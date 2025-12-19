The OpenNET Project / Index page

Организация Linux Foundation получила в 2025 году 311 млн долларов и потратила 8.4 млн на ядро Linux

19.12.2025 17:02

Организация Linux Foundation опубликовала годовой отчёт. За 2025 год организация получила 311.3 млн. долларов (год назад - $292.2 млн, два года назад - $263.6 млн), а израсходовала 284.8 млн долларов (год назад - $299.7, два года назад - $269 млн). Затраты на разработку ядра Linux составили 8.4 млн. долларов, что на 1.6 миллиона долларов больше, чем в прошлом году и на 600 тысяч долларов больше, чем в позапрошлом году. Общая доля затрат, связанных с разработкой ядра, среди всех расходов увеличилась до 2.9%. Для сравнения доля расходов на ядро в 2024 году составляла 2.3%, в 2023 - 2.9%, в 2022 - 3.2%, а в 2021 - 3.4%.

Другие расходы:

  • Расходы на не связанные с ядром проекты сократились с $193.7 млн до $181.9 млн (63.8% от всех расходов);
  • Расходы на поддержание инфраструктуры сократились с $22.69 млн до $17.7 млн (6.2%);
  • Затраты на программы обучения и сертификации снизились c $23.1 млн до $21.6 млн (7.6%);
  • Затраты на корпоративные операции сократились с $18.9 млн до $15.8 млн (5.5%);
  • Расходы на проведение мероприятий выросли с $15.2 млн до $16.8 млн (5.9%);
  • Затраты на сопровождение сообщества выросли с $13.7 млн до $15.7 млн (5.5%);
  • Расходы на международные операции выросли с $5.6 млн до $6.7 млн (2.3%).


Выручка:

  • 42.8% ($133.3 млн, год назад - $125.1 млн, два года назад - $118.2 млн) от всех полученных средств приходится на пожертвования и взносы, участников организации;
  • 26.8% ($83.57 млн, год назад - $73.6 млн, два года назад - $67 млн) - целевая поддержка проектов;
  • 18.8% ($58.6 млн, год назад - $54.5 млн, два года назад - $49.5 млн) - поддержка мероприятий, а также регистрационные взносы на конференциях;
  • 9.5% ($29.6 млн, год назад - $36.1 млн, два года назад - $27.2 млн) - оплата обучающих курсов и получение сертификатов.


Число курируемых в Linux Foundation проектов приблизилось к отметке 1500 (год назад было около 1300, два года назад ~ 1100). Наибольшее число проектов Linux Foundation связанны с облачными технологиями, контейнерами и виртуализацией - 23% (год назад 23%), с сетевыми технологиями 14% (15%), искусственным интеллектом 12% (11%), web-разработкой 10% (11%), безопасностью 5% (5%), блокчейном 4% (4%) и интернетом вещей 4% (4%).



Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64451-linux
Ключевые слова: linux, foundation
Ключевые слова: linux, foundation


Обсуждение (45) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:12, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Что-то как-то мало на ядро, нет?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 17:19, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Диверсифицируют, нафига сейчас на ядро тратить деньги, ведь по их мнению, скоро Linux будет ИИ разрабатывать на Rust'е
     
  • 2.7, Аноним (-), 17:20, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    У тебя есть предложение на чем сэкономить?
    Ну не на "проведение мероприятий" же!
    Сотрудника  Linux Foundation нужны отличные отели, трансфер и  ̶к̶о̶к̶с̶ ̶с̶ ̶ш̶л̶ю̶х̶а̶м̶и̶ вкусная еда!

    А ядро... думаю на него хватит.

     
  • 2.8, Аноним (8), 17:21, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зато сообщество хорошо сопровождается! Кент и какие-то там рашинс не дадут соврать.
     
     
  • 3.13, Аноним (-), 17:24, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все верно!
    И первого и вторых сопроводили на юх.
    Официально и при всём чесном народе.
     
  • 2.29, Ламер (??), 17:54, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://youtu.be/jYUZAF3ePFE?si=iHpRyhVZeE2TEY0Y
    Да ладно, че тебе жалко чтоли). На новый 3d принтер Товлаьдсу).
    :ddd
     
  • 2.30, nw (?), 17:56, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет, т.к. куча сопровождающих по сути являются сотрудниками корпов(ms, google и ко) и получают зп там.
     

