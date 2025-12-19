Организация Linux Foundation получила в 2025 году 311 млн долларов и потратила 8.4 млн на ядро Linux

Организация Linux Foundation опубликовала годовой отчёт. За 2025 год организация получила 311.3 млн. долларов (год назад - $292.2 млн, два года назад - $263.6 млн), а израсходовала 284.8 млн долларов (год назад - $299.7, два года назад - $269 млн). Затраты на разработку ядра Linux составили 8.4 млн. долларов, что на 1.6 миллиона долларов больше, чем в прошлом году и на 600 тысяч долларов больше, чем в позапрошлом году. Общая доля затрат, связанных с разработкой ядра, среди всех расходов увеличилась до 2.9%. Для сравнения доля расходов на ядро в 2024 году составляла 2.3%, в 2023 - 2.9%, в 2022 - 3.2%, а в 2021 - 3.4%. Другие расходы: Расходы на не связанные с ядром проекты сократились с $193.7 млн до $181.9 млн (63.8% от всех расходов);

Расходы на поддержание инфраструктуры сократились с $22.69 млн до $17.7 млн (6.2%);

Затраты на программы обучения и сертификации снизились c $23.1 млн до $21.6 млн (7.6%);

Затраты на корпоративные операции сократились с $18.9 млн до $15.8 млн (5.5%);

Расходы на проведение мероприятий выросли с $15.2 млн до $16.8 млн (5.9%);

Затраты на сопровождение сообщества выросли с $13.7 млн до $15.7 млн (5.5%);

Расходы на международные операции выросли с $5.6 млн до $6.7 млн (2.3%).



Выручка: 42.8% ($133.3 млн, год назад - $125.1 млн, два года назад - $118.2 млн) от всех полученных средств приходится на пожертвования и взносы, участников организации;

26.8% ($83.57 млн, год назад - $73.6 млн, два года назад - $67 млн) - целевая поддержка проектов;

18.8% ($58.6 млн, год назад - $54.5 млн, два года назад - $49.5 млн) - поддержка мероприятий, а также регистрационные взносы на конференциях;

9.5% ($29.6 млн, год назад - $36.1 млн, два года назад - $27.2 млн) - оплата обучающих курсов и получение сертификатов.



Число курируемых в Linux Foundation проектов приблизилось к отметке 1500 (год назад было около 1300, два года назад ~ 1100). Наибольшее число проектов Linux Foundation связанны с облачными технологиями, контейнерами и виртуализацией - 23% (год назад 23%), с сетевыми технологиями 14% (15%), искусственным интеллектом 12% (11%), web-разработкой 10% (11%), безопасностью 5% (5%), блокчейном 4% (4%) и интернетом вещей 4% (4%).







