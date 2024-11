Автор Bcachefs констатировал снижение числа выявляемых ошибок на 40%

> коровы

The reflink feature, available since kernel version 4.9 and enabled by default since mkfs.xfs version 5.1.0, allows creating fast reflink'ed copies of files as well as deduplication after the fact, in the same way as btrfs.

> чексуммы

xfsprogs 3.2.0 introduced a new on-disk format (v5) that includes a metadata checksum scheme called Self-Describing Metadata. Based on CRC32, it provides additional protection against metadata corruption (e.g. on unexpected power losses). Checksums are enabled by default when using xfsprogs 3.2.3 or later, but can be disabled (necessary for read-write mounts on older kernels) using the -m crc=0 switch when calling mkfs.xfs(8)

> дедупликацию

Existing filesystems can be deduped using tools like duperemove or hardlink(1) from util-linux.

> скраб

xfs_scrub. Правда, пока экспериментально

> собвольюмы

А вот это вряд ли будет.