Релиз OpenBSD 7.7

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|1.3, eugener (ok), 11:11, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Несколько пользовательских потоков теперь могут параллельно работать с разными сокетами
> Избавлены от глобальной блокировки системные вызовы open
😯
Этого не было, получается?
А на других BSD (например фря) тоже были (или есть) такие ограничения?
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|2.24, Минона (ok), 12:37, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> Несколько пользовательских потоков теперь могут параллельно работать с разными сокетами
>> Избавлены от глобальной блокировки системные вызовы open
> 😯
> Этого не было, получается?
> А на других BSD (например фря) тоже были (или есть) такие ограничения?
Из FreeBSD давным-давно глобальная блокировка выпилена.
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|3.59, Горящая вата (?), 16:18, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> давным-давно
Насколько давно? А то года 3 назад ставил фряху на ноутбук с pentium iii и там что-то ругалось на giant lock, типа низзя так, но я попробую.
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|3.50, pkdr (ok), 15:48, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Редкость.
Даже в качестве подставок под чашки CD диски подчистую продули DVD лет 10-15 назад. Ну а сейчас они под чашками только у ценителей древних технологий остались.
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|4.52, Аноним (19), 16:02, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хорошо, в своё время были не редкостью. Сейчас, конечно, диски это легаси, нужды в таких извратах нет. Но при желании найти можно.
Вот 900 МБ — это действительно редкость.
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|3.57, Горящая вата (?), 16:13, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 800 MB диски не редкость
Лет 20 назад может быть. Сегодня даже DVD болванку хрен найдёшь. Недавно надо было, так пришлось идти на барахолку, потому что новьё продаётся только партиями по 100 штук и втридорога.
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|1.8, Аноним (8), 11:25, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Кстати, что там с поддержкой Wayland? Что делать, если хочу поставить KDE на сабж?
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|2.11, Аноним (11), 11:38, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как обычно. Про кеды не знаю, но всякие хайперленды и лабвц спокойно встают и работают. Думаю с квин-ом так же не будет проблем, но разработчики кед умеют удивлять
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|3.22, Аноним (22), 12:17, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну не совсем "как обычно". libevdev-openbsd и libinput-openbsd пока еще слишком малофункциональные заглушки, так что, например, обо всяких там жестах тачпада и тонких настройках устройств ввода можно забыть.
Сборка Firefox под OpenBSD все еще не умеет полноценно в MOZ_ENABLE_WAYLAND=1, так что только софтверный рендеринг, только хардкор.
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|4.32, крокодил мимо.. (-), 13:14, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Сборка Firefox под OpenBSD все еще не умеет полноценно в MOZ_ENABLE_WAYLAND=1, так
> что только софтверный рендеринг, только хардкор.
вообще-то нет.. для (поддерживаемых) intel/amd отрисовка и показ видео - аппаратно через gpu..
по кодекам (для Intel UHD Graphics Xe):
Codec Name Software Decoding Hardware Decoding
H264 Supported Supported
VP9 Supported Supported
VP8 Supported Supported
AV1 Supported Supported
HEVC Supported Supported
AAC Supported Unsupported
MP3 Supported Unsupported
Opus Supported Unsupported
Vorbis Supported Unsupported
FLAC Supported Unsupported
Wave Supported Unsupported
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|5.46, Аноним (46), 15:29, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Справедливо для Xenocara. Но запусти Firefox в wayland и увидишь в about:support лишь скромное "Webrender (software)".
Даже в скрипте /usr/local/bin/startsway.sh (поставляется с пакетом sway) закомментировано задание переменной MOZ_ENABLE_WAYLAND=1 с пометкой "don't work yet".
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|5.21, Аноним (12), 12:17, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я буду только Xfce. Потому что попробовал все и остановился на ней. Для работы приемлемо.
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|4.23, Аноним (12), 12:19, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, ваш намек понятен. Совместимость пока отстает. Но полезные фичи уже убирают. Теперь размеры меню нельзя мышкой настраивать. А было так прекрасно - как в Windows 10.
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|1.16, крокодил мимо.. (-), 12:01, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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после апгрейда, особенно если что-то собираете сами, обязательно:
# pkg_check -Fnvv > ~/pkg_check_results
внимательно просмотрите результаты, удалив лишнее (библиотеки, как минимум)..
