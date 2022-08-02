The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Уязвимость в Rsync, позволяющая перезаписать файлы на стороне клиента

02.08.2022 17:19

В rsync, утилите для синхронизации файлов и резервного копирования, выявлена уязвимость (CVE-2022-29154), позволяющая при обращении к rsync-серверу, подконтрольному злоумышленнику, записать или перезаписать произвольные файлы в целевом каталоге на стороне пользователя. Потенциально атака также может быть совершена в результате вмешательства (MITM) в транзитный трафик между клиентом и легитимным сервером. Проблема устранена в тестовом выпуске Rsync 3.2.5pre1.

Уязвимость напоминает прошлые проблемы в SCP и также вызвана тем, что сервер принимает решение о местоположении записываемого файла, а клиент должным образом не сверяет то, что отдаётся сервером с тем, что было запрошено, что позволяет серверу записать файлы, изначально не запрошенные клиентом. Например, в случае копирования пользователем файлов в домашний каталог, сервер может выдать вместо запрошенных файлов файлы с именами .bash_aliases или .ssh/authorized_keys, и они будут сохранены в домашнем каталоге пользователя.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Выпуск утилиты для синхронизации файлов Rsync 3.2.4
  3. OpenNews: Выпуск Rsync 3.1.2 c устранением уязвимости
  4. OpenNews: Вышел Rsync 3.0.2 с исправлением критической уязвимости
  5. OpenNews: Уязвимости в реализациях SCP из OpenSSH, PuTTY и WinSCP
  6. OpenNews: Выпуск утилиты для резервного копирования rclone 1.59
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57587-rsync
Ключевые слова: rsync
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (5) RSS
  • 1, InuYasha (??), 22:36, 02/08/2022 [ответить]  
    		• +/
    Когда в протоколе "доверяй > проверяй". Что ж, теперь точно придётся обновляться...
     
     
  • 4, Аноним (4), 00:16, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где же "доверяй, но проверяй"? Есть такие проекты? Или сейчас только p2p-сети умеют такое?
     

  • 2, Аноним (2), 23:47, 02/08/2022 [ответить]  
    		• +/
    а где ссылка на CVE?
     
     
  • 5, Michael Shigorin (ok), 00:49, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-29154 -- отправил правку.
     

  • 3, Аноним (3), 23:47, 02/08/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    В тестовом выпучке, збч, кто их системные программы писать пустил.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру