IETF стандартизировал новый URI "payto:"

А все равно будут велосипедить, и эту схему еще поддерживать. Но - если в банковской сфере все работает по закону, и что-то неработающее может стать проблемой для банка, то какие-то там RFC, где ответственности просто нет ни у кого, дадут людям море проблем. Начать с того, что ссылка есть, а обратной связи нет (был ли платеж, нет, его статус). Непонятно, что с подтверждением, кто его организует - браузер или банк или кто, и кто хранит логи этих подтверждений. Продолжим тем, что какой-то хитрый javascript научится этот URL отыгрывать без подтверждений, и с карты по дефолту у людей списывать по 1 доллару (или даже по 1 центу) в день, чтобы ущерб был мелкий, но автору скрипта набегало за счет массовости - с этим как, кто ответит? В общем, вопросов масса. URL-ы для всего - это отлично, конечно. Давайте запилим URL для заказа еды с доставкой? Тоже проблем масса, тоже все такое, нестандартное, но зато как обрадуется хоть кто-то в мире!

