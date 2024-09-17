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OpenSearch, форк платформы Elasticsearch, перешёл под крыло Linux Foundation

17.09.2024 09:49

Компания Amazon объявила о создании организации OpenSearch Software Foundation, контролируемой Linux Foundation, которая будет курировать дальнейшую разработку проекта OpenSearch, развивающего форк платформы поиска, анализа и хранения данных Elasticsearch, а также web-интерфейса Kibana. Отмечается, что перевод OpenSearch на независимую нейтральную площадку, не контролируемую отдельными компаниями, позволит привлечь к разработке новых участников и сделает проект более привлекательным для внедрения.

Управление проектом будет осуществляться техническим комитетом, сформированным из представителей сообщества и компаний, принимающих участие в разработке. Основной принцип модели управления определён как "разработка сообществом для сообщества". О присоединении к работе над OpenSearch в новой организации заявили компании Amazon, SAP, Uber, Aiven, Aryn, Atlassian, Canonical, DigitalOcean, Eliatra, Graylog, NetAp Instaclustr и Portal26. Сформировавшее вокруг OpenSearch сообщество насчитывает несколько тысяч участников, включая более 200 сопровождающих из 25 компаний и организаций. С момента создания форка проектом зафиксировано более 700 млн загрузок.

Форк был создан в ответ на перевод проекта Elasticsearch на несвободную лицензию SSPL (Server Side Public License) и прекращение публикации изменений под старой лицензией Apache 2.0. Несмотря на недавнее возвращение Elasticsearch на использование свободной лицензии, проект OpenSearch не потерял актуальность, так как в нём продолжено использование пермиссивной лицензии Apache 2.0 вместо лицензии AGPLv3, на которую перешёл Elasticsearch, а также развивается ряд специфичных надстроек, ранее поставлявшихся компанией Amazon в отдельном дистрибутиве Open Distro for Elasticsearch и заменяющих платные компоненты Elasticsearch.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Elasticsearch возвращается на использование открытой лицензии
  3. OpenNews: В официальных клиентах Elasticsearch блокирована возможность подключения к форкам
  4. OpenNews: Amazon опубликовал OpenSearch 1.0, форк платформы Elasticsearch
  5. OpenNews: Amazon представил OpenSearch, форк платформы Elasticsearch
  6. OpenNews: Amazon и Logz.io объявили о создании форков Elasticsearch
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61873-opensearch
Ключевые слова: opensearch, elasticsearch
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:09, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Решили дожимать Elasticsearch.
     
     
  • 2.14, нах. (?), 10:55, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    наоборот же ж - задолбались поддерживать форк, нате фаундейшин, прикопаете где-нибудь за забором.

     
  • 2.15, Аноним (15), 10:56, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раз хомячки едят, то почему бы и нет.
     

  • 1.16, Массоны Рептилоиды (?), 10:58, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > Отмечается, что перевод OpenSearch на независимую нейтральную площадку, не контролируемую отдельными компаниями

    Ага, не контролируемую отдельными компаниями, но контролируемую отдельными неадекватными разработчиками, как в OpenTofu, который тоже "перешёл под крыло Linux Foundation"

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:13, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что там с OpenTofu? Буду благодарен если вкратце напишите, а то планировал в будущем этот продукт использовать.
     
     
  • 3.23, myster (ok), 12:17, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61779

    на самом деле через зеркала легко ограничения обходятся и удаление некоторых провайдеров тоже не проблема, их всё-равно можно установить

     

  • 1.17, Аноним (17), 11:18, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На тебе боже, что мне не гоже (с)
    Сами не осилили (кто ж мог подумать, что жмакать кнопку Форк легко, а код писать сложно), теперь ищут бесплатных немамонтов.

    Интересно, есть ли какой-то сайт с кладбищем проектов которые отправили помирать в опенсорс?

     
     
  • 2.18, Мизаил (?), 11:26, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть, apache.org
     
  • 2.19, Ося Бендер (?), 11:30, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот-же:

    https://www.oracle.com

    Жава, ОпенОффис, ...
    Отправили на мороз...

     
  • 2.20, IdeaFix (ok), 11:32, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всмысле не осилили? Они туда 146% контрибутить будут, а инфраструктуру пусть паразиты поддерживают... с паршивой овцы хоть шерсти клок.
     
  • 2.21, nw (?), 12:06, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какую-то фигню написали. Основной вклад в Elasticsearch как раз вносили Amazon и Ко. Теперь они же и занимаются opensearch.
     

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