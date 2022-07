Выпуск утилиты для резервного копирования rclone 1.59

Опубликован выпуск утилиты rclone 1.59, которая представляет собой аналог rsync, предназначенный для копирования и синхронизации данных между локальной системой и различными облачными хранилищами, такими как Google Drive, Amazon Drive, S3, Dropbox, Backblaze B2, One Drive, Swift, Hubic, Cloudfiles, Google Cloud Storage, Mail.ru Cloud и Яндекс.Диск. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT. В новом выпуске: Добавлены бэкенды для хранения резервных копий в хранилищах Combine, Hidrive, Internet Archive, ArvanCloud AOS, Cloudflare R2, Huawei OBS и IDrive e2.

Добавлена команда "rclone test makefile" для создания файлов для тестирования сборки.

Добавлен инструментарий для сохранения при копировании файлов расширенных метаданных, специфичных для разных бэкендов хранения. Извлечение метаданных пока реализовано только для бэкендов local, s3 и internetarchive.

В фильтрах разрешено указание нескольких флагов "--exclude-if-present".

В команду check добавлены опции "--no-traverse" и "--no-unicode-normalization".

Минимальная версия компилятора Go, необходимая для сборки, повышена до 1.16.