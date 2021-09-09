The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Доступен GNU Anastasis, инструментарий для резервного копирования ключей шифрования

09.09.2021 13:03

Проект GNU представил первый тестовый выпуск GNU Anastasis, протокола и приложений с его реализацией, предназначенных для безопасного резервного копирования ключей шифрования и кодов доступа. Проект развивается разработчиками платёжной системы GNU Taler в ответ на потребность в инструменте для восстановления ключей, потерянных после сбоя в системе хранения или из-за забытого пароля, которым был зашифрован ключ. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3.

Основная идея проекта в том, что ключ разбивается на части, а каждая часть шифруется и размещается у независимого провайдера хранения. В отличие от существующих схем резервного копирования ключей, связанных с привлечением платных сервисов или друзей/родственников, предложенный в GNU Anastasis метод не основывается на полном доверии к хранилищу или необходимости запомнить сложный пароль, которым зашифрован ключ. Защита резервных копий ключей при помощи паролей не рассматривается как выход, так как пароль тоже необходимо где-то хранить или запомнить (ключи будут утеряны в результате амнезии или смерти владельца).

Провайдер хранения в GNU Anastasis не может воспользоваться ключом так как имеет доступ только к части ключа, а для того чтобы собрать все компоненты ключа в одно целое требуется аутентифицировать себя у каждого провайдера, использующих различные методы аутентификации. Поддерживается аутентификация через SMS, электронную почту, получение обычного бумажного письма, видеовызов, знание ответа на заранее определённый секретный вопрос и возможность совершения перевода с заранее указанного банковского счёта. Подобные проверки подтверждают, что пользователь имеет доступ к электронной почте, номеру телефона и банковскому счёту, а также может получать письма по указанному адресу.

При сохранении ключа пользователь сам выбирает провайдеров и используемые методы аутентификации. Перед передачей данных провайдеру части ключа шифруются с использованием хэша, вычисленного на основе формализованных ответов на несколько вопросов, связанных с личностью владельца ключа (ФИО, день и место рождения, номер социального страхования и т.п.). Провайдер не получает информации о пользователей, который осуществляет резервное копирование, за исключением сведений, необходимых для аутентификации владельца. За хранение провайдеру может выплачиваться определённая сумма (поддержка подобных платежей уже добавлена в GNU Taler, но текущие два тестовых провайдера работают бесплатно). Для управления процессом восстановления разработана утилита с графическим интерфейсом на основе библиотеки GTK.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnu.org/archive/...)
  2. OpenNews: Выпуск платёжной системы GNU Taler 0.8, развиваемой проектом GNU
  3. OpenNews: Выпуск P2P-платформы GNUnet 0.15.0
  4. OpenNews: Инициатива GNU Assembly, продвигающая новую модель управления проектом GNU
  5. OpenNews: Выпуск Redo Rescue 2.0.6, дистрибутива для резервного копирования и восстановления
  6. OpenNews: Доступна система резервного копирования Bareos 20
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55773-anastasis
Ключевые слова: anastasis, crypt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:24, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А ответ на секретный вопрос - это разве не пароль, от которого они пытаются отказываться?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:29, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это вопросы типа "имя первой учительницы" и "девичья фамилия матери".
     
     
  • 3.15, 1 (??), 14:00, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Т.е. ещё более нестойкий пароль, который можно подобрать
     

  • 1.2, Мелкий (?), 13:25, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ммм, а я ничего не пропустил: в случае закрытия *любого одного* из провайдеров теряется *весь* бекап?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:46, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%
     
     
  • 3.16, Мелкий (?), 14:04, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так а это сделано в Anastasis?
    Что можно делать избыточную информацию - это разумеется, но это реализовано?

    > Провайдер хранения в GNU Anastasis не может воспользоваться ключом так как имеет доступ только к части ключа, а для того чтобы собрать *все компоненты ключа* в одно целое требуется аутентифицировать себя *у каждого* провайдера

    Описано именно "у каждого", а не "у минимального N"
    (оригинальную документацию я, конечно, не читал, только новость)

     
     
  • 4.26, пох. (?), 17:00, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так а это сделано в Anastasis?
    > Что можно делать избыточную информацию - это разумеется, но это реализовано?

    так...ента...провайдеров-то всего два ;-)

    > Описано именно "у каждого", а не "у минимального N"

    пока их два - у обоих, ага.

     
  • 2.5, Гость (??), 13:47, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно же воспользоваться кодированием с избыточностью, raid 5, 6 как примеры
     
     
  • 3.8, пох. (?), 13:53, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    И сколько ненужных паролей для ненужно при этом предлагается запомнить - пять-шесть?
    Или больше?

    Похоже, количество разума на земле даже не константа. Он испаряется со страшной силой из атмосферы, при этом население продолжает расти.

