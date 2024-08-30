Elasticsearch возвращается на использование открытой лицензии

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|3.12, Аноним (1), 09:19, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Заходишь в хату, а там две лицензии, какую сам возьмёшь, на какую эластиксёч переведёшь?
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|2.6, Жироватт (ok), 09:00, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ЕМНИП, то там немного другая ситуёвина и гигант(-ы) с бездонным кошельком от них не уходил на свой, подконтрольный уже ему форк.
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|3.16, Аноним (16), 09:27, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну здрасьти. MemoryDB и DocumentDB. "Теперь - с посекундной тарификацией!"
Разница в том что это НЕ форки, это амазоновские закрытые проекты, совместимые только на уровне клиентских апи. Ну что поделать, пограбить амазон не удалось - но каких-нибудь л-хов помельче удастся развести же ж... по крайней мере, они в это верят.
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|1.3, Жироватт (ok), 08:57, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ох уж эти изделия вафельные.
> объясняется улаживанием проблем с AWS (Amazon Web Services)
Чувствуется мне, что все более банально и эластик начал капитально проигрывать опенсёрчу в плане отдачи от вложений, а все эти телодвижения исключительно того, чтобы просто сохраниться как компания, а не как рыночный зомби-стартап. Интересно, поможет ли?
Зато помпы, помпы было.
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|2.7, Аноним (16), 09:01, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вряд ли поможет. Нахрен они такие теперь никому не уперлись.
А ни на какие новые киллер фичи только у нас, только сегодня, налетай-разбирай - они, очевидно, неспособны. Только впаривать эктеншн с ldap auth и реджектить патчи. С этим, снова, амазон прекрасно справляется и без них.
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|3.9, Жироватт (ok), 09:16, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хм, а ктому, что уже реализовано а ES/OS - КРОМЕ коннекторов и интеграций - вообще реально добавить (не теоретически) новую киллерфичу, не уходя в область "китайский консольный partition manager во время разметки диска позволяет из своего ncurses-псевдоокна параллельно писать в wechat, заказывать доставку еды и поменять тему по псевдокнопке с iconic-символом в виде майки"?
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|4.13, Аноним (16), 09:20, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот поэтому - "амазон полагает, что и сам неплохо справится с *вашим* делом".
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|2.15, Аноним (15), 09:26, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опенсерч проигрывает эластику во всех тестах скорости. Так что хз.
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|3.18, Аноним (14), 09:29, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В накрученноц синтетика? А если отойти от юношеского максимализма что это даёт?
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|1.5, Аноним (16), 08:59, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ну то есть как были они никому не нужны, так и останутся.
"исчезла неразбериха на рынке" - ага, амазон неплохо показала что и без них справится с *их* делом. И дальше собирается без них обходиться - всем спасибо, все свободны.
Ну а майнтейнеры пакетиков могут теперь отпатчить взад запрет на соединение клиентов с амазоновским форком.
Не прокатилло...
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