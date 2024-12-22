Доля расходов Linux Foundation на разработку ядра уменьшилась в 2024 году до 2.3%

Организация Linux Foundation опубликовала годовой отчёт. За год организация заработала 292.2 млн. долларов (год назад - $263.6 млн), а израсходовала 299.7 млн долларов (год назад - $269 млн). Затраты на разработку ядра Linux составили 6.8 млн. долларов, что на миллион долларов меньше, чем в прошлом году и на 1.4 млн. долларов меньше, чем в позапрошлом году. Общая доля затрат, связанных с разработкой ядра, среди всех расходов снизилась до 2.3%. Для сравнения доля расходов на ядро в 2023 году составляла 2.9%, в 2022 - 3.2%, а в 2021 - 3.4%. Другие расходы: Расходы на поддержание инфраструктуры почти не изменились и составили $22.69 млн (7.6%, год назад - $22.58);

Расходы на не связанные с ядром проекты увеличились с $171.8 до $193.7 млн (64.6%);

Затраты на программы обучения и сертификации выросли с $18.57 млн до $23.1 млн. (7.7%);

Затраты на корпоративные операции выросли c $17.1 млн до $18.9 млн (6.3%);

Расходы на проведение мероприятий выросли с $14.6 млн до $15.2 млн (5%);

Затраты на сопровождение сообщества почти не изменились и составили $13.7 млн (4.5%, год назад - $13.5 млн);

Расходы на международные операции выросли с $2.96 млн до $5.6 млн (1.8%). Доходы: 43% ($125.1 млн, год назад $118.2 млн) от всех полученных средств приходится на пожертвования и взносы, участников организации;

25.1% ($73.6 млн, год назад $67 млн) - целевая поддержка проектов;

18.6% ($54.5 млн, год назад $49.5 млн) - поддержка мероприятий, а также регистрационные взносы на конференциях;

12.3% ($36.1 млн, год назад $27.2 млн) - оплата обучающих курсов и получение сертификатов. Число курируемых в Linux Foundation проектов приблизилось к отметке 1300 (год назад было около 1100). Наибольшее число проектов Linux Foundation связанны с облачными технологиями, контейнерами и виртуализацией (23%), с сетевыми технологиями (15%), искусственным интеллектом (11%), web-разработкой (11%), "cross-technology" (9%), безопасностью (5%), интернетом вещей (4%) и блокчейном (4%).



