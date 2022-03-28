Доступна система резервного копирования restic 0.13

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|1.1, Аноним (1), 16:16, 28/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Гораздо быстрее borg backup но до сих пор не поддерживает компрессию. Поэтому в некоторых случаях размер на диске неприемлим для использования как полноценное средство резервного копирования. Тикет с поддержкой компресси до сих пор не решен github.com/restic/restic/issues/21
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|4.21, ноунейм (?), 20:11, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сжатие это не задача бекапилки. Жмите файловой системой или что у вас там вместо хранилища.
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|1.3, Аноним (3), 16:28, 28/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Система резервного копирования - добро.
Из аналогов есть Duplicati, тоже поддерживает разные бэкенды и шифрование.
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|1.7, Аноним (7), 17:43, 28/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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держите restic-1.0-RELEASE. Распространяю под лицензией MIT.
tar -cf - "$@" | gzip -9 | gpg2 -c
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|2.15, Alex (??), 18:47, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Необходимость вызывать компрессор gzip перед gpg отсутствует, т.к.
gpg по умолчанию сжимает файл пред шифрованием.
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|3.18, Аноним (7), 18:53, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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сразу видно: юниксвей. Спасибо за инфу though, лучше и вовсе отказаться от gpg в пользу более поддающихся скриптованию альтернатив
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|1.11, Аноним (11), 18:10, 28/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Все эти системы работают с сервера, на котором лежат оригинальные файлы. Если сервер скомпрометирован, злоумышленник может получить доступ к бэкапам. Как с этим бороться?
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|2.12, Аноним (7), 18:24, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а зачем ему зашифрованные бэкапы, если он уже имеет доступ к оригинальным файлам? Башкой думай иногда
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|4.17, Аноним (7), 18:50, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а кто сказал, что рестик пишет не в append-only хранилище? Башкой думай иногда
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|6.22, ноунейм (?), 20:14, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если копирование идет не на ту же машину, то "append-only" не обойти.
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|1.19, YetAnotherOnanym (ok), 20:08, 28/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> в облаках Amazon S3, OpenStack Swift, BackBlaze B2, Microsoft Azure Blob Storage и Google Cloud Storage
Нельзя украсть ваши данные в облаке, потому что это уже не ваши данные.
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