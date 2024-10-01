Компания Apple опубликовала код ядра и компонентов на базе СПО, используемых в macOS 15

2.14 , Аноним ( 2 ), 22:15, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что никто не пишет драйверы.

3.22 , Аноним ( 22 ), 22:37, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Потому что никто не пишет драйверы. Не драйверы, а КЕКсты. А наКЕКать поддержку чего-то сильно отличного от того что было в оригинальных продуктах эпплов осиливалка не подросла.

2.20 , Аноним ( 22 ), 22:34, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >> C++ API IOKit для написания драйверов.

> Это получается теоретически можно написать драйвера для хакинтоша на любое железо? А

> почему тогда рекомендуют подбирать как можно более похожее на оригинальные маки

> железо? Потому что хакинтошники могут только в фейковые загрузчики и fake id оборудования +/- влево/право на полшишечки, а на остальное им скиллов не хватает. А на эппловские новые модифицированные ARM чипы вообще не осиливают, так что как кончится поддержка Apple версий своих девайсов на Intel, даже скорее не их, а быстрее видеокарт и всё зажмурился хакинтош. А как код выкинут и дропнут поддержку x86 хакинтошники будут по барахолкам побираться собирать хакинтоши на прожорливых до электроэнергии но уже устаревших видяхах. Их уже топовые почти раскупили по магазинам, только у дяди Ляо из подвала и на лoхито разного розлива. А дальше будет хуже, только вторичка и вымирающие и заканчивающиеся видяхи. Вместо того чтобы присаживаться на продукты конченных проприерастов, поискали бы какой проект, который вам нужен и помогли бы ему, либо кодом, либо материально, а то столько потугов в никуда.

А потом подохнет ваша тема хакинтоша, куда будете бежать, в @нaльное paбство к зaшквaрной конторе, которая имеет своих гoeв самым наглым образом, а они ещё как бандерлоги добавки просят? 3.24 , Аноним ( 25 ), 22:46, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А потом подохнет ваша тема хакинтоша Большинство хакинтошников покупают в итоге фирменный мак или уходят на Win11. Я с хакинтоша перешел на MacBook Pro М2.

3.30 , Аноним ( 28 ), 23:12, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – мы любим рабство, тем более нальное. а зашкварные конторы делают нальное рабство максимально нальным и комфортным. завидуй молча

4.37 , Аноним ( 37 ), 02:24, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – но для любителей поливать кактус и закапывать в красные глаза - всегда есть альтернативный путь

4.38 , Аноним ( 38 ), 02:39, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – и не надо забывать - любители рабства и нала также любят и rust, что как бы намекает

2.23 , Аноним ( 25 ), 22:43, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А почему тогда рекомендуют подбирать как можно более похожее на оригинальные маки железо? Потому что проблема хакинтоша это кривые таблицы acpi, а уж потом всё остальное. Плюс не каждый драйвер можно написать из-за закрытости системы. Это фишка чисто для периферийных устройств а-ля звуковые карты и драйверы ковриков для мышки.

2.31 , Аноним ( 31 ), 23:53, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Теоретически можно, но на таком низком уровне - бессмысленно. Реально драйвера пишутся на куда более высокоуровневом DriverKit, который закрыт.

