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Доступна система резервного копирования Bareos 20

21.12.2020 13:28

Состоялся релиз проекта Bareos 20.0.0, развивающего форк клиент-серверной системы резервного копирования Bacula. Код проекта распространяется под лицензией AGPLv3. Готовые сборки сформированы для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS.

Bareos был создан участниками из сообщества в ответ на смещение разработки Bacula в сторону развития закрытой коммерческой редакции, появления проблем с приёмом патчей и урезания возможностей открытой версии. Три года назад компания Bacula Systems SA попыталась инициировать судебное разбирательство в отношении нарушения своих авторских прав, но компания Bareos GmbH & Co выдвинула встречные претензии и дело было закрыто по соглашению сторон.

После ответвления от Bacula в Bareos были добавлены такие возможности, как поддержка квот на стороне клиента, встроенная реализация NDMP, дедупликация, мультиарендность (multi-tenancy), средства для ограничения пропускной способности, новый установщик для Windows, пассивный режим работы клиента (все соединения инициируются с сервера), со стороны клиента, средства для аудита, бэкенды для Gluster и Ceph, возможность локализации интерфейса, новый интерфейс для плагинов, поддержка резервного копирования LDAP и VMware, web-интерфейс для управления через браузер. Bareos совместим с Bacula и предоставляет сценарий миграции для старых конфигураций Bacula.

Основные новшества:

  • Реализован плагин libcloud, использующий библиотеку Apache Libcloud для сохранения резервных копий в облачные хранилища, поддерживающие интерфейс Amazon S3 (Simple Storage Service).
  • Плагин для резервного копирования окружений VMware переведён на новую версию VDDK (Virtual Disk Development Kit), что позволило реализовать поддержку версий VMware 6.5 и 6.7.
  • В плагин для СУБД PostgreSQL добавлена поддержка инкрементального резервного копирования баз данных и возможность восстановления с определённого состояния транзакции в прошлом.
  • Обновлён API для разработки плагинов на языке Python. Имеющиеся плагины адаптированы для работы одновременно с ветками Python 2 и Python 3. На новый API переведены плагины для oVirt, VMware, PostgreSQL, Percona XtraBackup и MySQL/MariaDB.
  • Предложена предварительная реализация нового REST API, позволяющего управлять Bareos через HTTP-интерфейс. При помощи REST API пользователь может запускать, останавливать и отслеживать задания по созданию резервных копий.
  • При назначении номеров версий задействовано семантическое версионирование (x.y.z) - первая цифра увеличивается для значительных релизов, вторая для обновлений с изменением функциональности, а третья для корректирующих выпусков.

Дополнительно можно отметить публикацию нового выпуска системы резервного копирования Bacula 11, в котором предложен новый формат каталога, обеспечено автоматическое шифрование коммуникаций с использованием TLS PSK, добавлена поддержка клиентов за трансляторами адресов, добавлен плагин CDP (Continious Data Protection), добавлена поддержка GPFS, расширены возможности аудита и обработки событий.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.bareos.org/en/news...)
  2. OpenNews: Выпуск утилиты для резервного копирования rclone 1.50
  3. OpenNews: Релиз системы резервного копирования Bareos 17.2
  4. OpenNews: Релиз системы резервного копирования BorgBackup 1.1.0
  5. OpenNews: Выпуск системы резервного копирования Bacula 9.0.0
  6. OpenNews: Релиз системы резервного копирования fsbackup 1.2pl2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54296-bareos
Ключевые слова: bareos
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, olo (?), 13:52, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –18 +/
    нужно комуто?

    не вижу смысла страдать с этим,

    баш для бэкапов рулит (трололо)

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:41, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –20 +/
    Для бэкапов всегда рулил и будет рулить Acronis.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 16:49, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бэкапы всегда рулили сами по себе, когда они есть.
     
  • 3.14, Аноним (14), 16:50, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Минусанул с уловольствием.
     

  • 1.2, Теоден сын Тенгеля (?), 13:59, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что, неплохо, мне как раз нужно было что-то подобное для моей рабочей станции в золотом чертоге Медусельд. Гамлинг, наливай!
     
  • 1.3, Историк (?), 14:03, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    zfs send?
     
  • 1.4, Аноним (4), 14:33, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Забавная штукенция, кстати. Надо обновиться, что ли.
     
  • 1.6, рлплп (?), 14:43, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    proxmox умеет или как qemu понимает может?
    Давненько пользовался. Сложновата для бекапа ПК.
     
     
  • 2.7, qwertz (?), 14:52, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Proxmox уже свой продук для бекапа выпустил. так и называется Proxmox Backup Server
     
  • 2.8, fske (?), 14:57, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    так этот инструмент уровня предприятия, причем даже не малого. у него клиент-серверная архитектура. для ПК - это как из пушки по воробьям.
     
     
  • 3.15, Oxyd76 (?), 17:12, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и Bareos / Bacula -- это уровня предприятия. И тоже клиент-серверная архитектура, всякий ceph и это вот всё. Хочется чего-то попроще, есть borg.
     
  • 2.18, Marten (?), 18:30, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    borg посмотрите.
    Для PC самое оно
     

  • 1.9, Аноним (9), 15:20, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Занятно что половина комментаторов выше не понимают что оно не для домашнего бекапа.
     
     
  • 2.10, Аноним (-), 15:50, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Занятно что больше половины всех комментаторов опеннет не понимают почти ничего, но мнение имеют почти обо всем
     
     
  • 3.12, Аноним (13), 16:48, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты ничего не знаешь про комментаторов, но мнение уже своё сформировал. Типичный Аноним опеннета.
     
  • 3.16, Oxyd76 (?), 17:14, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это-же клоны Юрия Лозы!
     
  • 2.11, Аноним (-), 16:06, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а своп на флоппи порежет с шифрованием? нет компромиссам на localhost!
     
     
  • 3.19, XXX (??), 18:42, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это только если ассемблер перепишут на Rust'е и квантовые вычисления поразят ssh. А также Google Docs включат в розетку. Как-то так. Надеюсь понятно объяснил.
     
  • 2.17, КО (?), 17:20, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда объясняй нам неучам теперь, нахера в продакшне клиент-серверный бэкап?
     
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