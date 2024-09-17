OpenSearch, форк платформы Elasticsearch, перешёл под крыло Linux Foundation

Компания Amazon объявила о создании организации OpenSearch Software Foundation, контролируемой Linux Foundation, которая будет курировать дальнейшую разработку проекта OpenSearch, развивающего форк платформы поиска, анализа и хранения данных Elasticsearch, а также web-интерфейса Kibana. Отмечается, что перевод OpenSearch на независимую нейтральную площадку, не контролируемую отдельными компаниями, позволит привлечь к разработке новых участников и сделает проект более привлекательным для внедрения.

Управление проектом будет осуществляться техническим комитетом, сформированным из представителей сообщества и компаний, принимающих участие в разработке. Основной принцип модели управления определён как "разработка сообществом для сообщества". О присоединении к работе над OpenSearch в новой организации заявили компании Amazon, SAP, Uber, Aiven, Aryn, Atlassian, Canonical, DigitalOcean, Eliatra, Graylog, NetAp Instaclustr и Portal26. Сформировавшее вокруг OpenSearch сообщество насчитывает несколько тысяч участников, включая более 200 сопровождающих из 25 компаний и организаций. С момента создания форка проектом зафиксировано более 700 млн загрузок.

Форк был создан в ответ на перевод проекта Elasticsearch на несвободную лицензию SSPL (Server Side Public License) и прекращение публикации изменений под старой лицензией Apache 2.0. Несмотря на недавнее возвращение Elasticsearch на использование свободной лицензии, проект OpenSearch не потерял актуальность, так как в нём продолжено использование пермиссивной лицензии Apache 2.0 вместо лицензии AGPLv3, на которую перешёл Elasticsearch, а также развивается ряд специфичных надстроек, ранее поставлявшихся компанией Amazon в отдельном дистрибутиве Open Distro for Elasticsearch и заменяющих платные компоненты Elasticsearch.



