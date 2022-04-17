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Выпуск утилиты для синхронизации файлов Rsync 3.2.4

17.04.2022 09:30

После полутора лет разработки доступен релиз Rsync 3.2.4, утилиты для синхронизации файлов и резервного копирования, позволяющей минимизировать трафик за счёт инкрементального копирования изменений. В качестве транспорта могут быть использованы ssh, rsh или собственный протокол rsync. Поддерживается организация работы анонимных rsync-серверов, оптимально подходящих для обеспечения синхронизации зеркал. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3.

Среди добавленных изменений:

  • Предложен новый метода защиты аргументов командной строки, которая напоминает ранее доступную опцию "--protect-args" ("-s"), но не нарушает работу скрипта rrsync (restricted rsync). Защита сводится к экранированию спецсимволов, включая пробелы, при передаче запросов внешнему командному интерпретатору. Новый метод не экранирует спецсимволы внутри обрамлённого кавычками блока, что позволяет использовать простое выделение имени файла кавычками без дополнительного экранирования, например теперь допустима команда "rsync -aiv host:'a simple file.pdf' ." Для возвращения старого поведения предложена опция "--old-args" и переменная окружения "RSYNC_OLD_ARGS=1".
  • Решена давняя проблема с обработкой символов десятичной запятой с учётом текущей локали ("," вместо "."). Для скриптов, рассчитанных на обработку только символа "." в числах, в случае нарушения совместимости можно выставить локаль "С".
  • Исправлена уязвимость (CVE-2018-25032) во входящем в состав коде из библиотеки zlib, приводящая к переполнению буфера при попытке сжатия специально подготовленной последовательности символов.
  • Реализована опция "--fsync" вызова функции fsync() при каждой операции с файлом для сброса дискового кэша.
  • В скрипте rsync-ssl задействована опция "-verify_hostname" при обращении к openssl.
  • Добавлена опция "--copy-devices" для копирования файлов устройств как обычных файлов.
  • Сокращено потребление памяти при инкрементальной передаче большого числа мелких каталогов.
  • На платформе macOS обеспечена работа опции "--atimes".
  • Реализована возможность обновления атрибутов xattrs для файлов в режиме только для чтения, если пользователь имеет полномочия на смену прав доступа (например, при запуске с правами root).
  • Добавлен и включён по умолчанию параметр "--info=NONREG" для вывода предупреждений о передаче специальных файлов.
  • Скрипт rrsync (restricted rsync) переписан на языке Python. Добавлены новые опции "-munge", "-no-lock" и "-no-del". По умолчанию включена блокировка опций "--copy-links" (-L), "--copy-dirlinks" (-k) и "--keep-dirlinks" (-K) для усложнения совершения атак, манипулирующих символическими ссылками на каталоги.
  • Скрипт atomic-rsync переписан на языке Python и расширен возможностью игнорирования ненулевых кодов возврата. По умолчанию игнорируется код 24, выдаваемый при пропадании файлов в процессе работы rsync (например, код 24 возвращается для временных файлов, которые присутствовали во время начальной индексации, но были удалены ко времени переноса).
  • Скрипт munge-symlinks переписан на языке Python.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.samba.org/archiv...)
  2. OpenNews: Доступна система резервного копирования restic 0.13
  3. OpenNews: Уязвимость в zlib, проявляющаяся при сжатии специально оформленных данных
  4. OpenNews: Выпуск утилиты для резервного копирования rclone 1.58
  5. OpenNews: Увидел свет Rsync 3.1.0
  6. OpenNews: В состав OpenBSD добавлена собственная реализация rsync
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57033-rsync
Ключевые слова: rsync
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Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, псевдонимус (?), 10:01, 17/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >переписан на языке питон

    Зачем?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:37, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Это оправдано, например, если позволит повысить удобочитаемость и упростить сопровождение.
     
     
  • 3.4, псевдонимус (?), 10:54, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Это с питоном-то упростить сопровождение?
     
     
  • 4.6, Аноним (6), 10:55, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Давай мы тогда посмеёмся над твоими предложениями на что перейти.  
     
     
  • 5.14, псевдонимус (?), 11:54, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Перл.
     
