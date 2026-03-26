Интервью с Грегом Кроа-Хартманом о созданных через AI отчётах об ошибках

26.03.2026 17:17 (MSK)

На конференции KubeCon Europe издание The Register взяло интервью у Грега Кроа-Хартмана (Greg Kroah-Hartman), отвечающего за поддержку стабильной и "staging" веток ядра Linux, занимающего пост мэйнтейнера в 16 подсистемах ядра. В интервью обсуждается отношение Грега к отчётам об ошибках, которые находит AI. AI в ядре уже используется при рецензировании изменений в сетевой подсистеме, eBPF и DRM, плюс для проверки отправляемых изменений недавно интегрировали инструмент Sashiko от Google.

Некоторые из высказываний Грега:

  • "Несколько месяцев назад мы получали то, что мы называли AI-мусор - сгенерированные через AI отчёты о проблемах с безопасностью, которые были явно неверными или низкого качества. Это было даже забавно. Мы не особо об этом беспокоились... Месяц назад произошло нечто, и ситуация кардинально изменилась. Теперь у нас появляются корректные отчёты."
  • "Подобная ситуация наблюдается не только в Linux, - все открытые проекты получают подобные отчёты, составленные с помощью AI, но теперь они качественные и валидные. Команды, отвечающие за безопасность в крупнейших открытых проектах, в ходе неформального общения между собой фиксируют одну и ту же тенденцию."
  • На вопрос, чем это вызвано, Грег ответил: "Мы не знаем. Похоже, никто не знает. Либо многие инструменты стали намного лучше, либо люди начали говорить: 'Эй, давайте разберёмся с этим'. Похоже, это касается множества разных групп и компаний. Что касается ядра, мы с этим справимся. Наша команда стала намного больше, она очень разбросана по миру, и наш рост - это реальность, и он не замедляется. Это мелочи, ничего серьёзного, но помощь в этом вопросе может потребоваться для всех открытых проектов. У небольших проектов гораздо меньше возможностей справиться с внезапно возросшим потоком отчётов об ошибках и уязвимостях, сгенерированных AI, в которых упоминаются настоящие ошибки, а не мусор".
  • Грег рассказал, что когда он попросил AI найти ошибки из предложенного набора изменений - тот нашёл 60 и предоставил патчи для их исправления. Только треть найденных ошибок являлись таковыми, а из патчей лишь 2/3 оказались верными решениями, не требующими доработки, но всё это было далеко не бесполезно. По словам Грега, мэйнтенеры не могут это игнорировать, тем более, что результаты работы AI становятся всё лучше. Для пометки патчей, созданных с использованием AI, добавили тег "Co-developed:". При этом, несмотря на отдельные попытки применения AI для создания новой функциональности, в основном AI в ядре пока используется при рецензировании изменений.
  • Одним из самых заметных преимуществ AI называется сокращение времени обработки патчей. Когда AI-ассистент выявляет очевидные проблемы, авторы патчей получают отзыв задолго до того, как реальный мэйнтейнер успел бы прочитать патч: "Если я вижу, что система реагирует на что-то, она даёт отзыв автору быстрее, чем это смог бы сделать мэйнтейнер, и это здорово. У нас и так есть ряд ботов, которые проверяют патчи. Если я замечаю, что они выдают ошибку, я сразу понимаю, что мне как мэйнтейнеру даже не нужно на это смотреть. А разработчик думает 'О, я могу завтра сделать другую версию', что помогает немного улучшить обратную связь".


  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Грегу Кроа-Хартману присуждена премия за вклад в открытое ПО
  3. OpenNews: Мнение Грега Кроа-Хартмана и Кейса Кука о продвижении Rust в ядро Linux
  4. OpenNews: Anthropic опубликовал Си-компилятор, созданный AI-моделью Claude Opus и способный собрать ядро Linux
  5. OpenNews: Введён в строй AI-сервис Sashiko для рецензирования изменений в ядре Linux
  6. OpenNews: Линус Торвальдс поэкспериментировал с вайб-кодингом в своём новом проекте AudioNoise
Автор новости: Artem S. Tashkinov
  • 1.1, Аноним (1), 18:12, 26/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Рабочие требуют внедрение ИИ!
     
  • 1.2, Аноним (2), 18:17, 26/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Команды, отвечающие за безопасность в крупнейших открытых проектах, в ходе неформального общения между собой фиксируют одну и ту же тенденцию

    А скоро их вообще заменят.

