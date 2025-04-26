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|1.2, Krtek (?), 12:02, 26/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Чего только не придумают - лишь бы не соприкасаться с freedesktop.org
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|2.18, Аноним (18), 13:20, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скоро и в стане GNU/Linux будут избегать соприкасаться с freedesktop.org
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|1.3, Аноним (3), 12:18, 26/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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- У меня инсталлятор после разворачивания, свалился в конце с ошибками "прекращена работы программы mkent" и "mkent не работает".
- Проблемы с русским языком в любой консоли.
- ну и встроенная консолька не совсем верно отображает ESC-последовательности, wt помогает избежать дискомфорта.
по поводу рантайма - ну надо чем нибудь померять. time в поставке есть, замеряй.
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|2.14, Аноним (3), 12:51, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а вот это что:
"C:\MinC\usr\bin\time"
ты это, заканчивай по утрам субботы наяривать, а то совсем ослепнешь.
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|1.10, User (??), 12:34, 26/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У нас будет свой wsl с ls'ом и httpd'ой! Можно даже без httpd'ы...
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