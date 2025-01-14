The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

В Rsync 3.4.0 устранены уязвимости, позволявшие выполнить код на сервере и клиенте

14.01.2025 23:00

Опубликован релиз утилиты для синхронизации файлов Rsync 3.4.0, в котором устранено шесть уязвимостей. Комбинация уязвимостей CVE-2024-12084 и CVE-2024-12085 позволяет клиенту добиться выполнения своего кода на сервере. Для совершения атаки достаточно анонимного подключения к серверу Rsync с доступом на чтение. Например, атака может быть совершена на зеркала различных дистрибутивов и проектов, предоставляющих возможность загрузки сборок через Rsync. Проблема также затрагивает различные приложения для синхронизации файлов и резервного копирования, использующие Rsync в качестве бэкенда, такие как Rclone, DeltaCopy и ChronoSync.

Более того, эксплуатировав уязвимость на сервере атакующий может организовать атаку на подключающихся к серверу клиентов и добиться чтения или записи любых файлов в их системе, насколько это позволяют права доступа процесса rsync. Например, через создание вредоносных rsynс-серверов можно организовать загрузку SSH-ключей или добиться выполнения кода, перезаписав такие файлы, как ~/.bashrc и ~/.popt.

Для упрощения проверки обновления серверов до новой версии Rsync номер протокола в выпуске Rsync 3.4.0 повышен до 32. Проследить за появлением обновлений в дистрибутивах можно на следующих страницах: Debian, Ubuntu, RHEL, SUSE/openSUSE, Fedora, Arch, FreeBSD.

Выявленные уязвимости:

  • CVE-2024-12084 - запись за пределы выделенного буфера через передачу некорректной контрольной суммы, размер которой превышает 16 байт.
  • CVE-2024-12085 - утечка содержимого неинициализированных данных из стека (по одному байту за раз) при выполнении операций сравнения контрольных сумм некорректного размера.
  • CVE-2024-12086 - получение доступа сервера к содержимому произвольных файлов из системы клиента через генерацию сервером некорректных коммуникационных токенов и контрольных сумм в процессе копирования файлов от клиента на сервер (определение содержимого байт за байтом через подбор контрольной суммы).
  • CVE-2024-12087 - выход за пределы базового каталога при использовании опции "--inc-recursive" (включается по умолчанию для многих флагов). Уязвимость вызвана отсутствуем должной проверки символических ссылок и позволяет записать файлы за пределами указанного клиентом целевого каталога. Подконтрольный атакующему сервер может использовать уязвимость для атаки на систему подключившегося клиента.
  • CVE-2024-12088 - некорректная проверка символических ссылок, указывающих на другие символические ссылки, при использовании опции "--safe-links". Проблема даёт возможность выйти за пределы базового каталога и записать данные в любой файл в системе, насколько это позволяют права доступа.
  • CVE-2024-12747 - состояние гонки при работе с символическими ссылками, позволяющее пользователю повысить свои привилегии и получить доступ к привилегированным файлам на сервере.


  1. Главная ссылка к новости (https://kb.cert.org/vuls/id/95...)
  2. OpenNews: Выпуск утилиты для синхронизации файлов Rsync 3.3.0. Эндрю Триджелл возвращается в проект
  3. OpenNews: Уязвимость в Rsync, позволяющая перезаписать файлы на стороне клиента
  4. OpenNews: Вышел Rsync 3.0.2 с исправлением критической уязвимости
  5. OpenNews: В состав OpenBSD добавлена собственная реализация rsync
  6. OpenNews: Выпуск Rsync 3.1.2 c устранением уязвимости
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62557-rsync
Ключевые слова: rsync
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 23:37, 14/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это чудовищная ошибка. Кто когда куда и что добавил мы конечно же никогда не узнаем. Потому что не положено знать.
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 01:22, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что проект набисан не на безопасном языке, который не умеет безопасно работать с памятью!
     
     
  • 3.41, Аноним (-), 01:26, 15/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.5, Я (??), 23:43, 14/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гит блейм в руки и всё узнаете
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:48, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Гит блейм в руки и всё узнаете

    А там JinTan какой-нибудь.
    И где ты его искать будешь?

    Ну или C-ктанты тебе расскажут "ну ошибся человек, сделал use-after-free, но у нас так принято, это нормально!"

     
  • 2.10, Аноним (4), 23:51, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему никто это не сделает и не опубликует результаты? Или кому то не выгодно чтобы мы узнали правду?
     
