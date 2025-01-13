Линус Торвальдс разыграет среди разработчиков ядра гитарную педаль собственной сборки

Линус Торвальдс анонсировал седьмой кандидат в релизы ядра Linux 6.13 и в послесловии предложил отправить собранную им лично гитарную педаль одному из разработчиков ядра. Линус отметил, что у него есть хобби – паять небольшие электронные устройства, не слишком сложные, но и не очень простые.

Педали для применения эффектов во время игры на электрогитаре идеально подходят для подобного увлечения, но Линус не играет на гитаре, и оставлять себе собранные устройства ему нет смысла. Поэтому он решил отправить своё изделие в виде подарка одному из разработчиков ядра. Получатель педали будет выбран случайным путём.

Для участия в розыгрыше следует отправить Линусу письмо с сообщением "хочу гитарную педаль" и выбрать имеющийся в продаже набор для сборки педали. Линус за свой счет купит выбранный набор, соберёт и отправит готовое устройство по почте. Заявки принимаются только от разработчиков ядра, email-адреса которых упомянуты в коммитах, принятых в ядро в 2024 году.



