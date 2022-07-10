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Выпуск утилиты для резервного копирования rclone 1.59

10.07.2022 09:47

Опубликован выпуск утилиты rclone 1.59, которая представляет собой аналог rsync, предназначенный для копирования и синхронизации данных между локальной системой и различными облачными хранилищами, такими как Google Drive, Amazon Drive, S3, Dropbox, Backblaze B2, One Drive, Swift, Hubic, Cloudfiles, Google Cloud Storage, Mail.ru Cloud и Яндекс.Диск. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT.

В новом выпуске:

  • Добавлены бэкенды для хранения резервных копий в хранилищах Combine, Hidrive, Internet Archive, ArvanCloud AOS, Cloudflare R2, Huawei OBS и IDrive e2.
  • Добавлена команда "rclone test makefile" для создания файлов для тестирования сборки.
  • Добавлен инструментарий для сохранения при копировании файлов расширенных метаданных, специфичных для разных бэкендов хранения. Извлечение метаданных пока реализовано только для бэкендов local, s3 и internetarchive.
  • В фильтрах разрешено указание нескольких флагов "--exclude-if-present".
  • В команду check добавлены опции "--no-traverse" и "--no-unicode-normalization".
  • Минимальная версия компилятора Go, необходимая для сборки, повышена до 1.16.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.rclone.org/t/rcl...)
  2. OpenNews: Выпуск утилиты для синхронизации файлов Rsync 3.2.4
  3. OpenNews: Релиз системы резервного копирования fsbackup 1.2pl2
  4. OpenNews: Доступен GNU Anastasis, инструментарий для резервного копирования ключей шифрования
  5. OpenNews: Выпуск утилиты для резервного копирования rclone 1.58
  6. OpenNews: Доступна система резервного копирования restic 0.13
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57482-rclone
Ключевые слова: rclone, backup, rsync
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:03, 10/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    А чем rsync не устроил, если те же облака замонтировать как разделы?
    Rclone нарушает unix-way
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:27, 10/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если облако невозможно замонтировать?
     
  • 2.3, Stanislavvv (?), 10:31, 10/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как смонтировать яндекс.диск так, чтобы аплоадить файлы по несколько десятков мегабайт без боли и проприетарщины?
     
     
  • 3.4, knike (?), 10:35, 10/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    webdav же
     
     
  • 4.5, Аналним (?), 10:48, 10/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждем гайд
     
  • 4.6, Виктор Гогю (?), 10:52, 10/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Яндекса нет WebDav, они его давно убрали
     
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