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Компания Apple опубликовала код ядра macOS 14.6 и компонентов на базе СПО

21.08.2024 21:10

Компания Apple опубликовала исходные тексты низкоуровневых системных компонентов операционной системы macOS 14.6 (Sonoma), в которых используется свободное программное обеспечение, включая составные части Darwin и прочие компоненты, программы и библиотеки, не связанные с GUI. Всего опубликовано 172 пакета с исходными текстами.

Среди прочего доступен код ядра XNU, исходные тексты которого публикуются в виде срезов кода, связанных с очередным релизом macOS. XNU является частью открытого проекта Darwin и представляет собой гибридное ядро, сочетающее ядро Mach, компоненты от проекта FreeBSD и C++ API IOKit для написания драйверов.

Кроме того, опубликованы открытые компоненты, используемые в мобильной платформе iOS 17.6. Публикация включает два пакета - WebKit и libiconv.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/apple-oss-d...)
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61743-macos
Ключевые слова: macos
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:21, 21/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Труъ ЮНИКС, да ещё и свободный.
     
     
  • 2.3, beck (??), 21:26, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это примерно половина. Толку с нея особо нет.
     
  • 2.8, Минона (ok), 21:49, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собрать пробовал?
     

  • 1.2, бубылдос (ok), 21:25, 21/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучшая ОС. Не идеальная, но лучшая на фоне всех остальных.
     
     
  • 2.11, Avririon (ok), 22:20, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пропаганда ЛГБТ запрещена.
     

  • 1.4, Эритрейская Правда (?), 21:29, 21/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И што? Жоопщество всё равно не жможет в такое.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:49, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато выложили чтобы тролли могли троллить.
     

  • 1.7, Аноним (6), 21:49, 21/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лицемерие на максималках со стороны эпл.  
     
  • 1.9, Аноним (9), 21:50, 21/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А это ХНУ может быть полезно для разработки ОСи? В смысле, это ядро достаточно полезное, предлагая полную абстракцию над железом или придётся ещё налопатить миллион строк кода, чтобы интеловское г0вно86 завелось?
     
  • 1.10, Аноним (10), 21:53, 21/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А аква? Так и будет проприетарщиной?
     

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