Технический комитет Linux Foundation официально объявил о временном отстранении автора BсacheFS

> Хорошо что благодаря поддержанию порядка новые нароботки будут появляться. Старым по много

> лет пользуются только не умные люди. Что значит старые в вашем понимании?

На мой взгляд, если кому-то ещё нужно и корректно работает, значит технологии актуальные.

Старая в моём понимании, если уже не поддерживается и находится несколько лет легаси-кодом в плачевном состоянии, дыры и баги никто не фиксит и т.п.

А если технология работает без проблем, то какой может быть претензия к её старости? Или вы из лагеря бегущих за циферками и изменения ради изменений, любителей бежать на всё новое независимо от того насколько это целесообразно?

