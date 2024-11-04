Автор Bcachefs констатировал снижение числа выявляемых ошибок на 40%

2.4 , Аноним ( 4 ), 12:26, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Наверное большинство, всё-таки, как раз, тех, кому не хватило.

2.5 , Аноним ( 5 ), 12:28, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – XFS вообще не упёрся, ибо scrub'а в нём нет. Так что никаких преимуществ в ней не наблюдается.

2.6 , ijuij ( ? ), 12:30, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > зачем так много файловых систем в линуксе Чтобы стать знаменитым, автора упоминают на всех крупных сайтах, а о нас никто не слышал. Я тоже размышляю о создании файловой системы, используя все лучшие идеи из уже существующих. 🙄 3.10 , Аноним ( - ), 12:39, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Чтобы стать знаменитым, автора упоминают на всех крупных сайтах, а о нас никто не слышал. И слава богу) Тут местами такие "ыксперты" попадаются, что просто ужас. > Я тоже размышляю о создании файловой системы, используя все лучшие идеи из уже существующих. 🙄 Пока ты размышляешь, он уже делает.

Если у тебя получится хотя бы минимально рабочая штука то выкладывай на всеобщее о̶б̶с̶ы̶р̶а̶н̶и̶е̶ обозрение.

Вдруг оно выйдет хорошим.

3.58 , _ ( ?? ), 17:37, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> зачем так много файловых систем в линуксе Because we can!(C)

Это то что сделало линакс грэёт энеён(С) Ж-) > Чтобы стать знаменитым, автора упоминают на всех крупных сайтах, а о нас никто не слышал. Ну в принипе - да, вполне может быть. Вот зачем взрослые мужики в хоккей играют? ;) > Я тоже размышляю о создании файловой системы, используя все лучшие идеи из уже существующих. 🙄 Не-не-не - ты ни пуркуа не понял!

Because we can!(C) - это про них, а не про тебя :)

2.8 , Rev ( ok ), 12:37, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Так это же древний анекдот!

- Знаешь, почему в Линуксе так много файловых систем?

- Нет.

- Потому, что не смогли сделать одну нормальную!

3.13 , Аноним ( 13 ), 12:45, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Потому, что не смогли сделать одну нормальную Как не смогли? ZFS и ext4!

4.22 , Аноним ( 22 ), 12:56, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – жаль, но zfs не в линуксе сделали

5.30 , нах. ( ? ), 13:28, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну нынешнюю - можно считать, в линуксе. В смысле - в окружении именно линуксном, а не в смысле в прожекте линукс под руководством одного пережившего свое время менеджера. К той, сановской, она сейчас имеет очень опосредованное отношение. (и, разумеется, несовместима) 6.59 , _ ( ?? ), 17:40, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >>> ... не смогли сделать одну нормальную!

>> жаль, но zfs не в линуксе сделали

> Ну нынешнюю - можно считать, в линуксе. Да но и нормальной еЯ считать немножко перестали :) Проклятье и благословения линукс, оно так и работает (обычно) :)

5.64 , Аноним ( 64 ), 17:56, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > жаль, но zfs не в линуксе сделали Да и нормальной эту архаичную груду костылей можно назвать лишь с большой натяжкой.

4.68 , Аноним ( 64 ), 18:16, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Как не смогли? ZFS и ext4!

> ZFS Её уже научили отключать CoW и расширять массивы?

3.42 , Аноним ( 42 ), 14:09, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – - Потому, что файлов много!

2.14 , DEF ( ? ), 12:46, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Когда в XFS завезут коровы, чексуммы, сжатие, дедупликацию, скраб, собвольюмы - тогда может быть.

3.23 , Аноним ( 22 ), 12:57, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – дык сделали уже, и первую буковку с X на Z заменили.

4.27 , DEF ( ? ), 13:10, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Сколько буковки не меняй, но в ядро этот раздутый комбайн не попадет никогда. Лицензию надо менять, а не буковки.

3.29 , НяшМяш ( ok ), 13:23, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > коровы The reflink feature, available since kernel version 4.9 and enabled by default since mkfs.xfs version 5.1.0, allows creating fast reflink'ed copies of files as well as deduplication after the fact, in the same way as btrfs. > чексуммы xfsprogs 3.2.0 introduced a new on-disk format (v5) that includes a metadata checksum scheme called Self-Describing Metadata. Based on CRC32, it provides additional protection against metadata corruption (e.g. on unexpected power losses). Checksums are enabled by default when using xfsprogs 3.2.3 or later, but can be disabled (necessary for read-write mounts on older kernels) using the -m crc=0 switch when calling mkfs.xfs(8) > дедупликацию Existing filesystems can be deduped using tools like duperemove or hardlink(1) from util-linux. > скраб xfs_scrub. Правда, пока экспериментально > собвольюмы А вот это вряд ли будет.

4.34 , нах. ( ? ), 13:35, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > xfsprogs 3.2.0 introduced a new on-disk format (v5) that includes a metadata checksum scheme

> called Self-Describing Metadata только метаданные и с теми непонятно что делать (не вижу рядом "и мы их научились дублировать, и раскладывать по разным носителям). Вряд ли у них есть интеграция с dm-raid чтобы при проблемах с первой копией просто попробовать вторую (у свинологии есть но она не поделится, возьмите ваш гнутый гепеле и засуньте себе - вооонтуда, а потом дальше кукарекайте как он защищает ваши права) 3.38 , Someone ( ?? ), 14:02, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот из-за отсутствия всего перечисленного "ненужно" я и выбрал эту ФС и ни разу не пожалел.

3.52 , Аноним ( 52 ), 16:17, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Когда в XFS завезут коровы, чексуммы, сжатие, дедупликацию, скраб, собвольюмы - тогда может быть. Ресайз в минус, упаковку хвостов файлов.

4.61 , _ ( ?? ), 17:46, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В самой распоследней - есть, анонс прямо тут был, ЕМНИП...

2.19 , Аноним ( 13 ), 12:52, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Почему бы не взять XFS Оно уже перестало ломаться и бить файлы при скачке напряжения или отключении света?

3.25 , Someone ( ?? ), 13:05, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лет эдак десять не могу воспроизвести эту ошибку. Пришлите пожалуйста дамп и скриншоты этой ошибки.

3.37 , akteon ( ? ), 13:45, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – это вы с ext3 путаете ...

4.62 , _ ( ?? ), 17:50, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну да - XFS умно зануляет, а не тупо бъёт :)

Но если питалово нормальное (а у вас на лаптопах именно так) - то и не вспомню даже чтоб (С)

2.55 , Олег ( ?? ), 16:44, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – У вас полное непонимание работы фс

Они разные, под разные задачи и нельзя одну допилить до вида идеальной

3.76 , Аноним ( 64 ), 18:39, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Они разные, под разные задачи Да неужели? и чем же интересно отличаются задачи btrfs и bcachefs?

