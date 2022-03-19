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Выпуск утилиты для резервного копирования rclone 1.58

19.03.2022 09:51

Опубликован выпуск утилиты rclone 1.58, которая представляет собой аналог rsync, предназначенный для копирования и синхронизации данных между локальной системой и различными облачными хранилищами, такими как Google Drive, Amazon Drive, S3, Dropbox, Backblaze B2, One Drive, Swift, Hubic, Cloudfiles, Google Cloud Storage, Mail.ru Cloud и Яндекс.Диск. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT.

В новом выпуске:

  • Добавлены бэкенды для хранения резервных копий в хранилищах Akamai Netstorage, Seagate Lyve, SeaweedFS, Storj и RackCorp.
  • Реализована команда "rclone bisync" с реализацией экспериментального двунаправленного режима синхронизации. На вход передаётся два каталога, которые могут быть как локальными директориями, так и ссылками на внешние хранилища и облачные сервисы. Предложенная команда осуществляет синхронизацию содержимого этих каталогов с учётом изменений в каждом из них (изменения в первом каталоге отражаются во втором, а изменения во втором отражаются в первом).
  • В фильтры добавлена поддержка синтаксиса регулярных выражений "{{ regexp }}" для сопоставлений с шаблонами.
  • В команде hashsum реализована возможность генерации хэша для данных, поступающих через стандартный входной поток.
  • В библиотеку librclone добавлена поддержка команд монтирования.
  • Добавлены windows-сборки для архитектуры ARM64.
  • Минимальная версия компилятора Go, необходимая для сборки, повышена до 1.15.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.rclone.org/t/rcl...)
  2. OpenNews: В состав OpenBSD добавлена собственная реализация rsync
  3. OpenNews: Выпуск Rsync 3.1.2 c устранением уязвимости
  4. OpenNews: Доступен GNU Anastasis, инструментарий для резервного копирования ключей шифрования
  5. OpenNews: Выпуск утилиты для резервного копирования rclone 1.50
  6. OpenNews: Опубликована ФС Oramfs, скрывающая характер доступа к данным
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56880-rclone
Ключевые слова: rclone, rsync, backup
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, В (?), 10:05, 19/03/2022 [ответить]  
    		• +3 +/
    А чем rsync не устроил, если те же облака замонтировать как разделы?

    Интересно просто.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:19, 19/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуйте это сделать и сами сразу поймёте
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:07, 19/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не всё облака можно замонтировать.
    А большая часть тех, которые можно, работают с тормозами и глюками.
     

  • 1.3, InuYasha (??), 10:34, 19/03/2022 [ответить]  
    		• –2 +/
    > компилятора Go
    > между локальной системой и различными облачными хранилищами,

    Согласно ст.256 ФЗ 1024 Мидгарда, данная утилита признаётся хипстремистской и подлежит порицанию.

    PS: nobody can steal your data from the cloud. Because it is no longer your data.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:15, 19/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    подними своё, чё ты как лох
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:59, 19/03/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    Республиканский клоун?
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:32, 19/03/2022 [ответить]  
    		• –2 +/
    наконец-то пошли актуальные для рассии новости
     
  • 1.7, Аноним (8), 12:15, 19/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    >  В команде hashsum реализована возможность генерации хэша для данных, поступающих через стандартный входной поток.

    вот бы это можно было переиспользовать чтобы сразу рядом где-то положить sha256sum или вообще полноценную структуру выглядящую как вывод tree + sha256, ну или хотя бы sha1

     
  • 1.9, Аноним (9), 12:19, 19/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    шикарная утилита, респект разработчику!
     
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