     
  • 6.19, Аноним (-), 13:17, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Пук

    в бесконечность...

     
     
  • 7.20, псевдонимус (?), 13:38, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Питон и есть пук в бесконечность. Питонятное жрущее память омно вечно переписывают. А на выходе-- оно же самое, но новой версии!
     
  • 4.11, Ан (??), 11:23, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    По сравнению с Перлом, да, в разы. И Питон есть во всех дистрибутивах в установке по умолчанию. Твоя претензия непонятна.
     
     
  • 5.12, Аноним (12), 11:49, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Archlinux нет. Извинись..
     
     
  • 6.16, Ан (??), 12:51, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Арч это дистрибутив не для продакшена, поэтому значения он не имеет.
     
  • 6.18, Ан (??), 13:00, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Проверил, кстати, ты врёшь. Инсталлятор арча написан на Питоне: https://github.com/archlinux/archinstall
     
     
  • 7.29, псевдонимус (?), 14:19, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он как рачер им не пользуется.
     
  • 5.13, псевдонимус (?), 11:53, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Кроме дристибутивов есть ещё оси.

    Петон не нужен нигде. Особенно он опасен при обучении.

     
     
  • 6.17, Ан (??), 12:52, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У тебя ПГМ -- Питонофобия Головного Мозга. Если до конца весны не пройдёт, обратись к психиатру, до добра это не доведёт.
     
     
  • 7.21, псевдонимус (?), 13:41, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Главное у меня нет питона головного мозга.

    Просто на машинах нет бесконечной памяти.

    Низкий порог вхождения -- недостаток, а никак не плюс.

     
     
  • 8.25, Ан (??), 13:53, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты так ничего до сих пор и не предложил на замену Перл и шелл хуже как по скоро... текст свёрнут, показать
     
  • 6.44, th3m3 (ok), 17:05, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Петон не нужен нигде.

    Поэтому он всюду используется? И так востребован сегодня? :)

     
  • 3.15, псевдонимус (?), 11:55, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    >Это оправдано, например, если рабы кроме пердона ничего не видели.

    Починил.

     
  • 2.3, john_erohin (?), 10:53, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    очевидно чтобы тормозил побольше. слишком быстро работал, слишком мало жрал.

    кстати, требуемая версия питона не указана. почему ?

     
     
  • 3.7, псевдонимус (?), 10:55, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну раз переписали, видимо последняя.

    Мрак.

     
  • 3.8, Аноним (6), 10:57, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Т.е. перл с которого и переписали в твоём манямирке супер реактивный?
     
     
  • 4.22, псевдонимус (?), 13:42, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Он гибок, не жрет память, понятен админу. Этого достаточно.
     
     
  • 5.37, Аноним (37), 16:03, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он язык вуду.
    '$=';$_=\%!;($_)=/(.)/;$==++$|;($.,$/,$,,$\,$",$;,$^,$#,$~,$*,$:,@%)=(
    $!=~/(.)(.).(.)(.)(.)(.)..(.)(.)(.)..(.)......(.)/,$"),$=++;$.++;$.++;
    $_++;$_++;($_,$\,$,)=($~.$"."$;$/$%[$?]$_$\$,$:$%[$?]",$"&$~,$#,);$,++
    ;$,++;$^|=$";'$_$\$,$/$:$;$~$*$%[$?]$.$~$*${#}$%[$?]$;$\$"$^$~$*.>&$='

    В ПЕРДЛЕ ВСЕ ПРОСТО И ПОНЯТНО!

     
  • 4.23, псевдонимус (?), 13:45, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Обратно совместим. Для пердона это немыслимо.
     
     
  • 5.26, Ан (??), 14:01, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Третий Питон вышел в 2008 году, почти 15 лет назад. С разморозкой.
     
     
  • 6.28, псевдонимус (?), 14:16, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это давно?
     
     
  • 7.30, Ан (??), 14:23, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для нормального человека да. Для шизофреника зависит от стадии его болезни.
     
