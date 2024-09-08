Обеспечена возможность сборки ядра Linux в окружении macOS с LLVM

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|1.3, бубылдос (ok), 21:26, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> для сборки также требуется установка в macOS пакета со специфичными для Linux-окружения заголовочными файлами (byteswap.h, elf.h и endian.h).
В таком виде оно никогда не попадёт в mainline.
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|1.7, Bottle (?), 21:39, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Здорово, но зачем?
Разве не должны разрабы применять принцип "taste your own medicine"?
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|2.9, Аноним (9), 22:11, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разрабы обычно не самые глупые люди и руководствуются другим принципом: do as i say, not as i do.
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|2.11, Аноним (16), 22:29, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот и у меня сразу вопрос про профит возник. Как будто, можно это ядро вместо Darwin загрузить.
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|2.15, Аноним (-), 22:39, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Здорово, но зачем?
Торвальдс давно уже работает за маком. И страдал что нет дров для M чипов.
Теперь сможет собирать на нем же ядро.
И за маками сидит не только он.
> Разве не должны разрабы применять принцип "taste your own medicine"?
Это просто показывает насколько линух готов к десктопу.
А own medicine крутится на серваках.
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|3.25, Аноним (25), 23:13, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Врядли Товальдсу нравится интерфейс MacOS. А KDE или Mate на МасOS не завезли.
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|2.18, Аноним (-), 22:47, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кто там во всё горло верещал что ядро гвоздями прибито к gcc?
А когда это было?
Шланг смог начать компилировать ядро только в 2010 году.
При этом тогда куча всего все еще не компилировалось.
В рассылке даже список есть web.archive.org/web/20150907044958/http://lists.cs.uiuc.edu/pipermail/cfe-dev/2010-October/011711.html
А до этого ядро было вендерлокнуто гнутыми экстеншенами почти 20 лет оно было "гвоздями прибито к gcc".
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|1.22, Гиркин Алкоголик (?), 22:52, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как пруф оф концепт интересно, особенно в плане отвязки от gcc, но на практике феерическое нинужно в вакууме, т.к. всё равно оно собирается в контейнерах и виртуалках, а не на хосте.
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