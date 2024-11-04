Автор Bcachefs констатировал снижение числа выявляемых ошибок на 40%

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|2.75, Аноним (-), 18:36, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Красава, Кент! Сразу пошел торвальдсу хвастаться
Ну а что, сам себя не похвалишь - никто не похвалит. А поработав почти 10 лет над ФС, и выкатив нечто более-менее работающее (у меня N виртуалок с этим вполне себе пашет) - почему бы и не похвастаться немного. Если в этом мире мямлить невнятную хрень - вас замнут хайпожоры. Главное чтобы баланс был между баззвордами и реальными делами. В сабже технологии достаточно продвинутые, попытка взять лучшее из других, i++'th edition. А поскольку оно появилось позже других то получило некий шанс изучить их проблемы и попробовать обойти.
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|1.3, Самый Лучший Гусь (?), 12:24, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–14 +/–
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Непонятно зачем так много файловых систем в линуксе. Почему бы не взять XFS и просто всем им не пользоваться? Его хватит для большинства а тем кому не хватит будут пользоваться чем нибудь другим.
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|2.4, Аноним (4), 12:26, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Наверное большинство, всё-таки, как раз, тех, кому не хватило.
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|2.5, Аноним (5), 12:28, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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XFS вообще не упёрся, ибо scrub'а в нём нет. Так что никаких преимуществ в ней не наблюдается.
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|2.6, ijuij (?), 12:30, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> зачем так много файловых систем в линуксе
Чтобы стать знаменитым, автора упоминают на всех крупных сайтах, а о нас никто не слышал. Я тоже размышляю о создании файловой системы, используя все лучшие идеи из уже существующих. 🙄
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|3.10, Аноним (-), 12:39, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Чтобы стать знаменитым, автора упоминают на всех крупных сайтах, а о нас никто не слышал.
И слава богу) Тут местами такие "ыксперты" попадаются, что просто ужас.
> Я тоже размышляю о создании файловой системы, используя все лучшие идеи из уже существующих. 🙄
Пока ты размышляешь, он уже делает.
Если у тебя получится хотя бы минимально рабочая штука то выкладывай на всеобщее о̶б̶с̶ы̶р̶а̶н̶и̶е̶ обозрение.
Вдруг оно выйдет хорошим.
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|3.58, _ (??), 17:37, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> зачем так много файловых систем в линуксе
Because we can!(C)
Это то что сделало линакс грэёт энеён(С) Ж-)
> Чтобы стать знаменитым, автора упоминают на всех крупных сайтах, а о нас никто не слышал.
Ну в принипе - да, вполне может быть. Вот зачем взрослые мужики в хоккей играют? ;)
> Я тоже размышляю о создании файловой системы, используя все лучшие идеи из уже существующих. 🙄
Не-не-не - ты ни пуркуа не понял!
Because we can!(C) - это про них, а не про тебя :)
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|2.8, Rev (ok), 12:37, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Так это же древний анекдот!
- Знаешь, почему в Линуксе так много файловых систем?
- Нет.
- Потому, что не смогли сделать одну нормальную!
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|3.13, Аноним (13), 12:45, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Потому, что не смогли сделать одну нормальную
Как не смогли? ZFS и ext4!
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|5.30, нах. (?), 13:28, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну нынешнюю - можно считать, в линуксе.
В смысле - в окружении именно линуксном, а не в смысле в прожекте линукс под руководством одного пережившего свое время менеджера.
К той, сановской, она сейчас имеет очень опосредованное отношение. (и, разумеется, несовместима)
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|6.59, _ (??), 17:40, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>> ... не смогли сделать одну нормальную!
>> жаль, но zfs не в линуксе сделали
> Ну нынешнюю - можно считать, в линуксе.
Да но и нормальной еЯ считать немножко перестали :)
Проклятье и благословения линукс, оно так и работает (обычно) :)
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|5.64, Аноним (64), 17:56, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> жаль, но zfs не в линуксе сделали
Да и нормальной эту архаичную груду костылей можно назвать лишь с большой натяжкой.
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|4.68, Аноним (64), 18:16, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Как не смогли? ZFS и ext4!
> ZFS
Её уже научили отключать CoW и расширять массивы?
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|2.14, DEF (?), 12:46, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Когда в XFS завезут коровы, чексуммы, сжатие, дедупликацию, скраб, собвольюмы - тогда может быть.
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|4.27, DEF (?), 13:10, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Сколько буковки не меняй, но в ядро этот раздутый комбайн не попадет никогда. Лицензию надо менять, а не буковки.
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|3.29, НяшМяш (ok), 13:23, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> коровы
The reflink feature, available since kernel version 4.9 and enabled by default since mkfs.xfs version 5.1.0, allows creating fast reflink'ed copies of files as well as deduplication after the fact, in the same way as btrfs.
> чексуммы
xfsprogs 3.2.0 introduced a new on-disk format (v5) that includes a metadata checksum scheme called Self-Describing Metadata. Based on CRC32, it provides additional protection against metadata corruption (e.g. on unexpected power losses). Checksums are enabled by default when using xfsprogs 3.2.3 or later, but can be disabled (necessary for read-write mounts on older kernels) using the -m crc=0 switch when calling mkfs.xfs(8)
> дедупликацию
Existing filesystems can be deduped using tools like duperemove or hardlink(1) from util-linux.
> скраб
xfs_scrub. Правда, пока экспериментально
> собвольюмы
А вот это вряд ли будет.
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|4.34, нах. (?), 13:35, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> xfsprogs 3.2.0 introduced a new on-disk format (v5) that includes a metadata checksum scheme
> called Self-Describing Metadata
только метаданные и с теми непонятно что делать (не вижу рядом "и мы их научились дублировать, и раскладывать по разным носителям).
Вряд ли у них есть интеграция с dm-raid чтобы при проблемах с первой копией просто попробовать вторую (у свинологии есть но она не поделится, возьмите ваш гнутый гепеле и засуньте себе - вооонтуда, а потом дальше кукарекайте как он защищает ваши права)
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|3.38, Someone (??), 14:02, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот из-за отсутствия всего перечисленного "ненужно" я и выбрал эту ФС и ни разу не пожалел.
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|3.52, Аноним (52), 16:17, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Когда в XFS завезут коровы, чексуммы, сжатие, дедупликацию, скраб, собвольюмы - тогда может быть.
Ресайз в минус, упаковку хвостов файлов.
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|4.61, _ (??), 17:46, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В самой распоследней - есть, анонс прямо тут был, ЕМНИП...
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|2.19, Аноним (13), 12:52, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Почему бы не взять XFS
Оно уже перестало ломаться и бить файлы при скачке напряжения или отключении света?
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|3.25, Someone (??), 13:05, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лет эдак десять не могу воспроизвести эту ошибку. Пришлите пожалуйста дамп и скриншоты этой ошибки.
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|4.62, _ (??), 17:50, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну да - XFS умно зануляет, а не тупо бъёт :)
Но если питалово нормальное (а у вас на лаптопах именно так) - то и не вспомню даже чтоб (С)
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|2.55, Олег (??), 16:44, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У вас полное непонимание работы фс
Они разные, под разные задачи и нельзя одну допилить до вида идеальной
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|3.76, Аноним (64), 18:39, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Они разные, под разные задачи
Да неужели? и чем же интересно отличаются задачи btrfs и bcachefs?
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|2.9, DEF (?), 12:38, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ничем. Btrfs уже давно в продакшене, быстрее, стабильнее и надёжнее. Также Btrfs дефолтная ФС в Fedora и OpenSUSE.
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|3.56, dd (??), 17:28, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Странно, что заминусовали. BTRFS реально давно в проде, подтверждаю.
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|3.63, _ (??), 17:52, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну да, все в курсе что мордокнига фотки ваших котегов в ней держит ... новых нарожают(С) :)
А вот хоть один, хоть самый вонюченький но банк на ней назовете?
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|4.71, Аноним (64), 18:24, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ты про все банки знаешь какую файловую систему они используют?
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|2.20, Аноним (20), 12:52, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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bcache хотя бы не впаривает пользователю свои снапшоты и коммюнити пока что менее упоротое чем у btrfs. Если не в курсе попробуйте спросить что-то типо "как отключит XYZ в btrfs" на реддите.
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|3.28, НяшМяш (ok), 13:18, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> коммюнити пока что менее упоротое чем у btrfs
юзать глючную файлуху написанную челом, который даже код не может по правилам в апстрим заслать, могут только самые здравомыслящие
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|4.31, Аноним (31), 13:30, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Умение правильно послать изменения в апстрим и качество кода это логически несвязанные понятия, плюс сравнивать одного человека с корпорацией (в случае btrfs) это тоже интересно, для одного человека он добился действительно хороших результатов.
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|5.35, нах. (?), 13:37, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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там ТРИ копро-рации было. namely suse, oracle и даже, не поверишь, redhat.
Поэтому теперь распутать эту вермишель уже и невозможно.
