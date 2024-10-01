Компания Apple опубликовала код ядра и компонентов на базе СПО, используемых в macOS 15

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|2.2, Аноним (2), 21:13, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Придут анонимы и будут спрашивать как из этого собрать ОС, а другие будут отвечать что это невозможно и найдётся третий который скажет,, то тот кому это удастся разбогатеет.
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|4.13, Bottle (?), 22:12, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Правильно - отражает культуру, в данном случае, культуру разработки.
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|2.19, Минона (ok), 22:33, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Требования лицензии выполнены.
Претензии писать в Спортлото.
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|2.7, Аноним (-), 21:40, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Потому что могут.
Вот она настоящая свобода - ты открываешь код не потому что лицензия тебя заставляет, а потому что захотел.
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|3.9, Аноним (8), 21:51, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Потому что Стиву так взбрело в голову и его не интересовало что можно из этого собрать. Настоящая диктатура.
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|2.25, Аноним (25), 22:55, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Для тех кто пишет драйвера для всяких принтеров и аудиоинтерфейсов.
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|1.12, Анонус (?), 22:10, 01/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> C++ API IOKit для написания драйверов.
Это получается теоретически можно написать драйвера для хакинтоша на любое железо? А почему тогда рекомендуют подбирать как можно более похожее на оригинальные маки железо?
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|3.22, Аноним (22), 22:37, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Потому что никто не пишет драйверы.
Не драйверы, а КЕКсты. А наКЕКать поддержку чего-то сильно отличного от того что было в оригинальных продуктах эпплов осиливалка не подросла.
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|2.20, Аноним (22), 22:34, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> C++ API IOKit для написания драйверов.
> Это получается теоретически можно написать драйвера для хакинтоша на любое железо? А
> почему тогда рекомендуют подбирать как можно более похожее на оригинальные маки
> железо?
Потому что хакинтошники могут только в фейковые загрузчики и fake id оборудования +/- влево/право на полшишечки, а на остальное им скиллов не хватает. А на эппловские новые модифицированные ARM чипы вообще не осиливают, так что как кончится поддержка Apple версий своих девайсов на Intel, даже скорее не их, а быстрее видеокарт и всё зажмурился хакинтош. А как код выкинут и дропнут поддержку x86 хакинтошники будут по барахолкам побираться собирать хакинтоши на прожорливых до электроэнергии но уже устаревших видяхах. Их уже топовые почти раскупили по магазинам, только у дяди Ляо из подвала и на лoхито разного розлива. А дальше будет хуже, только вторичка и вымирающие и заканчивающиеся видяхи.
Вместо того чтобы присаживаться на продукты конченных проприерастов, поискали бы какой проект, который вам нужен и помогли бы ему, либо кодом, либо материально, а то столько потугов в никуда.
А потом подохнет ваша тема хакинтоша, куда будете бежать, в @нaльное paбство к зaшквaрной конторе, которая имеет своих гoeв самым наглым образом, а они ещё как бандерлоги добавки просят?
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|3.24, Аноним (25), 22:46, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А потом подохнет ваша тема хакинтоша
Большинство хакинтошников покупают в итоге фирменный мак или уходят на Win11. Я с хакинтоша перешел на MacBook Pro М2.
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|3.30, Аноним (28), 23:12, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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мы любим рабство, тем более нальное. а зашкварные конторы делают нальное рабство максимально нальным и комфортным. завидуй молча
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|4.37, Аноним (37), 02:24, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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но для любителей поливать кактус и закапывать в красные глаза - всегда есть альтернативный путь
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|4.38, Аноним (38), 02:39, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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и не надо забывать - любители рабства и нала также любят и rust, что как бы намекает
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|2.23, Аноним (25), 22:43, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А почему тогда рекомендуют подбирать как можно более похожее на оригинальные маки железо?
Потому что проблема хакинтоша это кривые таблицы acpi, а уж потом всё остальное. Плюс не каждый драйвер можно написать из-за закрытости системы. Это фишка чисто для периферийных устройств а-ля звуковые карты и драйверы ковриков для мышки.
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|2.31, Аноним (31), 23:53, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Теоретически можно, но на таком низком уровне - бессмысленно. Реально драйвера пишутся на куда более высокоуровневом DriverKit, который закрыт.
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