Выпуск платёжной системы GNU Taler 0.7, развиваемой проектом GNU

Проект GNU представил выпуск свободной системы электронных платежей GNU Taler 0.7. Особенностью системы является то, что покупателям предоставляется анонимность, но продавцы не являются анонимными для обеспечения прозрачности предоставления налоговой отчётности, т.е. система не позволяет отследить информацию о том, куда пользователь тратит деньги, но предоставляет средства для отслеживания поступления средств (отправитель остаётся анонимным), что решает свойственные BitCoin проблемы с налоговым аудитом. Код написан на Python и распространяется под лицензиями AGPLv3 и LGPLv3. GNU Taler не создаёт собственную криптовалюту, а работает с уже существующими валютами, в том числе с долларами, евро и биткоинами. Поддержку новых валют можно обеспечить через создание банка, который выступает финансовым гарантом. Бизнес-модель GNU Taler основана на выполнении операций обмена - деньги из традиционных платёжных систем, таких как BitCoin, Mastercard, SEPA, Visa, ACH и SWIFT, преобразуются в анонимные электронные деньги в той же валюте. Пользователь может передавать электронные деньги продавцам, которые затем могут на точке обмена поменять их обратно в реальные деньги, представленные традиционными системами платежей. Все транзакции в GNU Taler защищены с использованием современных криптографических алгоритмов, позволяющих сохранить достоверность даже при утечке приватных ключей клиентов, продавцов и точек обмена. Формат БД предоставляет возможность верификации всех совершённых транзакций и подтверждения их непротиворечивости. Подтверждением платежа для продавцов является криптографическое доказательство перевода в рамках заключённого с клиентом контракта и криптографически подписанное подтверждение о наличии средств на точке обмена. В состав GNU Taler входят набор базовых компонентов, предоставляющих логику для работы банка, точки обмена, торговой площадки, кошелька и аудитора. В новом выпуске: Улучшен HTTP API для взаимодействия с точкой обмена (биржей).

Создано приложение с кошельком для Android (будет размещено в каталоге F-droid).

Полностью протестированы операции отзыва ключа и возврата средств.

Бэкенд для Wire приведён к стилю, совместимому с LibEuFin.

Определены и реализованы сервисы синхронизации (пока не интегрированы в кошелёк). Проект также сообщил о получении гранта от фонда NLnet на проведение независимого аудита криптографической надёжности и качестве кода точки обмена.