     
  • 1.3, Аноним (3), 18:18, 26/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    "Привет, Сири, найди мне новый RCE в ядре линукс"
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 18:52, 26/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    https://www.google.com/search?q=&hl=ru&aep=22&udm=50
     
  • 2.23, Аноним (23), 19:19, 26/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Я не Сири, я Sashiko!

    opennet.me/opennews/art.shtml?num=65022
    "инструментарий Sashiko смог обнаружить 53.6% ошибок из неотфильтрованного набора, включающего 1000 недавних проблем в ядре, отмеченных тегами "Fixes:"
    "Уровень ложных срабатываний, оценённый на основе выборочной ручной проверки, составил не более 20%."

     

  • 1.5, Аноним (5), 18:21, 26/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Кожаные мешки научились формулировать вопросы это пять.
     
  • 1.8, Аноним (8), 18:40, 26/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    ИИ добавил рутины, а не убрал.
    А главная проблема кода так и не решается:
    когда будем худеть?
    Скоро вообще, как в том мультфильме "Нехочуха" все раскидано, разбросано..  


     
     
  • 2.18, Аноним (23), 19:06, 26/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > ИИ добавил рутины, а не убрал.

    Вы просто не умеете его готовить.

    > А главная проблема кода так и не решается: когда будем худеть?

    А это главная проблема кода?
    Т.е не бесконечный поток CVE (которые ЫЫшка кстати находит), не поддержка 100500 устарелых технологий.

     
  • 2.46, Аноним (46), 20:38, 26/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >ИИ добавил рутины, а не убрал

    Ну щас попрут обновы Win11, написанные Ии,
    Будет много нового, но все кривое),
    Разрабы с Ии, будут вальяжно смотреть на кривой код на своих пк,
    И говорить что Озу нехватает.
    Вот где можно разгуляться.

     
  • 2.48, Аноним (48), 20:42, 26/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >ИИ добавил рутины, а не убрал.

    Пока слишком рано утверждать то или иное. Никто не знает. Где-то добавил, где-то убрал. Понятно будет через пару лет.
    >А главная проблема кода так и не решается

    Кем и где она сформулирована?
    >когда будем худеть?

    худеть is undefined. Что это значит?
    >Скоро вообще, как в том мультфильме "Нехочуха" все раскидано, разбросано..  

    Как понять это сообщение тем, кто не смотрел этот мультфильм?

     

  • 1.9, Аноним (9), 18:41, 26/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Вранье 129324 Опеннетные эксперты еще год назад писали, что технический пото... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 19:18, 26/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Ядро уже насквозь прогнило - только на Опеннете адекваты остались.

    Жаль только, что кроме комментариев они ничего не пишут. 🥲

     
     
  • 3.24, Аноним (23), 19:20, 26/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А знаешь почему?
    Потому что это ЗАГОВОР™!

    Вон выше уже обвиняют Грега в том, что ему занесли бабла.
    Наверное они со свечкой стояли, пока он купюры пересчитывал))

     
     
  • 4.33, Аноним (22), 19:34, 26/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > это ЗАГОВОР™!
    > выше уже обвиняют Грега в том, что ему занесли бабла.
    > Наверное они со свечкой стояли, пока он купюры пересчитывал))

    Ну вот так местные объясняют себе все, что не вписываются в их картину мира. 🤷 Отнесись с пониманием.

     
     
  • 5.38, Аноним (38), 19:44, 26/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Ну вот так местные объясняют себе все, что не вписываются в их картину мира. 🤷 Отнесись с пониманием.

    Отношусь с пониманием!
    Я прихожу в этот зоопарк инфантильных аутистов не для того чтобы их ругать)


     
  • 2.50, Аноним (48), 20:47, 26/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну справедливости ради - не стоит их щемить. Люди не получили должного образования, люди не понимают как работает IT, люди в жизни видели максимум настройку nginx на убунте. Конечно у них в голове каша из теорий заговора и вопросов, на которые им не хватает квалификации ответить самим. Какой выход? Выход: запостить комментарий на опеннете и каша в голове поуляжется. А там и зарплата подоспеет. А там и пенсия подоспеет.
     

  • 1.11, Аноним (11), 18:45, 26/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Ну, как дополнительный скрининг почему бы и нет.
     
     
  • 2.15, Аноним (23), 18:56, 26/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В прошлой теме рассказывали страшные истории, что "если оно будет работать, то люди привыкнут и будут забивать на качество ревью".

    Что им мешает просматривать ревью "одним глазком" вот прямо сейчас - объяснений не было дано.

     
     
  • 3.29, Аноним (29), 19:27, 26/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Что им мешает просматривать ревью "одним глазком" вот прямо сейчас - объяснений не было дано.

