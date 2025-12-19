Организация Linux Foundation получила в 2025 году 311 млн долларов и потратила 8.4 млн на ядро Linux

|
Аноним (5), 17:19, 19/12/2025

|
Диверсифицируют, нафига сейчас на ядро тратить деньги, ведь по их мнению, скоро Linux будет ИИ разрабатывать на Rust'е
|
Аноним (-), 17:20, 19/12/2025

|
У тебя есть предложение на чем сэкономить?
Ну не на "проведение мероприятий" же!
Сотрудника Linux Foundation нужны отличные отели, трансфер и ̶к̶о̶к̶с̶ ̶с̶ ̶ш̶л̶ю̶х̶а̶м̶и̶ вкусная еда!
А ядро... думаю на него хватит.
|
Аноним (8), 17:21, 19/12/2025

|
Зато сообщество хорошо сопровождается! Кент и какие-то там рашинс не дадут соврать.
|
|
|
Аноним (-), 17:24, 19/12/2025

|
Все верно!
И первого и вторых сопроводили на юх.
Официально и при всём чесном народе.
|
nw (?), 17:56, 19/12/2025

|
Нет, т.к. куча сопровождающих по сути являются сотрудниками корпов(ms, google и ко) и получают зп там.
|
Аноним (3), 17:19, 19/12/2025

|
Че такое проджект саппорт и почему перевели "не связанные с ядром проекты"? Это расходы чисто на разработку 1500 проектов или разработка + всякие активности,тусовки,парады и т.д.? Мутный отчет в целом.
|
|
|
Аноним (5), 17:29, 19/12/2025

|
а ты какой отчет хотел бы видеть? в котором бы фигурировала не только сумма, которую потратили на ночных бабочек, но и имена и фамилии с номерами телефонов?
|
|
|
Аноним (1), 18:38, 19/12/2025

|
Конечно, issue ещё. Что там под капотом, какие проблемы и рекоммендации и т.д.
|
Аноним (6), 17:19, 19/12/2025

|
В ядре запасено очень много энергии.. так что на относительно старых можно ехать еще лет сто!
|
|
|
Аноним (5), 17:36, 19/12/2025

|
все силы брошены на внедрение Rust! это поможет, несомненно поможет!
|
Аноним (33), 18:12, 19/12/2025

|
>5% на безопасность это конечно удручающая парадигма ☹️
Андроид 15/Главное меню:
Обновление компонентов
Состояние защиты
Отпечатки, данные лица и защита устройства
Безопасность и экстренные случаи
Защита конфиденциальности
Цифровое благополучие и родительский контроль
Конфиденциальность
Это только в главном меню! Ты уж мечтай там поосторожнее про безопасность, а то мечты сбываются!
|
|
|
Аноним (9), 18:47, 19/12/2025

|
Хорошо, что гугл так заботится о моей безопасности и приватности данных, не дай бог все мои рекламные идентификаторы попадут к хакерам!
|
|
|
Аноним (1), 19:02, 19/12/2025

|
По крайней мере можно хотя бы не переживать за отпечатки, данные лица, информация о семье и прочее.
|
Аноним (-), 17:24, 19/12/2025

|
Забавные комменты.
Просто большинству невдомек, что ядро само по себе никому не нужно.
Даже сам линукс никому не нужен!
Нужно чтобы оно выполняло конкретны задачи, которые ставят все донатеры. И если его для них хватает - то какой смысл в него деньги вкладывать?
Лучше вложить в Cloud, Network, AI и тд.
|
|
|
Гриша из open.ai (?), 17:39, 19/12/2025

|
AI идеально подходит для распила. Фиг что посчитаешь толком. Даже лучше крипты в плане помыва. А вот в ВПК AI нет, не считая роботов, работающих в ограниченном диапазоне возможных решений. А если AI в ВПК нет, значит основное предназначение - финансовые операции.
|
|
|
Аноним (-), 17:48, 19/12/2025

