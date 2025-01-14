В Rsync 3.4.0 устранены уязвимости, позволявшие выполнить код на сервере и клиенте

Опубликован релиз утилиты для синхронизации файлов Rsync 3.4.0, в котором устранено шесть уязвимостей. Комбинация уязвимостей CVE-2024-12084 и CVE-2024-12085 позволяет клиенту добиться выполнения своего кода на сервере. Для совершения атаки достаточно анонимного подключения к серверу Rsync с доступом на чтение. Например, атака может быть совершена на зеркала различных дистрибутивов и проектов, предоставляющих возможность загрузки сборок через Rsync. Проблема также затрагивает различные приложения для синхронизации файлов и резервного копирования, использующие Rsync в качестве бэкенда, такие как Rclone, DeltaCopy и ChronoSync. Более того, эксплуатировав уязвимость на сервере атакующий может организовать атаку на подключающихся к серверу клиентов и добиться чтения или записи любых файлов в их системе, насколько это позволяют права доступа процесса rsync. Например, через создание вредоносных rsynс-серверов можно организовать загрузку SSH-ключей или добиться выполнения кода, перезаписав такие файлы, как ~/.bashrc и ~/.popt. Для упрощения проверки обновления серверов до новой версии Rsync номер протокола в выпуске Rsync 3.4.0 повышен до 32. Проследить за появлением обновлений в дистрибутивах можно на следующих страницах: Debian, Ubuntu, RHEL, SUSE/openSUSE, Fedora, Arch, FreeBSD. Выявленные уязвимости: CVE-2024-12084 - запись за пределы выделенного буфера через передачу некорректной контрольной суммы, размер которой превышает 16 байт.

CVE-2024-12085 - утечка содержимого неинициализированных данных из стека (по одному байту за раз) при выполнении операций сравнения контрольных сумм некорректного размера.

CVE-2024-12086 - получение доступа сервера к содержимому произвольных файлов из системы клиента через генерацию сервером некорректных коммуникационных токенов и контрольных сумм в процессе копирования файлов от клиента на сервер (определение содержимого байт за байтом через подбор контрольной суммы).

CVE-2024-12087 - выход за пределы базового каталога при использовании опции "--inc-recursive" (включается по умолчанию для многих флагов). Уязвимость вызвана отсутствуем должной проверки символических ссылок и позволяет записать файлы за пределами указанного клиентом целевого каталога. Подконтрольный атакующему сервер может использовать уязвимость для атаки на систему подключившегося клиента.

CVE-2024-12088 - некорректная проверка символических ссылок, указывающих на другие символические ссылки, при использовании опции "--safe-links". Проблема даёт возможность выйти за пределы базового каталога и записать данные в любой файл в системе, насколько это позволяют права доступа.

CVE-2024-12747 - состояние гонки при работе с символическими ссылками, позволяющее пользователю повысить свои привилегии и получить доступ к привилегированным файлам на сервере.



