, нах. (?), 12:41, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
не, не Базиль.
Про Янга не помню такого (но этот мог, конечно, прикол-то был общеизвестен).
Сделать-то можно, правда, нормальная педаль небось по миди-протоколу подключалась, а не к параллельному порту. Вот запилить драйверок чтоб голдед на нее реагировал - это было как минимум забавно.
P.S. Совокс у меня где-то наверное до сих пор валяется. Совокс - потому что резисторы там э... совецкие. Какие под рукой оказалсь те и припяли, размер получился... ну такой, с тарелку. Да, мод'ы играло. Но недолго - игрушки быстро разучились в ковоксы, зато появились дешевые китайские платы с нормальным цап, и эта штука стала не нужна.
|
|
|
|5.114, Аноним (5), 14:48, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> не, не Базиль.
Точно не помню, может и не он, а Борис Тоботрас.
> Сделать-то можно, правда, нормальная педаль небось по миди-протоколу подключалась, а не
> к параллельному порту.
У меня были педали от советской игры "За рулём".
|
|1.9, Аноним (9), 09:39, 13/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Получатель педали будет выбран случайным путём
Псевдослучайным путем, если из /dev/{u,}random.
|
|
|
|
|
|3.121, mos87 (ok), 15:09, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
в замечательном российском пакете VipNet для этого нужно неистово возить мышкой. Тру стори.
|
|
|
|4.128, Аноним (128), 15:35, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Подтверждаю, сам неоднократно был вынужден проводить данную операцию.
|
|3.156, Аноним (156), 17:40, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Именно для получения энтропии он, скорее всего, и собирал педали. А уже потом придумал легенду про хобби. Пусть тогда и драйвер ядра к педали приложит, на дискетке, под GPLv2.
|
|
|
|2.14, Аноним (3), 09:49, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Никогда не играл на гитаре с дисторшном? Настраиваешь руками, а потом играешь, нажимая её ногой для включения/отключения.
|
|
|
|3.28, Аноним (28), 10:19, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Или переключения на другой набор настроек (сейчас они есть и с пресетами). Ну или в промежутках между партиями можно нагнуться и что-то подкрутить по-быстрому.
|
|2.19, Анониматор (?), 10:00, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я бы задал другой вопрос: вот знаменитый Ангус Янг скачет на ноге с одного конца сцены на другой. Где у него педаль?
|
|
|
|3.29, Deniskaa (?), 10:20, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Уже лет дцать китары подключаются по беспроводным передатчикам )) И половину из этих дцати лет гитарные эффекты переключает не сам гитарист непосредственно, а либо все накидано на макбуке, либо специальный оператор в нужный момент сидит и нажимает педальку где то в недрах сцены... Гитаристу остается только гитарировать...
|
|
|
|
|
|
|
|6.139, Аноним (139), 16:37, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тем более подскажи ему кто - о существовании, и использовании [почти] всеми музыкантами, фонограмм .)
|
|3.119, S_Paul (??), 15:07, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ангус пользуется только Marshall Plexi(вроде). У него легкий овердрайв.
|
|3.138, Аноним (-), 16:32, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не все же скачут, вон, скажем, не менее знаменитый Ричи Блэкмор стоит себе спокойненько и не бегает по сцене.
|
|1.18, Аноним (18), 09:58, 13/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Отлично подойдёт для прохождения Elden Ring. Только после этого вам уже будет лень делать коммиты в ядро.
|
|
|
|2.60, Аноним (59), 11:22, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А кто вам мешает покупать рассыпуха-конструкторы на Aliexpress, паять и разыгрывать?
|
|2.107, ukud (?), 14:21, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
> Вот это я понимаю мания величия ))))))
Согласен: человек явно «зазвездился».
«Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем; можно поручиться, что он не останется ненаказанным» (Притчи 16:5).
|
|1.43, YetAnotherOnanym (ok), 10:47, 13/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Подумаешь, педальку из готового набора собрать... Вот если бы он басуху в виде топора, как у Марселин, своими руками из полена выточил - вот это было бы эпичьно.
|
|
|
|2.49, нах. (?), 10:54, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А в чем прикол-то? В далекие 80е в каждом подвале такое точили.
В отличие от педали, никаких особых навыков не требует, паять там ничего не надо, аккуратности тоже не требует. Лобзик и напильник, ну и потом лаком для паркета (какой украли, такой и лак) сверху зафигачить.
|
|
|
|
|
|
|
|5.77, нах. (?), 12:31, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
он как раз ламповый и был. Но - г-но.
(ну и больше проблем было не из-за усилителя, а из-за звукоснимателя, он-то был г-ном в кубе, где я тебе в 85м году хороший возьму?!)
|
|
|
|6.130, Аноним (-), 15:39, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> он как раз ламповый и был. Но - г-но.
Когда народ хотел ламповый усь - они не имели в виду что это должны быть севшие, загазованые едва живые лампы из этого вашего "рекорда".
> где я тебе в 85м году хороший возьму?!)
