Доля расходов Linux Foundation на разработку ядра Linux составила 2.9%

Организация Linux Foundation опубликовала годовой отчёт, в соответствии с которым за 2023 год к организации присоединилось 270 новых участников, а число курируемых организацией проектов достигло 1133. За год организация заработала 263.6 млн. долларов, а израсходовала 269 млн долларов. По сравнению с прошлым годом затраты на разработку ядра снизились почти на 400 тысяч долларов. Общая доля затрат, связанных с разработкой ядра, среди всех расходов составляет 2.9% ($7.8 млн). Для сравнения доля расходов на ядро в 2022 году составляла 3.2%, а в 2021 - 3.4%.

Всего на различные не связанные с ядром проекты приходится 64% расходов ($171.8 млн). Наибольший вклад осуществляется в проекты, связанные с облачными технологиями, контейнерами и виртуализацией (25%), а также с сетевыми технологиями (13%). Доли расходов Linux Foundation на проекты, связанные с искусственным интеллектом, web-разработкой и блокчейном, составили 12%, 11% и 4% соответственно.

На поддержание инфраструктуры потрачено $22.58 млн (9%), на программы обучения и сертификации - $18.57 млн (7%), на корпоративные операции - $17.1 млн (6%), на проведение мероприятий - $14.6 млн (6%), на сопровождение сообщества - $13.5 млн (5%), на международные операции $2.96 млн (1%).

Что касается доходов, то 45% от всех полученных средств ($118.2 млн) приходится на пожертвования и взносы, участников организации; 26% ($67 млн) - целевая поддержка проектов; 19% ($49.5 млн) - поддержка мероприятий, а также регистрационные взносы на конференциях; 10% ($27.2 млн) - оплата обучающих курсов и получение сертификатов.