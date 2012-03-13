Грегу Кроа-Хартману присуждена премия за вклад в открытое ПО

Европейская академия открытого ПО (EOSA, European Open Source Academy) присудила Грегу Кроа-Хартману (Greg Kroah-Hartman) премию "Excellence in Open Source 2026", вручаемую европейским сообществом за выдающийся вклад в разработку открытого ПО. Грег отвечает за поддержку стабильной и "staging" веток ядра Linux, занимает пост мэйнтейнера в 16 подсистемах ядра, среди которых USB, TTY и Driver core, а также является создателем openSUSE Tumbleweed, udev и инициативы по разработке драйверов для Linux (Linux driver project). Последние годы Грег проживает в Нидерландах.

Помимо главной премии учреждены 4 специальные награды (Special Recognitions), присуждённые 5 участникам:

"Бизнес и влияние" (Business and Impact) - Фрэнк Карличек (Frank Karlitschek), создатель облачной платформы NextCloud.

"Влияние на сообщество" (Community Impact) - Роберто Ди Космо (Roberto Di Cosmo), итальянский учёный в области компьютерных наук, создатель архива исходного кода Software Heritage.

"Влияние на сообщество" (Community Impact) - Стефано Закироли (Stefano Zacchiroli), французский исследователь и профессор, сооснователь и научный руководитель архива Software Heritage, три раза занимавший пост лидера проекта Debian и входивший в совет директоров Open Source Initiative (OSI).

"Навыки и обучение" (Skills and Education) - Мэтью Венн (Matthew Venn), основатель проекта TinyTapeout, помогающего в изготовлении открытых чипов.

Отстаивание интересов и доступность информации (Advocacy and Awareness) - Дженни Моллой (Jenny Molloy), руководитель группы в Международном центре генетической инженерии и биотехнологии (ICGEB), основатель проекта по открытому обмену биоматериалами Reagent Collaboration Network, соавтор соглашения Open Material Transfer Agreement, одна из учредителей организации Open Science Hardware Foundation, популяризатор открытой науки.

Европейская академия открытого ПО создана при поддержке Европейской комиссии для популяризации и признания выдающихся людей и организаций, занимающихся развитием открытого программного и аппаратного обеспечения в Европе. Целью является продвижение преимуществ открытых проектов, налаживание сотрудничества и отстаивание общественной и экономической ценности открытых программных и аппаратных технологий. Организация находится на стадии преобразования в независимый некоммерческий фонд, зарегистрированный в Бельгии.

Премию вручил Дэниел Cтенберг (Daniel Stenberg), президент Европейской академии открытого ПО, автор утилиты curl и участник рабочих групп IETF, развивающих протоколы HTTP и QUIC. Помимо Дэниела членами академии являются: