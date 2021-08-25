Выпуск платёжной системы GNU Taler 0.8, развиваемой проектом GNU

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|1.1, OnTheEdge (ok), 07:58, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Код написан на Python и распространяется под лицензиями AGPLv3 и LGPLv3.
> переработкой методов обработки NULL-указателей
там не только питон
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|1.2, Брат Анон (ok), 08:06, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
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Хм. Т.е. если я, как продавец подержанного велосипеда -- продаю велосипед, за который я уже оплатил НДС при покупке велосипеда, то за продажу этого самого велосипеда я должен заплатить налог с прибыли? Спасибо, не надо. Тем более такая штука на питоне -- нет, не верю в надёжность подобных программ.
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|2.5, Брат Ганон (?), 08:26, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Прикинь в Рф при продаж недвижимости которой ты владеешь менее 3х лет ты обязан заплатить налог 13%, и притом это с каждым продавцом так, с авто подобная вещь 13%, при сделке пока ты банку (чаще это СБер) не докажешь что сделка чистая твои деньги могут просто тупо блокирнуть. ))))
>> Тем более такая штука на питоне -- нет, не верю в надёжность подобных программ.
Youtube на питоне и?
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|3.18, kusb (?), 08:43, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А вот перевод наличными блокирнуть не могут) Наличные - часто более совершенный вид расчётов из-за большей независимости.
(Хотя в условиях короновируса нормально временно перейти на карты в большей мере, деньги же по рукам гуляют.)
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|4.32, Брат Анон (ok), 10:35, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> А вот перевод наличными блокирнуть не могут) Наличные - часто более совершенный
> вид расчётов из-за большей независимости.
> (Хотя в условиях короновируса нормально временно перейти на карты в большей мере,
> деньги же по рукам гуляют.)
А если продавать только за наличные "из рук в руки" -- блокирнуть такой перевод вообще никто и никак не может. Разве что только гопники, но они-то как раз уже обленились в своих кабинетах. Проблема коронавируса решается озонированием + УФ-лампа на 5 минут.
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|4.50, КО (?), 13:11, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"Наличные - часто более совершенный вид расчётов"
Вот вам прогресс и инновации...
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|3.29, Брат Анон (ok), 10:27, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>> Тем более такая штука на питоне -- нет, не верю в надёжность подобных программ.
> Youtube на питоне и?
Мало сомневаюсь, что платежи тытрубы не на питоне сделаны.
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|2.17, Атон (?), 08:43, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> я уже оплатил НДС при покупке велосипеда, то за продажу этого самого велосипеда я должен заплатить налог с прибыли?
Ты - да, должен.
Для умных в налоговом кодексе написано что делать в этом случае: в налоговой декларации сделку отобразить сделку, налог платить НЕ нужно.
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|3.30, Брат Анон (ok), 10:30, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> Ты - да, должен.
> Для умных в налоговом кодексе написано что делать в этом случае: в
> налоговой декларации сделку отобразить сделку, налог платить НЕ нужно.
Что я должен, а что нет -- буду решать я. Нет, я заплатил все налоги с зарплаты, заплатил НДС с покупки товара и что я с ним буду делать дальше -- никого не колышит. (* разумеется, при соблюдении условий безопасной эксплуатации для себя, окружающих, экологии и т.п. *)
Попытка заставить заплатить прибыль при продаже товара, за который я уже заплатил НДС при покупке -- это грабёж среди бела дня.
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|4.37, Аноним (37), 11:35, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Что я должен, а что нет -- буду решать я.
Сказочная наивность, соболезную родственникам.
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|4.42, Атон (?), 12:26, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> Ты - да, должен.
>> Для умных в налоговом кодексе написано что делать в этом случае: в
>> налоговой декларации сделку отобразить сделку, налог платить НЕ нужно.
> Что я должен, а что нет -- буду решать я.
Перед принятием столь грандиозного решения ты _должен_ узнать разницу между НДС и налога с прибыли.
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|4.45, Аноним (45), 12:46, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>заплатил все налоги с зарплаты, заплатил НДС
>Попытка заставить заплатить прибыль при продаже товара, за который я уже заплатил НДС при покупке -- это грабёж среди бела дня.
так тебя уже ограбили, что ты паришься. или тебе утром кофе сделать?
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|2.40, Карабьян (?), 12:08, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нужно определить налоговую базу, то есть разницу между покупкой и продажей. Плюс есть льгота на 250 т.р. в год. Таким образом, если курс рубля сильно упал, и велосипед вдруг стоит больше упомянутого числа, платить надо
Столлман одобряет все налоги, установленные так называемым "демократическим правительством"
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|2.31, Брат Анон (ok), 10:32, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Ребята, уже кто-нибудь использует в России? ;)
Чтобы использовать деньги -- они для начала должны быть. Привет из экономически неэффективной России.
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|2.33, Аноним (33), 11:04, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно спросить по-другому. А вообще, где-нибудь используется?
