The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск платёжной системы GNU Taler 0.8, развиваемой проектом GNU

25.08.2021 07:48

Проект GNU представил выпуск свободной системы электронных платежей GNU Taler 0.8. Особенностью системы является то, что покупателям предоставляется анонимность, но продавцы не являются анонимными для обеспечения прозрачности предоставления налоговой отчётности, т.е. система не позволяет отследить информацию о том, куда пользователь тратит деньги, но предоставляет средства для отслеживания поступления средств (отправитель остаётся анонимным), что решает свойственные BitCoin проблемы с налоговым аудитом. Код написан на Python и распространяется под лицензиями AGPLv3 и LGPLv3.

GNU Taler не создаёт собственную криптовалюту, а работает с уже существующими валютами, в том числе с долларами, евро и биткоинами. Поддержку новых валют можно обеспечить через создание банка, который выступает финансовым гарантом. Бизнес-модель GNU Taler основана на выполнении операций обмена - деньги из традиционных платёжных систем, таких как BitCoin, Mastercard, SEPA, Visa, ACH и SWIFT, преобразуются в анонимные электронные деньги в той же валюте. Пользователь может передавать электронные деньги продавцам, которые затем могут на точке обмена поменять их обратно в реальные деньги, представленные традиционными системами платежей.

Все транзакции в GNU Taler защищены с использованием современных криптографических алгоритмов, позволяющих сохранить достоверность даже при утечке приватных ключей клиентов, продавцов и точек обмена. Формат БД предоставляет возможность верификации всех совершённых транзакций и подтверждения их непротиворечивости. Подтверждением платежа для продавцов является криптографическое доказательство перевода в рамках заключённого с клиентом контракта и криптографически подписанное подтверждение о наличии средств на точке обмена. В состав GNU Taler входят набор базовых компонентов, предоставляющих логику для работы банка, точки обмена, торговой площадки, кошелька и аудитора.

В новом выпуске реализованы изменения, подготовленные для устранения недоработок, выявленных в результате проведения аудита безопасности кодовой базы. Аудит был выполнен в 2020 году компанией Code Blau и профинансирован через грант, выданный Еврокомиссией в рамках программы по развитию интернет-технологий нового поколения. После проведения проверки были даны рекомендации, связанные с усилением изоляции закрытых ключей и разделением привилегий, улучшением документирования кода, упрощением усложнённых конструкций, переработкой методов обработки NULL-указателей, инициализации структур и callback-вызовов.

Основные изменения:

  • Усилена изоляция закрытых ключей, которые теперь обрабатываются с использованием отдельных исполняемых файлов taler-exchange-secmod-*, запускаемых под отдельным пользователем, что позволяет отделить логику работы с ключами от процесса taler-exchange-httpd, обрабатывающего внешние сетевые запросы.
  • Усилена изоляция конфиденциальных параметров конфигурации точек обмена (бирж).
  • В реализацию кошелька (Wallet-core) добавлена поддержка резервного копирования и восстановления.
  • В кошельке изменено оформление представления информации о транзакциях, истории, ошибках и ожидающих выполнения операциях. Повышена стабильность работы кошелька и удобство работы. Документирован API кошелька, который теперь используется во всех интерфейсах пользователя.
  • В варианте кошелька на базе технологии WebExtension, предназначенном для использования в браузерах, добавлена поддержка браузера GNU IceCat. Значительно сокращены права доступа, необходимые для работы кошелька на базе WebExtension.
  • Для точек обмена и торговых площадок предоставлена возможность определения своих условий предоставления услуг.
  • В бэкенд для организации работы торговых площадок добавлены необязательные инструменты для инвентаризации.
  • В контракте предоставлена возможность отображения эскизов изображений продукта.
  • В каталоге F-Droid размещены Android-приложения для торгового учёта (point-of-sale) и работы кассы, используемые для организации продаж на торговых площадках.
  • Улучшена реализация процесса возврата средств.
  • Улучшен и упрощён HTTP API для торговых площадок. Упрощено создание фронтэндов для торговых площадок, добавлена возможность генерации бэкендом готовых HTML-страниц для работы с кошельком.


