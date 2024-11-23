Технический комитет Linux Foundation официально объявил о временном отстранении автора BсacheFS

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|1.1, Аноним (1), 07:36, 23/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В общем, как хорошо что есть возможность брать прошлые наработки или ядра в целом.
Даже если актуальные решения от недопонимания...
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|2.12, Аноним (12), 09:24, 23/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Хорошо что благодаря поддержанию порядка новые нароботки будут появляться. Старым по много лет пользуются только не умные люди.
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|3.19, Аноним (19), 10:39, 23/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Хорошо что благодаря поддержанию порядка новые нароботки будут появляться. Старым по много
> лет пользуются только не умные люди.
Что значит старые в вашем понимании?
На мой взгляд, если кому-то ещё нужно и корректно работает, значит технологии актуальные.
Старая в моём понимании, если уже не поддерживается и находится несколько лет легаси-кодом в плачевном состоянии, дыры и баги никто не фиксит и т.п.
А если технология работает без проблем, то какой может быть претензия к её старости?
Или вы из лагеря бегущих за циферками и изменения ради изменений, любителей бежать на всё новое независимо от того насколько это целесообразно?
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|2.4, Анониссимус (?), 08:01, 23/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Даже не за оскорбление. Делов то: публично оскорбил, публично и извинись! Но нет, гордыни то сколько. Зато про техническую культуру что-то рассуждает.
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|3.5, Аноним (5), 08:48, 23/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Как у вас все просто получается... вываливаешь ушат помоев, а после - просто извиняешься. И так можно продолжать до бесконечности! А че?! Он же извиняется! Нагадит другим и извинится, нагадит снова... извинения ничего не меняют и ничего не решают. Это лишь жалкая попытка снять с себя ответственность за свои же действия и избежать последствий. О какой культуре вообще может идти речь?
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|4.13, Аноним (13), 09:41, 23/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кент публично не извинялся и похоже не собирается. Дело даже не в самом извинении, а в том что он считает себя правым.
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|1.7, Уть (?), 08:54, 23/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я что-то не понял. Вежливость общения как-то мешает его коду работать? Или написанные им строки, найденные баги - недостаточно хороши стали?..
Остановите землю, я сойду.
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|2.10, Аноним (12), 09:18, 23/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Его токсичность мешает коду других пользователей появится. Потому что они не будут вносить вклад в токсичное сообщество. И это не коммерческая организация где могут молиться на одну токсичную рокзвезду. Видел в одном госе такое. Что сказать что молодые практиканты там не приживались, а начальство на полном серьёзе тебе же рассказывало про кадровый голод.
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|2.14, Аноним (13), 09:44, 23/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мешает командной работе. И его оттуда поперли. Видать команда дороже чем его код. Если вам дороже его код - берите, пользуйтесь. Разрабатывать код для линукса и публиковать его никто не запрещал
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|1.17, Аноним (17), 10:15, 23/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Токсичный финский самодур объявил в плохом поведении другого разработчика. Степень абсурда зашкаливает.
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|1.18, xsignal (ok), 10:29, 23/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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То политика лезла в процесс разработки, то теперь идеология... Не должно всего этого быть в мире СПО, это подрывает саму его суть.
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