    Специфика работы мозга. Зачем что-то делать, если можно не делать?

     
  • 2.26, СтолярТолян (?), 19:25, 26/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    https://unews.pro/news/149779
    Ученый проверил свою статью 40-летней давности. Оказалось, она написана нейросетями)
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 19:29, 26/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Чисто для большей образованности, почитай (хотя бы на википедии) про 𝛼-ошибки и β-ошибки. (они же "ошибки первого и второго рода").

    И подумай, что "нам пришлось перепровериь за ИИшкой и мы ничего не нашли" весьма лучше чем "мы не перепроверили и обделались по полной".

     
     
  • 1.28, Сладкая булочка (?), 19:27, 26/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Это было даже забавно. Мы не особо об этом беспокоились... Месяц назад произошло нечто, и ситуация кардинально изменилась. Теперь у нас появляются реальные отчёты.

    Видимо премию внеочередную выдали. Вот что произошло.

    зы Предыдущий комментарий удалили не ясно зачем, поэтому переформулирую.

     
     
  • 2.35, Аноним (22), 19:38, 26/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Предыдущий комментарий удалили не ясно зачем, поэтому переформулирую.

    Потому что твои набросы (как и двенадцатилетнего, наха и прочих интересных личностей) проще удалять, чем вчитываться в них и что-то там модерировать.

    Я лично модера в это поддерживаю: правильно делает - психика здоровее будет.

     
     
  • 3.49, Сладкая булочка (?), 20:44, 26/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >> Предыдущий комментарий удалили не ясно зачем, поэтому переформулирую.
    > Потому что твои набросы (как и двенадцатилетнего, наха и прочих интересных личностей)
    > проще удалять, чем вчитываться в них и что-то там модерировать.

    Это не набросы, а выражение мнения. Давай твое тоже забаним. Так победим?


     
  • 3.52, Сладкая булочка (?), 20:48, 26/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >> Предыдущий комментарий удалили не ясно зачем, поэтому переформулирую.
    > Я лично модера в это поддерживаю: правильно делает - психика здоровее будет.

    От чего твоя психика будет здоровее? Не хочешь разрушения мира с поняшами? Представь людям заносят зелени, чтобы они говорили от лица всех и формировали мнение.

     

  • 1.34, Аноним (34), 19:36, 26/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >"Месяц назад произошло нечто, и ситуация кардинально изменилась. Теперь у нас появляются реальные отчёты."

    Так не бывает. Напоминает "Кролика из шляпы на рождество"

     
  • 1.36, Аноним (34), 19:38, 26/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >"Мы не знаем. Похоже, никто не знает."

    Дальше последует: Присутствуем при рождения чуда?  

     
  • 1.37, Аноним (34), 19:40, 26/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Речь спасителя тонущих инвестиций.
     
     
  • 2.42, Аноним (42), 19:50, 26/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Или человека который видит весь поток г̶о̶в̶н̶а̶ CVE в ядре, генерируемый ʼлудшими пограммистамиʼ.

    "As someone who has seen almost EVERY kernel bugfix and security issue
    for the past 15+ years "
    lore.kernel.org/all/2025021954-flaccid-pucker-f7d9@gregkh/

     
     
  • 3.43, Аноним (22), 20:07, 26/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > lore.kernel.org/all/2025021954-flaccid-pucker-f7d9@gregkh/
    > The majority of bugs (quantity, not quality/severity) we have are due to

    the stupid little corner cases in C that are totally gone in Rust.

    Чел, ты что - такое сюда постить?! 😱 Иишка, да плюс еще и Rust! У местных сейчас припадок будет. 🤣

     

  • 1.40, Аноним (40), 19:48, 26/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > На вопрос, чем это вызвано, Грег ответил: "Мы не знаем. Похоже, никто не знает. [...]"

    До вайб-кодеров дошло, что без налаженного процесса получается слоп. А чтобы процесс наладить нужны знания и опыт разработки софта.

     
     
  • 2.54, Аноним (48), 20:50, 26/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Грег довольно доступен в коммуникациях. Думаю, если ты сформулируешь, что ему улучшить в процессах и отправишь в почту - он ответит. Серьезно.
     

  • 1.44, Анон1110м (?), 20:30, 26/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Может лучше писать без ошибок, сразу нормально?
     
     
  • 2.53, Аноним (48), 20:48, 26/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да, лучше. Скинь ссылку на свои репы, мы поучимся.
     

  • 1.55, Сладкая булочка (?), 20:50, 26/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    А могли бы PVS лицензию купить.
     

