Проектом MinC (MinC Is Not Cygwin) развивается минималистичное ядро (занимает 285Kb) и инструментарий на базе MinGW, позволяющие пересобирать и запускать типовые утилиты OpenBSD в Windows по аналогии с тем, как пакет Cygwin позволяет использовать в Windows утилиты GNU. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD. Поддерживается работа в версиях Windows, начиная с Windows XP и заканчивая Windows 11. После установки MinC пользователь получает окружение, симулирующее работу с OpenBSD в Windows и обеспечивающее производительность близкую к нативному выполнению. Работа обеспечивается при помощи библиотек libtrace и libposix транслирующих необходимые для OpenBSD-приложений функции и системные вызовы в формат для работы поверх Windows. Для сборки программ предоставляются типовые библиотеки libc, libdl, libsocket и libutil из состава OpenBSD. Состав окружения соответствует выпуску OpenBSD 6.1 и включает следующие наборы программ: Стандартные утилиты, такие как ls, du, ps, df, find, grep, awk, mkdir, chmod, chown, wc, top и diff.

Текстовые редакторы vi и nano, а также программы, подобные less и hexedit.

Архиваторы unzip, gzip, bzip2 и xz.

Сетевые утилиты route, ifconfig, ping, ftp, ssh, scp, telnet, wget, curl, lynx, mutt и BitchX.

Инструменты для разработки: vim, git, ImageMagick.

Пока не входят в поставку, но будут добавлены в ближайшее время серверные приложения, такие как Apache httpd, Sendmail и sshd. Из расширенных возможностей отмечается поддержка интеграции с редактором кода Visual Studio Code для использования MinC в качестве терминала. Для установки подготовлен графический инсталлятор, позволяющий выбрать дополнительные наборы приложений, помимо базового системного окружения. MinC корректно работает при использовании в системе антивирусных пакетов, таких как Windows Defender и Kaspersky Anti-Virus.