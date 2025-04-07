В состав macOS включён openrsync от проекта OpenBSD

В опубликованном на прошлой неделе обновлении macOS 15.4 компания Apple заменила утилиту rsync на альтернативную реализацию openrsync, развиваемую проектом OpenBSD. Исполняемый файл /usr/bin/rsync в macOS теперь ссылается на openrsync. Предполагается, причиной замены стали недавно выявленные проблемы с безопасностью в rsync, работа по сокращению компонентов под копилефт лицензиями и желание избавиться от устаревшей версии rsync, обновить которую не получается из-за лицензионной политики.

Ключевыми особенностями openrsync является изначальная разработка с оглядкой на обеспечение высокой безопасности, поставка кода под разрешительной лицензией ISC (семейство BSD) вместо копилефт лицензии GPL у rsync и использование иной внутренней архитектуры (один процесс для приёма и отправки данных, использующий цикл обработки событий). На уровне протокола openrsync совместим с rsync, но поддерживает не все опции командной строки, а лишь наиболее востребованные для синхронизации файлов и резервного копирования. Отсутствие поддержки второстепенных функций позволяет удерживать размер кодовой базы openrsync в пределах 10 тысяч строк кода для сокращения поверхности атаки. Для сравнения в последней версии rsync - 62 тысячи строк на языке Си.

С учётом того, что до сих пор в macOS поставлялась устаревшая версий rsync 2.6.9, выпущенная в ноябре 2006 года, замена не приведёт к заметному урезанию функциональности. Версия rsync 2.6.9 была выбрана как последняя, распространяемая под лицензией GPLv2+. Следующим стал выпуск rsync 3.0, переведённый на лицензию GPLv3, запрещающей тивоизацию (привязку программного обеспечения к оборудованию).



