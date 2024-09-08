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Обеспечена возможность сборки ядра Linux в окружении macOS с LLVM

08.09.2024 21:11

В списке рассылки ядра Linux опубликован набор патчей с реализацией возможности сборки ядра Linux для архитектуры ARM64 в окружении macOS со штатным сборочным инструментарием на базе LLVM. Кроме изменения сборочных сценариев в ядре и включения дополнительных заголовочных файлов в несколько файлов с кодом, для сборки также требуется установка в macOS пакета со специфичными для Linux-окружения заголовочными файлами (byteswap.h, elf.h и endian.h).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Компания Apple опубликовала код ядра macOS 14.6 и компонентов на базе СПО
  3. OpenNews: В Fedora одобрена поставка в пакете asahi-installer исполняемых файлов для macOS
  4. OpenNews: Проект ravynOS развивает редакцию FreeBSD, нацеленную на совместимость c macOS
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива helloSystem 0.7, использующего FreeBSD и напоминающего macOS
  6. OpenNews: Apple представил инструментарий для портирования игр, основанный на Wine
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61829-linux
Ключевые слова: linux, kernel, macos
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:24, 08/09/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.2, бух. (?), 21:24, 08/09/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.3, бубылдос (ok), 21:26, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > для сборки также требуется установка в macOS пакета со специфичными для Linux-окружения заголовочными файлами (byteswap.h, elf.h и endian.h).

    В таком виде оно никогда не попадёт в mainline.

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 22:33, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Будет теперь новый мейнлайн.
     

  • 1.6, Аноним (6), 21:30, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это в смысле user mode linux?
     
  • 1.7, Bottle (?), 21:39, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Здорово, но зачем?
    Разве не должны разрабы применять принцип "taste your own medicine"?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:11, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разрабы обычно не самые глупые люди и руководствуются другим принципом: do as i say, not as i do.
     
  • 2.11, Аноним (16), 22:29, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот и у меня сразу вопрос про профит возник. Как будто, можно это ядро вместо Darwin загрузить.
     
  • 2.13, Аноним (16), 22:31, 08/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.15, Аноним (-), 22:39, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Здорово, но зачем?

    Торвальдс давно уже работает за маком. И страдал что нет дров для M чипов.
    Теперь сможет собирать на нем же ядро.
    И за маками сидит не только он.

    > Разве не должны разрабы применять принцип "taste your own medicine"?

    Это просто показывает насколько линух готов к десктопу.
    А own medicine крутится на серваках.

     
     
  • 3.25, Аноним (25), 23:13, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Врядли Товальдсу нравится интерфейс MacOS. А KDE или Mate на МасOS не завезли.
     

  • 1.12, Аноним (14), 22:31, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто там во всё горло верещал что ядро гвоздями прибито к gcc?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 22:43, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    лично я кукарекал, а не верещал
     
  • 2.18, Аноним (-), 22:47, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кто там во всё горло верещал что ядро гвоздями прибито к gcc?

    А когда это было?
    Шланг смог начать компилировать ядро только в 2010 году.
    При этом тогда куча всего все еще не компилировалось.
    В рассылке даже список есть web.archive.org/web/20150907044958/http://lists.cs.uiuc.edu/pipermail/cfe-dev/2010-October/011711.html

    А до этого ядро было вендерлокнуто гнутыми экстеншенами почти 20 лет оно было "гвоздями прибито к gcc".

     

  • 1.21, YetAnotherOnanym (ok), 22:52, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Восхитительно тонкий троллинг.
     
  • 1.22, Гиркин Алкоголик (?), 22:52, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как пруф оф концепт интересно, особенно в плане отвязки от gcc, но на практике феерическое нинужно в вакууме, т.к. всё равно оно собирается в контейнерах и виртуалках, а не на хосте.
     

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