Введён в строй AI-сервис Sashiko для рецензирования изменений в ядре Linux

Роман Гущин (Roman Gushchin) из команды разработчиков ядра Linux, работающий в Google, объявил о создании новой системы проверки кода с использованием больших языковых моделей. Разработка велась последние несколько месяцев и получила название Sashiko, в честь традиционного японского плетения, состоящее из небольших прямых стежков, образующих разные узоры.

Проект уже некоторое время используется в компании Google для выявления проблем, а теперь стал доступен для всех и настроен для автоматического рецензирования всех патчей, отправляемых в список рассылки разработчиков ядра Linux. Код Sashiko написан на языке Rust и открыт под лицензией Apache 2.0. Система самодостаточна и может использоваться на собственном оборудовании.

Sashiko был разработан для работы с моделью Google Gemini Pro 3.1, но частично протестирован с Claude и, вероятно, будет работать с другими современными большими языковыми моделями. Использованные для рецензнирования промпты основаны на наборе review-prompts, подготовленном Крисом Мейсоном (Chris Mason), создателем файловой системы Btrfs. Бюджет токенов и инфраструктуру Sashiko финансирует Google. Права на проект переданы организации Linux Foundation.

Судя по проведённым тестам, при использовании модели Gemini 3.1 Pro инструментарий Sashiko смог обнаружить 53% ошибок из не отфильтрованного набора, включающего 1000 недавних проблем в ядре, отмеченных тегами "Fixes:". На первый взгляд 53% выглядит не слишком впечатляющим, но следует иметь в виду, что все из выявленных проблем вначале не были замечены при рецензировании людьми.