     
  • 3.13, Фнон (-), 23:54, 14/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.16, Аноним (4), 00:01, 15/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
     
  • 5.30, Аноним (-), 00:25, 15/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (5)

  • 1.11, Ayjy (?), 23:51, 14/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ух, список! Классный.
    Наверное кто-то расстроится, раз такие бекдоры закрыли.
    Или нет, если они уже не нужны))

    ps nема явно будет вкусная, боюсь админ замахается банхаммером махать.

     

  • 1.14, Анонимусс (?), 23:57, 14/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ахаха, т.е. мяу)
    Отличная новость! Как раз расставляет все точки над i в споре из соседней темы))

    "Запись за пределы выделенного буфера"
    "Утечка содержимого неинициализированных данных из стека"
    "Состояние гонки при работе с символическими ссылками"

    Так это же... просто классическое дыряшечное бинго!

    Особо радуют исправления вида:


    - #define sum2_at(s, i)  ((s)->sum2_array + ((OFF_T)(i) * xfer_sum_len))
    + #define sum2_at(s, i)  ((s)->sum2_array + ((size_t)(i) * xfer_sum_len))

    - s->sum2_array = new_array(char, s->count * xfer_sum_len);
    + s->sum2_array = new_array(char, (size_t)s->count * xfer_sum_len);

    Бедняги, опять не запутались в типах и буферах!

    Гениально! Оказывается нужно чистить память за собой!



    + // prevent possible memory leaks
    + memset(sum2, 0, sizeof sum2);



     
     
  • 2.15, Аноним (4), 00:00, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Чего ты на раст то не переписал? Почему за тебя всё должны делать диды?
     
     
  • 3.17, чатжпт (?), 00:05, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты же в другой ветке будешь вопить чего это на раст переписывают всё подряд ЖD
    а мифические диды как писали дырявый код так и продолжают
     
     
  • 4.18, Аноним (4), 00:07, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переписывай что угодно ты просто результат покажи и всё. А то только вопли и нет дела.
     
  • 4.19, Аноним (4), 00:08, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет никаких дедов попробуй исправить свою картину мира хотя бы в этом.
     
  • 3.20, Фнон (-), 00:10, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Галочка, ты не поверишь! (с)
    github.com/your-tools/rusync - Rust 99.1%
    И еще куча других.

    Но их естественно не будут использовать в дистрибутивах - тут важна дырявость и бекдоры.

     
     
  • 4.23, Аноним (4), 00:16, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Половины функционала нет?
     
  • 3.22, Аноним (-), 00:11, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чего ты на раст то не переписал?

    А раст тут причем?
    Зачем вы его приплетаете в тему про Rsync, который на си написан?
    И как наличие или отсутствие раста оправдывает такие глупые ошибки?

     
     
  • 4.24, Аноним (4), 00:17, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем приплетать дыряшечность? Которой нет.
     
     
  • 5.26, Аноним (-), 00:21, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В смысле нет?
    Уязвимости есть? Есть.
    Исполнение кода злоумышленника есть? Есть!
    "позволяет добиться выполнения своего кода на сервере"

    Вот тебе и дырявость, как у шерета.

     
     
  • 6.27, Аноним (4), 00:24, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Никакой связи уязвимость есть уязвимость она может быть где угодно.
     
     
  • 7.31, чатжпт (?), 00:34, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "запись за пределы выделенного буфера" не может быть где угодно
     

  • 1.25, Фнон (-), 00:19, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И почему люди настолько упрямые, ака ослики, что не хотят просто использовать нормальные языки программирования.
    Например С++.
    Там есть и RAII, и умные указатели, и range-based for (в последних редакциях).

    Но нет "будем использовать кривую эскопету и продолжать овнокодить" ((

     
     
  • 2.28, Аноним (4), 00:25, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В любой язык вставят точно такую же уязвимость причем тут язык?
     
     
  • 3.33, Фнон (-), 00:38, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В любой язык вставят точно такую же уязвимость причем тут язык?

    А ты уверен
    1. что эту уязвимость встроили
    2. что в любом другом языке она была такой же незаметной
    ?

    Мне оно больше кажется банальной ошибкой.
    И если использовать нормальные инструменты: ЯП, стат.анализаторы, санитайзеры и тд, то их появление можно значительно уменьшить.

     
  • 2.35, 12yoexpert (ok), 00:53, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хз. сишка быстрее компиляется, на этом её достоинства по сравнению с плюсами заканчиваются
     

  • 1.29, Аноним (-), 00:25, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Я уже говорил тебе, что такое безумие? Безумие - это точное повторение одного и того же действия, раз за разом, в надежде на изменение."