В 85 филипок уже насколько я помнб - умел лазером блестящую "грампластинку ng" читать... или на сколько лет отстала, да.
|
|3.158, YetAnotherOnanym (ok), 18:10, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Угу. И звукосниматель самому на гвозде мотать. У меня где-то до сих пор валяется "Юный техник" с пошаговой инструкцией.
Но здесь-то речь идёт о подарке, а не о поделке для ВИА местного ДК.
|
|2.112, Аноним (109), 14:35, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
чёт пример какой-то известный узкому кругу посвященных. Вот про красную гитару Мэя знают все
|
|1.44, Аноним (128), 10:47, 13/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
От неё толку чуть более чем ноль. Разве что получить её и тут же продать
|
|
|
|2.51, нах. (?), 10:56, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
да, nft token из нее, пожалуй, не получится.
С другой стороны - должны же ж быть у этого недоразумения какие-то фанаты, готовые на все ради артефакта от кумира?
|
|
|
|3.101, Аноним (100), 14:07, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> да, nft token из нее, пожалуй, не получится.
тогда нужно ai воткнуть
|
|2.52, Анониматор (?), 10:58, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Только не сразу, Линус видимо ставит себя в один ряд со Стивом Возняком и намекает что это долгосрочная инвестиция. Первые платы напаянные лично Возняком стоят как космос.
|
|1.48, Аноним (128), 10:53, 13/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Наглядный пример как сходит с ума автор ядра этого вашего линукса. Вот что происходит, когда проектом рулит один человек. А теперь на секундочку подумайте, сколько всего зависит от этого ядра.
|
|
|
|2.56, Аноним (56), 11:07, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ты просто завидуешь, что от знаменитости педаль кому-то нужна, а от тебя педаль никому не нужна
|
|
|
|3.69, Аноним (128), 11:50, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да я хотел бы сидеть, ничего не делать но деньги получать, чтобы от скуки собирать педали
|
|
|
|4.131, Аноним (-), 15:41, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Да я хотел бы сидеть, ничего не делать но деньги получать, чтобы от скуки собирать педали
Ну ты поменеджи проекты с Торвальдса не хуже, набери девов в проект - тогда у тебя не только педали на расхват будут.
|
|2.120, Анонем (?), 15:07, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зато тамада веселый и конкурсы интересные. Вообще конечно стыд, какой-то сельский дом культуры.
|
|
|
|3.129, Аноним (128), 15:37, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Но зато оголтелые фанатики яростно критикуют альтернативы в виде FreeBSD, Openindiana.
|
|1.72, Аноним (72), 11:55, 13/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Там и собирать нечего. 15-20 деталей припаять на макет платы. Работы на час если не меньше. Лучше самому собрать, чем доверить это дело Линусу.
|
|
|
|2.76, Аноним (76), 12:27, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Во-во.
> Линус отметил, что у него есть хобби паять небольшие электронные устройства, не сложные, но и не слишком простые.
Педаль — не слишком простое устройство? Да это примитивное устройство! И 15-20 деталей порой много. Прелесть самодельных примочек не в их сложности, а в кастоме (а тут я такую советскую лампу поставил, а тут я резюк впендюрил, стекло появилось). Любой уважающий себя гитарист либо купит проверенное временем устройство, либо спаяет сам для души (там реально ничего сложного).
Ну и очевидно, конечно, что это _очередной_ троллинг от Линуса). Но ща возбудятся (а в чём цель и была).
|
|2.113, Аноним (109), 14:43, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
По опыту своей юности: основная сложность и трудоёмкость любой радиоэлектронной самоделки - это изготовить или найти нормальный корпус. В случае педали еще и прочный, чтоб не раздавилась ногой
|
|
|
|3.118, Аноним (36), 15:03, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
2025 год уже наступил. Сейчас на 3д принтере можно сварганить совсем любой корпус.
|
|
|
|4.133, Аноним (59), 15:51, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Но тут чтоб ногой не раздавить. Поэтому, лучше сварной. Благо, что сварочные аппараты дешевле 3D-принтеров.
|
|3.144, Аноним (72), 17:03, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Этим Линус заниматься точно не будет. Он так и написал - ссылки на комплект сами ищите. И уж тем более на фрезерном станке выпиливать не будет.
|
|
|
|2.162, YetAnotherOnanym (ok), 18:29, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> после смерти Торвальдса эта пелалька будет стоить миллионы доллара
Как только получите - выпускайте автобус.
|
|1.92, Аноним (92), 13:45, 13/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Если подключить её к пк по юсб и забиндить нажатие на удаление ядра из системы это будет смелый мув?
|
|1.110, Аноним (110), 14:27, 13/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Весь прикол радиолюбительства утерян - собирать одни штуки из других, которые не задумывались и не имели таких функций, как те и у тех, - что ты собираешь.
|
|1.160, _ (??), 18:17, 13/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
321 этот ваш дырвальдс :-) Денег в качестве премии он конечно же не даст, оно и понятно зачем мамонтам деньги :-) Бедете мамонтами педальными ;-DDDDDD
|
|1.163, Аноним (163), 18:34, 13/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Линус не играет на гитаре
Как тогда он может проверить качество сделанной педали?
|