Конечно, нет. Лишь разрабам потешить ЧСВ, не более.
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|1.4, ryoken (ok), 08:20, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>> деньги из традиционных платёжных систем, таких как BitCoin
чочо
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|3.35, Аноним (33), 11:05, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Интересно, у местных анонов много биткоинов на счетах лежит?
Нетрудно предположить. :-)
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|2.25, Аноним (25), 09:45, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> деньги из традиционных платёжных систем, таких как BitCoin
>>>чочо
Привыкайте
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|1.12, kusb (?), 08:36, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Кстати, а можно сделать bitcoin-подобную систему, в которой нет единого блокчейна, а просто обязательства одних пиров возмещать деньги другим в разных случаях и за это они получают деньги/комиссию (рискуя своими средствами)? Так можно избавиться от цепочки блоков, которая решает фундаментальные проблемы, но очень тяжёлая. Развиваю идею платёжной системы, где блокчейн может быть не глобальным, полезно для удалённых мест, например марсианский блокчейн синхронизируется раз в сутки и в случае проблем непротиворечивость будет восстановлена за счёт тех самых заложенных средств.
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|2.44, Аноним (-), 12:46, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я разрешаю. Удачи с построением социального графа и Web-of-Trust.
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|1.19, Аноним (19), 08:56, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Есть ли примеры использования сабжа в проде? Каким-нибудь крупным предприятием, а не ИП Анонимус.
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|1.21, rvs2016 (ok), 09:21, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> покупателям предоставляется анонимность
...
> т.е. система не позволяет отследить информацию
> о том, куда пользователь тратит деньги
Если неизвестно куда покупатель отправил деньги, то как продавец, которому свалились деньги покупателя, узнает - от какого именно покупателя эти деньги ему привалили, если все покупатели - анонимы анонимные? :-)
А если покупатель продавцу сообщит о том, что это именно он отправил конкретные деньги продавцу, то спалилась сразу же вся эта хвалёная анонимность и зачем тогда её в этой платёжной системе пытаться ваять? :-) Или это только для того, чтобы переводы денег были не видны третьим лицам? Дык в нонрмальных системах это именно так и должно быть.
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|2.24, ыы (?), 09:39, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наверное на платеж выдается квитанция. кто принесет квитанцию-тот и получит товар. а кто именно ее принесет- неизвестно. почти как с наличными. на наличных же твое имя не написано.. и тобой они не пахнут... ну.. в большинстве случаев :)
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|1.23, ыы (?), 09:33, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>система не позволяет отследить информацию о том, куда пользователь тратит деньги, но предоставляет средства для отслеживания поступления средств
Неизвестные люди купили ядерную боеголовку на поступившие анонимные пожертвования. Красота...
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|3.27, ыы (?), 09:57, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это проблемы магазина :)
А вот где жахнет - это проблема всех остальных...
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|1.34, Аноним (33), 11:05, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Талер - серебряная монета в Европе. После гульденгроша. 16-й век. 27,41 г. чистого серебра. Гнуть талер ни к чему.
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|1.36, Аноним (36), 11:25, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
То есть спроектировали никому не нужную систему Любителям криптовалют нужна пол... большой текст свёрнут, показать
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|2.38, Аноним (38), 11:55, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> никому не нужную систему
> Аудит был выполнен в 2020 году компанией Code Blau и профинансирован через грант, выданный Еврокомиссией в рамках программы по развитию интернет-технологий нового поколения.
Пиши ещё, да.
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|3.41, Карабьян (?), 12:20, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гранты выдаются по формальным требованиям, зачастую в никуда, хотя сабж и кажется имеющим свои ниши применения. Но много ли профинансированных в предыдущие годы "взлетело"?
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|4.47, Аноним (45), 12:50, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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что такое "взлетело" по-твоему? макдональдс взлетел? а хаскель?
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|5.49, Карабьян (?), 13:09, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> что такое "взлетело" по-твоему? макдональдс взлетел? а хаскель?
С Хаскелем хорошее сравнение, да
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|2.46, Аноним (-), 12:49, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну собственно. У любителей криптовалют для анонимности уже есть Monero и Zcash. Но Столман, к примеру, считает крайне важным оплату налогов.
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|1.48, Anonymus (?), 12:51, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>В бэкенд для организации работы торговых площадок добавлены необязательные инструменты для инвентаризации.
>В каталоге F-Droid размещены Android-приложения для торгового учёта (point-of-sale) и работы кассы, используемые для организации продаж на торговых площадках.
Они пытаются захватить рынок 1C?!
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|1.52, foo (?), 13:27, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>продавцы не являются анонимными для обеспечения прозрачности предоставления налоговой отчётности
То есть разрабы талера - чёртовы этатисты и пособники грабителей, враги рынка, друзья номенклатуры, собирающей налоги под угрозой уголовки и пилящей эти самые налоги в свою пользу.
Позорище.
Лучше уж использовать православную Гидру.
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