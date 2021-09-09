Доступен GNU Anastasis, инструментарий для резервного копирования ключей шифрования

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|1.1, Аноним (1), 13:24, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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А ответ на секретный вопрос - это разве не пароль, от которого они пытаются отказываться?
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|2.3, Аноним (3), 13:29, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это вопросы типа "имя первой учительницы" и "девичья фамилия матери".
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|3.15, 1 (??), 14:00, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Т.е. ещё более нестойкий пароль, который можно подобрать
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|1.2, Мелкий (?), 13:25, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ммм, а я ничего не пропустил: в случае закрытия *любого одного* из провайдеров теряется *весь* бекап?
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|3.16, Мелкий (?), 14:04, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так а это сделано в Anastasis?
Что можно делать избыточную информацию - это разумеется, но это реализовано?
> Провайдер хранения в GNU Anastasis не может воспользоваться ключом так как имеет доступ только к части ключа, а для того чтобы собрать *все компоненты ключа* в одно целое требуется аутентифицировать себя *у каждого* провайдера
Описано именно "у каждого", а не "у минимального N"
(оригинальную документацию я, конечно, не читал, только новость)
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|4.26, пох. (?), 17:00, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так а это сделано в Anastasis?
> Что можно делать избыточную информацию - это разумеется, но это реализовано?
так...ента...провайдеров-то всего два ;-)
> Описано именно "у каждого", а не "у минимального N"
пока их два - у обоих, ага.
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|2.5, Гость (??), 13:47, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно же воспользоваться кодированием с избыточностью, raid 5, 6 как примеры
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|3.8, пох. (?), 13:53, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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И сколько ненужных паролей для ненужно при этом предлагается запомнить - пять-шесть?
Или больше?
Похоже, количество разума на земле даже не константа. Он испаряется со страшной силой из атмосферы, при этом население продолжает расти.
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|1.7, пох. (?), 13:52, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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теперь чувак, тебе надо не продолбать ТРИ (четыре-пять-шесть) пароля! Это, конечно, куда надежнее чем не прогадить один!
Парольная авторизация немодно, говорили они. Давайте все авторизовать по ключам.
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|1.9, Аноним (9), 13:54, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Провайдер хранения в GNU Anastasis не может воспользоваться ключом так как имеет доступ только к части ключа, а для того чтобы собрать все компоненты ключа в одно целое требуется аутентифицировать себя у каждого провайдера, использующих различные методы аутентификации. Поддерживается аутентификация через
court subpoena
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|2.12, пох. (?), 13:57, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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в разных юрисдикциях - немного затруднительно.
Причем вполне может оказаться что еще одну часть ключа он вытатуировал на жёппе, а остальные без нее бесполезны.
Но это единственное место, где в этой технологии не просматривается явных глупостей.
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|3.13, Аноним (9), 13:59, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>в разных юрисдикциях - немного затруднительно.
Пофиксится сразу двумя международными договорами, одна от США, другая - от РФ на уровне ООН.
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|3.17, Аноним (9), 14:13, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати, нисколько не затруднительно. Главная Юрисдикция говорит "Мы конфискуем средства нашего врага". Суд постанавливает: "всем, кто в Главной Юрисдикции и её сателлитах, во-первых, запрещается выдавать эти данные кому-либо кроме law enforcement, а во-вторых, обязаны выдать law enforcement". Таким образом, они получают какое-то количество частей ключа. А дальше следи за руками. law enforcement говорит Хранителям из других юрисдикций : "наказать вас сильно у нас руки коротки, поэтому первые, кто из вас выполнит приказ о выдаче своей части ключа, достаточной для восстановления полного ключа, получит свою долю (посчитанную через вектор Шепли, всё честно), а против остальных выдавших мы просто не введём санкции". И у "Хранителя"-предателя железная отмазка - "я просто выполнял приказ". И у остальных ощущение, что сопротивление бесполезно, поэтому они побегут соревноваться, кто первый выдаст ключи.
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|4.18, Аноним (9), 14:23, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>запрещается выдавать эти данные кому-либо кроме law enforcement
нужно для того, чтобы тот, чьи средства конфискуют, не мог их вывести. Иначе тут вариант атакуемому каким-то способом (через сообщников, арестовать которых руки не дошли, например) вывести средства и раздать ослушавшимся приказа Главной Юрисдикции их честно заслуженную долю.
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|4.23, ryoken (ok), 15:29, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>"я просто выполнял приказ"
Вроде бы фашистам на Нюрнбергском трибунале эта увёртка не очень помогла?
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|5.24, Аноним (9), 15:37, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так третий рейх в войне проиграл. Кто в войне проиграл - тому никакие увёртки не помогут. Тому кто в войне победил - увёртки не нужны, он в своём праве - праве победителя.
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|1.10, пох. (?), 13:55, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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кстати, это очень удобно что теперь мы знаем телефонный номер, мэйл и как выглядит хмырь, имеющий что скрывать.
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|1.11, Аноним (9), 13:56, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Перед передачей данных провайдеру части ключа шифруются с использованием хэша, вычисленного на основе формализованных ответов на несколько вопросов, связанных с личностью владельца ключа (ФИО, день и место рождения, номер социального страхования и т.п.).
То есть публичных и низкоэнтропийных данных.
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|1.14, Ананоним (?), 13:59, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я не понял. Это типа расклади яйца в побольше коробок, и если хоть одно побъёцца, хана?
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|1.19, Аноним (19), 14:35, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>вычисленного на основе формализованных ответов на несколько вопросов, связанных с личностью владельца ключа (ФИО, день и место рождения, номер социального страхования и т.п.).
Да... а еще пароль им не нужен? что еще GNU хочет знать о пользователе ?
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|1.20, Брат Анон (ok), 14:51, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Положить копию ключей *независимому(R) провайдеру?! Независимому от ЧЕГО? От законов? От товарища майора? Это вот было написан она серьёзных щах?))
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|2.21, Аноним (21), 15:00, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну это как СМИ.
Есть хозяин, у кого-то оно под каблуком(государства, партии, богачи, марсиане), но оно независимое, да.
Это просто слова для идентификации аля свой-чужой.
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|1.22, Аноним (-), 15:08, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3.
Приятно это читать. Новости плюс.
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