     

  • 1.7, пох. (?), 13:52, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    теперь чувак, тебе надо не продолбать ТРИ (четыре-пять-шесть) пароля! Это, конечно, куда надежнее чем не прогадить один!

    Парольная авторизация немодно, говорили они. Давайте все авторизовать по ключам.

     
  • 1.9, Аноним (9), 13:54, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Провайдер хранения в GNU Anastasis не может воспользоваться ключом так как имеет доступ только к части ключа, а для того чтобы собрать все компоненты ключа в одно целое требуется аутентифицировать себя у каждого провайдера, использующих различные методы аутентификации. Поддерживается аутентификация через

    court subpoena

     
     
  • 2.12, пох. (?), 13:57, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в разных юрисдикциях - немного затруднительно.
    Причем вполне может оказаться что еще одну часть ключа он вытатуировал на жёппе, а остальные без нее бесполезны.

    Но это единственное место, где в этой технологии не просматривается явных глупостей.

     
     
  • 3.13, Аноним (9), 13:59, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >в разных юрисдикциях - немного затруднительно.

    Пофиксится сразу двумя международными договорами, одна от США, другая - от РФ на уровне ООН.

     
  • 3.17, Аноним (9), 14:13, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, нисколько не затруднительно. Главная Юрисдикция говорит "Мы конфискуем средства нашего врага". Суд постанавливает: "всем, кто в Главной Юрисдикции и её сателлитах, во-первых, запрещается выдавать эти данные кому-либо кроме law enforcement, а во-вторых, обязаны выдать law enforcement". Таким образом, они получают какое-то количество частей ключа. А дальше следи за руками. law enforcement говорит Хранителям из других юрисдикций : "наказать вас сильно у нас руки коротки, поэтому первые, кто из вас выполнит приказ о выдаче своей части ключа, достаточной для восстановления полного ключа, получит свою долю (посчитанную через вектор Шепли, всё честно), а против остальных выдавших мы просто не введём санкции". И у "Хранителя"-предателя железная отмазка - "я просто выполнял приказ". И у остальных ощущение, что сопротивление бесполезно, поэтому они побегут соревноваться, кто первый выдаст ключи.
     
     
  • 4.18, Аноним (9), 14:23, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >запрещается выдавать эти данные кому-либо кроме law enforcement

    нужно для того, чтобы тот, чьи средства конфискуют, не мог их вывести. Иначе тут вариант атакуемому каким-то способом (через сообщников, арестовать которых руки не дошли, например) вывести средства и раздать ослушавшимся приказа Главной Юрисдикции их честно заслуженную долю.

     
  • 4.23, ryoken (ok), 15:29, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>"я просто выполнял приказ"

    Вроде бы фашистам на Нюрнбергском трибунале эта увёртка не очень помогла?

     
     
  • 5.24, Аноним (9), 15:37, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так третий рейх в войне проиграл. Кто в войне проиграл - тому никакие увёртки не помогут. Тому кто в войне победил - увёртки не нужны, он в своём праве - праве победителя.
     

  • 1.10, пох. (?), 13:55, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    кстати, это очень удобно что теперь мы знаем телефонный номер, мэйл и как выглядит хмырь, имеющий что скрывать.

     
  • 1.11, Аноним (9), 13:56, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Перед передачей данных провайдеру части ключа шифруются с использованием хэша, вычисленного на основе формализованных ответов на несколько вопросов, связанных с личностью владельца ключа (ФИО, день и место рождения, номер социального страхования и т.п.).

    То есть публичных и низкоэнтропийных данных.

     
  • 1.14, Ананоним (?), 13:59, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я не понял. Это типа расклади яйца в побольше коробок, и если хоть одно побъёцца, хана?
     
  • 1.19, Аноним (19), 14:35, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >вычисленного на основе формализованных ответов на несколько вопросов, связанных с личностью владельца ключа (ФИО, день и место рождения, номер социального страхования и т.п.).

    Да... а еще пароль им не нужен? что еще GNU хочет знать о пользователе ?

     
  • 1.20, Брат Анон (ok), 14:51, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Положить копию ключей *независимому(R) провайдеру?! Независимому от ЧЕГО? От законов? От товарища майора? Это вот было написан она серьёзных щах?))
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 15:00, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это как СМИ.
    Есть хозяин, у кого-то оно под каблуком(государства, партии, богачи, марсиане), но оно независимое, да.
    Это просто слова для идентификации аля свой-чужой.
     

  • 1.22, Аноним (-), 15:08, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3.

    Приятно это читать. Новости плюс.

     
     
  • 2.25, Аноним12345 (?), 15:56, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    щас набегут сами знаете кто
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру