Обеспечена возможность сборки ядра Linux в окружении macOS с LLVM

> Здорово, но зачем?

Торвальдс давно уже работает за маком. И страдал что нет дров для M чипов.

Теперь сможет собирать на нем же ядро.

И за маками сидит не только он.

> Разве не должны разрабы применять принцип "taste your own medicine"?

Это просто показывает насколько линух готов к десктопу.

А own medicine крутится на серваках.