  • 6.43, Аноним (43), 16:59, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В описании к каждой версии питона есть раздел porting с описанием несовместимостей. Например: https://docs.python.org/3.9/whatsnew/3.9.html#porting-to-python-3-9 или https://docs.python.org/3.8/whatsnew/3.8.html#porting-to-python-3-8
     
     
  • 7.46, Sin2x (ok), 17:24, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Перле всё абсолютно точно так же: https://perldoc.perl.org/perl5340delta#Internal-Changes
     
  • 3.9, Аноним (6), 11:01, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Известно что питон 3 точно не 2.  
     

  • 1.5, Аноним (6), 10:54, 17/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Единственная нужная тулза на линуксе.  
     
  • 1.10, john_erohin (?), 11:03, 17/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > символов десятичной запятой с учётом текущей локали ("," вместо ".").

    помнится российский Excel устроил сюрприз Excel-погромистам, когда внезапно начал соблюдать замшелый и забытый ГОСТ, в котором предписано именно "999,99" вместо "999.99" (как у всех людей). сейчас уже привыкли к ",", но некоторые помнят.

    > в случае нарушения совместимости можно выставить локаль "С".

    всю локаль менять не надо. например у меня сейчас так:

    setenv LC_CTYPE "ru_RU.UTF-8"
    # setenv LC_COLLATE POSIX
    setenv MM_CHARSET UTF-8

    setenv LC_NUMERIC C
    setenv LC_TIME "en_GB.UTF-8"
    # англичанка гадит
    setenv LC_MONETARY C
    setenv LC_MESSAGES C

     
     
  • 2.31, Аноним (31), 14:44, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "999.99" (как у всех людей)

    Садись, два. Точку юзает только англоязычный мир (Штаты, Британия и ещё немного колоний). Вся Европа - запятая, арабы - запятая, почти вся Южная Америка - запятая, большинство Африки - запятая.

     
     
  • 3.36, john_erohin (?), 16:01, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Вся Европа" = континентальные лузеры. и в ИТ и в некоторых других аспектах.
    "Латинская Америка", "Африка" - вам самому не смешно от своих аргументов ?
     
     
  • 4.41, Аноним (41), 16:34, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "Латинская Америка", "Африка" - вам самому не смешно от своих аргументов ?

    Ну там как бы тоже люди живут, со своими стандартами. Чего же тут смешного?

     
  • 3.40, Аноним (41), 16:33, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто он кроме англоязычного мира остальных, похоже, за людей не считает
     
     
  • 4.45, Аноним (45), 17:17, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато он думает, что его за человека считают...
     

  • 1.24, псевдонимус (?), 13:50, 17/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Короче хороним. Там, куда дотянулись ручонки питоноидов (им разве что хрен в ручонки), ловить нечего.
     
  • 1.27, Аноним (27), 14:10, 17/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Если кто ищет альтернативу с поддержкой мобилок и винды и более юзер-френдли, советую:

    https://syncthing.net

     
     
  • 2.32, Анонимленьлогиниться (?), 15:18, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет уж. Оно на Go, местные анонимы не одобряют - тут даже питон на штыки встречают, а вы го-поделку им предлагаете :) No pasaran!
     
     
  • 3.35, Bob (??), 15:59, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там без анонимов объективных предъяв к тулзе - порядочно. Не потому что на Go, а потому что сама - гоvno...
    ---
    Bittorrent Sync билда 10 летней давности всё ещё поярче Syncthing по многим параметрам...
     
  • 2.34, Аноним (34), 15:53, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По функционалу даже близко не альтернатива, увы. К тому же, по моему опыту, ненадежный. Можно использовать конечно для не слишком важных данных, но лучше уж обычный рсинк (тоже вполне работающий на ведре)
     

  • 1.33, Аноним (41), 15:29, 17/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Обожаю опеннет, где все вещи судят по тому, на тру или нетру ЯПе они написаны. Верной дорогой идёте!
     
     
  • 2.38, john_erohin (?), 16:06, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > тру или нетру

    отличить первого от второго очень просто: жрет или не жрет.

     
     
  • 3.39, iLex (ok), 16:23, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rust вот не жрёт, но на OpenNET всё равно почему-то "не тру" считается. Так что внятных критериев по-видимому нет, чистая вкусовщина.
     
  • 3.42, Аноним (41), 16:34, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это ж не только от ЯП зависит
     
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