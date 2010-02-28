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Выпуск утилиты для синхронизации файлов Rsync 3.3.0

06.04.2024 23:08

После полутора лет разработки опубликован релиз Rsync 3.3.0, утилиты для синхронизации файлов и резервного копирования, позволяющей минимизировать трафик за счёт инкрементального копирования изменений. В качестве транспорта могут быть использованы ssh, rsh или собственный протокол rsync. Поддерживается организация работы анонимных rsync-серверов, оптимально подходящих для обеспечения синхронизации зеркал. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3.

Значительное изменение номера версии не связано с функциональными изменениями в нынешнем выпуске, а является отложенной реакцией на значительные изменения в прошлой версии 3.2.7. В версии 3.3.0 отмечается в основном исправление ошибок. Репозиторий проекта на GitHub перенесён из аккуаунта сопровождающего WayneD в отдельную организацию RsyncProject.

Среди добавленных изменений:

  • В утилиту rrsync (restricted rsync) добавлена опция "-no-overwrite", запрещающая перезапись существующих файлов в целевом каталоге.
  • Вспомогательные скрипты mapfrom и mapto, написанные на языке Perl, переписаны на Python и объединены в общий скрипт idmap.
  • Переписан на языке Python perl-скрипт mnt-excl.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/r...)
  2. OpenNews: Выпуск утилит для резервного копирования Rsync 3.2.7 и rclone 1.60
  3. OpenNews: Уязвимость в Rsync, позволяющая перезаписать файлы на стороне клиента
  4. OpenNews: Выпуск утилиты для синхронизации файлов Rsync 3.2.4
  5. OpenNews: В состав OpenBSD добавлена собственная реализация rsync
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60941-rsync
Ключевые слова: rsync
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 23:56, 06/04/2024 [ответить]  
    		• +/
    20 лет feature request'у, а воз и ныне там:

    https://bugzilla.samba.org/show_bug.cgi?id=2294

     
     
  • 2.3, ls (??), 00:05, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    unix вей не позволяет реализовать такие вещи эффективно
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 00:13, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не звезди, при переименовании inode не меняется.
     
     
  • 4.6, Аноним (6), 00:16, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Детка таких слов не знает ещё, но уже всем поясняет за юникс вей.
     
  • 4.8, Аноним (8), 00:37, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > при переименовании inode не меняется

    Использовать inode — не unix way.

     
  • 2.4, LeNiN (ok), 00:10, 07/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.7, n80 (?), 00:17, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если не использовать btrfs/zfs (у которых есть свои средства для снимков и синхронизации), опция --fuzzy работала достаточно хорошо, по крайней мере, в моих случаях. По ссылке она упоминается.

    Если эту проблему решать в общем случае, надо залезать на уровень кода файловых систем (и там есть варианты) или даже ниже, а rsync всё же уровнем выше живёт, так что идеального решения в нём не получится вообще, а приемлемые за эти годы и так плюс-минус запилили. Но можно рассказать про свой сценарий использования, конечно, коллективный разум помогает, когда действительно хочется проблему решить.

     
     
  • 3.9, Аноним (9), 01:12, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >можно рассказать про свой сценарий использования

    Синхронизируется каталог с кучей файлов. В какой-то момент каталог переименовывается без изменения содержимого. Так вот rsync в этом случае на целевой машине создаст новый каталог и будет заново качать все его содержимое. Ни какие --fuzzy и, тем более, btrfs/zfs ситуацию не исправляют.

    >надо залезать на уровень кода файловых систем

    Абсолютно не требуется. Всего-то надо проверить size, mtime и хэш вложенных файлов (на случай если в переименованом каталоге изменились какие-то файлы) и качать только измененные.

    20 лет назад описан этот кейс и даже предложен патч detect-renamed. Упрямство не имеет логического объяснения.

     

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