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Организация GNOME Foundation сокращает персонал для снижения издержек

09.10.2024 08:00

Организация GNOME Foundation объявила о проведении оптимизации расходов для выравнивая баланса между доходами и расходами. Последние годы в организации наблюдается большой перерасход средств, например, в 2023 финансовом году организация получила 556 тысяч долларов, а израсходовала - 676 тысяч долларов (перерасход $120 тысяч), в 2022 году проект получил $363 тысяч, а израсходовал $649 тысяч (перерасход $286 тысяч), в 2021 году проект получил $287 тысяч, а израсходовал $927 тысяч (перерасход $640 тысяч). Совет директоров GNOME Foundation принял решение избавиться от подобного дисбаланса в 2024 финансовом году (с 1 октября 2024 по 30 сентября 2025) для восстановления необходимого уровня резервов на случай непредвиденных проблем (до сих пор перерасход компенсировался отложенными ранее накоплениями).

Для экономии средств решено уменьшить штат сотрудников, сократив должности креативного директора и директора по развитию сообщества (Director of Community Development). Обязанности ранее занимавших данные должности работников, такие как организация мероприятий, маркетинговые инициативы, проведение кампаний по сбору средств и создание графического дизайна, будут распределены среди оставшегося персонала. Расходы также планируют уменьшить за счёт значительного снижения оплачиваемых за счёт GNOME Foundation поездок на различные мероприятия. На прежнем уровне останется финансирование проведения конференций Linux App Summit, GNOME.Asia и GUADEC, поддержания инфраструктуры gnome.org и программы Outreach (оплата стажировок женщин и меньшинств).

  1. Главная ссылка к новости (https://foundation.gnome.org/2...)
  2. OpenNews: Выпуск среды рабочего стола GNOME 47
  3. OpenNews: Инцидент с отстранением одного из директоров GNOME Foundation
  4. OpenNews: GNOME Foundation покидает исполнительный директор
  5. OpenNews: Проект GNOME выставил на обсуждение план развития на следующие 5 лет
  6. OpenNews: Проект GNOME опубликовал финансовый отчёт за 2023 год
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62020-gnome
Ключевые слова: gnome
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, iPony129412 (?), 08:23, 09/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > сократив должности креативного директора

    теперь скучно будет 😕

     
  • 1.2, Аноним (2), 08:23, 09/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > создание графического дизайна

    В гноме есть графический дизайн? Тогда правильно, что увольняют креативного директора. Накреативил уже, спасибо.

     
  • 1.3, Аноним (3), 08:25, 09/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > для выравнивая баланса между доходами и расходами

    Так вот значит как это называется... Выравнивание баланса! ))) Ну и правильно, хватит кормить кожаных мешков.

     
  • 1.4, Швондик (?), 08:27, 09/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А сейчас вообще программистов массово везде сокращают, программистам нужно менять профессию, уже в ближайшем будущем ИИ не оставит свободных вакансий программерам. Думаю, самое перспективное направление для выживания - это сельское хозяйство в Забайкальском округе по выращиванию Папайи
     
     
  • 2.5, Walker (??), 08:31, 09/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > самое перспективное направление для выживания

    Это для тебя, а я выбираю ИБ.

     
  • 2.7, anonymos (?), 08:32, 09/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забайкальский край, не благодари )
     
  • 2.8, Аноним (3), 08:33, 09/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и будет. С развитием артификального интеллигента лет чере 15-20 программаторы станут ненужной прослойкой, кем-то вроде кочегаров в эпоху электровозов.
     
  • 2.9, Аноним (9), 08:39, 09/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ни один ИИ тебе не напишет новое, того чего ещё нет. То что веб мака заменят для генерации темплейтов то возможно.
     
     
  • 3.11, Аноним (3), 08:43, 09/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ни один ИИ тебе не напишет новое

    "О.К., Гугл, напиши мне что-нибудь новое". И ведь напишет.

     

  • 1.6, Аноним (6), 08:32, 09/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда они уже портируют GTK2 на вяленого?
     
  • 1.10, farewell (ok), 08:39, 09/10/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.12, Аноним (12), 08:44, 09/10/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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