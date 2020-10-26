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IETF стандартизировал новый URI "payto:"

26.10.2020 10:11

Комитет IETF (Internet Engineering Task Force), занимающийся развитием протоколов и архитектуры интернета, опубликовал RFC 8905 с описанием нового идентификатора ресурсов (URI) "payto:", предназначенного для организации обращения к платёжным системам. RFC получил статус "Предложенного стандарта", после чего начнётся работа по приданию RFC статуса чернового стандарта (Draft Standard), фактически означающего полную стабилизацию протокола и учёт всех высказанных замечаний.

Новый URI предложен разработчиками свободной системы электронных платежей GNU Taler и может использоваться для вызова программ для совершения платежей по аналогии с тем, как URI "mailto" применяется для вызова почтовых клиентов. В "payto:" поддерживает указание в ссылке вида платёжной системы, реквизитов получателя платежа, размера переводимых средств и примечания. Например, "payto://iban/DE75512106001345126199?amount=EUR:200.0&message=hello". URI "payto:" позволяет ссылаться на реквизиты счетов ("payto://iban/DE75512108001245126199"), идентификаторы банков ("payto://bic/SOGEDEFFXXX"), bitcoin-адреса ("payto://bitcoin/12A1MyfXbW65678ZEqofac5jCQQjwEPBu") и другие идентификаторы.

  1. Главная ссылка к новости (https://taler.net/en/news/2020...)
  2. OpenNews: Выпуск платёжной системы GNU Taler 0.7, развиваемой проектом GNU
  3. OpenNews: Проект GNU представил собственную платёжную систему GNU Taler
  4. OpenNews: Huawei развивает протокол NEW IP, нацеленный на использование в сетях будущего
  5. OpenNews: Представители IETF предложили перевести Tor в категорию стандартов интернет
  6. OpenNews: Атака на пользователей почтовых клиентов при помощи ссылок "mailto:"
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53963-payto
Ключевые слова: payto, taler, ietf, rfc
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 2.3, Аноним (3), 10:25, 26/10/2020 [ответить]  
    		• +6 +/
    Лучше уж один URI, чем каждая платежная система и криптовалюта будет велосипедить свой.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 10:54, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты хоть понял смысл фразы "для вызова программ"? Что будет твой "один URI" запускать? Программу для "каждой платежной системы"? А кто будет их устанавливать? Насколько надо быть дураком, доверяя платёжные данные какой-то локальной проге от дяди васи.
     
  • 3.13, Х (?), 10:57, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А все равно будут велосипедить, и эту схему еще поддерживать.

    Но - если в банковской сфере все работает по закону, и что-то неработающее может стать проблемой для банка, то какие-то там RFC, где ответственности просто нет ни у кого, дадут людям море проблем.

    Начать с того, что ссылка есть, а обратной связи нет (был ли платеж, нет, его статус). Непонятно, что с подтверждением, кто его организует - браузер или банк или кто, и кто хранит логи этих подтверждений. Продолжим тем, что какой-то хитрый javascript научится этот URL отыгрывать без подтверждений, и с карты по дефолту у людей списывать по 1 доллару (или даже по 1 центу) в день, чтобы ущерб был мелкий, но автору скрипта набегало за счет массовости - с этим как, кто ответит?

    В общем, вопросов масса.

    URL-ы для всего - это отлично, конечно. Давайте запилим URL для заказа еды с доставкой? Тоже проблем масса, тоже все такое, нестандартное, но зато как обрадуется хоть кто-то в мире!

     
  • 1.4, Онаним (?), 10:28, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    payto://swindler?amount=all&message=pwnd
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:29, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Новые стандарты - новые возможности для мошенников, подмена данных в URI и всё такое.
     
     
  • 2.14, Аноним (12), 11:00, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут вообще глобальный смысл - пропихнуть локальную прогу (!), которой будут скармливаться все (!) платёжные данные... Воспитание новых буратин...
     
     
  • 3.16, Qwerty (??), 11:03, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всегда веселили такие Васяны, которые умнее всех этих балбесиков из каких-то там IETF.
     
  • 3.17, Аноним (17), 11:03, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользователи macos не согласятся с тобой.
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:31, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Главное чтобы при клике на такую ссылку браузер не показывал модальное окно, с выбранной по-умолчанию кнопкой Confirm
     
     
  • 2.7, Онаним (?), 10:34, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Флаг ?autoConfirm=any спасёт вас от любых модальных окон.
     
     
  • 3.8, ryoken (ok), 10:36, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот злодей... :D
     
  • 2.9, oficsu (ok), 10:40, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен, ведь модальные окна — то ещё зло и тех, кто хочет их показывать, стоило бы изолировать от общества
     

  • 1.10, Аноним Анонимович Анонимов (?), 10:43, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    С одной стороны полезно, особенно если обмазать всякими защитными вещами. С другой: — прячем ссылку на странице, js-автокликер, и у тех, у кого карта сохранена в браузере, получают подписки или микротранзакции за просмотр веб-сайта, например.
     
  • 1.11, Аноним (12), 10:48, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пример "зелёного танка" в ООП, или как НЕ надо проектировать.
     
  • 1.15, JL2001 (ok), 11:01, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    //оффтоп

    а ipfs:// всё никак не могут зарегестрировать?

     

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