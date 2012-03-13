The OpenNET Project / Index page

Грегу Кроа-Хартману присуждена премия за вклад в открытое ПО

04.02.2026 10:37 (MSK)

Европейская академия открытого ПО (EOSA, European Open Source Academy) присудила Грегу Кроа-Хартману (Greg Kroah-Hartman) премию "Excellence in Open Source 2026", вручаемую европейским сообществом за выдающийся вклад в разработку открытого ПО. Грег отвечает за поддержку стабильной и "staging" веток ядра Linux, занимает пост мэйнтейнера в 16 подсистемах ядра, среди которых USB, TTY и Driver core, а также является создателем openSUSE Tumbleweed, udev и инициативы по разработке драйверов для Linux (Linux driver project). Последние годы Грег проживает в Нидерландах.

Помимо главной премии учреждены 4 специальные награды (Special Recognitions), присуждённые 5 участникам:

  • "Бизнес и влияние" (Business and Impact) - Фрэнк Карличек (Frank Karlitschek), создатель облачной платформы NextCloud.
  • "Влияние на сообщество" (Community Impact) - Роберто Ди Космо (Roberto Di Cosmo), итальянский учёный в области компьютерных наук, создатель архива исходного кода Software Heritage.
  • "Влияние на сообщество" (Community Impact) - Стефано Закироли (Stefano Zacchiroli), французский исследователь и профессор, сооснователь и научный руководитель архива Software Heritage, три раза занимавший пост лидера проекта Debian и входивший в совет директоров Open Source Initiative (OSI).
  • "Навыки и обучение" (Skills and Education) - Мэтью Венн (Matthew Venn), основатель проекта TinyTapeout, помогающего в изготовлении открытых чипов.
  • Отстаивание интересов и доступность информации (Advocacy and Awareness) - Дженни Моллой (Jenny Molloy), руководитель группы в Международном центре генетической инженерии и биотехнологии (ICGEB), основатель проекта по открытому обмену биоматериалами Reagent Collaboration Network, соавтор соглашения Open Material Transfer Agreement, одна из учредителей организации Open Science Hardware Foundation, популяризатор открытой науки.

Европейская академия открытого ПО создана при поддержке Европейской комиссии для популяризации и признания выдающихся людей и организаций, занимающихся развитием открытого программного и аппаратного обеспечения в Европе. Целью является продвижение преимуществ открытых проектов, налаживание сотрудничества и отстаивание общественной и экономической ценности открытых программных и аппаратных технологий. Организация находится на стадии преобразования в независимый некоммерческий фонд, зарегистрированный в Бельгии.

Премию вручил Дэниел Cтенберг (Daniel Stenberg), президент Европейской академии открытого ПО, автор утилиты curl и участник рабочих групп IETF, развивающих протоколы HTTP и QUIC. Помимо Дэниела членами академии являются:

  • Яромил Денис Ройо (Jaromil Denis Roio, автор первого свободного LiveCD),
  • Катарина Мараке (Catharina Maracke, руководила адаптацией лицензий Creative Commons к законодательствам разных стран),
  • Изабель Дрост-Фромм (Isabel Drost-Fromm, участница Apache Software Foundation и соосновательница InnerSource Commons Foundation),
  • Дэвид Куартиэль (David Cuartielles, основатель Arduino),
  • Жан-Батист Кемпф (Jean-Baptiste Kempf, лидер сообщества VideoLAN),
  • Дрис Бёйтарт (Dries Buytaert, основатель Drupal),
  • Амандин Ле Пап (Amandine Le Pape, соосновательница коммуникационной платформы Element, продвигающей протокол Matrix),
  • Хавьер Серрано (Javier Serrano, создатель Open Hardware Repository и соавтор CERN Open Hardware Licence),
  • Роберт Кей (Robert Kaye, основатель MusicBrainz и рукрводитель MetaBrainz Foundation),
  • Лидия Пинчер (Lydia Pintscher, руководитель немецкого отделения Wikimedia).


  1. Главная ссылка к новости (https://daniel.haxx.se/blog/20...)
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64736-award
Ключевые слова: award, opensource
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (48) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 12:32, 04/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Лучше бы разработчикам Haiku дали премию, нежели опять монолитному линуксу с systemd и wayland!
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:36, 04/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    > Лучше бы разработчикам Haiku дали премию

    Ну так премия "за вклад в открытое ПО", а не за "нинужное нинужно".

     
     
  • 3.80, aname (ok), 16:20, 04/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда бы тоже не дали, а вручили расту
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:05, 04/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А в чём заключается вклад Haiku?
     
     
  • 3.49, Аноним (2), 14:50, 04/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За самый адекватный опенсорс десктоп и приближение конца винде.
     
     
  • 4.59, Аноним (16), 15:04, 04/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И насколько он приблизил конец Винде?

    PS Как-то линуксовые DE нескольо более приблизили, чем это.

     
  • 4.79, Аноним (-), 16:15, 04/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.63, Соль земли2 (?), 15:22, 04/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому нужны эти модульные абстракции? Возьми да пересобери.
     
  • 2.72, Аноним (72), 15:45, 04/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Haiku не только никому не нужен как таковой, у него даже каких-то полезных экспериментальных идей нет. И да, нет аналогов systemd и wayland. За его разработку нужно на обязательные работы в _имеющих смысл_ проектах отправлять.
     

  • 1.6, Карлос Сношайтилис (ok), 12:37, 04/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +15 +/
    Опять Трампу ничего не досталось (
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:44, 04/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    у Грега ещё есть время исправить ситуацию
     
  • 2.36, Аноним (36), 14:09, 04/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Из-за его риторики им пришлось зашевелится, что хорошо для ЕС:
    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=intcom%3AAres%28
     
     
  • 3.67, Смузихлеб забывший пароль (?), 15:36, 04/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они каждые несколько лет "шевелятся". То по ес'овскому аналогу нато, то по ещё чему-то
    В прошлый раз всерьёз "шевелились" с убер-планами по догнать-и-перегнать Китай по производству литий-содержащих аккумов, вокруг чего и всё будущее ес планировалось чуть ли не до 2030-го

    Но пока, судя по документам из разных источников, наоборот идёт тихое закручивание гаек в плане цифровой инфраструктуры и периферии. Усиливается контроль и требования в т.ч к безопасности даже простых бытовых "железок" на всех уровнях

     
     
  • 4.73, Аноним (73), 15:46, 04/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Но пока, судя по документам из разных источников,

    Настолько компетентных? Ну и не белки ли истерички эти источники)?

    > идёт тихое закручивание гаек в плане цифровой инфраструктуры и периферии.

    После того как оказалось что почти рандомный васян может спустить воду на плотине, было бы неплохо

    > Усиливается контроль и требования в т.ч к безопасности даже простых бытовых "железок" на всех уровнях

    Узкоглазых ловили на шпионаже через вообще все что можно, от автомобилей, до умных лампочек. Так что всё правильно.


     
  • 4.75, Аноним (36), 15:52, 04/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работают из тех условий, которые есть.
    У них нет нефти и газа, приходится перестраиваться:
    https://3dnews.ru/1135693/
    А про производственные условия европейцев и китайцев и говорить нечего, там пропасть. В ЕС просто нет столько людей, готовых работать в тяжелых условиях, а те которые есть, хотят получать за это достойную зарплату.
     
  • 2.64, Соль земли2 (?), 15:24, 04/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    грешно смеяться над больными
     

  • 1.8, Аноним (8), 12:38, 04/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    > отвечает за поддержку стабильной и "staging" веток ядра Linux,
    > занимает пост мэйнтейнера в 16 подсистемах ядра, среди которых
    > USB, TTY и Driver core, а также является создателем openSUSE
    > Tumbleweed, udev и инициативы по разработке драйверов для Linux

    За внедрение Rust ему премию дали, это же всем так понятно!
    А это все - просто прикрытие.
    Подумаешь какие-то USB и udev...

     
     
  • 2.24, Аноним (24), 13:11, 04/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Грегу

    Грег вообще молодец).

     
  • 2.47, Аноним (16), 14:46, 04/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что? Очень даже может быть...
     

  • 1.12, Аноним (12), 12:46, 04/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Весёлые там премии:
    "Бизнес и влияние"
    "Влияние на сообщество"
    "Влияние на сообщество"
    "Навыки и обучение"
     
  • 1.30, Аноним (30), 13:23, 04/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > USB, TTY

    А вот интересно, COM-порт имеет адрес /dev/ttyS0, почему USB-устройства не имеют такие адреса?

     
     
  • 2.48, Аноним (16), 14:49, 04/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Внезапно: /dev/ttyUSB0
     

  • 1.34, Кошкажена (?), 14:06, 04/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А Грега нет в файлах Эпштейна? Или Торвальдса? Или правильный вопрос пока нет, пока они все делают как надо?
     
     
  • 2.37, Аноним (37), 14:10, 04/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Странно что Столлмана еще не нашли.
    Он свою позицию обозначил достаточно четко.
    Правда потом дал заднюю, но чего не сделаешь ради грантов.
     
     
  • 3.38, Кошкажена (?), 14:17, 04/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Странно что Столлмана еще не нашли.

    Он вроде минимизирует полеты на самолетах. А на остров к Эпштейну по другому не попадешь. Не лекции про GNU же там читать.

