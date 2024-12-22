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Доля расходов Linux Foundation на разработку ядра уменьшилась в 2024 году до 2.3%

22.12.2024 17:51

Организация Linux Foundation опубликовала годовой отчёт. За год организация заработала 292.2 млн. долларов (год назад - $263.6 млн), а израсходовала 299.7 млн долларов (год назад - $269 млн). Затраты на разработку ядра Linux составили 6.8 млн. долларов, что на миллион долларов меньше, чем в прошлом году и на 1.4 млн. долларов меньше, чем в позапрошлом году. Общая доля затрат, связанных с разработкой ядра, среди всех расходов снизилась до 2.3%. Для сравнения доля расходов на ядро в 2023 году составляла 2.9%, в 2022 - 3.2%, а в 2021 - 3.4%.

Другие расходы:

  • Расходы на поддержание инфраструктуры почти не изменились и составили $22.69 млн (7.6%, год назад - $22.58);
  • Расходы на не связанные с ядром проекты увеличились с $171.8 до $193.7 млн (64.6%);
  • Затраты на программы обучения и сертификации выросли с $18.57 млн до $23.1 млн. (7.7%);
  • Затраты на корпоративные операции выросли c $17.1 млн до $18.9 млн (6.3%);
  • Расходы на проведение мероприятий выросли с $14.6 млн до $15.2 млн (5%);
  • Затраты на сопровождение сообщества почти не изменились и составили $13.7 млн (4.5%, год назад - $13.5 млн);
  • Расходы на международные операции выросли с $2.96 млн до $5.6 млн (1.8%).

Доходы:

  • 43% ($125.1 млн, год назад $118.2 млн) от всех полученных средств приходится на пожертвования и взносы, участников организации;
  • 25.1% ($73.6 млн, год назад $67 млн) - целевая поддержка проектов;
  • 18.6% ($54.5 млн, год назад $49.5 млн) - поддержка мероприятий, а также регистрационные взносы на конференциях;
  • 12.3% ($36.1 млн, год назад $27.2 млн) - оплата обучающих курсов и получение сертификатов.

Число курируемых в Linux Foundation проектов приблизилось к отметке 1300 (год назад было около 1100). Наибольшее число проектов Linux Foundation связанны с облачными технологиями, контейнерами и виртуализацией (23%), с сетевыми технологиями (15%), искусственным интеллектом (11%), web-разработкой (11%), "cross-technology" (9%), безопасностью (5%), интернетом вещей (4%) и блокчейном (4%).



  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Доля расходов Linux Foundation на разработку ядра Linux в 2023 году составила 2.9%
  3. OpenNews: Организация GNOME Foundation сокращает персонал для снижения издержек
  4. OpenNews: OpenSearch, форк платформы Elasticsearch, перешёл под крыло Linux Foundation
  5. OpenNews: Сокращение срока поддержки LTS-ядер Linux и проблема с выгоранием сопровождающих
  6. OpenNews: Технический комитет Linux Foundation официально объявил о временном отстранении автора BсacheFS
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62456-linux
Ключевые слова: linux, foundation
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, mos87 (ok), 18:14, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    Оч много вопросов.
    Независимый аудит нужен.
     
     
  • 2.6, Вирт (?), 18:27, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Расходы на международные операции выросли с $2.96 млн до $5.6 млн (1.8%).

    Ага, поездки руководства на курорты за счет компании именно так и называются,
    "международные операции".

     
  • 2.27, Аноним (-), 19:21, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Оч много вопросов.
    > Независимый аудит нужен.

    Во-во. Толпа каких-то левых прихлебателей, тратит на линукс 2.3% - да это фрод и скам какой-то просто, чисто повод походу для сомнительных махинаций под хайп и баззворды.

    В результате 1300 прожЕктов с хайпом - пока блочнофайлушники зашиваются от нехватки ресурсов. Наверное, облакам и прочим AI - файловые системы не надо, хранят данные на волшебных гномиках.

     
  • 2.33, Аноним (-), 19:54, 22/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.3, anonymous (??), 18:16, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ядро не в приоритете, похоже.
     
     
  • 2.30, Аноним (-), 19:43, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сначала ты работаешь на ядро, а потом оно работает на тебя (с)
    Все правильно ребята сделали - стали практически незаменимыми и получают неплохую добавку к зарплате.
    А ядро... вы лучше послушайте про Свободу и то, как хорошо поработать бесплатно во благо всего человечества!
     

  • 1.4, Rev (ok), 18:18, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какой ужас!
     
  • 1.5, Аноним (5), 18:24, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужно понимать все что новое это не всегда лучшее.
    Иногда относительно старые ядра работают эффективнее.
    Новые это все больше испытательный полигон..
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 18:44, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А вы на MS DOS сидите?
    Игра в луддизм до добра не доводит! С обновлениями закрываются увезвимости.
     
     
  • 3.13, birdie (ok), 18:54, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > С обновлениями закрываются увезвимости.

    Первый вопрос: что такое "увезвимость"?