    Раз за разом повторяя одни и те же ошибки в мириадах вариаций, они продолжат писать также уже больше 30 лет. Почему?

    "Вот я точно такую не допущу"?
    "Это в не настоящие программисты, а вот я"?
    Или может есть какие-то другие оправдания?

    Почему они не хотят изменить свой же инструмент, чтобы перестать делать ошибки раз за разом? Почему они при этом так сильно противятся появлению других инструментов?

     
     
  • 2.32, чатжпт (?), 00:37, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    пхпшники и сишники - одного поля ягоды, только могила исправит
     
  • 2.40, OpenEcho (?), 01:23, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему они не хотят изменить свой же инструмент

    Потому что нет желающих спонсировать переписывание довольно большой кодовой базы, написанной задолго до появления "безопастных" языков, 3 декады назад. Это правда так тяжко воткнуть?

    Не балоболы написали с нуля rclone, а другие только указывают на каком "правильном" языке надо переписать, но сами при этом - потребители...

     
     
  • 3.42, Аноним (-), 01:29, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потому что нет желающих спонсировать переписывание довольно большой кодовой базы, написанной задолго до появления "безопастных" языков, 3 декады назад. Это правда так тяжко воткнуть?

    Вот только "воткнуть" не смог ты(((
    Какое отношение имеет имеющаяся кодовая база к языку как инструменту?
    Они не в состоянии улучшать язык без слома обратной совместимости?

    > а другие только указывают

    А другие уже написали аналог на нужном языке. И не на одном.

    > но сами при этом - потребители...

    Но-но, ЭТИМ я не пользуюсь!

     
     
  • 4.46, Noname (??), 02:03, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Они не в состоянии улучшать язык без слома обратной совместимости

    Да, сделать его полностью безопасным, значит сломать совместимость. А так его улучшают, как могут.

     

  • 1.34, Нуину (?), 00:45, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    На ржавом наверное уже переписали... Хотя подождите, нужно же сначала написать конкурентый прогрессбар и раскраску для консоли, а это подождет. Бонусом можно будет стебать си.
     
     
  • 2.36, 12yoexpert (ok), 00:54, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а эмодзи для ридми кто будет выбирать?
     

  • 1.37, Аноним (37), 01:05, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Напрягает, что автор этих ляпов rsync попутно является лидером Samba. А в том коде черт ногу сломит.
     
     
  • 2.38, Аноним (-), 01:22, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Напрягает, что автор этих ляпов rsync попутно является лидером Samba.

    Ваще ни разу не удивлен.

    opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56615
    "Удалённая root-уязвимость в Samba"
    CVE-2021-44142 позволяет удалённому атакующему выполнить произвольный код с правами root на системе с уязвимой версией Samba. Проблеме присвоен уровень опасности 9.9 из 10.

    opennet.ru/opennews/art.shtml?num=57978
    "Уязвимости в Samba, приводящие к переполнению буфера и выходу за границу базового каталога"
    CVE-2022-3437 - переполнение буфера в функциях unwrap_des() и unwrap_des3()
    CVE-2022-3592 - возможность выхода за границы экспортируемого каталога ... через манипуляции с символическими ссылками.

    "Уязвимость в Samba и MIT/Heimdal Kerberos, приводящая к переполнению буфера"
    opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58135

    "Уязвимость в модуле ksmbd ядра Linux, позволяющая удалённо выполнить свой код"
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58377


     
     
  • 3.44, Аноним (-), 01:31, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А... т.е. типикал сишник-омнокодер решил одаривать людей своими выдающимися "талантами" не в одном проекте, а сразу в нескольких?

    Похвально, похвально!
    Наверное у АНБ расценки упали, ну или может все дело в инфляции и госдолге, раз ему приходится в поте лица трудиться на благо всего сообщества)))

     

  • 1.43, OpenEcho (?), 01:31, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > использующие Rsync в качестве бэкенда, такие как Rclone

    А это что за 𝝿и3дeж? С каких это пор rsync стал бэком для rclone-a ?

     
  • 1.45, Аноним (45), 01:49, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Имеются сомнения в чистоте релиза.

    Andrew Tridgell последние 20 лет не релизил rsync, а ключ, которым подписан релизный коммит нигде не опубликован.
    Есть и другие нестыковки, которые напоминают ситуацию с xz.

    https://bugs.gentoo.org/948106#c2

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру