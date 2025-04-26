The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

MinC - похожее на Cygwin окружение для Windows с утилитами из OpenBSD

26.04.2025 11:39

Проектом MinC (MinC Is Not Cygwin) развивается минималистичное ядро (занимает 285Kb) и инструментарий на базе MinGW, позволяющие пересобирать и запускать типовые утилиты OpenBSD в Windows по аналогии с тем, как пакет Cygwin позволяет использовать в Windows утилиты GNU. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD. Поддерживается работа в версиях Windows, начиная с Windows XP и заканчивая Windows 11.

После установки MinC пользователь получает окружение, симулирующее работу с OpenBSD в Windows и обеспечивающее производительность близкую к нативному выполнению. Работа обеспечивается при помощи библиотек libtrace и libposix транслирующих необходимые для OpenBSD-приложений функции и системные вызовы в формат для работы поверх Windows. Для сборки программ предоставляются типовые библиотеки libc, libdl, libsocket и libutil из состава OpenBSD.

Состав окружения соответствует выпуску OpenBSD 6.1 и включает следующие наборы программ:

  • Стандартные утилиты, такие как ls, du, ps, df, find, grep, awk, mkdir, chmod, chown, wc, top и diff.
  • Текстовые редакторы vi и nano, а также программы, подобные less и hexedit.
  • Архиваторы unzip, gzip, bzip2 и xz.
  • Сетевые утилиты route, ifconfig, ping, ftp, ssh, scp, telnet, wget, curl, lynx, mutt и BitchX.
  • Инструменты для разработки: vim, git, ImageMagick.
  • Пока не входят в поставку, но будут добавлены в ближайшее время серверные приложения, такие как Apache httpd, Sendmail и sshd.

Из расширенных возможностей отмечается поддержка интеграции с редактором кода Visual Studio Code для использования MinC в качестве терминала. Для установки подготовлен графический инсталлятор, позволяющий выбрать дополнительные наборы приложений, помимо базового системного окружения. MinC корректно работает при использовании в системе антивирусных пакетов, таких как Windows Defender и Kaspersky Anti-Virus.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск Cygwin 3.6.0, GNU-окружения для Windows
  3. OpenNews: Microsoft представил обновление WSL, прослойки для запуска Linux в Windows
  4. OpenNews: Уязвимость в Git для Cygwin, позволяющая организовать выполнение кода
  5. OpenNews: Red Hat поменял лицензию на библиотеку Cygwin
  6. OpenNews: Microsoft развивает GUI для настройки WSL, прослойки для запуска Linux-приложений в Windows
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63143-minc
Ключевые слова: minc, cygwin, openbsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:51, 26/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Насколько тяжёлый у него рантайм?
     
  • 1.2, Krtek (?), 12:02, 26/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Чего только не придумают - лишь бы не соприкасаться с freedesktop.org
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:35, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Стоит, наверное, сделать выводы…
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:20, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скоро и в стане GNU/Linux будут избегать соприкасаться с freedesktop.org
     
  • 2.28, Смерть жидоштольману (?), 14:59, 26/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:18, 26/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    - У меня инсталлятор после разворачивания, свалился в конце с ошибками "прекращена работы программы mkent" и "mkent не работает".
    - Проблемы с русским языком в любой консоли.
    - ну и встроенная консолька не совсем верно отображает ESC-последовательности, wt помогает избежать дискомфорта.

    по поводу рантайма - ну надо чем нибудь померять. time в поставке есть, замеряй.

     
     
  • 2.14, Аноним (3), 12:51, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а вот это что:
    "C:\MinC\usr\bin\time"
    ты это, заканчивай по утрам субботы наяривать, а то совсем ослепнешь.
     

  • 1.6, Аноним (6), 12:25, 26/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чего только не придумают лишь бы контейнеры не использовать.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:57, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего только не придумают, лишь бы не писать на rust.
     

  • 1.8, зомбированный (?), 12:28, 26/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    а какой-нибудь современный браузер из OpenBSD оно сможет собрать под Windus XP ?
     
     
  • 2.12, Аноним (11), 12:36, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно ничего не сможет собрать, потому что там компилятора нет.
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:12, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем, если есть вот это?
    https://github.com/win32ss/supermium/releases
     
     
  • 3.23, зомбированный (?), 14:46, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это у меня есть, но хочется чего-нибудь не на базе хрома
     
     
  • 4.31, зомбированный (?), 15:04, 26/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.10, User (??), 12:34, 26/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У нас будет свой wsl с ls'ом и httpd'ой! Можно даже без httpd'ы...
     
  • 1.15, Аноним (15), 12:56, 26/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "BusyBox for Windows" - https://frippery.org/busybox/
     
  • 1.19, Аноним (19), 13:30, 26/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять рекурсивные акронимы.
     

  • 1.24, Смерть жидоштольману (?), 14:47, 26/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.25, Смерть жидоштольману (?), 14:57, 26/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.27, Смерть жидоштольману (?), 14:58, 26/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.30, Смерть жидоштольману (?), 15:01, 26/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.32, Аноним (-), 15:04, 26/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру