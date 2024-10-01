The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Компания Apple опубликовала код ядра и компонентов на базе СПО, используемых в macOS 15

01.10.2024 20:46

Компания Apple опубликовала исходные тексты низкоуровневых системных компонентов операционной системы macOS 15 (Sequoia), в которых используется свободное программное обеспечение, включая составные части Darwin и прочие компоненты, программы и библиотеки, не связанные с GUI. Всего опубликован 171 пакет с исходными текстами (по сравнению с веткой macOS 14.x удалён пакет crontabs).

Среди прочего доступен код ядра XNU, исходные тексты которого публикуются в виде срезов кода, связанных с очередным релизом macOS. XNU является частью открытого проекта Darwin и представляет собой гибридное ядро, сочетающее ядро Mach, компоненты от проекта FreeBSD и C++ API IOKit для написания драйверов.

Кроме того, опубликованы открытые компоненты, используемые в мобильной платформе iOS 18.0. Публикация включает два пакета - WebKit и libiconv.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/apple-oss-d...)
  2. OpenNews: Компания Apple опубликовала код ядра macOS 14.6 и компонентов на базе СПО
  3. OpenNews: Apple представил инструментарий для портирования игр, основанный на Wine
  4. OpenNews: Проект ravynOS развивает редакцию FreeBSD, нацеленную на совместимость c macOS
  5. OpenNews: В Fedora одобрена поставка в пакете asahi-installer исполняемых файлов для macOS
  6. OpenNews: Обеспечена возможность сборки ядра Linux в окружении macOS с LLVM
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61968-macos
Ключевые слова: macos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:07, 01/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А СПО от этого ни жарко, ни холодно.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:13, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Придут анонимы и будут спрашивать как из этого собрать ОС, а другие будут отвечать что это невозможно и найдётся третий который скажет,, то тот кому это удастся разбогатеет.
     
  • 2.5, Bottle (?), 21:37, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот код зато имеет историческую ценность.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 21:49, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Такую же как наскальная живопись.  
     
     
  • 4.13, Bottle (?), 22:12, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Правильно - отражает культуру, в данном случае, культуру разработки.
     
  • 2.10, Аноним (10), 21:56, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    как и от твоих (и всех местных) комментариев
     
     
  • 3.18, Минона (ok), 22:31, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Лихо ты себя побрил.
     
  • 2.19, Минона (ok), 22:33, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Требования лицензии выполнены.
    Претензии писать в Спортлото.
     
  • 2.28, Аноним (28), 23:06, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потому что не на rust написано
     
  • 2.34, Аноним (34), 00:50, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    брали бы пример с винампа, ламы
     

  • 1.3, Ахз (?), 21:18, 01/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как из этого собрать ОС?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:33, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ./configure && make
     
  • 2.11, BeLord (ok), 22:01, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Покупаешь Apple, ее специалисты тебе соберут-)))
     
     
  • 3.21, Минона (ok), 22:36, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всю Эппл?!
     
     
  • 4.29, Аноним (28), 23:07, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а кто говорил, что собрать свою ос это легко
     
     
  • 5.35, Аноним (34), 00:52, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дениска попов
     

  • 1.6, Karl (?), 21:39, 01/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А зачем они его открывают?
     
     
  • 2.7, Аноним (-), 21:40, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Потому что могут.
    Вот она настоящая свобода - ты открываешь код не потому что лицензия тебя заставляет, а потому что захотел.
     
     
  • 3.9, Аноним (8), 21:51, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что Стиву так взбрело в голову и его не интересовало что можно из этого собрать. Настоящая диктатура.
     
  • 2.25, Аноним (25), 22:55, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Для тех кто пишет драйвера для всяких принтеров и аудиоинтерфейсов.
     
  • 2.40, Аноним (40), 03:32, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде как он был открыт всегда.

    Чуть ли не со времён NEXTStep

     

  • 1.12, Анонус (?), 22:10, 01/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > C++ API IOKit для написания драйверов.

    Это получается теоретически можно написать драйвера для хакинтоша на любое железо? А почему тогда рекомендуют подбирать как можно более похожее на оригинальные маки железо?

     
     
  • 2.14, Аноним (2), 22:15, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что никто не пишет драйверы.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 22:37, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потому что никто не пишет драйверы.

    Не драйверы, а КЕКсты. А наКЕКать поддержку чего-то сильно отличного от того что было в оригинальных продуктах эпплов осиливалка не подросла.

     
  • 2.20, Аноним (22), 22:34, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> C++ API IOKit для написания драйверов.
    > Это получается теоретически можно написать драйвера для хакинтоша на любое железо? А
    > почему тогда рекомендуют подбирать как можно более похожее на оригинальные маки
    > железо?

    Потому что хакинтошники могут только в фейковые загрузчики и fake id оборудования +/- влево/право на полшишечки, а на остальное им скиллов не хватает. А на эппловские новые модифицированные ARM чипы вообще не осиливают, так что как кончится поддержка Apple версий своих девайсов на Intel, даже скорее не их, а быстрее видеокарт и всё зажмурился хакинтош. А как код выкинут и дропнут поддержку x86 хакинтошники будут по барахолкам побираться собирать хакинтоши на прожорливых до электроэнергии но уже устаревших видяхах. Их уже топовые почти раскупили по магазинам, только у дяди Ляо из подвала и на лoхито разного розлива. А дальше будет хуже, только вторичка и вымирающие и заканчивающиеся видяхи.

    Вместо того чтобы присаживаться на продукты конченных проприерастов, поискали бы какой проект, который вам нужен и помогли бы ему, либо кодом, либо материально, а то столько потугов в никуда.
    А потом подохнет ваша тема хакинтоша, куда будете бежать, в @нaльное paбство к зaшквaрной конторе, которая имеет своих гoeв самым наглым образом, а они ещё как бандерлоги добавки просят?

     
     
  • 3.24, Аноним (25), 22:46, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А потом подохнет ваша тема хакинтоша

    Большинство хакинтошников покупают в итоге фирменный мак или уходят на Win11. Я с хакинтоша перешел на MacBook Pro М2.

     
  • 3.30, Аноним (28), 23:12, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    мы любим рабство, тем более нальное. а зашкварные конторы делают нальное рабство максимально нальным и комфортным. завидуй молча
     
     
  • 4.37, Аноним (37), 02:24, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но для любителей поливать кактус и закапывать в красные глаза - всегда есть альтернативный путь
     
  • 4.38, Аноним (38), 02:39, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    и не надо забывать - любители рабства и нала также любят и rust, что  как бы намекает
     
  • 2.23, Аноним (25), 22:43, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А почему тогда рекомендуют подбирать как можно более похожее на оригинальные маки железо?

    Потому что проблема хакинтоша это кривые таблицы acpi, а уж потом всё остальное. Плюс не каждый драйвер можно написать из-за закрытости системы. Это фишка чисто для периферийных устройств а-ля звуковые карты и драйверы ковриков для мышки.

     
  • 2.31, Аноним (31), 23:53, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теоретически можно, но на таком низком уровне - бессмысленно. Реально драйвера пишутся на куда более высокоуровневом DriverKit, который закрыт.
     

  • 1.26, Аноним (25), 22:56, 01/10/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +2 +/
     

  • 1.32, 12yoexpert (ok), 00:19, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    не обляпайтесь
     
     
  • 2.36, Аноним (34), 00:55, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сразу переустанавливайте
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру