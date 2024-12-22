Доля расходов Linux Foundation на разработку ядра уменьшилась в 2024 году до 2.3%

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|2.6, Вирт (?), 18:27, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Расходы на международные операции выросли с $2.96 млн до $5.6 млн (1.8%).
Ага, поездки руководства на курорты за счет компании именно так и называются,
"международные операции".
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|2.27, Аноним (-), 19:21, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Оч много вопросов.
> Независимый аудит нужен.
Во-во. Толпа каких-то левых прихлебателей, тратит на линукс 2.3% - да это фрод и скам какой-то просто, чисто повод походу для сомнительных махинаций под хайп и баззворды.
В результате 1300 прожЕктов с хайпом - пока блочнофайлушники зашиваются от нехватки ресурсов. Наверное, облакам и прочим AI - файловые системы не надо, хранят данные на волшебных гномиках.
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|2.30, Аноним (-), 19:43, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сначала ты работаешь на ядро, а потом оно работает на тебя (с)
Все правильно ребята сделали - стали практически незаменимыми и получают неплохую добавку к зарплате.
А ядро... вы лучше послушайте про Свободу и то, как хорошо поработать бесплатно во благо всего человечества!
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|1.5, Аноним (5), 18:24, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нужно понимать все что новое это не всегда лучшее.
Иногда относительно старые ядра работают эффективнее.
Новые это все больше испытательный полигон..
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|2.10, Аноним (10), 18:44, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А вы на MS DOS сидите?
Игра в луддизм до добра не доводит! С обновлениями закрываются увезвимости.
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|3.13, birdie (ok), 18:54, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> С обновлениями закрываются увезвимости.
Первый вопрос: что такое "увезвимость"?
Второй вопрос: каждое ядро - сотни тысяч новых строк кода - кто вам сказал, что там всё "безопасно"?
Ни один компонент Линукса так сильно не меняется как ядро Линукса.
Именно поэтому RHEL и Android сидят на старых ядрах, где худо бедно провели аудит.
Новое ядро с миллионом новых строк кода? Ага, побежали.
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|3.20, Bottle (?), 19:06, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если система работает на MS-DOS, её будет заметно проще отладить, чем систему на современной Windows. Это во-первых, во-вторых, я сомневаюсь, что сейчас много писателей вирусни под такое старьё. Хакеры обычно целятся на кровавый энтерпрайз, а он весь на современном железе под Линуксом сидит.
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|1.7, мимо (?), 18:27, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Так это тупо зарплата Финского. LF вообще не про ядро и разработку.
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|1.8, Аноним (8), 18:41, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Рассказывайте скорее кто из обитателей Опеннет сколько получил от самой независимой и неподконтрольной организации. Как презренный кодер вот столько, как управляла с Бали вот только. Кто первый и смелый? Очень любопытно.
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|2.11, Аноним (8), 18:46, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Угу,развивают синдром упущенных возможностей. С таким же профитом кругом курсы валют показывают.
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|2.24, Колин Робинсон (?), 19:14, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подождите, но ведь там в начале новости написано, что они тратят больше чем зарабатывают. То есть, транжирят в том числе и народные деньги пожертвований.
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|2.17, Фняк (?), 19:02, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да по идее логично выглядит. Если разработку ядра будет оплачивать lf, то и вектор развития ядра будет задавать lf. А кто такие lf? Откуда у них понимание о том что нужно пользователям в первую очередь?
А сейчас разработку оплачивают корпы, они же и определяют какие фичи им нужны в ядре в первую очередь
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|3.21, Анониссимус (?), 19:07, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да по идее логично выглядит. Если разработку ядра будет оплачивать lf, то
> и вектор развития ядра будет задавать lf. А кто такие lf?
> Откуда у них понимание о том что нужно пользователям в первую
> очередь?
> А сейчас разработку оплачивают корпы, они же и определяют какие фичи им
> нужны в ядре в первую очередь
А корпы разве оплачивают в обход lf?
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|1.18, Аноним (18), 19:03, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Экспертам Опеннета лишь бы побрюзжать здесь! Ведь все прекрасно понимают, что линукс без корпораций был бы абсолютно пустым местом. Примерно, как великий GNU Hard.
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|2.29, Аноним (-), 19:32, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все прекрасно понимают, что ядро Линукса как и весь GNU держится на плечах Сообщества. Но тебе лишь бы лизнуть зад корпорастов.
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|3.32, все (??), 19:52, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если так, то почему там, где к линуксу имеют отношения корпорации (сервера, мобилки, emb, суперкомпы, etc), он процветает, а в тех сферах, где с ним чё-то делают те самые сообщества (десктопы), он как бы никому не нужен?
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|1.19, Колин Робинсон (?), 19:05, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А вы говорите подвижники. Денжищи ух! Поди и приворовывают отдельные товарищи, те, что сверху. А как иначе?
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|1.25, nume (ok), 19:18, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кому не фиолетово на это? Пк боярям от этого не горячо не холодно. Это важно также как курс валюты зимбабве к биткоину.
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|1.31, Анонусс (?), 19:46, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не понятно о чем плач.
Ядро и так работает, причем работает довольно хорошо. Есть конечно над чем поработать, но так оно везде.
При этом практически в каждой теме про выход новой версии ядра слышно нытье "зачем это добавили?? это нужно только корпам!"
Но кому нужно чистое ядро?
Нужна инфраструктура над ним: все эти облачные технологии, контейнеры, виртуализацию, сетевые технологии, ИИ и так далее.
Вот на это LF и тратит деньги. И таки правильно делает.
Потому что нафиг нужно ядро, если то, что нужно платящим, там работать не будет?
PS: Хотя на безопасность (5%) лучше бы вкладывали больше.
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|2.34, Ноним (?), 20:04, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И да, отчётность похожа на любую серьёзную айтишную организацию.
Но мы же понимаем что комментирующие не хотят дружить с реальностью, но хотят погневаться на что-нибудь :-)
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