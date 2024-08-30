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Elasticsearch возвращается на использование открытой лицензии

30.08.2024 08:31

Компания Elasticsearch B.V. объявила о возвращении статуса открытых продуктов платформе поиска, анализа и хранения данных Elasticsearch, а также на web-интерфейсу Kibana. Код Elasticsearch и Kibana помимо проприетарных лицензий ELv2 и SSPL теперь будет распространяться и под свободной лицензией AGPLv3. До перехода на проприетарные лицензии продукт распространялся под лицензией Apache 2.0, которая продолжает использоваться в форке OpenSearch.

Возвращение к открытой модели распространения кода объясняется улаживанием проблем с AWS (Amazon Web Services) - отмечается, что после смены лицензии на Elasticsearch компания Amazon начала инвестировать средства в разработку своего форка, укрепились партнёрские отношения с AWS, исчезла неразбериха на рынке и компания Elasticsearch почувствовала исчезновение былой угрозы своему бизнесу.

В отличие от лицензии GPLv3 в AGPLv3 присутствуют дополнительные ограничения для приложений, обеспечивающих функционирование сетевых сервисов. При использовании AGPL-компонентов в работе сетевых сервисов, разработчик обязан предоставить пользователю исходный код всех внесённых в эти компоненты изменений, даже если лежащее в основе сервиса программное обеспечение не распространяется и используется исключительно во внутренней инфраструктуре для организации работы сервиса. Лицензия AGPL также накладывает условия копилефта, т.е. для включения AGPL-кода из Elasticsearch в свой проект, кодовая база собственного проекта должна быть перелицензирована под лицензией AGPL.

Напомним, что в 2021 году проект Elasticsearch был переведён на лицензию SSPL (Server Side Public License), которая основана на тексте AGPLv3, в который внесены дополнительные требования поставки под лицензией SSPL не только кода самого приложения, но и исходных текстов всех компонентов, вовлечённых в предоставление облачного сервиса. Лицензия SSPL не получила статус открытой из-за дискриминации отдельных категорий пользователей (провайдеров облачных сервисов). Для тех, кого не устраивают условия лицензии SSPL в Elasticsearch была предоставлена коммерческая лицензия ELv2 (Elastic License). В ответ на смену лицензии компании Amazon, Red Hat, SAP, Capital One и Logz.io создали форк OpenSearch, в рамках которого при участии сообщества продолжили развитие открытой кодовой базы Elasticsearch 7.10.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.elastic.co/blog/el...)
  2. OpenNews: В официальных клиентах Elasticsearch блокирована возможность подключения к форкам
  3. OpenNews: Amazon опубликовал OpenSearch 1.0, форк платформы Elasticsearch
  4. OpenNews: Проект Elasticsearch переходит на несвободную лицензию SSPL
  5. OpenNews: Amazon представил OpenSearch, форк платформы Elasticsearch
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61792-elasticsearch
Ключевые слова: elasticsearch
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 08:53, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что ж ты эластисёч сдал назад...
     
     
  • 2.4, Жироватт (ok), 08:58, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не по масти лицензнул?
     
     
  • 3.12, Аноним (1), 09:19, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Заходишь в хату, а там две лицензии, какую сам возьмёшь, на какую эластиксёч переведёшь?
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 09:22, 30/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:56, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём аналогичных возвращений от Redis и MongoDB.
     
     
  • 2.6, Жироватт (ok), 09:00, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЕМНИП, то там немного другая ситуёвина и гигант(-ы) с бездонным кошельком от них не уходил на свой, подконтрольный уже ему форк.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 09:27, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну здрасьти. MemoryDB и DocumentDB. "Теперь - с посекундной тарификацией!"

    Разница в том что это НЕ форки, это амазоновские закрытые проекты, совместимые только на уровне клиентских апи. Ну что поделать, пограбить амазон не удалось - но каких-нибудь л-хов помельче удастся развести же ж... по крайней мере, они в это верят.

     

  • 1.3, Жироватт (ok), 08:57, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ох уж эти изделия вафельные.
    > объясняется улаживанием проблем с AWS (Amazon Web Services)

    Чувствуется мне, что все более банально и эластик начал капитально проигрывать опенсёрчу в плане отдачи от вложений, а все эти телодвижения исключительно того, чтобы просто сохраниться как компания, а не как рыночный зомби-стартап. Интересно, поможет ли?

    Зато помпы, помпы было.

     
     
  • 2.7, Аноним (16), 09:01, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вряд ли поможет. Нахрен они такие теперь никому не уперлись.

    А ни на какие новые киллер фичи только у нас, только сегодня, налетай-разбирай - они, очевидно, неспособны. Только впаривать эктеншн с ldap auth и реджектить патчи. С этим, снова, амазон прекрасно справляется и без них.

     
     
  • 3.9, Жироватт (ok), 09:16, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм, а ктому, что уже реализовано а ES/OS - КРОМЕ коннекторов и интеграций - вообще реально добавить (не теоретически) новую киллерфичу, не уходя в область "китайский консольный partition manager во время разметки диска позволяет из своего ncurses-псевдоокна параллельно писать в wechat, заказывать доставку еды и поменять тему по псевдокнопке с iconic-символом в виде майки"?
     
     
  • 4.13, Аноним (16), 09:20, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот поэтому - "амазон полагает, что и сам неплохо справится с *вашим* делом".

     
  • 2.15, Аноним (15), 09:26, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опенсерч проигрывает эластику во всех тестах скорости. Так что хз.
     
     
  • 3.18, Аноним (14), 09:29, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В накрученноц синтетика? А если отойти от юношеского максимализма что это даёт?
     

  • 1.5, Аноним (16), 08:59, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну то есть как были они никому не нужны, так и останутся.

    "исчезла неразбериха на рынке" - ага, амазон неплохо показала что и без них справится с *их* делом. И дальше собирается без них обходиться - всем спасибо, все свободны.

    Ну а майнтейнеры пакетиков могут теперь отпатчить взад запрет на соединение клиентов с амазоновским форком.

    Не прокатилло...

     
  • 1.8, Аноним (8), 09:15, 30/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.10, Аноним (14), 09:17, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Слабаки. Осуждаю.
     
  • 1.11, Ося Бендер (?), 09:17, 30/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.17, Аноним (17), 09:29, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лицензию поменяли, разбанить Россию забыли.
    https://artifacts.elastic.co/downloads/elasticsearch/elasticsearch-8.15.0-wind - всё равно не качается.
    Кто знает, что говорит AGPLv3 о вмешательстве государства в распространение, использование и изучение программного обеспечения
     

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