Релиз OpenBSD 7.8

Представлен выпуск свободной UNIX-подобной операционной системы OpenBSD 7.8. Проект OpenBSD был основан Тэо де Раадтом (Theo de Raadt) в 1995 году после конфликта с разработчиками NetBSD, в результате которого для Тэо был закрыт доступ к CVS репозиторию NetBSD. После этого Тэо де Раадт с группой единомышленников создал на базе дерева исходных текстов NetBSD новую открытую операционную систему, главными целями развития которой стали переносимость (поддерживается 13 аппаратных платформ), стандартизация, корректная работа, проактивная безопасность и интегрированные криптографические средства. Размер полного установочного ISO-образа базовой системы OpenBSD 7.8 составляет 597 МБ. Кроме непосредственно операционной системы, проект OpenBSD известен своими компонентами, которые получили распространение в других системах и зарекомендовали себя как одни из наиболее безопасных и качественных решений. Среди них: LibreSSL (форк OpenSSL), OpenSSH, пакетный фильтр PF, демоны маршрутизации OpenBGPD и OpenOSPFD, NTP-сервер OpenNTPD, почтовый сервер OpenSMTPD, мультиплексор текстового терминала (аналог GNU screen) tmux, демон identd с реализацией протокола IDENT, BSDL-альтернатива пакету GNU groff - mandoc, протокол для организации отказоустойчивых систем CARP (Common Address Redundancy Protocol), легковесный http-сервер, утилита синхронизации файлов OpenRSYNC. Основные изменения: В порте для архитектуры ARM64 добавлена поддержка плат Raspberry Pi 5, реализован драйвер acpicpu, обеспечена работа apm (Advanced Power Management) и sysctl hw.cpuspeed на устройствах с чипами Qualcomm Snapdragon X Elite.

Реализована поддержка флага FD_CLOFORK (close-on-fork) для закрытия файлового дескриптора для дочерних процессов после вызова функции fork(). По сравнению с остальными реализациями обеспечен сброс данного флага после вызова функции exec() из соображений безопасности и удобства.

Добавлена подсистема для выполнения высокоуровневых операций выделения, планирования и диспетчеризации программных прерываний (soft interrupt dispatcher).

Ядро переведено на использование наносекунд вместо тиков таймера при выполнении функции sleep, что позволяет избежать потери точности из-за преобразований из наносекунд в тики и обратно при инициировании операций из библиотечных функции в пространстве пользователя.

Повышена совместимость с файловыми системами на базе механизма FUSE (Filesystem in Userspace), в реализации которых используется библиотека libfuse.

Улучшена поддержка спящего и ждущего режимов. Обеспечено предварительное выделение рабочей области для спящего режима во время загрузки. Добавлена возможность использования ждущего режима при подключении устройств через GPIO. Добавлена поддержка перевода в ждущий режим ноутбуков с CPU AMD при использовании режима пониженного энергопотребления S0ix. Реализован sysctl ddb.suspend, позволяющий пропустить перевод в ждущий режим драйверов inteldrm и amdgpu, чтобы экран оставался активным. Повышена надёжность работы ждущего режима S3 при использовании графического драйвера amdgpu.

Усовершенствована поддержка многопроцессорных систем (SMP). Обеспечено распараллеливание работы TCP-стека на разных ядрах CPU. Для обработки TCP-трафика и входящих сетевых пакетов теперь может использоваться до 8 потоков (но не больше, чем ядер CPU). Реализовано параллельное выполнение операций пересборки фрагментов IPv6-пакетов и разбора параметров маршрутизации IPv6. Избавлены от глобальной блокировки системные вызовы close() и listen().

Реализация фреймворка drm (Direct Rendering Manager) синхронизирована с ядром Linux 6.12.50 (в прошлом выпуске - 6.12.21). Добавлены новые драйверы qcdrm и qcdpc для DRM-подсистемы чипов Qualcomm Snapdragon и DisplayPort-контроллера Qualcomm.

Реализована поддержка работы OpenBSD в виртуальных машинах kvm/qemu при использовании для защиты гостевой системы расширения AMD SEV-ES (Encrypted State). В гипервизор vmd добавлена возможность запуска гостевых систем в режиме AMD SEV-ES, для включения которого в vm.conf добавлен параметр "seves". Обновлены эмулируемые Virtio-устройства network, block, entropy и scsi, в которых реализована поддержка спецификации Virtio 1.2.

Утилита pkg-config переведена с собственной реализации на Perl на использование инструментария pkgconf 2.4.3, написанного на Си.

В качестве утилиты watch, периодически запускающей команды и показывающей их вывод, задействована программа iwatch.