|
> А вот в ВПК AI нет, не считая роботов, работающих в
> ограниченном диапазоне возможных решений.
Да ну?))
Ты пропустил все видосики с коптеров где AI распознает цели, сам летит, сам попадает в цель? Или новые "ведомые", которые полностью летают на автопилоте вместе с ведущим?
А ведь есть еще наземные роботизированные платформы, транспорт.
AI же не только LLM.
|
|
|
12yoexpert (ok), 18:05, 19/12/2025

|
ты путаешь простейшие нейронки с искусственным интеллектом, которого не существует
|
|
|
Аноним (5), 17:34, 19/12/2025

|
это тот который ему Linus собирал? так за него ничего не платили, там спонсорами были AMD, Intel, Kingston, Samsung, Seasonic, Asus, Fractal Design, Noctua и Gigabyte. если бы собирали на свои, то никогда не взяли бы материнку от Gigabyte
|
Bottle (?), 17:31, 19/12/2025

|
Ничего, к следующему году они переопределят термины, и тогда на разработку ядра в статистике будет указано 100 миллионов.
|
|
|
Аноним (1), 17:50, 19/12/2025

|
Заранее тогда возмущаюсь, что на другие позиции так мало выделили.
|
|
|
Аноним (28), 17:39, 19/12/2025

|
$311 млн. ?
Для сравнения:
Consolidated Alphabet revenues in Q3 2025 increased 16%, or 15% in constant currency, year over year to
$102.3 billion.
|
Фонтимос (?), 17:57, 19/12/2025

|
> Расходы на не связанные с ядром ... (63.8% от всех расходов);
Нехило они там так гуляют по буфету. Ну а чо, овес нынче дорог.
|
Аноним (36), 18:11, 19/12/2025

|
Итого 27 лимонов чистой прибыли, а затраты на всё ядро - 8. Блин, могли бы хотя бы 24 лимона на решение проблемы 12309 и жора памяти как не в себя бросить. Но если так сделают - в следующий год вендоры ядро форкнут и финансирование прекратят совсем.
|
|
|
|
|
Аноним (36), 18:22, 19/12/2025

|
Жрёт, жрёт. Не само ядро, а софт под него. Так как ядро памятью нормально не может управлять, выгружает на диск то, что вот прямо сейчас потребуется, да и туповато память выделяет. Я тут обнаружил феномен, если уж программа начала трешиться, то лучше её прибить и перезапустить. Меньше она от этого жрать не станет, но ядро в режим трешинга не войдёт.
То есть
Случай 1.
Запущено 2 значимых жрущих (они все тут такие) программы, А и Б. ОС трешится. Убиваешь Б. ОС всё равно трешится.
Случай 2.
Запущено 1 значима жрущая (они все тут такие) программа, А. Б не запущена, ОС пока не трешится, даже если ситуация эквивалентна первой после прибития.
Есть гипотеза, что там что-то не то с управлением таблицей страниц. Как только ОС начинает трешиться - то её структура в хлам превращается, и даже если память освободить - всё равно ОС будет подкачивать туда-сюда-обратно.
В винде такого не наблюдается, там вообще так не трешится, хоть 3 проги жрущих запусти, да и там и проги жрут поменьше почему-то. Можно списать на отсутствие иксов, но как-то сомнительно.
|
Комиссар (?), 18:28, 19/12/2025

|
Ахренеть. Менее 3% на разработку!
И эти люди будут рассказывать, что чиновники по схеме 20/80 расходуют средства неэффективно!
И что за инфраструктура такая за $22.69М?
Свой датацентр?
|
|
|
Аноним (1), 18:33, 19/12/2025

|
За инфраструктуру и правда интересно было бы послушать.
Там же почти всё (в том или ином виде) представляют разные конторы на безвозмедной основе. Система зеркал, разные сборщики, проверяльщики кода, и т.д.
|