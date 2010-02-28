Выпуск утилиты для синхронизации файлов Rsync 3.3.0

2.3 , ls ( ?? ), 00:05, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – unix вей не позволяет реализовать такие вещи эффективно

3.5 , Аноним ( 5 ), 00:13, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – не звезди, при переименовании inode не меняется.

4.6 , Аноним ( 6 ), 00:16, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Детка таких слов не знает ещё, но уже всем поясняет за юникс вей.

4.8 , Аноним ( 8 ), 00:37, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > при переименовании inode не меняется Использовать inode — не unix way.

2.4 , LeNiN ( ok ), 00:10, 07/04/2024 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / – 2.7 , n80 ( ? ), 00:17, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если не использовать btrfs/zfs (у которых есть свои средства для снимков и синхронизации), опция --fuzzy работала достаточно хорошо, по крайней мере, в моих случаях. По ссылке она упоминается. Если эту проблему решать в общем случае, надо залезать на уровень кода файловых систем (и там есть варианты) или даже ниже, а rsync всё же уровнем выше живёт, так что идеального решения в нём не получится вообще, а приемлемые за эти годы и так плюс-минус запилили. Но можно рассказать про свой сценарий использования, конечно, коллективный разум помогает, когда действительно хочется проблему решить.

3.9 , Аноним ( 9 ), 01:12, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >можно рассказать про свой сценарий использования Синхронизируется каталог с кучей файлов. В какой-то момент каталог переименовывается без изменения содержимого. Так вот rsync в этом случае на целевой машине создаст новый каталог и будет заново качать все его содержимое. Ни какие --fuzzy и, тем более, btrfs/zfs ситуацию не исправляют. >надо залезать на уровень кода файловых систем Абсолютно не требуется. Всего-то надо проверить size, mtime и хэш вложенных файлов (на случай если в переименованом каталоге изменились какие-то файлы) и качать только измененные. 20 лет назад описан этот кейс и даже предложен патч detect-renamed. Упрямство не имеет логического объяснения.