В скрипт security, выполняющий периодическую проверку безопасности, добавлена функциональность для создания резервных копий GPT/MBR. Для восстановления копии GPT/MBR из файла в утилиту fdisk добавлена опция "-R".

В фоновый процесс apmd добавлена опция "-w процент" и обработчик /etc/apm/warnlow для организации вывода предупреждения при снижении заряда аккумулятора ниже указанного уровня.

Реализована новая система профилирования gprof, использующая системный вызов profil.

Расширена поддержка оборудования и добавлены новые драйверы: acpiwmi - Windows Management Instrumentation. amdpmc - контроллер управления энергопотреблением AMD. bcmmip - контроллер MSI BCM2712. bcmstbgpio - контроллер GPIO Broadcom. bcmstbintc - контроллер прерываний Broadcom. bcmstbpinctrl - Broadcom pin multiplexing. bcmstbrescal - Broadcom reset calibration controller. bcmstbreset - Broadcom reset controller. rpone - Raspberry Pi RP1 peripheral controller. rpiclock - Raspberry Pi RP1 clock controller. rpipwm - Raspberry Pi RP1 PWM controller. rpirtc - Raspberry Pi real-time clock. iasuskbd(4) - ASUS I2C HID.

В драйвер web-камер uvideo добавлено поддержка кодека H.264.

Добавлен фоновый процесс lldpd с реализацией протоколов LLDP (Link Layer Discovery Protocol) и утилита lldp для управления им.

Добавлен фоновый процесс bpflogd для захвата сетевых пакетов при помощи bpf (Berkeley Packet Filter) и их записи в лог в формате tcpdump.

В iked, реализации протокола IKEv2 для IPsec, добавлена возможность загрузки нескольких сертификатов из файла.

Библиотека LibreSSL обновлена до версии 4.2.0, в которой предложен API для использования алгоритма обмена ключами ML-KEM (CRYSTALS-Kyber), стойкого к подбору на квантовом компьютере.

Обновлён OpenSSH. Список изменений можно посмотреть в анонсах OpenSSH 10.1 и 10.2:

Число портов для архитектуры AMD64 составило 12651 (было 12593), для aarch64 - 12506 (было 12446), для i386 - 10457 (было 10429). Среди версий приложений в портах: Asterisk 22.5.2 Audacity 3.7.5 CMake 3.31.8 Chromium 141.0.7390.54 Emacs 30.2 FFmpeg 6.1.3 GCC 8.4.0 и 11.2.0 GHC 9.8.3 GNOME 48 Go 1.25.1 JDK 8u462, 11.0.28, 17.0.16, 21.0.8 и 25.0.0 KDE Applications 25.08.1 KDE Frameworks 6.18.0 KDE Plasma 6.4.5 Krita 5.2.13 LLVM/Clang 19.1.7, 20.1.8 и 21.1.2 LibreOffice 25.8.1.1 Lua 5.1.5, 5.2.4, 5.3.6 и 5.4.7 MariaDB 11.4.7 Mono 6.12.0.199 Mozilla Firefox 143.0.3 и ESR 140.3.1 Mozilla Thunderbird 143.3.1 Mutt 2.2.15 и NeoMutt 20250905 Node.js 22.20.0 OCaml 4.14.2 OpenLDAP 2.6.10 PHP 8.2.29, 8.3.26 и 8.4.13 Postfix 3.5.25 и 3.10.1 PostgreSQL 17.6 Python 2.7.18 и 3.12.11 Qt 5.15.16 (+ патчи от kde) и 6.8.3 R 4.5.1 Ruby 3.2.9, 3.3.9 и 3.4.6 Rust 1.90.0 SQLite 3.50.4 Shotcut 25.08.16 Sudo 1.9.17p2 Suricata 7.0.7 Tcl/Tk 8.5.19 и 8.6.16 TeX Live 2025 Vim 9.1.1706 и Neovim 0.11.4 Xfce 4.20.0

Обновлены компоненты от сторонних разработчиков, входящие в состав OpenBSD 7.8: Графический стек Xenocara на базе X.Org 7.7 с xserver 21.1.18 + патчи, freetype 2.13.3, fontconfig 2.15.0, Mesa 25.0.7, xterm 399, xkeyboard-config 2.20, fonttosfnt 1.2.4. LLVM/Clang 19.1.7 (+ патчи) GCC 4.2.1 (+ патчи) и 3.3.6 (+ патчи) Perl 5.40.1 (+ патчи) NSD 4.3.0 Unbound 1.24.0 Ncurses 6.4 Binutils 2.17 (+ патчи) Gdb 6.3 (+ патчи) Awk 20250116 Expat 2.7.3 zlib 1.3.1 (+ патчи)





