IETF стандартизировал новый URI "payto:"

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|2.3, Аноним (3), 10:25, 26/10/2020 [ответить]
|+6 +/–
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Лучше уж один URI, чем каждая платежная система и криптовалюта будет велосипедить свой.
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|3.12, Аноним (12), 10:54, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты хоть понял смысл фразы "для вызова программ"? Что будет твой "один URI" запускать? Программу для "каждой платежной системы"? А кто будет их устанавливать? Насколько надо быть дураком, доверяя платёжные данные какой-то локальной проге от дяди васи.
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|3.13, Х (?), 10:57, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А все равно будут велосипедить, и эту схему еще поддерживать.
Но - если в банковской сфере все работает по закону, и что-то неработающее может стать проблемой для банка, то какие-то там RFC, где ответственности просто нет ни у кого, дадут людям море проблем.
Начать с того, что ссылка есть, а обратной связи нет (был ли платеж, нет, его статус). Непонятно, что с подтверждением, кто его организует - браузер или банк или кто, и кто хранит логи этих подтверждений. Продолжим тем, что какой-то хитрый javascript научится этот URL отыгрывать без подтверждений, и с карты по дефолту у людей списывать по 1 доллару (или даже по 1 центу) в день, чтобы ущерб был мелкий, но автору скрипта набегало за счет массовости - с этим как, кто ответит?
В общем, вопросов масса.
URL-ы для всего - это отлично, конечно. Давайте запилим URL для заказа еды с доставкой? Тоже проблем масса, тоже все такое, нестандартное, но зато как обрадуется хоть кто-то в мире!
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|1.5, Аноним (5), 10:29, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Новые стандарты - новые возможности для мошенников, подмена данных в URI и всё такое.
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|2.14, Аноним (12), 11:00, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут вообще глобальный смысл - пропихнуть локальную прогу (!), которой будут скармливаться все (!) платёжные данные... Воспитание новых буратин...
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|3.16, Qwerty (??), 11:03, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всегда веселили такие Васяны, которые умнее всех этих балбесиков из каких-то там IETF.
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|1.6, Аноним (6), 10:31, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Главное чтобы при клике на такую ссылку браузер не показывал модальное окно, с выбранной по-умолчанию кнопкой Confirm
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|2.7, Онаним (?), 10:34, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Флаг ?autoConfirm=any спасёт вас от любых модальных окон.
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|2.9, oficsu (ok), 10:40, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Согласен, ведь модальные окна — то ещё зло и тех, кто хочет их показывать, стоило бы изолировать от общества
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|1.10, Аноним Анонимович Анонимов (?), 10:43, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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С одной стороны полезно, особенно если обмазать всякими защитными вещами. С другой: — прячем ссылку на странице, js-автокликер, и у тех, у кого карта сохранена в браузере, получают подписки или микротранзакции за просмотр веб-сайта, например.
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