Доступна система резервного копирования Bareos 20

Состоялся релиз проекта Bareos 20.0.0, развивающего форк клиент-серверной системы резервного копирования Bacula. Код проекта распространяется под лицензией AGPLv3. Готовые сборки сформированы для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS. Bareos был создан участниками из сообщества в ответ на смещение разработки Bacula в сторону развития закрытой коммерческой редакции, появления проблем с приёмом патчей и урезания возможностей открытой версии. Три года назад компания Bacula Systems SA попыталась инициировать судебное разбирательство в отношении нарушения своих авторских прав, но компания Bareos GmbH & Co выдвинула встречные претензии и дело было закрыто по соглашению сторон. После ответвления от Bacula в Bareos были добавлены такие возможности, как поддержка квот на стороне клиента, встроенная реализация NDMP, дедупликация, мультиарендность (multi-tenancy), средства для ограничения пропускной способности, новый установщик для Windows, пассивный режим работы клиента (все соединения инициируются с сервера), со стороны клиента, средства для аудита, бэкенды для Gluster и Ceph, возможность локализации интерфейса, новый интерфейс для плагинов, поддержка резервного копирования LDAP и VMware, web-интерфейс для управления через браузер. Bareos совместим с Bacula и предоставляет сценарий миграции для старых конфигураций Bacula. Основные новшества: Реализован плагин libcloud, использующий библиотеку Apache Libcloud для сохранения резервных копий в облачные хранилища, поддерживающие интерфейс Amazon S3 (Simple Storage Service).

Плагин для резервного копирования окружений VMware переведён на новую версию VDDK (Virtual Disk Development Kit), что позволило реализовать поддержку версий VMware 6.5 и 6.7.

В плагин для СУБД PostgreSQL добавлена поддержка инкрементального резервного копирования баз данных и возможность восстановления с определённого состояния транзакции в прошлом.

Обновлён API для разработки плагинов на языке Python. Имеющиеся плагины адаптированы для работы одновременно с ветками Python 2 и Python 3. На новый API переведены плагины для oVirt, VMware, PostgreSQL, Percona XtraBackup и MySQL/MariaDB.

Предложена предварительная реализация нового REST API, позволяющего управлять Bareos через HTTP-интерфейс. При помощи REST API пользователь может запускать, останавливать и отслеживать задания по созданию резервных копий.

При назначении номеров версий задействовано семантическое версионирование (x.y.z) - первая цифра увеличивается для значительных релизов, вторая для обновлений с изменением функциональности, а третья для корректирующих выпусков. Дополнительно можно отметить публикацию нового выпуска системы резервного копирования Bacula 11, в котором предложен новый формат каталога, обеспечено автоматическое шифрование коммуникаций с использованием TLS PSK, добавлена поддержка клиентов за трансляторами адресов, добавлен плагин CDP (Continious Data Protection), добавлена поддержка GPFS, расширены возможности аудита и обработки событий.



