Доля расходов Linux Foundation на разработку ядра Linux составила 2.9%

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|1.10, glad_valakas (?), 09:52, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> Доли расходов Linux Foundation на проекты, связанные с искусственным
> интеллектом, web-разработкой и блокчейном, составили 12%, 11% и 4%
> соответственно.
итого на хайп и скам 12 + 4 = 16%
много это или мало ? неизвестно, надо сравнить с сопоставимыми
foundations. но хотелось бы конечно 0%.
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|2.16, Аноним (16), 10:52, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Смех смехом, а благодаря блокчейну можно отправить донат из СССР в Штаты.
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|3.19, Аноним (-), 11:19, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Думаешь сильно много отправили?
Что-то меня терзают сомнения, что оно окупит потраченные 10 лямов денег.
Лучше бы в privacy and security их кинули.
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|2.28, Bottle (?), 13:02, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ИИ тоже разный бывает. Мы в новостях видим в основном нейроплагиат (DALL-E, Stable Diffusion, Midjourney), но сфера применения ИИ гораздо шире. Например, то же распознавание образов для беспилотных автомобилей и рукописных документов. Его пытаются применить в науке для поиска скрытых закономерностей.
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|3.31, 3к4у5епнр (?), 13:24, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Мы в новостях видим
А Мы таких новостей не смотрим
> распознавание образов для беспилотных автомобилей
А вот в тех новостях которые Мы смотрим, как раз и говорят о том, что беспилотники делают только хуже, то скорую помощь заблокируют, то переедут какогото бедолагу, которого только что сбили; и в среднем, все те тысячи таксиситов, которые лишились работы, теперь сидят операторами кол-центров, которые пытаются разрулить всю ту дичь что происходит с беспилотниками.
И это в странах где нет снега, нет ветров которые сдувают рекламные растяжки, порой люди путают хитро завернутое одеяло принесенное ветром на обочину с человеком, а что ИИ сделает когда на него полетит картонка с ближайшей мусорки?
У рельсового транспорта таких проблем нет, по крайней мере не в таком кол-ве.
> Его пытаются применить в науке для поиска скрытых закономерностей
Применяют очень давно, до того как это стало модно, впрочем ИИ это назвать..., ну проще стало искать аномалии и только
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|3.33, Аноним (33), 13:39, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>нейроплагиат
Как у копирастов от Общественного Достояния-то подгорает!
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|3.51, glad_valakas (?), 19:41, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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беспилотные автомобили отодвинулись вправо.
OCR ведется какими угодно средствави, но не ИИ.
скрытые закономерности ищутся методами мат.статистики.
король оказался голым.
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|1.12, Аноним (-), 10:20, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
тем временем файлушники матерятся на нехватку рук и из XFS драпает майнтайнер... большой текст свёрнут, показать
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|2.20, Аноним (-), 11:23, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ссылка слегка намекает, что это для Q4 - четверного квартала.
Так что догонять придется еще долго.
Зато есть на кого не стыдно ровняться - все таки Platinum member linuxfoundation и заслуженный контрибьютор в опенсорс!
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|1.15, Аноним (15), 10:38, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> $171.8 млн. Наибольший вклад осуществляется в проекты, связанные с облачными технологиями, контейнерами и виртуализацией
Так вот откуда зло лезет!
И вправду "ад пуст, все бесы здесь".. (с)
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|1.17, Аноним (-), 11:16, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Отличный пример стрижки немамонтов!
Вы главное расскажите про то как важно поддерживать опенсорс, как не хватает мейнтейнеров (бесплатных естественно) и бац денежки уже потекли в ручки-загребучки.
P.S. а еще бухтели на отчет мозиллы)
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|2.21, Аноним (-), 11:47, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А чего минусите, правда глаза колет?
Недавняя новость про "Сокращение срока поддержки LTS-ядер"
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59791
"Несмотря на поддержку корпораций большинство участников разработки ядра действуют ради интереса в качестве добровольцев - за свою работу оплату получает лишь около 200 разработчиков из более 2000 активных участников разработки."
Т.е деньги у них есть, а платить их разработчикам они не хотят?
А потом еще и бочку катят на "жадных капиталистов".
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|3.42, Аноним (42), 16:01, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Всё должно быть нахаляву, а то импортозаместить не получится. Что потом делать бедным попильщикам из астры, росы и прочим?
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|1.22, Аноним (22), 11:52, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Так Linux Foundation отношения к разработке Linux не имеет. Она больше про рекламу, маркетинг, дорогущие курсы - вот это вот всё.
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|3.34, Аноним (34), 13:50, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да похоже что комментаторы выше считают, что это Linux Foundation должна спонсировать разработку ядра и платить зарплаты разработчикам. А на самом деле это совершенно параллельная контора.
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|4.38, Аноним (-), 15:33, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что значит не должны?
А в списке затрат
>>> Общая доля затрат, связанных с разработкой ядра, среди всех расходов составляет 2.9%
это что?
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|5.46, Аноним (46), 18:22, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это неспособность отличить две разные вещи:
>затраты на разработку ядра
>затраты, связанные с разработкой ядра
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|2.27, Аноним (27), 13:00, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эти макинтошники чихать хотели на линь. Нашли золотую жилу и пилят бабло.
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|1.25, Аноним (25), 12:54, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Это всё, что нужно знать про СоС и прочее. Умные не нужны, нужны толерантные.
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|2.30, Аноним (-), 13:04, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ха, люди нашли себе отличный бизнес по облапошиванию плебса рассказами про шлвободку.
И мотивирующие фанатиков работать нахаляву! Это же просто 401й способ из "400 сравнительно честных способов отнять деньги у населения".
А ты про них "Умные не нужны"?
Вот когда сможешь создать свою секту, и сидеть на донатах/грантах, вот тогда и критиковать будешь)
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|1.35, Аноним (35), 15:07, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Значит всё скоро загнется. Линус уходит в облака вместе с контейнерами.
Как там сказал Лавров - ну дебилы, ну ...
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|2.49, Аноним (48), 18:40, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ничего что к их созданию причастны военные? Вероятнее всего у них есть какая стратегия и цель всего этого. Я очень сомневаюсь что загнётся. В их дела собственно никто не лез, с чего бы им загибаться? Аналоговнет.
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|1.41, Аноним (42), 15:58, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Корпоративы, мероприятия, конференции, блокчейн и поддержка морального духа.
Это всё что вы заслужили, а linux как-нибудь потом.
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|1.43, Аноним (43), 16:40, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Итого 25% на откаты "пожертвований" сделанные э не на контейнеры, а на разработку ядра.
13% на сетевой стек, которому меняли 1%.
Анализ данных ядром 12% - вилимо возврат средств корпорастам.
Разработка веба 11% который уже давно готов и к ядру отношения не имеет.
Короче половина ушла в откаты постоянным членам чтобы им было комфортно с зарплатой сотрудникам из фонда.
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|1.47, Аноним (46), 18:27, 28/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хайповая новость. Очевидно же, что Linux Foundation непосредственно разработкой не занимается, максимум фрилансеру заплатят на исправления на своем сайте.
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