В OpenBSD реализована поддержка запуска под управлением Apple Hypervisor

Ты бы вопрос поизучал немного, там таких новостей для тебя много припасено. Оказывается, можно спроектировать один раз UI фреймворк, и, не особо меняя API, развивать многими годами. И его же использовать на девайсах от часов и очков до десктопа. Оказывается, можно девайсы поддерживать 6 лет (хотя на мой вот Ipad Pro 2018 года до сих пор новые версии iPadOS выпускают). Оказывается, можно делать самые энергоэффективные чипы в сегменте производительных, и заточить ОС под них так, что никакие потуги конкурентов и близко не стояли рядом. Чо там у Интела, победили уже любым своим десктопным процессором Apple M3 Ultra хотя бы в многопоточке? Чо там у AMD, уделали уже, как тузик тряпку, радеоном 8060S своим M4 Max? Оказывается, на одном ноутбуке можно и вести разработку, и заниматься производством музыки/видео с лучшим аудиософтом и отcутcтвием проблем с latency, и этот же ноут брать с собой в поездки, рассчитывая на высокое время работы. Оказывается, можно выпустить эмулятор x86, позволяющий хреновой туче старых программ, включая те, что имеют UI, просто работать на новом ARM-железе, без pierdolenie с qemu, с чудовищно высоким для эмуляции другой архитектуры уровнем производительности. Оказывается, можно еще иметь лучшую в мире документацию на все имеющиеся фреймворки, которые консистентны между собой, которые одинаково работают на разных девайсах (производства Apple, естественно). Оказывается... да ладно, иди уже патч на вядро накладывай, да пересобирай поскорее.

