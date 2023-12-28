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Доля расходов Linux Foundation на разработку ядра Linux составила 2.9%

28.12.2023 08:44

Организация Linux Foundation опубликовала годовой отчёт, в соответствии с которым за 2023 год к организации присоединилось 270 новых участников, а число курируемых организацией проектов достигло 1133. За год организация заработала 263.6 млн. долларов, а израсходовала 269 млн долларов. По сравнению с прошлым годом затраты на разработку ядра снизились почти на 400 тысяч долларов. Общая доля затрат, связанных с разработкой ядра, среди всех расходов составляет 2.9% ($7.8 млн). Для сравнения доля расходов на ядро в 2022 году составляла 3.2%, а в 2021 - 3.4%.

Всего на различные не связанные с ядром проекты приходится 64% расходов ($171.8 млн). Наибольший вклад осуществляется в проекты, связанные с облачными технологиями, контейнерами и виртуализацией (25%), а также с сетевыми технологиями (13%). Доли расходов Linux Foundation на проекты, связанные с искусственным интеллектом, web-разработкой и блокчейном, составили 12%, 11% и 4% соответственно.

На поддержание инфраструктуры потрачено $22.58 млн (9%), на программы обучения и сертификации - $18.57 млн (7%), на корпоративные операции - $17.1 млн (6%), на проведение мероприятий - $14.6 млн (6%), на сопровождение сообщества - $13.5 млн (5%), на международные операции $2.96 млн (1%).

Что касается доходов, то 45% от всех полученных средств ($118.2 млн) приходится на пожертвования и взносы, участников организации; 26% ($67 млн) - целевая поддержка проектов; 19% ($49.5 млн) - поддержка мероприятий, а также регистрационные взносы на конференциях; 10% ($27.2 млн) - оплата обучающих курсов и получение сертификатов.



  1. Главная ссылка к новости (https://lunduke.locals.com/pos...)
  2. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2022 год
  3. OpenNews: Отчёт о финансировании проекта Tor
  4. OpenNews: Фонд Apache опубликовал отчёт за 2021 финансовый год
  5. OpenNews: Отставка сопровождающего файловой системы XFS
  6. OpenNews: Сокращение срока поддержки LTS-ядер Linux и проблема с выгоранием сопровождающих
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60359-linuxfoundation
Ключевые слова: linuxfoundation
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (45) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:24, 28/12/2023 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.5, Аноним (5), 09:43, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Сколько потрачено на диверсити и инклюзивность?
     
     
  • 2.11, glad_valakas (?), 10:02, 28/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +1 +/
     

  • 1.10, glad_valakas (?), 09:52, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Доли расходов Linux Foundation на проекты, связанные с искусственным
    > интеллектом, web-разработкой и блокчейном, составили 12%, 11% и 4%
    > соответственно.

    итого на хайп и скам 12 + 4 = 16%
    много это или мало ? неизвестно, надо сравнить с сопоставимыми
    foundations. но хотелось бы конечно 0%.

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:52, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Смех смехом, а благодаря блокчейну можно отправить донат из СССР в Штаты.
     
     
  • 3.18, Golangdev (?), 11:18, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > из СССР

    в прошлое что ли сгонять по-быстрому ?)

     
     
  • 4.37, Аноним (37), 15:20, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Заодно миелофон там забрать
     
     
  • 5.44, Аноним (-), 17:31, 28/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 4.48, Аноним (48), 18:30, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что не понятно в его комментарии? Забавно! Весьма забавно!
     
  • 3.19, Аноним (-), 11:19, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Думаешь сильно много отправили?
    Что-то меня терзают сомнения, что оно окупит потраченные 10 лямов денег.
    Лучше бы в privacy and security их кинули.
     
  • 2.28, Bottle (?), 13:02, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ИИ тоже разный бывает. Мы в новостях видим в основном нейроплагиат (DALL-E, Stable Diffusion, Midjourney), но сфера применения ИИ гораздо шире. Например, то же распознавание образов для беспилотных автомобилей и рукописных документов. Его пытаются применить в науке для поиска скрытых закономерностей.
     
     
  • 3.31, 3к4у5епнр (?), 13:24, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Мы в новостях видим

    А Мы таких новостей не смотрим

    > распознавание образов для беспилотных автомобилей

    А вот в тех новостях которые Мы смотрим, как раз и говорят о том, что беспилотники делают только хуже, то скорую помощь заблокируют, то переедут какогото бедолагу, которого только что сбили; и в среднем, все те тысячи таксиситов, которые лишились работы, теперь сидят операторами кол-центров, которые пытаются разрулить всю ту дичь что происходит с беспилотниками.

    И это в странах где нет снега, нет ветров которые сдувают рекламные растяжки, порой люди путают хитро завернутое одеяло принесенное ветром на обочину с человеком, а что ИИ сделает когда на него полетит картонка с ближайшей мусорки?

    У рельсового транспорта таких проблем нет, по крайней мере не в таком кол-ве.

    >  Его пытаются применить в науке для поиска скрытых закономерностей

    Применяют очень давно, до того как это стало модно, впрочем ИИ это назвать..., ну проще стало искать аномалии и только

     
  • 3.32, Аноним (5), 13:35, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нейроплагиат, а нейровдохновение!

     
  • 3.33, Аноним (33), 13:39, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >нейроплагиат

    Как у копирастов от Общественного Достояния-то подгорает!

     
  • 3.51, glad_valakas (?), 19:41, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    беспилотные автомобили отодвинулись вправо.
    OCR ведется какими угодно средствави, но не ИИ.
    скрытые закономерности ищутся методами мат.статистики.
    король оказался голым.
     

  • 1.12, Аноним (-), 10:20, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    тем временем файлушники матерятся на нехватку рук и из XFS драпает майнтайнер... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.13, Аноним (13), 10:31, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Нормально, догоняем:
    >Fiscal Year 2023 Microsoft
    >Revenue was $211.9 billion and increased 7% (up 11% in constant currency)

    https://www.microsoft.com/en-us/Investor/earnings/FY-2023-Q4/press-release-web

     
     
  • 2.20, Аноним (-), 11:23, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ссылка слегка намекает, что это для Q4 - четверного квартала.
    Так что догонять придется еще долго.

    Зато есть на кого не стыдно ровняться - все таки Platinum member linuxfoundation и заслуженный контрибьютор в опенсорс!

     

  • 1.15, Аноним (15), 10:38, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > $171.8 млн. Наибольший вклад осуществляется в проекты, связанные с облачными технологиями, контейнерами и виртуализацией

    Так вот откуда зло лезет!
    И вправду "ад пуст, все бесы здесь".. (с)

     
  • 1.17, Аноним (-), 11:16, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Отличный пример стрижки немамонтов!
    Вы главное расскажите про то как важно поддерживать опенсорс, как не хватает мейнтейнеров (бесплатных естественно) и бац денежки уже потекли в ручки-загребучки.

    P.S. а еще бухтели на отчет мозиллы)

     
     
  • 2.21, Аноним (-), 11:47, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А чего минусите, правда глаза колет?

    Недавняя новость про "Сокращение срока поддержки LTS-ядер"
        https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59791
    "Несмотря на поддержку корпораций большинство участников разработки ядра действуют ради интереса в качестве добровольцев - за свою работу оплату получает лишь около 200 разработчиков из более 2000 активных участников разработки."

    Т.е деньги у них есть, а платить их разработчикам они не хотят?
    А потом еще и бочку катят на "жадных капиталистов".

     
     
  • 3.26, Alladin (?), 12:55, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    чел дело говорит.
     
  • 3.42, Аноним (42), 16:01, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Всё должно быть нахаляву, а то импортозаместить не получится. Что потом делать бедным попильщикам из астры, росы и прочим?
     

  • 1.22, Аноним (22), 11:52, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Так Linux Foundation отношения к разработке Linux не имеет. Она больше про рекламу, маркетинг, дорогущие курсы - вот это вот всё.
     
     
  • 2.29, Bottle (?), 13:04, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот это и печально, так как в названии стоит слово "Linux".
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 13:50, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да похоже что комментаторы выше считают, что это Linux Foundation должна спонсировать разработку ядра и платить зарплаты разработчикам. А на самом деле это совершенно параллельная контора.
     
     
  • 4.38, Аноним (-), 15:33, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что значит не должны?
    А в списке затрат
    >>> Общая доля затрат, связанных с разработкой ядра, среди всех расходов составляет 2.9%

    это что?

     
     
  • 5.46, Аноним (46), 18:22, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это неспособность отличить две разные вещи:
    >затраты на разработку ядра
    >затраты, связанные с разработкой ядра
     

  • 1.24, Alladin (?), 12:53, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Норм пилят бвбос, вроде и про линь, а вроде и нет:)
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 13:00, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти макинтошники чихать хотели на линь. Нашли золотую жилу и пилят бабло.
     

  • 1.25, Аноним (25), 12:54, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это всё, что нужно знать про СоС и прочее. Умные не нужны, нужны толерантные.
     
     
  • 2.30, Аноним (-), 13:04, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ха, люди нашли себе отличный бизнес по облапошиванию плебса рассказами про шлвободку.
    И мотивирующие фанатиков работать нахаляву! Это же просто 401й способ из "400 сравнительно честных способов отнять деньги у населения".
    А ты про них "Умные не нужны"?

    Вот когда сможешь создать свою секту, и сидеть на  донатах/грантах, вот тогда и критиковать будешь)

     

  • 1.35, Аноним (35), 15:07, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Значит всё скоро загнется. Линус уходит в облака вместе с контейнерами.
    Как там сказал Лавров - ну дебилы, ну ...
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 15:35, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так линуксу там только и место.
     
  • 2.49, Аноним (48), 18:40, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ничего что к их созданию причастны военные? Вероятнее всего у них есть какая стратегия и цель всего этого. Я очень сомневаюсь что загнётся. В их дела собственно никто не лез, с чего бы им загибаться? Аналоговнет.
     

  • 1.41, Аноним (42), 15:58, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Корпоративы, мероприятия, конференции, блокчейн и поддержка морального духа.
    Это всё что вы заслужили, а linux как-нибудь потом.
     
  • 1.43, Аноним (43), 16:40, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Итого 25% на откаты "пожертвований" сделанные э не на контейнеры, а на разработку ядра.
    13% на сетевой стек, которому меняли 1%.
    Анализ данных ядром 12% - вилимо возврат средств корпорастам.
    Разработка веба 11% который уже давно готов и к ядру отношения не имеет.
    Короче половина ушла в откаты постоянным членам чтобы им было комфортно с зарплатой сотрудникам из фонда.
     
  • 1.45, Аноним (45), 18:18, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Опять опеннет лучше знает на что потратить чужие деньги.
     
  • 1.47, Аноним (46), 18:27, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хайповая новость. Очевидно же, что Linux Foundation непосредственно разработкой не занимается, максимум фрилансеру заплатят на исправления на своем сайте.
     
  • 1.50, Аноним (50), 19:01, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что за зверь такой Community tooling?
     

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