  • 1.3, Аноним (3), 17:19, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Че такое проджект саппорт и почему перевели "не связанные с ядром проекты"? Это расходы чисто на разработку 1500 проектов или разработка + всякие активности,тусовки,парады и т.д.? Мутный отчет в целом.
     
     
  • 2.15, Аноним (5), 17:29, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а ты какой отчет хотел бы видеть? в котором бы фигурировала не только сумма, которую потратили на ночных бабочек, но и имена и фамилии с номерами телефонов?
     
     
  • 3.45, Аноним (1), 18:38, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно, issue ещё. Что там под капотом, какие проблемы и рекоммендации и т.д.
     
  • 2.28, Аноним (28), 17:51, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Че такое

    Вот оригинальный отчёт, прочитайте:
    https://www.linuxfoundation.org/hubfs/Publications/2025%20Linux%20Fo
    >Мутный отчет в целом.

    За этим также следите:
    https://www.fontanka.ru/2025/12/18/76178072/

     
  2.33, Аноним (33), 18:03, 19/12/2025 Скрыто ботом-модератором
    		• –1 +/
     

  • 1.4, Аноним (28), 17:19, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Расходы на проведение мероприятий выросли с $15.2 млн до $16.8 млн (5.9%)

    https://events.linuxfoundation.org/about/sponsor/

     
  • 1.6, Аноним (6), 17:19, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В ядре запасено очень много энергии.. так что на относительно старых можно  ехать еще лет сто!
     
  • 1.9, Аноним (9), 17:23, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    5% на безопасность это конечно удручающая парадигма ☹️
     
     
  • 2.18, Аноним (1), 17:31, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Работает - не трогай!
     
  • 2.23, Аноним (5), 17:36, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все силы брошены на внедрение Rust! это поможет, несомненно поможет!
     
  • 2.37, Аноним (33), 18:12, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >5% на безопасность это конечно удручающая парадигма ☹️

    Андроид 15/Главное меню:
    Обновление компонентов
    Состояние защиты
    Отпечатки, данные лица и защита устройства
    Безопасность и экстренные случаи
    Защита конфиденциальности
    Цифровое благополучие и родительский контроль
    Конфиденциальность

    Это только в главном меню! Ты уж мечтай там поосторожнее про безопасность, а то мечты сбываются!

     
     
  • 3.46, Аноним (9), 18:47, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо, что гугл так заботится о моей безопасности и приватности данных, не дай бог все мои рекламные идентификаторы попадут к хакерам!
     
     
  • 4.47, Аноним (1), 19:02, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По крайней мере можно хотя бы не переживать за отпечатки, данные лица, информация о семье и прочее.
     

  • 1.10, Аноним (10), 17:23, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Капиталисты!
     
     
  • 2.22, Аноним (28), 17:34, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запретить! https://opennet.ru/59517-law
     

  • 1.11, Аноним (-), 17:24, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Забавные комменты.
    Просто большинству невдомек, что ядро само по себе никому не нужно.
    Даже сам линукс никому не нужен!

    Нужно чтобы оно выполняло конкретны задачи, которые ставят все донатеры. И если его для них хватает - то какой смысл в него деньги вкладывать?
    Лучше вложить в Cloud, Network, AI и тд.

     
     
  • 2.25, Гриша из open.ai (?), 17:39, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    AI идеально подходит для распила. Фиг что посчитаешь толком. Даже лучше крипты в плане помыва. А вот в ВПК AI нет, не считая роботов, работающих в ограниченном диапазоне возможных решений. А если AI в ВПК нет, значит основное предназначение - финансовые операции.
     
     
  • 3.26, Аноним (-), 17:48, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А вот в ВПК AI нет, не считая роботов, работающих в
    > ограниченном диапазоне возможных решений.

    Да ну?))
    Ты пропустил все видосики с коптеров где AI распознает цели, сам летит, сам попадает в цель? Или новые "ведомые", которые полностью летают на автопилоте вместе с ведущим?
    А ведь есть еще наземные роботизированные платформы, транспорт.

    AI же не только LLM.

