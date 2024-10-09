Организация GNOME Foundation сокращает персонал для снижения издержек

Организация GNOME Foundation объявила о проведении оптимизации расходов для выравнивая баланса между доходами и расходами. Последние годы в организации наблюдается большой перерасход средств, например, в 2023 финансовом году организация получила 556 тысяч долларов, а израсходовала - 676 тысяч долларов (перерасход $120 тысяч), в 2022 году проект получил $363 тысяч, а израсходовал $649 тысяч (перерасход $286 тысяч), в 2021 году проект получил $287 тысяч, а израсходовал $927 тысяч (перерасход $640 тысяч). Совет директоров GNOME Foundation принял решение избавиться от подобного дисбаланса в 2024 финансовом году (с 1 октября 2024 по 30 сентября 2025) для восстановления необходимого уровня резервов на случай непредвиденных проблем (до сих пор перерасход компенсировался отложенными ранее накоплениями).

Для экономии средств решено уменьшить штат сотрудников, сократив должности креативного директора и директора по развитию сообщества (Director of Community Development). Обязанности ранее занимавших данные должности работников, такие как организация мероприятий, маркетинговые инициативы, проведение кампаний по сбору средств и создание графического дизайна, будут распределены среди оставшегося персонала. Расходы также планируют уменьшить за счёт значительного снижения оплачиваемых за счёт GNOME Foundation поездок на различные мероприятия. На прежнем уровне останется финансирование проведения конференций Linux App Summit, GNOME.Asia и GUADEC, поддержания инфраструктуры gnome.org и программы Outreach (оплата стажировок женщин и меньшинств).



