В OpenBSD реализована поддержка запуска под управлением Apple Hypervisor

|1.1, Жироватт (ok), 10:03, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
А вот это новость - системы от эппол могут запускать что-то отличное от фотошопы, редактора электронной дискач-музыки и работать не как фейсбук- и твиттер-(или что там сейчас? Хэ, Блюзкай?)-машины.
|3.7, pavel_simple. (?), 10:57, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>[оверквотинг удален]
> тоже бы умерла. Ну а про такие программы как Paralles Desktop
> и говорить думаю не стоит. По сравнению с линуксом уровень удобства
> какой то даже не за облачный, он космический. Я забыл уже
> что может быть так когда ты открыл RDP клиент в файл
> или текс из буфера не котируется. Вообщем это сейчас мой основной
> рабочий компьютер который мне позволяет решать все те же задачи которые
> я решал на виндоус или линукс и даже больше.
> Это для информации той группе экспертов которые мак или айфон видели только
> на картинке, но точно знают что мак или айфон хуже, чем
> китайский нонеим что у них в кармане.
тоньше надо набрасывать, так ты палишься
|3.8, Аноним (8), 10:58, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Я был полностью с тобой согласен в 2010 и сидел тогда на маке.
А потом лет за 5 он мне надоел своим подходом, где шаг в сторону расстрел.
Попробуй к примеру задать свой формат даты в статус баре или
отключить сервис, который проверяет онлайн твои фотки на "педофилию".
|3.10, Sorlag (?), 11:19, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Вы из 2010 года?
Подобный грязная реклама горделивых кредитозаёмщиков на айфон последний раз мелькала в том времени.
|3.11, Фонтимос (?), 11:19, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> тремя ВМ на 16 ГБ
> у меня на 32 лагал
Да, да, попробуй проапгрейдить не от яблока. Сказочник.
|4.20, Иван Демидов (?), 12:47, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Если я сниму видео где покажу параметры мака, а так же продемонстрирую работу запущенных трех вм + Андройд студия + xcode + safari с кучей вкладок + афинити + еще много программ, на клык возьмешь?
|5.24, Аноним (24), 13:50, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> покажу параметры мака
> на клык возьмешь?
Хоспади, неужели это все правда про ориентацию маководов...
|3.13, Аноним (13), 11:23, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>после второго слета btfs
Сам себе захотел приключений не выбрав ext4.
|4.28, Школьник (ok), 14:49, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да тут мне и всем остальным 294ый уже все уши прожужжал тем, насколько btrfs "почти уже скоро ну совсем точно-точно готова". Экстентами этими, рефлинками, дефрагментацией все козыряет. А ты тут говоришь - ext4 надо брать. Вы уж там определитесь-то, есть в линуксе нормальная файловая система или таки нет.
Кстати, на макбуках файлуха APFS сильно посовременнее, чем ext4, будет. И не разваливается на ровном месте, в отличие от btrfs, хотя по кул-хацкер фичам ей и уступает.
|3.17, Аноним (17), 11:50, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Пересказ рекламы, наши 16ГБ за 3 цены равны их 32ГБ. Такое вот человеческое лицо :)
|4.35, Аноним (35), 15:55, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Вообще сейчас Mac mini M4 с 16гб озу и 256гб ssd очень выгодный вариант.
|5.37, Аноним (37), 16:09, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Не пали годноту помоечникам.
Для них визжащий от пыли кулер на горячей кортудуре в ржавом системнике высотой в 1,5 метра - предел инженерной мысли
|6.41, Аноним (24), 16:22, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну в эту игру могут играть двое - для маководов-помоечников предел инженерной мысли это пузатые ЭЛТ-моноблоки с прозрачным пластиком кислотных цветов, а линуксоиды сидят на норм ноутах типа Dell, thinkpad
|3.22, Sm0ke85 (ok), 12:58, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Переехал с федоры после второго слета btfs и часа проведенного в консоли на macbook. И о боже в первые я нашел то что искал. Линукс с человеческим лицом.
У меня ровно противоположные впечатление и мак бесплатно не нужен...
Что ты делал на федоре с ФС что проблемы такие имеешь...? Или ты просто китайский ноунейм-ссд пихнул и свалил свой касяк на линукс...???
