Доступна система резервного копирования Bareos 20

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Состоялся релиз проекта Bareos 20.0.0, развивающего форк клиент-серверной системы резервного копирования Bacula. Код проекта распространяется под лицензией AGPLv3. Готовые сборки сформированы для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS.
Bareos был создан участниками из сообщества в ответ на смещение разработки Bacula в сторону развития закрытой коммерческой редакции, появления проблем с приёмом патчей и урезания возможностей открытой версии. Три года назад компания Bacula Systems SA попыталась инициировать судебное разбирательство в отношении нарушения своих авторских прав, но компания Bareos GmbH & Co выдвинула встречные претензии и дело было закрыто по соглашению сторон.
После ответвления от Bacula в Bareos были добавлены такие возможности, как поддержка квот на стороне клиента, встроенная реализация NDMP, дедупликация, мультиарендность (multi-tenancy), средства для ограничения пропускной способности, новый установщик для Windows, пассивный режим работы клиента (все соединения инициируются с сервера), со стороны клиента, средства для аудита, бэкенды для Gluster и Ceph, возможность локализации интерфейса, новый интерфейс для плагинов, поддержка резервного копирования LDAP и VMware, web-интерфейс для управления через браузер. Bareos совместим с Bacula и предоставляет сценарий миграции для старых конфигураций Bacula.
Основные новшества:
- Реализован плагин libcloud, использующий библиотеку Apache Libcloud для сохранения резервных копий в облачные хранилища, поддерживающие интерфейс Amazon S3 (Simple Storage Service).
- Плагин для резервного копирования окружений VMware переведён на новую версию VDDK (Virtual Disk Development Kit), что позволило реализовать поддержку версий VMware 6.5 и 6.7.
- В плагин для СУБД PostgreSQL добавлена поддержка инкрементального резервного копирования баз данных и возможность восстановления с определённого состояния транзакции в прошлом.
- Обновлён API для разработки плагинов на языке Python. Имеющиеся плагины адаптированы для работы одновременно с ветками Python 2 и Python 3. На новый API переведены плагины для oVirt, VMware, PostgreSQL, Percona XtraBackup и MySQL/MariaDB.
- Предложена предварительная реализация нового REST API, позволяющего управлять Bareos через HTTP-интерфейс. При помощи REST API пользователь может запускать, останавливать и отслеживать задания по созданию резервных копий.
- При назначении номеров версий задействовано семантическое версионирование (x.y.z) - первая цифра увеличивается для значительных релизов, вторая для обновлений с изменением функциональности, а третья для корректирующих выпусков.
Дополнительно можно отметить публикацию нового выпуска системы резервного копирования Bacula 11, в котором предложен новый формат каталога, обеспечено автоматическое шифрование коммуникаций с использованием TLS PSK, добавлена поддержка клиентов за трансляторами адресов, добавлен плагин CDP (Continious Data Protection), добавлена поддержка GPFS, расширены возможности аудита и обработки событий.