У одного человека куда больше шансов доделать до работающего состояния, а не здесь играем, там рыбу заворачивали.
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|4.33, нах. (?), 13:32, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Неумение автора правильно кланяться и переподавать с прогибом - не является недостатком fs. Скорее как раз наоборот. Вон в бырбыре и кланялись, и переподавали. А она как была глючным неисправимым месивом, так им и остается.
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|4.65, _ (??), 17:57, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> юзать глючную файлуху написанную челом, который даже код не может по правилам в апстрим заслать, могут только самые здравомыслящие
Ну эта ... дома то - почему бы и не да?
А у чела есть _очень_ важное качество - нехилый "крутящий момент"(С)!
И что то мне подсказывает, что вот именно вот это и станей FS NG для ведра, а бэтээр где был там и останется, к примеру.
Но верить мне в прогнозах ... нельзя :)
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|2.32, нах. (?), 13:31, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В первую очередь - тем что в той ни один из живущих уже не может разобраться. Десять лет с неисправимыми ошибками в raid6 - и никто не может понять, в чем причина.
Сделай сам выводы о том, каково там качество остального спагетти-кода и куда его надо засунуть такой.
Ну и layered storage в бырбыре не предполагался. Даже в zfs (с определенными поправками на старость решения, когда компьютеры были большие) есть.
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|3.43, Аноним (22), 14:17, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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в zfs можно прикрутить быстрые ssd как кэш для пула на медленных дисках (L2ARC). что в принципе закрывает самый популярный сценарий использования слоеных накопителей.
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|4.50, нах. (?), 16:06, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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там, к сожалению, не все так солнечно. l2arc работает очень странно, и к тому же этот код вообще похоже уже лет пять никто не тестирует (прецеденты полностью неработающего in-memory arc, сломанного улучшайкерами и месяцы не замечавшегося - уже были) - он может вообще не работать как задумано (т.е. добавить тебе тормозов и износа ssd)
Ну и нет, самый популярный это буферизировать запись как раз. Потому что чтение неплохо оптимизируется в памяти. А запись надо донести до диска не уронив, а не хранить в памяти вечно. Причем у CoW системы лишних записей на каждый чих неприлично много, эффективно оптимизировать ее, раз уж в системе есть быстрый носитель - стоит того.
(нет, ZiL не кэш, дорогие читатели викивракии)
Но fs нулевых годов эти мелкие недостатки простительны.
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|3.57, dd (??), 17:32, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И чо? У них для таких Васянов как раз написано, что не надо юзать нашу реализацию raid5/6 в проде. Не, не читал? И думать там что-то про не готовый код и жаловаться на него это глупо.
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|4.66, _ (??), 18:01, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У них для таких Васянов как раз написано, что
Ну так и надо исправить: "не надо юзать нашу FS в проде." И это будет голимой правдой.
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|1.11, Аноним (20), 12:41, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не ожидал что разрабов ядра можно словить на "упс, вы забыли проверить это".
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|1.36, EDWIN (?), 13:39, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Сразу вспоминается шутка про "мы неправильно считаем"
Снижение числа выявляемых ошибок на 40% может также свидетельствовать о том, что на 40% увеличилось число невыявленных ошибок
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|1.39, Аноним (39), 14:05, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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меня больше напрягает ситуация с пропихиванием раста в btrfs-progs (при том что они уже написаны на С) что создает конкретные проблемы для LTS дистрибутивов. Чисто религия головного мозга, лучше бы он скраб добавил вместо переписывания того что уже работает на язык который не понимает большинство разработчиков ядра.
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|2.40, Аноним (41), 14:08, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проржавление это то что всего происходит с не очень необходимым.
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|2.51, нах. (?), 16:08, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> что создает конкретные проблемы для LTS дистрибутивов
никакой проблемы - в них bcachefs и не попадет ближайшие лет десять.
Чиста автору захотелось потренироваться на кошках, да. Никакого смысла в переписывании (уже работающих, как обычно) утилит для работы с фс на безопастный йезычок, разумеется, нет.
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|1.49, Ося Бендер (?), 16:00, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Нет, зря Линус Кента носом об стол елозил!
Не в коня корм. 60% процентов ошибок он и до пенсии не исправит.
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|2.54, Аноним (54), 16:39, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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главное показать бурную деятельность. а там и должность в микрософт не за горами
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|3.67, _ (??), 18:05, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А кстати - да. Если парень покажет на что способен - выкупят с потрохами! Будет фишечкой в их Azur'e ... не бесплатной конечно :)
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