     
     
  • 4.41, Аноним (41), 14:24, 04/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Звучит логично. С одной стороны.

    С другой, возможно его никто не узнал?
    Так как "аниматор в фуppи-cьюте антилопы" находится где-то внизу списка селебретиз.
    И до него просто не до читали)

     
  • 4.55, Аноним (16), 14:59, 04/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А водным путём туда никак?
     
  • 4.74, Смузихлеб забывший пароль (?), 15:48, 04/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А на остров к Эпштейну

    Его перепутали с Псоем Короленко, исполнявшим песню "Остров где всё есть"... на острове где всё есть

     

  • 1.39, Кошкажена (?), 14:19, 04/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Премию вручил Дэниел Cтенберг (Daniel Stenberg)

    А вот это вроде не хочет раст внедрять. Что вы скажете на это, сторонники теории заговоров?

     
     
  • 2.40, Аноним (41), 14:23, 04/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Очевидно что его купили.
    Или угрожают.
    Или подсыпали чего-то в еду.
    Или облучают космическими лучами - вон как у него лицо перекосило.
     
     
  • 3.42, Кошкажена (?), 14:26, 04/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Очевидно что его купили.

    Кто купил? Покупают всех переписывать на раст.

     
     
  • 4.44, Аноним (44), 14:35, 04/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Очевидно что его купили, чтобы создать видимость опозиции и сопротивления внедрению раста.
    Или предложили денег чтобы он премию выдал, несмотря на свои убеждения.
    Вы что не знаете насколько ОНИ коварны?
     
  • 3.50, Аноним (16), 14:52, 04/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.43, Аноним (43), 14:28, 04/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А у него дети есть? И давно их видели?
     
     
  • 3.51, Аноним (16), 14:54, 04/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.60, Аноним (60), 15:09, 04/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А у него дети есть? И давно их видели?

    Все ок! Они поехали к дяде Джеффри отдыхать.
    Говорят там целый остров и все ради детей.

     

  • 1.46, Аноним (46), 14:43, 04/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    провожают на пенсию :)
     
  • 1.61, Аноним (61), 15:10, 04/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Судя пот отчётам https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=64451 Там они почти 250 миллионов потратили непонятно куда за 25-й год. Масштабы попила перекрывают даже наши российские реалии. Потом ещё награждения непонятные. Всё прямо как у нас, только порядки другие.
     
     
  • 2.62, Аноним (36), 15:18, 04/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >миллионов потратили

    Частный капитал, пусть тратят.
    >Масштабы попила перекрывают даже наши российские реалии

    ХА-ХА-ХА
    https://www.rbc.ru/politics/28/12/2025/69514e839a7947ca3a5a6e0e

     
     
  • 3.76, Смузихлеб забывший пароль (?), 16:03, 04/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Частный капитал, пусть тратят.

    Спешите видеть: волшебное превращение "пожертвований" на конкретные дела и задачи в "частный капитал" который можно тратить на что угодно и с абсолютно чистой совестью )


    >> https://www.rbc.ru/politics/28/12/2025/69514e839a7947ca3a5a6e0e
    > Авторы инициативы предложили перейти от «архаичной» системы
    > ежегодных весенних деклараций к автоматическому выявлению
    > коррупционных рисков с помощью государственной системы «Посейдон».
    > Она взаимодействует с базами данных ФНС, Росфинмониторинга,
    > Росреестра, ГИБДД и других ведомств.

    Учитывая, что ранее ничто не мешало записать энное на родственников и формально это не требовало декларирования, а в декларации чиновника всё получалось "чисто", повод для "смеха" не особо очевиден

     
     
  • 4.77, Аноним (36), 16:09, 04/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смузихлёб, ты уже даже не пытаешься критически мыслить.
     
  • 2.66, белый стул (?), 15:34, 04/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Реалии мценского сельклуба может и перекрывают, но не более.
     

  • 1.65, белый стул (?), 15:32, 04/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что же Тимоти Шаламе без премии остался?
     
  • 1.68, белый стул (?), 15:36, 04/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это Фестер Аддамс на фото? Как похудел дядюшка.
     
     
  • 2.71, Аноним (71), 15:45, 04/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или Доктор Зло)
     

  • 1.69, Аноним (71), 15:43, 04/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему говорящей лысине, а не жирному пингвину?
     
  • 1.70, Dmitry (??), 15:44, 04/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > создатель архива исходного кода Software Heritage.

    да, если MS заблокирует github то понятно где можно скачать код

     
  • 1.78, Аноним (78), 16:13, 04/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько бабла то отсыпали? 100 тыщ доларов есть? Ну и что, какойнить чубайс на инновациях Сколково больше срубил.
     