ЗЫ чтоб ты понимал: я на живой сиcтеме вручную разделы бтрфс переделывал (включая /boot) и после этого система все равно живет и грузится...
|3.25, Аноним (24), 13:59, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Купил какой-то одноплатник с припаянной прям в проц памятью и с припаяным SSD. И радуется как дурак фантикам ))). Про плавность в сравнении с федорой это ваще сменшно - вот когда твой макос научится работать на чем угодно, как федора, а не только на одном единственном одноплатнике, тогда и сравнивай.
|3.27, aga (?), 14:45, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
я помню в macbook M1 php в докере с дебагом не в состоянии базовый проект работать без полного зависания, когда любой линукс на калькуляторе мог это делать. После этого в мак ни ногой
|2.30, Школьник (ok), 15:16, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ты бы вопрос поизучал немного, там таких новостей для тебя много припасено.
Оказывается, можно спроектировать один раз UI фреймворк, и, не особо меняя API, развивать многими годами. И его же использовать на девайсах от часов и очков до десктопа.
Оказывается, можно девайсы поддерживать 6 лет (хотя на мой вот Ipad Pro 2018 года до сих пор новые версии iPadOS выпускают).
Оказывается, можно делать самые энергоэффективные чипы в сегменте производительных, и заточить ОС под них так, что никакие потуги конкурентов и близко не стояли рядом. Чо там у Интела, победили уже любым своим десктопным процессором Apple M3 Ultra хотя бы в многопоточке? Чо там у AMD, уделали уже, как тузик тряпку, радеоном 8060S своим M4 Max?
Оказывается, на одном ноутбуке можно и вести разработку, и заниматься производством музыки/видео с лучшим аудиософтом и отcутcтвием проблем с latency, и этот же ноут брать с собой в поездки, рассчитывая на высокое время работы.
Оказывается, можно выпустить эмулятор x86, позволяющий хреновой туче старых программ, включая те, что имеют UI, просто работать на новом ARM-железе, без pierdolenie с qemu, с чудовищно высоким для эмуляции другой архитектуры уровнем производительности.
Оказывается, можно еще иметь лучшую в мире документацию на все имеющиеся фреймворки, которые консистентны между собой, которые одинаково работают на разных девайсах (производства Apple, естественно).
Оказывается... да ладно, иди уже патч на вядро накладывай, да пересобирай поскорее.
|1.2, Аноним (2), 10:14, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
OpenBSD даже на x86 нормально не работает, ФС разваливается, ибо её дизайн из навозных веков, а либо взять код от современных ФС, либо его переписать под BSD-лицензию, либо хотя-бы взять код от других BSD - гордость не позволяет.
|2.3, Аноним (24), 10:19, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Все фс до появления CoW-фс были такие, включая ext4 - у них дизайн +/- одинаковый.
|2.12, Sorlag (?), 11:21, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ты мало понимаешь в файловых системах и в принципе архитектуре ОС, судя по всему.
|3.38, Аноним (37), 16:17, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Мне твой ник напомнил одного челика из татарии, с которым мы когда то давно общались. А потом он пропал.
|2.16, Аноним (16), 11:43, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да что ж я такой невезучий-то! У всех в OpenBSD на x86 "ФС разваливается", а у меня уже несколько лет OpenBSD основным десктопом и ничего ни разу не развалилось... Я хуже всех!
|3.19, ZloySergant (ok), 12:46, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Да что ж я такой невезучий-то! У всех в OpenBSD на x86 "ФС разваливается", а у меня уже несколько лет OpenBSD основным десктопом и ничего ни разу не развалилось... Я хуже всех!
А ну цыц, не спугни. Вон у меня Слака пашет с аптаймом под пять месяцев в среднем, я ж про это не ору.
А с этих хоть поржать можно.
|1.4, Аноним (4), 10:32, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Разработчик не зря купил огрызок и нашел чем оправдать приобретение проприетари. D
|1.23, Аноним (23), 13:22, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
А что там в МакОСи в качестве PuTTY ?
Вот, теперь разработчики OpenBSD наконец-то смогут комфортно работать с ней в окошке маковой PuTTY.
|1.32, Аноним (37), 15:34, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
А есть какая тулза позволяющая в гуи накатить виртуалочку на нативный гипервизрр?
А то utm вроде все на qemu запускает
|1.33, Аноним (37), 15:43, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Я не понял тряску лаптeHorих кортудурщиков?
Проходите мимо. Не для вас новость.
Лично я обязательно проверю. Я и сам опенок на м1 запускал, и на м4 в виртуалочку не откажусь. Нативную а не qemu
