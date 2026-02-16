The OpenNET Project / Index page

Эксперимент по использованию AI для рецензирования изменений в DRM-подсистеме ядра Linux

16.02.2026 10:45 (MSK)

Дэйв Эйрли (David Airlie), мэйнтейнер стека графических драйверов в ядре Linux, объявил о внедрении вспомогательной автоматизиованной системы рецензирования патчей, для проверки изменений в которой применяется AI-платформа Сlaude Opus 4.6. Система внедрена в качестве эксперимента для оценки возможности применения AI для оптимизации рабочих процессов сотрудников компании Red Hat.

AI-рецензирование охватывает изменения, присылаемые для включения в подсистему DRM (Direct Rendering Manager). Публикация результатов организована с использованием применяемых при разработке ядра Linux почтовых рассылок. Для того, что бы не захламлять основной список рассылки, в котором ведётся разработка подсистемы DRM, для AI-отчётов создан отдельный список рассылки drm-ai-reviews.

Предполагается, что авторы патчей могут использовать AI-рецензии в качестве начальной обратной связи. При этом разбор подобных рецензий не навязывается и авторы вольны принимать во внимание AI-рецензии на своё усмотрение. При этом если AI-рецензии будут выявлять регрессии, проигнорированные авторами патчей, возможно в будущем разбор AI-рецензий будет предписываться более настойчиво.

Изначально для организации рецензирования в Сlaude Дэйв попытался использовать предложенный Крисом Мейсоном (Chris Mason) набор подсказок, уточняющих особенности работы подсистем и протоколов, и позволяющих AI-ассистенту лучше понимать контекст при рецензировании. Набор Криса предназначался для выявление регрессий и анализа патчей при их последовательном применении к актуальному дереву кода ядра и финальным тестированием регрессий в последнем патче.

В конечном счёте Дэйву пришлось пришлось доработать и расширить промпты Криса, так как требовалось чтобы AI рецензировал серию патчей как одно целое с последующим проведением глубокого анализа каждого патча по отдельности. Помимо актуального дерева кода ядра проверка была распространена на ветку drm-next. Дэйв также подготовил инструментарий для интеграции с AI-сервисом Сlaude и организации почтовой рассылки.

Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64804-kernel
Ключевые слова: kernel, drm, ai
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


  • 1.1, Аноним (1), 10:44, 16/02/2026 [ответить]  
    		• –3 +/
    2k26
    весь мир начинает понимать, что нейросети в лучшем случае бесполезны, а в худшем вредны.
    красношапка: а давайте кала навернём
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:47, 16/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без паники! В наших реалиях ещё не все заводы роботизированны! На Ваш век работы руками ещё хватит.
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:47, 16/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.4, q (ok), 10:48, 16/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > весь мир начинает понимать, что нейросети в лучшем случае бесполезны

    У тебя случайно нет блога? Хочу иногда заходить, почитывать и ржать.

     

  • 1.5, Аноним (2), 10:49, 16/02/2026 [ответить]  
    		• +/
    Вот они, ключевые слова:
    "применения AI для оптимизации рабочих процессов сотрудников компании Red Hat."

    С Клодом не прокатит как работало с кожаным тимлидом и пм'ом.
    Запасаю мешок попкорна. Наступают лучшие времена!

     
  • 1.6, Аноним (6), 10:51, 16/02/2026 [ответить]  
    		• +/
    В Red Hat поняли, что wayland слишком мало принес проблем и решили добавить к графическому стеку еще и ИИ. Линус, кстати, хочет что-то сказать на этот счет?
     