  1. Главная ссылка к новости (https://taler.net/en/news/2021...)
  2. OpenNews: Выпуск P2P-платформы GNUnet 0.15.0
  3. OpenNews: Выпуск платёжной системы GNU Taler 0.3, развиваемой проектом GNU
  4. OpenNews: Выпуск платёжной системы GNU Taler 0.7, развиваемой проектом GNU
  5. OpenNews: IETF стандартизировал новый URI "payto:"
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55677-taler
Ключевые слова: taler, gnunet
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, OnTheEdge (ok), 07:58, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Код написан на Python и распространяется под лицензиями AGPLv3 и LGPLv3.
    > переработкой методов обработки NULL-указателей

    там не только питон

     
  • 1.2, Брат Анон (ok), 08:06, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    Хм. Т.е. если я, как продавец подержанного велосипеда -- продаю велосипед, за который я уже оплатил НДС при покупке велосипеда, то за продажу этого самого велосипеда я должен заплатить налог с прибыли? Спасибо, не надо. Тем более такая штука на питоне -- нет, не верю в надёжность подобных программ.
     
     
  • 2.5, Брат Ганон (?), 08:26, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Прикинь в Рф при продаж недвижимости которой ты владеешь менее 3х лет ты обязан заплатить налог 13%, и притом это с каждым продавцом так, с авто подобная вещь 13%,  при сделке пока ты банку (чаще это СБер) не докажешь что сделка чистая твои деньги могут просто тупо блокирнуть. ))))
    >> Тем более такая штука на питоне -- нет, не верю в надёжность подобных программ.

    Youtube на питоне и?

     
     
  • 3.18, kusb (?), 08:43, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А вот перевод наличными блокирнуть не могут) Наличные - часто более совершенный вид расчётов из-за большей независимости.
    (Хотя в условиях короновируса нормально временно перейти на карты в большей мере, деньги же по рукам гуляют.)
     
     
  • 4.32, Брат Анон (ok), 10:35, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > А вот перевод наличными блокирнуть не могут) Наличные - часто более совершенный
    > вид расчётов из-за большей независимости.
    > (Хотя в условиях короновируса нормально временно перейти на карты в большей мере,
    > деньги же по рукам гуляют.)

    А если продавать только за наличные "из рук в руки" -- блокирнуть такой перевод вообще никто и никак не может. Разве что только гопники, но они-то как раз уже обленились в своих кабинетах. Проблема коронавируса решается озонированием + УФ-лампа на 5 минут.

     
  • 4.50, КО (?), 13:11, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Наличные - часто более совершенный вид расчётов"
    Вот вам прогресс и инновации...
     
  • 4.53, anonimus (?), 13:48, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    могут. больше 5 тысяч
     
  • 3.22, pashev.me (?), 09:23, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Менее 5 лет.
     
  • 3.29, Брат Анон (ok), 10:27, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> Тем более такая штука на питоне -- нет, не верю в надёжность подобных программ.
    > Youtube на питоне и?

    Мало сомневаюсь, что платежи тытрубы не на питоне сделаны.

     
  • 2.17, Атон (?), 08:43, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > я уже оплатил НДС при покупке велосипеда, то за продажу этого самого велосипеда я должен заплатить налог с прибыли?

    Ты - да, должен.  

    Для умных в налоговом кодексе написано что делать в этом случае: в налоговой декларации сделку отобразить сделку, налог платить НЕ нужно.


     
     
  • 3.30, Брат Анон (ok), 10:30, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > Ты - да, должен.
    > Для умных в налоговом кодексе написано что делать в этом случае: в
    > налоговой декларации сделку отобразить сделку, налог платить НЕ нужно.

