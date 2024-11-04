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Автор Bcachefs констатировал снижение числа выявляемых ошибок на 40%

04.11.2024 11:50

Кент Оверстрит (Kent Overstreet), разработчик ФС Bcachefs, сообщил о снижении числа всплывающих при использовании тестового инструментария ошибок на 40% по сравнению с прошлым месяцем, а также о кардинальном уменьшении числа сообщений о критических проблемах. В результате проделанной работы, общее качество кода повысилось и поток ошибок пошёл на убыль. Тестовый робот Syzbot выловил большую часть тривиальных ошибок вида "ой, мы забыли проверить это" и теперь находит в основном действительно редкие и интересные ситуации.

Кенту все ещё известно несколько достаточно критичных проблем, например проблема с онлайн fsck или с упаковкой структур данных (compaction), а также проблема с подвисаниями некоторых тестов из-за недоработок в коде ограничения интенсивности записи на блочном уровне.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Линус Торвальдс снова недоволен коммитами в Bcachefs
  3. OpenNews: Линус Торвальдс начал сожалеть, что принял Bcachefs в ядро Linux
  4. OpenNews: В Bcachefs реализована возможность самовосстановления ФС из избыточных кодов
  5. OpenNews: Ошибка в Bcachefs, приводящая к разрушению ФС при использовании нескольких устройств
  6. OpenNews: Код Bcachefs принят в основной состав ядра Linux 6.7
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62169-bcachefs
Ключевые слова: bcachefs
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (69) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:19, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Красава, Кент! Сразу пошел торвальдсу хвастаться
     
     
  • 2.75, Аноним (-), 18:36, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Красава, Кент! Сразу пошел торвальдсу хвастаться

    Ну а что, сам себя не похвалишь - никто не похвалит. А поработав почти 10 лет над ФС, и выкатив нечто более-менее работающее (у меня N виртуалок с этим вполне себе пашет) - почему бы и не похвастаться немного. Если в этом мире мямлить невнятную хрень - вас замнут хайпожоры. Главное чтобы баланс был между баззвордами и реальными делами. В сабже технологии достаточно продвинутые, попытка взять лучшее из других, i++'th edition. А поскольку оно появилось позже других то получило некий шанс изучить их проблемы и попробовать обойти.

     

  • 1.3, Самый Лучший Гусь (?), 12:24, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –14 +/
    Непонятно зачем так много файловых систем в линуксе. Почему бы не взять XFS и просто всем им не пользоваться? Его хватит для большинства а тем кому не хватит будут пользоваться чем нибудь другим.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:26, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Наверное большинство, всё-таки, как раз, тех, кому не хватило.
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:28, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    XFS вообще не упёрся, ибо scrub'а в нём нет. Так что никаких преимуществ в ней не наблюдается.
     
  • 2.6, ijuij (?), 12:30, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > зачем так много файловых систем в линуксе

    Чтобы стать знаменитым, автора упоминают на всех крупных сайтах, а о нас никто не слышал. Я тоже размышляю о создании файловой системы, используя все лучшие идеи из уже существующих. 🙄

     
     
  • 3.10, Аноним (-), 12:39, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Чтобы стать знаменитым, автора упоминают на всех крупных сайтах, а о нас никто не слышал.

    И слава богу) Тут местами такие "ыксперты" попадаются, что просто ужас.

    > Я тоже размышляю о создании файловой системы, используя все лучшие идеи из уже существующих. 🙄

    Пока ты размышляешь, он уже делает.
    Если у тебя получится хотя бы минимально рабочая штука то выкладывай на всеобщее о̶б̶с̶ы̶р̶а̶н̶и̶е̶ обозрение.
    Вдруг оно выйдет хорошим.


     
  • 3.58, _ (??), 17:37, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> зачем так много файловых систем в линуксе

    Because we can!(C)
    Это то что сделало линакс грэёт энеён(С) Ж-)

    > Чтобы стать знаменитым, автора упоминают на всех крупных сайтах, а о нас никто не слышал.

    Ну в принипе - да, вполне может быть. Вот зачем взрослые мужики в хоккей играют? ;)

    > Я тоже размышляю о создании файловой системы, используя все лучшие идеи из уже существующих. 🙄

    Не-не-не - ты ни пуркуа не понял!
    Because we can!(C) - это про них, а не про тебя :)

     
  • 2.8, Rev (ok), 12:37, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Так это же древний анекдот!
    - Знаешь, почему в Линуксе так много файловых систем?
    - Нет.
    - Потому, что не смогли сделать одну нормальную!
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 12:45, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Потому, что не смогли сделать одну нормальную

    Как не смогли? ZFS и ext4!

     
     
  • 4.22, Аноним (22), 12:56, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    жаль, но zfs не в линуксе сделали
     
     
  • 5.30, нах. (?), 13:28, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну нынешнюю - можно считать, в линуксе.

    В смысле - в окружении именно линуксном, а не в смысле в прожекте линукс под руководством одного пережившего свое время менеджера.

    К той, сановской, она сейчас имеет очень опосредованное отношение. (и, разумеется, несовместима)

     
     
  • 6.59, _ (??), 17:40, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>> ... не смогли сделать одну нормальную!
    >> жаль, но zfs не в линуксе сделали
    > Ну нынешнюю - можно считать, в линуксе.

    Да но и нормальной еЯ считать немножко перестали :)

    Проклятье и благословения линукс, оно так и работает (обычно) :)

     
  • 5.64, Аноним (64), 17:56, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > жаль, но zfs не в линуксе сделали

    Да и нормальной эту архаичную груду костылей можно назвать лишь с большой натяжкой.

     
  • 4.68, Аноним (64), 18:16, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Как не смогли? ZFS и ext4!
    > ZFS

    Её уже научили отключать CoW и расширять массивы?

     
  • 3.42, Аноним (42), 14:09, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - Потому, что файлов много!
     
  • 2.14, DEF (?), 12:46, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Когда в XFS завезут коровы, чексуммы, сжатие, дедупликацию, скраб, собвольюмы - тогда может быть.
     
     
  • 3.23, Аноним (22), 12:57, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    дык сделали уже, и первую буковку с X на Z заменили.
     
     
  • 4.27, DEF (?), 13:10, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Сколько буковки не меняй, но в ядро этот раздутый комбайн не попадет никогда. Лицензию надо менять, а не буковки.
     
  • 3.29, НяшМяш (ok), 13:23, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > коровы

    The reflink feature, available since kernel version 4.9 and enabled by default since mkfs.xfs version 5.1.0, allows creating fast reflink'ed copies of files as well as deduplication after the fact, in the same way as btrfs.

    > чексуммы

    xfsprogs 3.2.0 introduced a new on-disk format (v5) that includes a metadata checksum scheme called Self-Describing Metadata. Based on CRC32, it provides additional protection against metadata corruption (e.g. on unexpected power losses). Checksums are enabled by default when using xfsprogs 3.2.3 or later, but can be disabled (necessary for read-write mounts on older kernels) using the -m crc=0 switch when calling mkfs.xfs(8)

    > дедупликацию

    Existing filesystems can be deduped using tools like duperemove or hardlink(1) from util-linux.

    > скраб

    xfs_scrub. Правда, пока экспериментально

    > собвольюмы

    А вот это вряд ли будет.

     
     
  • 4.34, нах. (?), 13:35, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > xfsprogs 3.2.0 introduced a new on-disk format (v5) that includes a metadata checksum scheme
    > called Self-Describing Metadata

    только метаданные и с теми непонятно что делать (не вижу рядом "и мы их научились дублировать, и раскладывать по разным носителям).

    Вряд ли у них есть интеграция с dm-raid чтобы при проблемах с первой копией просто попробовать вторую (у свинологии есть но она не поделится, возьмите ваш гнутый гепеле и засуньте себе - вооонтуда, а потом дальше кукарекайте как он защищает ваши права)

     
  • 3.38, Someone (??), 14:02, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот из-за отсутствия всего перечисленного "ненужно" я и выбрал эту ФС и ни разу не пожалел.
     
  • 3.52, Аноним (52), 16:17, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Когда в XFS завезут коровы, чексуммы, сжатие, дедупликацию, скраб, собвольюмы - тогда может быть.

    Ресайз в минус, упаковку хвостов файлов.

     
     
  • 4.61, _ (??), 17:46, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В самой распоследней - есть, анонс прямо тут был, ЕМНИП...
     
  • 2.19, Аноним (13), 12:52, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Почему бы не взять XFS

    Оно уже перестало ломаться и бить файлы при скачке напряжения или отключении света?

     
     
  • 3.25, Someone (??), 13:05, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лет эдак десять не могу воспроизвести эту ошибку. Пришлите пожалуйста дамп и скриншоты этой ошибки.
     
  • 3.37, akteon (?), 13:45, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это вы с ext3 путаете ...
     
     
  • 4.62, _ (??), 17:50, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да - XFS умно зануляет, а не тупо бъёт :)
    Но если питалово нормальное (а у вас на лаптопах именно так) - то и не вспомню даже чтоб (С)
     
  • 2.55, Олег (??), 16:44, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У вас полное непонимание работы фс
    Они разные, под разные задачи и нельзя одну допилить до вида идеальной
     
     
  • 3.76, Аноним (64), 18:39, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Они разные, под разные задачи

    Да неужели? и чем же интересно отличаются задачи btrfs и bcachefs?

     

  • 1.7, Karl Richter (ok), 12:35, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чем эта ФС лучше BTRFS?
     
     
  • 2.9, DEF (?), 12:38, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ничем. Btrfs уже давно в продакшене, быстрее, стабильнее и надёжнее. Также Btrfs дефолтная ФС в Fedora и OpenSUSE.
     
     
  • 3.56, dd (??), 17:28, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странно, что заминусовали. BTRFS реально давно в проде, подтверждаю.
     
  • 3.63, _ (??), 17:52, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, все в курсе что мордокнига фотки ваших котегов в ней держит ... новых нарожают(С) :)
    А вот хоть один, хоть самый вонюченький но банк на ней назовете?
     
     
  • 4.71, Аноним (64), 18:24, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты про все банки знаешь какую файловую систему они используют?
     
  • 2.12, Аноним (13), 12:42, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А чем эта ФС лучше BTRFS?

    Тем что не пожирает место на диске?

     
  • 2.20, Аноним (20), 12:52, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    bcache хотя бы не впаривает пользователю свои снапшоты и коммюнити пока что менее упоротое чем у btrfs. Если не в курсе попробуйте спросить что-то типо "как отключит XYZ в btrfs" на реддите.
     
     
  • 3.28, НяшМяш (ok), 13:18, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > коммюнити пока что менее упоротое чем у btrfs

    юзать глючную файлуху написанную челом, который даже код не может по правилам в апстрим заслать, могут только самые здравомыслящие

     
     
  • 4.31, Аноним (31), 13:30, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Умение правильно послать изменения в апстрим и качество кода это логически несвязанные понятия, плюс сравнивать одного человека с корпорацией (в случае btrfs) это тоже интересно, для одного человека он добился действительно хороших результатов.
     
     
  • 5.35, нах. (?), 13:37, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там ТРИ копро-рации было. namely suse, oracle и даже, не поверишь, redhat.

    Поэтому теперь распутать эту вермишель уже и невозможно.

    У одного человека куда больше шансов доделать до работающего состояния, а не здесь играем, там рыбу заворачивали.

     
  • 4.33, нах. (?), 13:32, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Неумение автора правильно кланяться и переподавать с прогибом - не является недостатком fs. Скорее как раз наоборот. Вон в бырбыре и кланялись, и переподавали. А она как была глючным неисправимым месивом, так им и остается.

     
  • 4.65, _ (??), 17:57, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > юзать глючную файлуху написанную челом, который даже код не может по правилам в апстрим заслать, могут только самые здравомыслящие

    Ну эта ... дома то - почему бы и не да?
    А у чела есть _очень_ важное качество - нехилый "крутящий момент"(С)!
    И что то мне подсказывает, что вот именно вот это и станей FS NG для ведра, а бэтээр где был там и останется, к примеру.

    Но верить мне в прогнозах ... нельзя :)

     
  • 2.32, нах. (?), 13:31, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В первую очередь - тем что в той ни один из живущих уже не может разобраться. Десять лет с неисправимыми ошибками в raid6 - и никто не может понять, в чем причина.
    Сделай сам выводы о том, каково там качество остального спагетти-кода и куда его надо засунуть такой.

    Ну и layered storage в бырбыре не предполагался. Даже в zfs (с определенными поправками на старость решения, когда компьютеры были большие) есть.

     
     
  • 3.43, Аноним (22), 14:17, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в zfs можно прикрутить быстрые ssd как кэш для пула на медленных дисках (L2ARC). что в принципе закрывает самый популярный сценарий использования слоеных накопителей.
     
     
  • 4.50, нах. (?), 16:06, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там, к сожалению, не все так солнечно. l2arc работает очень странно, и к тому же этот код вообще похоже уже лет пять никто не тестирует (прецеденты полностью неработающего in-memory arc, сломанного улучшайкерами и месяцы не замечавшегося - уже были) - он может вообще не работать как задумано (т.е. добавить тебе тормозов и износа ssd)

    Ну и нет, самый популярный это буферизировать запись как раз. Потому что чтение неплохо оптимизируется в памяти. А запись надо донести до диска не уронив, а не хранить в памяти вечно. Причем у CoW системы лишних записей на каждый чих неприлично много, эффективно оптимизировать ее, раз уж в системе есть быстрый носитель - стоит того.

    (нет, ZiL не кэш, дорогие читатели викивракии)

    Но fs нулевых годов эти мелкие недостатки простительны.

     
  • 3.57, dd (??), 17:32, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чо? У них для таких Васянов как раз написано, что не надо юзать нашу реализацию raid5/6 в проде. Не, не читал? И думать там что-то про не готовый код и жаловаться на него это глупо.
     
     
  • 4.66, _ (??), 18:01, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У них для таких Васянов как раз написано, что  

    Ну так и надо исправить: "не надо юзать нашу FS в проде." И это будет голимой правдой.

     

  • 1.11, Аноним (20), 12:41, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не ожидал что разрабов ядра можно словить на "упс, вы забыли проверить это".
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:48, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотри код DRM/AMD и ужаснись
     
  • 2.26, Вася Пупкин (?), 13:06, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну так язык с конпелятором не помогают
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 14:09, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Язык с конем-пилятором не мешают.
     

  • 1.24, Аноним (24), 13:02, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На 40%
    А сколько это в штуках?
     
     
  • 2.48, 12yoexpert (ok), 15:52, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    одна шутка
     

  • 1.36, EDWIN (?), 13:39, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Сразу вспоминается шутка про "мы неправильно считаем"


    Снижение числа выявляемых ошибок на 40% может также свидетельствовать о том, что на 40% увеличилось число невыявленных ошибок

     
  • 1.39, Аноним (39), 14:05, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    меня больше напрягает ситуация с пропихиванием раста в btrfs-progs (при том что они уже написаны на С) что создает конкретные проблемы для LTS дистрибутивов. Чисто религия головного мозга, лучше бы он скраб добавил вместо переписывания того что уже работает на язык который не понимает большинство разработчиков ядра.
     
     
  • 2.40, Аноним (41), 14:08, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проржавление это то что всего происходит с не очень необходимым.
     
  • 2.44, Аноним (44), 14:17, 04/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.45, Аноним (-), 14:31, 04/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.51, нах. (?), 16:08, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > что создает конкретные проблемы для LTS дистрибутивов

    никакой проблемы - в них bcachefs и не попадет ближайшие лет десять.

    Чиста автору захотелось потренироваться на кошках, да. Никакого смысла в переписывании (уже работающих, как обычно) утилит для работы с фс на безопастный йезычок, разумеется, нет.

     

  • 1.49, Ося Бендер (?), 16:00, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нет, зря Линус Кента носом об стол елозил!
    Не в коня корм. 60% процентов ошибок он и до пенсии не исправит.
     
     
  • 2.53, Аноним (-), 16:19, 04/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.54, Аноним (54), 16:39, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    главное показать бурную деятельность. а там и должность в микрософт не за горами
     
     
  • 3.60, Аноним (-), 17:41, 04/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 4.69, Аноним (54), 18:17, 04/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 4.72, нах. (?), 18:26, 04/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 3.67, _ (??), 18:05, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кстати - да. Если парень покажет на что способен - выкупят с потрохами! Будет фишечкой в их Azur'e ... не бесплатной конечно :)
     

  • 1.70, Аноним (64), 18:21, 04/11/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.73, Аноним (64), 18:33, 04/11/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.74, 12yoexpert (ok), 18:33, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    это оно постоянно ломается или btrfs? постоянно путаю два этих ненужна
     

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