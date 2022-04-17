Выпуск утилиты для синхронизации файлов Rsync 3.2.4

2.2 , Аноним ( 2 ), 10:37, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Это оправдано, например, если позволит повысить удобочитаемость и упростить сопровождение.

3.4 , псевдонимус ( ? ), 10:54, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Это с питоном-то упростить сопровождение?

4.6 , Аноним ( 6 ), 10:55, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Давай мы тогда посмеёмся над твоими предложениями на что перейти.

5.14 , псевдонимус ( ? ), 11:54, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Перл.

6.19 , Аноним ( - ), 13:17, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Пук в бесконечность...

7.20 , псевдонимус ( ? ), 13:38, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Питон и есть пук в бесконечность. Питонятное жрущее память омно вечно переписывают. А на выходе-- оно же самое, но новой версии!

4.11 , Ан ( ?? ), 11:23, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – По сравнению с Перлом, да, в разы. И Питон есть во всех дистрибутивах в установке по умолчанию. Твоя претензия непонятна.

5.12 , Аноним ( 12 ), 11:49, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Archlinux нет. Извинись..

6.16 , Ан ( ?? ), 12:51, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Арч это дистрибутив не для продакшена, поэтому значения он не имеет.

6.18 , Ан ( ?? ), 13:00, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Проверил, кстати, ты врёшь. Инсталлятор арча написан на Питоне: https://github.com/archlinux/archinstall

7.29 , псевдонимус ( ? ), 14:19, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Он как рачер им не пользуется.

5.13 , псевдонимус ( ? ), 11:53, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Кроме дристибутивов есть ещё оси. Петон не нужен нигде. Особенно он опасен при обучении.

6.17 , Ан ( ?? ), 12:52, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – У тебя ПГМ -- Питонофобия Головного Мозга. Если до конца весны не пройдёт, обратись к психиатру, до добра это не доведёт.

7.21 , псевдонимус ( ? ), 13:41, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Главное у меня нет питона головного мозга. Просто на машинах нет бесконечной памяти. Низкий порог вхождения -- недостаток, а никак не плюс.

8.25 , Ан ( ?? ), 13:53, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Ты так ничего до сих пор и не предложил на замену Перл и шелл хуже как по скоро... 6.44 , th3m3 ( ok ), 17:05, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Петон не нужен нигде. Поэтому он всюду используется? И так востребован сегодня? :)

3.15 , псевдонимус ( ? ), 11:55, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – >Это оправдано, например, если рабы кроме пердона ничего не видели. Починил.

2.3 , john_erohin ( ? ), 10:53, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – очевидно чтобы тормозил побольше. слишком быстро работал, слишком мало жрал. кстати, требуемая версия питона не указана. почему ?

3.7 , псевдонимус ( ? ), 10:55, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну раз переписали, видимо последняя. Мрак.

3.8 , Аноним ( 6 ), 10:57, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Т.е. перл с которого и переписали в твоём манямирке супер реактивный?

4.22 , псевдонимус ( ? ), 13:42, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Он гибок, не жрет память, понятен админу. Этого достаточно.

5.37 , Аноним ( 37 ), 16:03, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Он язык вуду.

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;$,++;$^|=$";'$_$\$,$/$:$;$~$*$%[$?]$.$~$*${#}$%[$?]$;$\$"$^$~$*.>&$=' В ПЕРДЛЕ ВСЕ ПРОСТО И ПОНЯТНО!

4.23 , псевдонимус ( ? ), 13:45, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Обратно совместим. Для пердона это немыслимо.

5.26 , Ан ( ?? ), 14:01, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Третий Питон вышел в 2008 году, почти 15 лет назад. С разморозкой.

6.28 , псевдонимус ( ? ), 14:16, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Это давно?

7.30 , Ан ( ?? ), 14:23, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Для нормального человека да. Для шизофреника зависит от стадии его болезни.

6.43 , Аноним ( 43 ), 16:59, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В описании к каждой версии питона есть раздел porting с описанием несовместимостей. Например: https://docs.python.org/3.9/whatsnew/3.9.html#porting-to-python-3-9 или https://docs.python.org/3.8/whatsnew/3.8.html#porting-to-python-3-8

7.46 , Sin2x ( ok ), 17:24, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В Перле всё абсолютно точно так же: https://perldoc.perl.org/perl5340delta#Internal-Changes

3.9 , Аноним ( 6 ), 11:01, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Известно что питон 3 точно не 2.

