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Технический комитет Linux Foundation официально объявил о временном отстранении автора BсacheFS

23.11.2024 07:26

Управляющий технический комитет организации Linux Foundation (Technical Advisory Board) объявил об ограничении участия Кента Оверстрита, автора BсacheFS, в разработке ядра через запрет приёма pull-запросов на протяжении цикла формирования релиза 6.13. Решение принято на основе рекомендации комитета, отвечающего за соблюдение кодекса поведения в сообществе разработчиков ядра Linux (CoC Committee). Подтверждено, что причиной отстранения стало оскорбление Михала Хочко без последующего подтверждения способности дальнейшего участия в технических дискуссиях без личных нападок.

В ответ Кент Оверстрит опубликовал копию личного письма Михалу Хочко, отправленного в сентябре, спустя два дня после оскорбительного сообщения. В письме Кент извинился перед Михалом и пояснил внутренние мотивы, из-за которых он не сдержался (стремление, добиться, чтобы всё работало и болезненная реакция на игнорирование проблем, приводящих к некорректной работе). Кент также упомянул общие мысли о взаимодействии в сообществе, пересекающиеся со вчерашней публикацией.

  1. Главная ссылка к новости (https://lore.kernel.org/lkml/6...)
  2. OpenNews: Автора BcacheFS временно отстранили от разработки ядра Linux из-за нарушения кодекса поведения
  3. OpenNews: Линус Торвальдс снова недоволен коммитами в Bcachefs
  4. OpenNews: Линус Торвальдс начал сожалеть, что принял Bcachefs в ядро Linux
  5. OpenNews: Автор Bcachefs констатировал снижение числа выявляемых ошибок на 40%
  6. OpenNews: Автор Bcachefs представил патчи для исправления ФС, разрушенных недавней ошибкой
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62281-bcachefs
Ключевые слова: bcachefs, linux, coc
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:36, 23/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В общем, как хорошо что есть возможность брать прошлые наработки или ядра в целом.
    Даже если актуальные решения от недопонимания...
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 09:24, 23/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Хорошо что благодаря поддержанию порядка новые нароботки будут появляться. Старым по много лет пользуются только не умные люди.  
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 10:39, 23/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хорошо что благодаря поддержанию порядка новые нароботки будут появляться. Старым по много
    > лет пользуются только не умные люди.

    Что значит старые в вашем понимании?
    На мой взгляд, если кому-то ещё нужно и корректно работает, значит технологии актуальные.
    Старая в моём понимании, если уже не поддерживается и находится несколько лет легаси-кодом в плачевном состоянии, дыры и баги никто не фиксит и т.п.
    А если технология работает без проблем, то какой может быть претензия к её старости?

    Или вы из лагеря бегущих за циферками и изменения ради изменений, любителей бежать на всё новое независимо от того насколько это целесообразно?

     

  • 1.2, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 07:46, 23/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И так будет с каждым! (тм)
     
  • 1.3, Аноним (3), 07:55, 23/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    наказали негодяя, больше никто не посмеет обзывать кого-то🤙🤘🤘👍👍👍
     
     
  • 2.4, Анониссимус (?), 08:01, 23/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Даже не за оскорбление. Делов то: публично оскорбил, публично и извинись! Но нет, гордыни то сколько. Зато про техническую культуру что-то рассуждает.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 08:48, 23/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как у вас все просто получается... вываливаешь ушат помоев, а после - просто извиняешься. И так можно продолжать до бесконечности! А че?! Он же извиняется! Нагадит другим и извинится, нагадит снова... извинения ничего не меняют и ничего не решают. Это лишь жалкая попытка снять с себя ответственность за свои же действия и избежать последствий. О какой культуре вообще может идти речь?
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 09:41, 23/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кент публично не извинялся и похоже не собирается. Дело даже не в самом извинении, а в том что он считает себя правым.
     

  • 1.7, Уть (?), 08:54, 23/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я что-то не понял. Вежливость общения как-то мешает его коду работать? Или написанные им строки, найденные баги - недостаточно хороши стали?..
    Остановите землю, я сойду.
     
     
  • 2.8, Аоаососооа (?), 09:09, 23/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Маску поэтому на Марс собрался.
     
  • 2.10, Аноним (12), 09:18, 23/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его токсичность мешает коду других пользователей появится. Потому что они не будут вносить вклад в токсичное сообщество. И это не коммерческая организация где могут молиться на одну токсичную рокзвезду. Видел в одном госе такое. Что сказать что молодые практиканты там не приживались, а начальство на полном серьёзе тебе же рассказывало про кадровый голод.
     
  • 2.14, Аноним (13), 09:44, 23/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мешает командной работе. И его оттуда поперли. Видать команда дороже чем его код. Если вам дороже его код - берите, пользуйтесь. Разрабатывать код для линукса и публиковать его никто не запрещал
     

  • 1.16, Аноним (16), 10:01, 23/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Значит ли это, что в OpenBSD наконец-то появится годная FS?
     
  • 1.17, Аноним (17), 10:15, 23/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Токсичный финский самодур объявил в плохом поведении другого разработчика. Степень абсурда зашкаливает.
     
  • 1.18, xsignal (ok), 10:29, 23/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    То политика лезла в процесс разработки, то теперь идеология... Не должно всего этого быть в мире СПО, это подрывает саму его суть.
     

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