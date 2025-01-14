В Rsync 3.4.0 устранены уязвимости, позволявшие выполнить код на сервере и клиенте

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|1.4, Аноним (4), 23:37, 14/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это чудовищная ошибка. Кто когда куда и что добавил мы конечно же никогда не узнаем. Потому что не положено знать.
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|2.39, Аноним (39), 01:22, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Потому что проект набисан не на безопасном языке, который не умеет безопасно работать с памятью!
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|2.8, Аноним (8), 23:48, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Гит блейм в руки и всё узнаете
А там JinTan какой-нибудь.
И где ты его искать будешь?
Ну или C-ктанты тебе расскажут "ну ошибся человек, сделал use-after-free, но у нас так принято, это нормально!"
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|2.10, Аноним (4), 23:51, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Почему никто это не сделает и не опубликует результаты? Или кому то не выгодно чтобы мы узнали правду?
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|1.11, Ayjy (?), 23:51, 14/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ух, список! Классный.
Наверное кто-то расстроится, раз такие бекдоры закрыли.
Или нет, если они уже не нужны))
ps nема явно будет вкусная, боюсь админ замахается банхаммером махать.
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|1.14, Анонимусс (?), 23:57, 14/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ахаха, т.е. мяу)
Отличная новость! Как раз расставляет все точки над i в споре из соседней темы))
"Запись за пределы выделенного буфера"
"Утечка содержимого неинициализированных данных из стека"
"Состояние гонки при работе с символическими ссылками"
Так это же... просто классическое дыряшечное бинго!
Особо радуют исправления вида:
- #define sum2_at(s, i) ((s)->sum2_array + ((OFF_T)(i) * xfer_sum_len))
+ #define sum2_at(s, i) ((s)->sum2_array + ((size_t)(i) * xfer_sum_len))
- s->sum2_array = new_array(char, s->count * xfer_sum_len);
+ s->sum2_array = new_array(char, (size_t)s->count * xfer_sum_len);
Бедняги, опять не запутались в типах и буферах!
Гениально! Оказывается нужно чистить память за собой!
+ // prevent possible memory leaks
+ memset(sum2, 0, sizeof sum2);
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|2.15, Аноним (4), 00:00, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Чего ты на раст то не переписал? Почему за тебя всё должны делать диды?
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|3.17, чатжпт (?), 00:05, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты же в другой ветке будешь вопить чего это на раст переписывают всё подряд ЖD
а мифические диды как писали дырявый код так и продолжают
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|4.18, Аноним (4), 00:07, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Переписывай что угодно ты просто результат покажи и всё. А то только вопли и нет дела.
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|4.19, Аноним (4), 00:08, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет никаких дедов попробуй исправить свою картину мира хотя бы в этом.
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|3.20, Фнон (-), 00:10, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Галочка, ты не поверишь! (с)
github.com/your-tools/rusync - Rust 99.1%
И еще куча других.
Но их естественно не будут использовать в дистрибутивах - тут важна дырявость и бекдоры.
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|3.22, Аноним (-), 00:11, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Чего ты на раст то не переписал?
А раст тут причем?
Зачем вы его приплетаете в тему про Rsync, который на си написан?
И как наличие или отсутствие раста оправдывает такие глупые ошибки?
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|5.26, Аноним (-), 00:21, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В смысле нет?
Уязвимости есть? Есть.
Исполнение кода злоумышленника есть? Есть!
"позволяет добиться выполнения своего кода на сервере"
Вот тебе и дырявость, как у шерета.
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|6.27, Аноним (4), 00:24, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Никакой связи уязвимость есть уязвимость она может быть где угодно.
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|1.25, Фнон (-), 00:19, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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И почему люди настолько упрямые, ака ослики, что не хотят просто использовать нормальные языки программирования.
Например С++.
Там есть и RAII, и умные указатели, и range-based for (в последних редакциях).
Но нет "будем использовать кривую эскопету и продолжать овнокодить" ((
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|2.28, Аноним (4), 00:25, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В любой язык вставят точно такую же уязвимость причем тут язык?
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|3.33, Фнон (-), 00:38, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В любой язык вставят точно такую же уязвимость причем тут язык?
А ты уверен
1. что эту уязвимость встроили
2. что в любом другом языке она была такой же незаметной
?
Мне оно больше кажется банальной ошибкой.
И если использовать нормальные инструменты: ЯП, стат.анализаторы, санитайзеры и тд, то их появление можно значительно уменьшить.
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|2.35, 12yoexpert (ok), 00:53, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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хз. сишка быстрее компиляется, на этом её достоинства по сравнению с плюсами заканчиваются
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|1.29, Аноним (-), 00:25, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"Я уже говорил тебе, что такое безумие? Безумие - это точное повторение одного и того же действия, раз за разом, в надежде на изменение."
Раз за разом повторяя одни и те же ошибки в мириадах вариаций, они продолжат писать также уже больше 30 лет. Почему?
"Вот я точно такую не допущу"?
"Это в не настоящие программисты, а вот я"?
Или может есть какие-то другие оправдания?
Почему они не хотят изменить свой же инструмент, чтобы перестать делать ошибки раз за разом? Почему они при этом так сильно противятся появлению других инструментов?
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|2.32, чатжпт (?), 00:37, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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пхпшники и сишники - одного поля ягоды, только могила исправит
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|2.40, OpenEcho (?), 01:23, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Почему они не хотят изменить свой же инструмент
Потому что нет желающих спонсировать переписывание довольно большой кодовой базы, написанной задолго до появления "безопастных" языков, 3 декады назад. Это правда так тяжко воткнуть?
Не балоболы написали с нуля rclone, а другие только указывают на каком "правильном" языке надо переписать, но сами при этом - потребители...
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|3.42, Аноним (-), 01:29, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Потому что нет желающих спонсировать переписывание довольно большой кодовой базы, написанной задолго до появления "безопастных" языков, 3 декады назад. Это правда так тяжко воткнуть?
Вот только "воткнуть" не смог ты(((
Какое отношение имеет имеющаяся кодовая база к языку как инструменту?
Они не в состоянии улучшать язык без слома обратной совместимости?
> а другие только указывают
А другие уже написали аналог на нужном языке. И не на одном.
> но сами при этом - потребители...
Но-но, ЭТИМ я не пользуюсь!
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|4.46, Noname (??), 02:03, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Они не в состоянии улучшать язык без слома обратной совместимости
Да, сделать его полностью безопасным, значит сломать совместимость. А так его улучшают, как могут.
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|1.34, Нуину (?), 00:45, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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На ржавом наверное уже переписали... Хотя подождите, нужно же сначала написать конкурентый прогрессбар и раскраску для консоли, а это подождет. Бонусом можно будет стебать си.
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|1.37, Аноним (37), 01:05, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Напрягает, что автор этих ляпов rsync попутно является лидером Samba. А в том коде черт ногу сломит.
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|2.38, Аноним (-), 01:22, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Напрягает, что автор этих ляпов rsync попутно является лидером Samba.
Ваще ни разу не удивлен.
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56615
"Удалённая root-уязвимость в Samba"
CVE-2021-44142 позволяет удалённому атакующему выполнить произвольный код с правами root на системе с уязвимой версией Samba. Проблеме присвоен уровень опасности 9.9 из 10.
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=57978
"Уязвимости в Samba, приводящие к переполнению буфера и выходу за границу базового каталога"
CVE-2022-3437 - переполнение буфера в функциях unwrap_des() и unwrap_des3()
CVE-2022-3592 - возможность выхода за границы экспортируемого каталога ... через манипуляции с символическими ссылками.
"Уязвимость в Samba и MIT/Heimdal Kerberos, приводящая к переполнению буфера"
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58135
"Уязвимость в модуле ksmbd ядра Linux, позволяющая удалённо выполнить свой код"
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58377
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|3.44, Аноним (-), 01:31, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А... т.е. типикал сишник-омнокодер решил одаривать людей своими выдающимися "талантами" не в одном проекте, а сразу в нескольких?
Похвально, похвально!
Наверное у АНБ расценки упали, ну или может все дело в инфляции и госдолге, раз ему приходится в поте лица трудиться на благо всего сообщества)))
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|1.43, OpenEcho (?), 01:31, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> использующие Rsync в качестве бэкенда, такие как Rclone
А это что за 𝝿и3дeж? С каких это пор rsync стал бэком для rclone-a ?
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|1.45, Аноним (45), 01:49, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Имеются сомнения в чистоте релиза.
Andrew Tridgell последние 20 лет не релизил rsync, а ключ, которым подписан релизный коммит нигде не опубликован.
Есть и другие нестыковки, которые напоминают ситуацию с xz.
https://bugs.gentoo.org/948106#c2
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