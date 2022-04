Выпуск утилиты для синхронизации файлов Rsync 3.2.4

> символов десятичной запятой с учётом текущей локали ("," вместо "."). помнится российский Excel устроил сюрприз Excel-погромистам, когда внезапно начал соблюдать замшелый и забытый ГОСТ, в котором предписано именно "999,99" вместо "999.99" (как у всех людей). сейчас уже привыкли к ",", но некоторые помнят. > в случае нарушения совместимости можно выставить локаль "С". всю локаль менять не надо. например у меня сейчас так: setenv LC_CTYPE "ru_RU.UTF-8"

# setenv LC_COLLATE POSIX

setenv MM_CHARSET UTF-8 setenv LC_NUMERIC C

setenv LC_TIME "en_GB.UTF-8"

# англичанка гадит

setenv LC_MONETARY C

setenv LC_MESSAGES C