    Что я должен, а что нет -- буду решать я. Нет, я  заплатил все налоги с зарплаты, заплатил НДС с покупки товара и что я с ним буду делать дальше -- никого не колышит. (* разумеется, при соблюдении условий безопасной эксплуатации для себя, окружающих, экологии и т.п. *)

    Попытка заставить заплатить прибыль при продаже товара, за который я уже заплатил НДС при покупке -- это грабёж среди бела дня.

     
     
  • 4.37, Аноним (37), 11:35, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Что я должен, а что нет -- буду решать я.

    Сказочная наивность, соболезную родственникам.

     
  • 4.42, Атон (?), 12:26, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >> Ты - да, должен.
    >> Для умных в налоговом кодексе написано что делать в этом случае: в
    >> налоговой декларации сделку отобразить сделку, налог платить НЕ нужно.
    > Что я должен, а что нет -- буду решать я.

    Перед принятием столь грандиозного решения ты _должен_ узнать разницу между НДС и налога с прибыли.

     
  • 4.45, Аноним (45), 12:46, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >заплатил все налоги с зарплаты, заплатил НДС
    >Попытка заставить заплатить прибыль при продаже товара, за который я уже заплатил НДС при покупке -- это грабёж среди бела дня.

    так тебя уже ограбили, что ты паришься. или тебе утром кофе сделать?

     
  • 2.40, Карабьян (?), 12:08, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно определить налоговую базу, то есть разницу между покупкой и продажей. Плюс есть льгота на 250 т.р. в год. Таким образом, если курс рубля сильно упал, и велосипед вдруг стоит больше упомянутого числа, платить надо
    Столлман одобряет все налоги, установленные так называемым "демократическим правительством"
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:15, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ребята, уже кто-нибудь использует в России? ;)
     
     
  • 2.31, Брат Анон (ok), 10:32, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Ребята, уже кто-нибудь использует в России? ;)

    Чтобы использовать деньги -- они для начала должны быть. Привет из экономически неэффективной России.

     
  • 2.33, Аноним (33), 11:04, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно спросить по-другому. А вообще, где-нибудь используется?
    Конечно, нет. Лишь разрабам потешить ЧСВ, не более.
     

  • 1.4, ryoken (ok), 08:20, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >> деньги из традиционных платёжных систем, таких как BitCoin

    чочо

     
     
  • 2.8, kusb (?), 08:28, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да.
     
     
  • 3.35, Аноним (33), 11:05, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Интересно, у местных анонов много биткоинов на счетах лежит?
    Нетрудно предположить. :-)
     
  • 2.25, Аноним (25), 09:45, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> деньги из традиционных платёжных систем, таких как BitCoin
    >>>чочо

    Привыкайте

     

  • 1.12, kusb (?), 08:36, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати, а можно сделать bitcoin-подобную систему, в которой нет единого блокчейна, а просто обязательства одних пиров возмещать деньги другим в разных случаях и за это они получают деньги/комиссию (рискуя своими средствами)? Так можно избавиться от цепочки блоков, которая решает фундаментальные проблемы, но очень тяжёлая. Развиваю идею платёжной системы, где блокчейн может быть не глобальным, полезно для удалённых мест, например марсианский блокчейн синхронизируется раз в сутки и в случае проблем непротиворечивость будет восстановлена за счёт тех самых заложенных средств.
     
     
  • 2.44, Аноним (-), 12:46, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я разрешаю. Удачи с построением социального графа и Web-of-Trust.
     

  • 1.19, Аноним (19), 08:56, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть ли примеры использования сабжа в проде? Каким-нибудь крупным предприятием, а не ИП Анонимус.
     
