Выпуск утилиты для синхронизации файлов Rsync 3.2.4

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|2.2, Аноним (2), 10:37, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Это оправдано, например, если позволит повысить удобочитаемость и упростить сопровождение.
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|4.6, Аноним (6), 10:55, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Давай мы тогда посмеёмся над твоими предложениями на что перейти.
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|7.20, псевдонимус (?), 13:38, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Питон и есть пук в бесконечность. Питонятное жрущее память омно вечно переписывают. А на выходе-- оно же самое, но новой версии!
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|4.11, Ан (??), 11:23, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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По сравнению с Перлом, да, в разы. И Питон есть во всех дистрибутивах в установке по умолчанию. Твоя претензия непонятна.
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|6.16, Ан (??), 12:51, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Арч это дистрибутив не для продакшена, поэтому значения он не имеет.
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|5.13, псевдонимус (?), 11:53, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Кроме дристибутивов есть ещё оси.
Петон не нужен нигде. Особенно он опасен при обучении.
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|6.17, Ан (??), 12:52, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У тебя ПГМ -- Питонофобия Головного Мозга. Если до конца весны не пройдёт, обратись к психиатру, до добра это не доведёт.
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|7.21, псевдонимус (?), 13:41, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Главное у меня нет питона головного мозга.
Просто на машинах нет бесконечной памяти.
Низкий порог вхождения -- недостаток, а никак не плюс.
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|8.25, Ан (??), 13:53, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Ты так ничего до сих пор и не предложил на замену Перл и шелл хуже как по скоро... текст свёрнут, показать
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|6.44, th3m3 (ok), 17:05, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Петон не нужен нигде.
Поэтому он всюду используется? И так востребован сегодня? :)
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|2.3, john_erohin (?), 10:53, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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очевидно чтобы тормозил побольше. слишком быстро работал, слишком мало жрал.
кстати, требуемая версия питона не указана. почему ?
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|3.8, Аноним (6), 10:57, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Т.е. перл с которого и переписали в твоём манямирке супер реактивный?
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|5.37, Аноним (37), 16:03, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он язык вуду.
'$=';$_=\%!;($_)=/(.)/;$==++$|;($.,$/,$,,$\,$",$;,$^,$#,$~,$*,$:,@%)=(
$!=~/(.)(.).(.)(.)(.)(.)..(.)(.)(.)..(.)......(.)/,$"),$=++;$.++;$.++;
$_++;$_++;($_,$\,$,)=($~.$"."$;$/$%[$?]$_$\$,$:$%[$?]",$"&$~,$#,);$,++
;$,++;$^|=$";'$_$\$,$/$:$;$~$*$%[$?]$.$~$*${#}$%[$?]$;$\$"$^$~$*.>&$='
В ПЕРДЛЕ ВСЕ ПРОСТО И ПОНЯТНО!
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|5.26, Ан (??), 14:01, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Третий Питон вышел в 2008 году, почти 15 лет назад. С разморозкой.
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|7.30, Ан (??), 14:23, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для нормального человека да. Для шизофреника зависит от стадии его болезни.
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|1.10, john_erohin (?), 11:03, 17/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> символов десятичной запятой с учётом текущей локали ("," вместо ".").
помнится российский Excel устроил сюрприз Excel-погромистам, когда внезапно начал соблюдать замшелый и забытый ГОСТ, в котором предписано именно "999,99" вместо "999.99" (как у всех людей). сейчас уже привыкли к ",", но некоторые помнят.
> в случае нарушения совместимости можно выставить локаль "С".
всю локаль менять не надо. например у меня сейчас так:
setenv LC_CTYPE "ru_RU.UTF-8"
# setenv LC_COLLATE POSIX
setenv MM_CHARSET UTF-8
setenv LC_NUMERIC C
setenv LC_TIME "en_GB.UTF-8"
# англичанка гадит
setenv LC_MONETARY C
setenv LC_MESSAGES C
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|2.31, Аноним (31), 14:44, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "999.99" (как у всех людей)
Садись, два. Точку юзает только англоязычный мир (Штаты, Британия и ещё немного колоний). Вся Европа - запятая, арабы - запятая, почти вся Южная Америка - запятая, большинство Африки - запятая.
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|3.36, john_erohin (?), 16:01, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Вся Европа" = континентальные лузеры. и в ИТ и в некоторых других аспектах.
"Латинская Америка", "Африка" - вам самому не смешно от своих аргументов ?
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|4.41, Аноним (41), 16:34, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> "Латинская Америка", "Африка" - вам самому не смешно от своих аргументов ?
Ну там как бы тоже люди живут, со своими стандартами. Чего же тут смешного?
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|3.40, Аноним (41), 16:33, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Просто он кроме англоязычного мира остальных, похоже, за людей не считает
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|1.24, псевдонимус (?), 13:50, 17/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Короче хороним. Там, куда дотянулись ручонки питоноидов (им разве что хрен в ручонки), ловить нечего.
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|2.32, Анонимленьлогиниться (?), 15:18, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет уж. Оно на Go, местные анонимы не одобряют - тут даже питон на штыки встречают, а вы го-поделку им предлагаете :) No pasaran!
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|3.35, Bob (??), 15:59, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там без анонимов объективных предъяв к тулзе - порядочно. Не потому что на Go, а потому что сама - гоvno...
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Bittorrent Sync билда 10 летней давности всё ещё поярче Syncthing по многим параметрам...
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|2.34, Аноним (34), 15:53, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По функционалу даже близко не альтернатива, увы. К тому же, по моему опыту, ненадежный. Можно использовать конечно для не слишком важных данных, но лучше уж обычный рсинк (тоже вполне работающий на ведре)
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|1.33, Аноним (41), 15:29, 17/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Обожаю опеннет, где все вещи судят по тому, на тру или нетру ЯПе они написаны. Верной дорогой идёте!
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|3.39, iLex (ok), 16:23, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Rust вот не жрёт, но на OpenNET всё равно почему-то "не тру" считается. Так что внятных критериев по-видимому нет, чистая вкусовщина.
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