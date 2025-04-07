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В состав macOS включён openrsync от проекта OpenBSD

07.04.2025 09:49

В опубликованном на прошлой неделе обновлении macOS 15.4 компания Apple заменила утилиту rsync на альтернативную реализацию openrsync, развиваемую проектом OpenBSD. Исполняемый файл /usr/bin/rsync в macOS теперь ссылается на openrsync. Предполагается, причиной замены стали недавно выявленные проблемы с безопасностью в rsync, работа по сокращению компонентов под копилефт лицензиями и желание избавиться от устаревшей версии rsync, обновить которую не получается из-за лицензионной политики.

Ключевыми особенностями openrsync является изначальная разработка с оглядкой на обеспечение высокой безопасности, поставка кода под разрешительной лицензией ISC (семейство BSD) вместо копилефт лицензии GPL у rsync и использование иной внутренней архитектуры (один процесс для приёма и отправки данных, использующий цикл обработки событий). На уровне протокола openrsync совместим с rsync, но поддерживает не все опции командной строки, а лишь наиболее востребованные для синхронизации файлов и резервного копирования. Отсутствие поддержки второстепенных функций позволяет удерживать размер кодовой базы openrsync в пределах 10 тысяч строк кода для сокращения поверхности атаки. Для сравнения в последней версии rsync - 62 тысячи строк на языке Си.

С учётом того, что до сих пор в macOS поставлялась устаревшая версий rsync 2.6.9, выпущенная в ноябре 2006 года, замена не приведёт к заметному урезанию функциональности. Версия rsync 2.6.9 была выбрана как последняя, распространяемая под лицензией GPLv2+. Следующим стал выпуск rsync 3.0, переведённый на лицензию GPLv3, запрещающей тивоизацию (привязку программного обеспечения к оборудованию).

  1. Главная ссылка к новости (https://derflounder.wordpress....)
  2. OpenNews: В состав OpenBSD добавлена собственная реализация rsync
  3. OpenNews: Компания Apple опубликовала код ядра и компонентов на базе СПО, используемых в macOS 15
  4. OpenNews: Уязвимость в Rsync, позволяющая перезаписать файлы на стороне клиента
  5. OpenNews: Выпуск утилиты для синхронизации файлов Rsync 3.3.0. Эндрю Триджелл возвращается в проект
  6. OpenNews: В Rsync 3.4.0 устранены уязвимости, позволявшие выполнить код на сервере и клиенте
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63033-openrsync
Ключевые слова: openrsync, rsync, macos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.5, Аноним (5), 10:27, 07/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    > размер кодовой базы openrsync в границах 10 тысяч строк кода
    > для сокращения поверхности атаки. Для сравнения в последней
    > версии rsync - 62 тысячи строк на языке Си.

    С одной стороны разница в 6 раз.
    А с другой - что одно написано на дырявом, что другое.
    Эпл мог бы и на свифте написать аналог, благо у них много NIH-опыта.

     

  • 1.7, Аноним (7), 10:29, 07/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Работаем, работаем бесплатно на благо копрораций, не отвлекаемся.
     
     
  • 2.11, User (??), 10:37, 07/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Даже интересно, много ли вам за gpl'ный rsync заплатили?
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 10:40, 07/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А Вам за комментарий?
     
     
  • 4.13, User (??), 10:41, 07/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
     
  • 5.18, Аноним (18), 10:47, 07/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 3.35, прокуратор (-), 11:32, 07/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 1.19, myster (ok), 10:47, 07/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.28, Унитаз (?), 11:15, 07/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скажите, а пользователи opennet - starie marazmatiki или нет?
     
  • 1.29, Аноним (29), 11:15, 07/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Складывается впечатление, что Apple бежит от GPL как черти от ладана.
     
  • 1.30, прокуратор (-), 11:16, 07/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 2.33, myster (ok), 11:22, 07/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 1.31, прокуратор (-), 11:20, 07/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
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