  • 1.21, rvs2016 (ok), 09:21, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > покупателям предоставляется анонимность

    ...
    > т.е. система не позволяет отследить информацию
    > о том, куда пользователь тратит деньги

    Если неизвестно куда покупатель отправил деньги, то как продавец, которому свалились деньги покупателя, узнает - от какого именно покупателя эти деньги ему привалили, если все покупатели - анонимы анонимные? :-)

    А если покупатель продавцу сообщит о том, что это именно он отправил конкретные деньги продавцу, то спалилась сразу же вся эта хвалёная анонимность и зачем тогда её в этой платёжной системе пытаться ваять? :-) Или это только для того, чтобы переводы денег были не видны третьим лицам? Дык в нонрмальных системах это именно так и должно быть.

     
     
  • 2.24, ыы (?), 09:39, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное на платеж выдается квитанция. кто принесет квитанцию-тот и получит товар. а кто именно ее принесет- неизвестно. почти как с наличными. на наличных же твое имя не написано.. и тобой они не пахнут... ну.. в большинстве случаев :)
     

  • 1.23, ыы (?), 09:33, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >система не позволяет отследить информацию о том, куда пользователь тратит деньги, но предоставляет средства для отслеживания поступления средств

    Неизвестные люди купили ядерную боеголовку на поступившие анонимные пожертвования. Красота...

     
     
  • 2.26, Ivan (??), 09:50, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В магазине, который платит налоги
     
     
  • 3.27, ыы (?), 09:57, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это проблемы магазина :)
    А вот где жахнет  - это проблема всех остальных...
     
  • 3.28, kusb (?), 10:20, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Налоги для Талибана, "надеюсь"?
     

  • 1.34, Аноним (33), 11:05, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Талер - серебряная монета в Европе. После гульденгроша. 16-й век. 27,41 г. чистого серебра. Гнуть талер ни к чему.
     
  • 1.36, Аноним (36), 11:25, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    То есть спроектировали никому не нужную систему Любителям криптовалют нужна пол... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.38, Аноним (38), 11:55, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > никому не нужную систему
    > Аудит был выполнен в 2020 году компанией Code Blau и профинансирован через грант, выданный Еврокомиссией в рамках программы по развитию интернет-технологий нового поколения.

    Пиши ещё, да.

     
     
  • 3.41, Карабьян (?), 12:20, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гранты выдаются по формальным требованиям, зачастую в никуда, хотя сабж и кажется имеющим свои ниши применения. Но много ли профинансированных в предыдущие годы "взлетело"?
     
     
  • 4.47, Аноним (45), 12:50, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что такое "взлетело" по-твоему? макдональдс взлетел? а хаскель?
     
     
  • 5.49, Карабьян (?), 13:09, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > что такое "взлетело" по-твоему? макдональдс взлетел? а хаскель?

    С Хаскелем хорошее сравнение, да

     
  • 2.46, Аноним (-), 12:49, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну собственно. У любителей криптовалют для анонимности уже есть Monero и Zcash. Но Столман, к примеру, считает крайне важным оплату налогов.
     
     
  • 3.51, Аноним (36), 13:12, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Джентельменам веришь на слово?
     

  • 1.39, Аноним (-), 11:57, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да здравствует великий Столлман!
     
     
  • 2.43, Аноним (33), 12:28, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не пришей кобыле хвост... Это ещё кто?
     

  • 1.48, Anonymus (?), 12:51, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >В бэкенд для организации работы торговых площадок добавлены необязательные инструменты для инвентаризации.
    >В каталоге F-Droid размещены Android-приложения для торгового учёта (point-of-sale) и работы кассы, используемые для организации продаж на торговых площадках.

    Они пытаются захватить рынок 1C?!

     
  • 1.52, foo (?), 13:27, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >продавцы не являются анонимными для обеспечения прозрачности предоставления налоговой отчётности

    То есть разрабы талера - чёртовы этатисты и пособники грабителей, враги рынка, друзья номенклатуры, собирающей налоги под угрозой уголовки и пилящей эти самые налоги в свою пользу.

    Позорище.

    Лучше уж использовать православную Гидру.

     
  • 1.54, Аноним (33), 14:05, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А на банкоматах и терминалах для платежей можно майнить крипту.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру