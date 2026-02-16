Эксперимент по использованию AI для рецензирования изменений в DRM-подсистеме ядра Linux

Дэйв Эйрли (David Airlie), мэйнтейнер стека графических драйверов в ядре Linux, объявил о внедрении вспомогательной автоматизиованной системы рецензирования патчей, для проверки изменений в которой применяется AI-платформа Сlaude Opus 4.6. Система внедрена в качестве эксперимента для оценки возможности применения AI для оптимизации рабочих процессов сотрудников компании Red Hat.

AI-рецензирование охватывает изменения, присылаемые для включения в подсистему DRM (Direct Rendering Manager). Публикация результатов организована с использованием применяемых при разработке ядра Linux почтовых рассылок. Для того, что бы не захламлять основной список рассылки, в котором ведётся разработка подсистемы DRM, для AI-отчётов создан отдельный список рассылки drm-ai-reviews.

Предполагается, что авторы патчей могут использовать AI-рецензии в качестве начальной обратной связи. При этом разбор подобных рецензий не навязывается и авторы вольны принимать во внимание AI-рецензии на своё усмотрение. При этом если AI-рецензии будут выявлять регрессии, проигнорированные авторами патчей, возможно в будущем разбор AI-рецензий будет предписываться более настойчиво.

Изначально для организации рецензирования в Сlaude Дэйв попытался использовать предложенный Крисом Мейсоном (Chris Mason) набор подсказок, уточняющих особенности работы подсистем и протоколов, и позволяющих AI-ассистенту лучше понимать контекст при рецензировании. Набор Криса предназначался для выявление регрессий и анализа патчей при их последовательном применении к актуальному дереву кода ядра и финальным тестированием регрессий в последнем патче.

В конечном счёте Дэйву пришлось пришлось доработать и расширить промпты Криса, так как требовалось чтобы AI рецензировал серию патчей как одно целое с последующим проведением глубокого анализа каждого патча по отдельности. Помимо актуального дерева кода ядра проверка была распространена на ветку drm-next. Дэйв также подготовил инструментарий для интеграции с AI-сервисом Сlaude и организации почтовой рассылки.



