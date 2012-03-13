Грегу Кроа-Хартману присуждена премия за вклад в открытое ПО

|
1.2, Аноним (2), 12:32, 04/02/2026

|
Лучше бы разработчикам Haiku дали премию, нежели опять монолитному линуксу с systemd и wayland!
|
|
|
2.5, Аноним (5), 12:36, 04/02/2026

|
> Лучше бы разработчикам Haiku дали премию
Ну так премия "за вклад в открытое ПО", а не за "нинужное нинужно".
|
|
|
|
|
4.59, Аноним (16), 15:04, 04/02/2026

|
И насколько он приблизил конец Винде?
PS Как-то линуксовые DE нескольо более приблизили, чем это.
|
2.72, Аноним (72), 15:45, 04/02/2026

|
Haiku не только никому не нужен как таковой, у него даже каких-то полезных экспериментальных идей нет. И да, нет аналогов systemd и wayland. За его разработку нужно на обязательные работы в _имеющих смысл_ проектах отправлять.
|
|
|
|
|
3.67, Смузихлеб забывший пароль (?), 15:36, 04/02/2026

|
Они каждые несколько лет "шевелятся". То по ес'овскому аналогу нато, то по ещё чему-то
В прошлый раз всерьёз "шевелились" с убер-планами по догнать-и-перегнать Китай по производству литий-содержащих аккумов, вокруг чего и всё будущее ес планировалось чуть ли не до 2030-го
Но пока, судя по документам из разных источников, наоборот идёт тихое закручивание гаек в плане цифровой инфраструктуры и периферии. Усиливается контроль и требования в т.ч к безопасности даже простых бытовых "железок" на всех уровнях
|
|
|
4.73, Аноним (73), 15:46, 04/02/2026

|
> Но пока, судя по документам из разных источников,
Настолько компетентных? Ну и не белки ли истерички эти источники)?
> идёт тихое закручивание гаек в плане цифровой инфраструктуры и периферии.
После того как оказалось что почти рандомный васян может спустить воду на плотине, было бы неплохо
> Усиливается контроль и требования в т.ч к безопасности даже простых бытовых "железок" на всех уровнях
Узкоглазых ловили на шпионаже через вообще все что можно, от автомобилей, до умных лампочек. Так что всё правильно.
|
4.75, Аноним (36), 15:52, 04/02/2026

|
Работают из тех условий, которые есть.
У них нет нефти и газа, приходится перестраиваться:
https://3dnews.ru/1135693/
А про производственные условия европейцев и китайцев и говорить нечего, там пропасть. В ЕС просто нет столько людей, готовых работать в тяжелых условиях, а те которые есть, хотят получать за это достойную зарплату.
|
1.8, Аноним (8), 12:38, 04/02/2026

|
> отвечает за поддержку стабильной и "staging" веток ядра Linux,
> занимает пост мэйнтейнера в 16 подсистемах ядра, среди которых
> USB, TTY и Driver core, а также является создателем openSUSE
> Tumbleweed, udev и инициативы по разработке драйверов для Linux
За внедрение Rust ему премию дали, это же всем так понятно!
А это все - просто прикрытие.
Подумаешь какие-то USB и udev...
|
1.12, Аноним (12), 12:46, 04/02/2026

|
Весёлые там премии:
"Бизнес и влияние"
"Влияние на сообщество"
"Влияние на сообщество"
"Навыки и обучение"
|
1.30, Аноним (30), 13:23, 04/02/2026

|
> USB, TTY
А вот интересно, COM-порт имеет адрес /dev/ttyS0, почему USB-устройства не имеют такие адреса?
|
1.34, Кошкажена (?), 14:06, 04/02/2026

|
А Грега нет в файлах Эпштейна? Или Торвальдса? Или правильный вопрос пока нет, пока они все делают как надо?
|
|
|
2.37, Аноним (37), 14:10, 04/02/2026

|
Странно что Столлмана еще не нашли.
Он свою позицию обозначил достаточно четко.
Правда потом дал заднюю, но чего не сделаешь ради грантов.
|
|
|
3.38, Кошкажена (?), 14:17, 04/02/2026

|
> Странно что Столлмана еще не нашли.
Он вроде минимизирует полеты на самолетах. А на остров к Эпштейну по другому не попадешь. Не лекции про GNU же там читать.
|
|
|
4.41, Аноним (41), 14:24, 04/02/2026

|
Звучит логично. С одной стороны.
С другой, возможно его никто не узнал?
Так как "аниматор в фуppи-cьюте антилопы" находится где-то внизу списка селебретиз.
И до него просто не до читали)
|
1.39, Кошкажена (?), 14:19, 04/02/2026

|
> Премию вручил Дэниел Cтенберг (Daniel Stenberg)
А вот это вроде не хочет раст внедрять. Что вы скажете на это, сторонники теории заговоров?
|
|
|
2.40, Аноним (41), 14:23, 04/02/2026

|
Очевидно что его купили.
Или угрожают.
Или подсыпали чего-то в еду.
Или облучают космическими лучами - вон как у него лицо перекосило.
|
|
|
3.42, Кошкажена (?), 14:26, 04/02/2026

|
> Очевидно что его купили.
Кто купил? Покупают всех переписывать на раст.
|
|
|
4.44, Аноним (44), 14:35, 04/02/2026

|
Очевидно что его купили, чтобы создать видимость опозиции и сопротивления внедрению раста.
Или предложили денег чтобы он премию выдал, несмотря на свои убеждения.
Вы что не знаете насколько ОНИ коварны?
|
|
|
3.60, Аноним (60), 15:09, 04/02/2026

|
> А у него дети есть? И давно их видели?
Все ок! Они поехали к дяде Джеффри отдыхать.
Говорят там целый остров и все ради детей.
|
|
|
|
|
3.76, Смузихлеб забывший пароль (?), 16:03, 04/02/2026

|
>> Частный капитал, пусть тратят.
Спешите видеть: волшебное превращение "пожертвований" на конкретные дела и задачи в "частный капитал" который можно тратить на что угодно и с абсолютно чистой совестью )
>> https://www.rbc.ru/politics/28/12/2025/69514e839a7947ca3a5a6e0e
> Авторы инициативы предложили перейти от «архаичной» системы
> ежегодных весенних деклараций к автоматическому выявлению
> коррупционных рисков с помощью государственной системы «Посейдон».
> Она взаимодействует с базами данных ФНС, Росфинмониторинга,
> Росреестра, ГИБДД и других ведомств.
Учитывая, что ранее ничто не мешало записать энное на родственников и формально это не требовало декларирования, а в декларации чиновника всё получалось "чисто", повод для "смеха" не особо очевиден
|
1.70, Dmitry (??), 15:44, 04/02/2026

|
> создатель архива исходного кода Software Heritage.
да, если MS заблокирует github то понятно где можно скачать код
|
1.78, Аноним (78), 16:13, 04/02/2026

|
Сколько бабла то отсыпали? 100 тыщ доларов есть? Ну и что, какойнить чубайс на инновациях Сколково больше срубил.
|