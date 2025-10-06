Релиз OpenSSH 10.1

|
|
Это тот, который "уязвимости не уязвимости", потому что в openbsd работает не так как у всех остальных, и, следовательно, можно не исправлять? Что там Пинус наше всё Трольвадс говорил про это?
|
|
|
|
Есть Portable версия, есть OpenBSD версия. Вторая для разрабов интереснее, чем та, которую сопровождать сложнее. Тем более им, скорее всего, всякие майкрософты (которые форкают проект чтобы присрать туда телеметрию) даже не платят им.
|
|
>В файл конфигурации ssh_config добавлена настройка RefuseConnection,
>"хост foo уже не используется, подключайтесь к хосту bar"
echo "хост foo уже не используется, подключайтесь к хосту bar" > /etc/nologin
не гибко, зато для всех
|
|
|
|
И как это будет работать, если хост foo уже отключен?
|
|
А эта школьная поделка до сих пор не даёт подключиться к роутеру, потому что
> no matching host key type found. Their offer: ssh-rsa
?
|
|
|
|
Судя по сообщению, это роутер школьная (ака китайская) поделка. Которая использует уже отключенные небезопасные протоколы.
|
|
> до сих пор
Разве не наоборот? Твой школьный роутер до сих пор не обновил OpenSSH (или что у него там) на свежую версию и openssh УЖЕ (а не до сих пор) не даёт подключаться с небезопасными алгоритмами. Но ты, если не школьник, нагуглишь с какими опциями это можно обойти.
|
|
> А эта школьная поделка
Хз, версия для совершеннолетних детей содержит в себе опции, чтобы для каждого хоста настроить список допустимых алгоритмов и KE, и ключей хоста, и шифрования канала, даже MAC выбирается. Читайте man ssh_config.
|