     
     
  • 4.34, 12yoexpert (ok), 18:05, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ты путаешь простейшие нейронки с искусственным интеллектом, которого не существует
     

  • 1.14, Аноним (14), 17:28, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    А на остальные Торвальда недавно собрал компьютер под линукс.
     
     
  • 2.16, Аноним (1), 17:31, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там после этого и ещё останется...
     
     
  3.32, Ламер (??), 18:02, 19/12/2025 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 2.19, Аноним (28), 17:32, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вряд ли, скорее всего ему просто отдали за то, что пришёл ролик снять.
    https://opennet.ru/64355-linux
     
  • 2.21, Аноним (5), 17:34, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это тот который ему Linus собирал? так за него ничего не платили, там спонсорами были AMD, Intel, Kingston, Samsung, Seasonic, Asus, Fractal Design, Noctua и Gigabyte. если бы собирали на свои, то никогда не взяли бы материнку от Gigabyte
     

  • 1.17, Bottle (?), 17:31, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ничего, к следующему году они переопределят термины, и тогда на разработку ядра в статистике будет указано 100 миллионов.
     
     
  • 2.27, Аноним (1), 17:50, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заранее тогда возмущаюсь, что на другие позиции так мало выделили.
     

  • 1.20, Аноним (20), 17:33, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Стиральная машинка крутится без остановки.
     
     
  • 2.24, Аноним (28), 17:39, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    $311 млн. ?
    Для сравнения:
    Consolidated Alphabet revenues in Q3 2025 increased 16%, or 15% in constant currency, year over year to
    $102.3 billion.
     

  • 1.31, Фонтимос (?), 17:57, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Расходы на не связанные с ядром ... (63.8% от всех расходов);

    Нехило они там так гуляют по буфету. Ну а чо, овес нынче дорог.

     
  • 1.35, Аноним (35), 18:05, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фигасе финский студент жирует!
     
  • 1.36, Аноним (36), 18:11, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Итого 27 лимонов чистой прибыли, а затраты на всё ядро - 8. Блин, могли бы хотя бы 24 лимона на решение проблемы 12309 и жора памяти как не в себя бросить. Но если так сделают - в следующий год вендоры ядро форкнут и финансирование прекратят совсем.
     
     
  • 2.38, Аноним (1), 18:13, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это где у вас так ядро память жрОт?
     
     
  • 3.39, Аноним (36), 18:22, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жрёт, жрёт. Не само ядро, а софт под него. Так как ядро памятью нормально не может управлять, выгружает на диск то, что вот прямо сейчас потребуется, да и туповато память выделяет. Я тут обнаружил феномен, если уж программа начала трешиться, то лучше её прибить и перезапустить. Меньше она от этого жрать не станет, но ядро в режим трешинга не войдёт.

    То есть

    Случай 1.

    Запущено 2 значимых жрущих (они все тут такие) программы, А и Б. ОС трешится.  Убиваешь Б. ОС всё равно трешится.

    Случай 2.

    Запущено 1 значима жрущая (они все тут такие) программа, А. Б не запущена, ОС пока не трешится, даже если ситуация эквивалентна первой после прибития.

    Есть гипотеза, что там что-то не то с управлением таблицей страниц. Как только ОС начинает трешиться - то её структура в хлам превращается, и даже если память освободить - всё равно ОС будет подкачивать туда-сюда-обратно.

    В винде такого не наблюдается, там вообще так не трешится, хоть 3 проги жрущих запусти, да и там и проги жрут поменьше почему-то. Можно списать на отсутствие иксов, но как-то сомнительно.

     
     
  4.40, Аноним (36), 18:26, 19/12/2025 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  4.42, Аноним (1), 18:30, 19/12/2025 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
     
  5.44, Аноним (36), 18:35, 19/12/2025 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     

  • 1.41, Комиссар (?), 18:28, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ахренеть. Менее 3% на разработку!
    И эти люди будут рассказывать, что чиновники по схеме 20/80 расходуют средства неэффективно!

    И что за инфраструктура такая за $22.69М?
    Свой датацентр?

     
     
  • 2.43, Аноним (1), 18:33, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За инфраструктуру и правда интересно было бы послушать.
    Там же почти всё (в том или ином виде) представляют разные конторы на безвозмедной основе. Система зеркал, разные сборщики, проверяльщики кода, и т.д.
     