    Второй вопрос: каждое ядро - сотни тысяч новых строк кода - кто вам сказал, что там всё "безопасно"?

    Ни один компонент Линукса так сильно не меняется как ядро Линукса.

    Именно поэтому RHEL и Android сидят на старых ядрах, где худо бедно провели аудит.

    Новое ядро с миллионом новых строк кода? Ага, побежали.

     
  • 3.20, Bottle (?), 19:06, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если система работает на MS-DOS, её будет заметно проще отладить, чем систему на современной Windows. Это во-первых, во-вторых, я сомневаюсь, что сейчас много писателей вирусни под такое старьё. Хакеры обычно целятся на кровавый энтерпрайз, а он весь на современном железе под Линуксом сидит.
     
  • 2.22, Колин Робинсон (?), 19:07, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мой домашний сервер на Pentium III с вами совершенно согласен.
     

  • 1.7, мимо (?), 18:27, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Так это тупо зарплата Финского. LF вообще не про ядро и разработку.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 18:59, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а че, ему тоже ершика золотого захотелось :)
     
  • 2.23, Колин Робинсон (?), 19:09, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они там все уже с жиру бесятся, а этот финский особенно.
     

  • 1.8, Аноним (8), 18:41, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Рассказывайте скорее кто из обитателей Опеннет сколько получил от самой независимой и неподконтрольной организации. Как презренный кодер вот столько, как управляла с Бали вот только. Кто первый и смелый? Очень любопытно.
     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.9, Аноним (10), 18:41, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Главное чтобы сверхприбыль была, остальное вторичное!
     
     
  • 2.11, Аноним (8), 18:46, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу,развивают синдром упущенных возможностей. С таким же профитом кругом курсы валют показывают.
     
  • 2.24, Колин Робинсон (?), 19:14, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подождите, но ведь там в начале новости написано, что они тратят больше чем зарабатывают. То есть, транжирят в том числе и народные деньги пожертвований.
     

  • 1.12, Анониссимус (?), 18:48, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Значит, всего на ядро идёт 2.3 + 7.6, всего лишь 10% от бюджета. Печально выглядит.
     
     
  • 2.17, Фняк (?), 19:02, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да по идее логично выглядит. Если разработку ядра будет оплачивать lf, то и вектор развития ядра будет задавать lf. А кто такие lf? Откуда у них понимание о том что нужно пользователям в первую очередь?
    А сейчас разработку оплачивают корпы, они же и определяют какие фичи им нужны в ядре в первую очередь
     
     
  • 3.21, Анониссимус (?), 19:07, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да по идее логично выглядит. Если разработку ядра будет оплачивать lf, то
    > и вектор развития ядра будет задавать lf. А кто такие lf?
    > Откуда у них понимание о том что нужно пользователям в первую
    > очередь?
    > А сейчас разработку оплачивают корпы, они же и определяют какие фичи им
    > нужны в ядре в первую очередь

    А корпы разве оплачивают в обход lf?

     

  • 1.18, Аноним (18), 19:03, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Экспертам Опеннета лишь бы побрюзжать здесь! Ведь все прекрасно понимают, что линукс без корпораций был бы абсолютно пустым местом. Примерно, как великий GNU Hard.
     
     
  • 2.29, Аноним (-), 19:32, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все прекрасно понимают, что ядро Линукса как и весь GNU держится на плечах Сообщества. Но тебе лишь бы лизнуть зад корпорастов.
     
     
  • 3.32, все (??), 19:52, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если так, то почему там, где к линуксу имеют отношения корпорации (сервера, мобилки, emb, суперкомпы, etc), он процветает, а в тех сферах, где с ним чё-то делают те самые сообщества (десктопы), он как бы никому не нужен?
     

  • 1.19, Колин Робинсон (?), 19:05, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вы говорите подвижники. Денжищи ух! Поди и приворовывают отдельные товарищи, те, что сверху. А как иначе?
     

  • 1.25, nume (ok), 19:18, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кому не фиолетово на это? Пк боярям от этого не горячо не холодно. Это важно также как курс валюты зимбабве к биткоину.
     
  • 1.31, Анонусс (?), 19:46, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понятно о чем плач.

    Ядро и так работает, причем работает довольно хорошо. Есть конечно над чем поработать, но так оно везде.
    При этом практически в каждой теме про выход новой версии ядра слышно нытье "зачем это добавили?? это нужно только корпам!"

    Но кому нужно чистое ядро?
    Нужна инфраструктура над ним: все эти облачные технологии, контейнеры, виртуализацию, сетевые технологии, ИИ и так далее.

    Вот на это LF и тратит деньги. И таки правильно делает.
    Потому что нафиг нужно ядро, если то, что нужно платящим, там работать не будет?

    PS: Хотя на безопасность (5%) лучше бы вкладывали больше.

     
     
  • 2.34, Ноним (?), 20:04, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И да, отчётность похожа на любую серьёзную айтишную организацию.
    Но мы же понимаем что комментирующие не хотят дружить с реальностью, но хотят погневаться на что-нибудь :-)
     

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