Elasticsearch возвращается на использование открытой лицензии

Компания Elasticsearch B.V. объявила о возвращении статуса открытых продуктов платформе поиска, анализа и хранения данных Elasticsearch, а также на web-интерфейсу Kibana. Код Elasticsearch и Kibana помимо проприетарных лицензий ELv2 и SSPL теперь будет распространяться и под свободной лицензией AGPLv3. До перехода на проприетарные лицензии продукт распространялся под лицензией Apache 2.0, которая продолжает использоваться в форке OpenSearch.

Возвращение к открытой модели распространения кода объясняется улаживанием проблем с AWS (Amazon Web Services) - отмечается, что после смены лицензии на Elasticsearch компания Amazon начала инвестировать средства в разработку своего форка, укрепились партнёрские отношения с AWS, исчезла неразбериха на рынке и компания Elasticsearch почувствовала исчезновение былой угрозы своему бизнесу.

В отличие от лицензии GPLv3 в AGPLv3 присутствуют дополнительные ограничения для приложений, обеспечивающих функционирование сетевых сервисов. При использовании AGPL-компонентов в работе сетевых сервисов, разработчик обязан предоставить пользователю исходный код всех внесённых в эти компоненты изменений, даже если лежащее в основе сервиса программное обеспечение не распространяется и используется исключительно во внутренней инфраструктуре для организации работы сервиса. Лицензия AGPL также накладывает условия копилефта, т.е. для включения AGPL-кода из Elasticsearch в свой проект, кодовая база собственного проекта должна быть перелицензирована под лицензией AGPL.

Напомним, что в 2021 году проект Elasticsearch был переведён на лицензию SSPL (Server Side Public License), которая основана на тексте AGPLv3, в который внесены дополнительные требования поставки под лицензией SSPL не только кода самого приложения, но и исходных текстов всех компонентов, вовлечённых в предоставление облачного сервиса. Лицензия SSPL не получила статус открытой из-за дискриминации отдельных категорий пользователей (провайдеров облачных сервисов). Для тех, кого не устраивают условия лицензии SSPL в Elasticsearch была предоставлена коммерческая лицензия ELv2 (Elastic License). В ответ на смену лицензии компании Amazon, Red Hat, SAP, Capital One и Logz.io создали форк OpenSearch, в рамках которого при участии сообщества продолжили развитие открытой кодовой базы Elasticsearch 7.10.