что успел заметить:
- дефолт компиляторов стал более строгим (и вывод теперь в цвете (ansi-color) для базового cc/c++).. CFLAGS/CXXFLAGS, возможно, придётся править (или исправлять код)..
- установка/апгрейд для (многих) ноутов/сборок добавляет запись в UEFI-boot (это делает installboot), т.е. для мультизагрузки/дуалбута с современными windows не надо пинать refind или носить с собой флешку с miniroot..
- после апгрейда удалить и поставить заново firefox, т.к. в 7.6 он 137.0.2, а в текущей 7.7 - 137.0 (апдейт чуть задерживается из-за релиза)..
- как обычно, при апе мажорной версии у postgre, самое безопасное - дамп/рестор..
всем удачи, релиз, субъективно, очень хороший..
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|2.17, Аноним (22), 12:05, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С Thunderbird такая же история - тоже нужно удалить и поставить заново.
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|2.34, крокодил мимо.. (-), 13:21, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> # pkg_check -Fnvv > ~/pkg_check_results
и не забыть про:
# pkg_delete -as # сперва посмотреть
# pkg_delete -a # потом удалить всё, что осталось от пакетов предыдущей версии
плюс вручную вычистить остатки "локальных" установок (pip3/pipx) и т.п. и т.д..
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|1.26, Ананимус (?), 12:45, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В команду sysctl добавлена опция "-f file" для загрузки разом всех настроек из файла. В rc-скриптах новая опция применена для загрузки sysctl.conf целиком, вместо построчного разбора.
Я до сих пор помню как в рассылке орали что это не нужно и тупые лялексоиды не понимаю как пользоваться sysctl. LMAO.
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|2.27, Аноним (27), 12:48, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да бесполезная фигня. /etc/rc.d/sysctl restart хватает за глаза
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|3.28, Ананимус (?), 12:49, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да бесполезная фигня. /etc/rc.d/sysctl restart хватает за глаза
Да-да, вот там такое же писали.
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|1.29, Аноним (29), 12:54, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Улучшена обработка ситуаций нехватки памяти в системе (OOM).
Интересно и как? Тоже убивает случайные процессы как в линуксе?
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|2.47, Аноним (47), 15:34, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Интересно и как?
кредит в банке на имя админа оформляет и покупает доп. память :)
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|1.35, Аноним (35), 13:21, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
В своё время хотел было установить на попробовать OpenBSD, но никто из опенбздюк... большой текст свёрнут, показать
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|2.38, Аноним (38), 14:13, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> никто из опенбздюков, которые якобы являлись продвинутыми пользователями этой системы, не смогли мне хоть как-то внятно объяснить
Ух, злобные бздюки опять не захотели тратить время на очередного тролл^W эталона пингвинячьей вежливости!
> В своё время хотел было установить на попробовать OpenBSD
> ...
> просто очередных нетакусей, для которых нет никакой объективной надобности использовать
> именно OpenBSD, а использовать Arch или даже Gentoo уже недостаточно илитарно.
Гхм, т.е. "объективной надобности" в установке не было, но "это другое!".
Обожаю опеннетных комментаторов.
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|3.62, Аноним (35), 16:47, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Спасибо вам, добрый человек, за подробное описание Правда большая часть нужног... большой текст свёрнут, показать
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|4.71, крокодил мимо.. (-), 17:45, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Правда большая часть нужного мне всё равно осталась непонятной.
из-за крайнего субъективизма и отличий в привычках и использовании системы давать какие-то рекомендации - дело неблагодарное..
попробуйте найти:
(IT Mastery) Michael W. Lucas - OpenBSD Mastery Filesystems - Tilted Windmill Press (2023)
есть на трекерах и точно на "генезисе" (заплатить сейчас.. гхм.. нувыпонели).. в любом случае "финальный" вариант разметки оформится как-бы "сам собой" после использования по назначеннию.. как вариант - попробовать в виртуалке, на одном diskllabel (sd0.a /), посмотреть на установленный софт (/usr/local) и работающие сервисы (/var), оценить нужды /tmp.. если говорить про "daily regular usage", то /home нужен однозначно (иначе где хранить торренты, видео, аудио и фотки котиков в hd ?!!)..
в качестве swap в OpenBSD может быть использован файл, а не отдельный disklabel.. но.. в случае паники ядра (хоть и маловероятном) лучше иметь отдельный раздел/disklabel равный ram или чуть более - исключительно как подушка безопасности..
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|2.85, Аноним (85), 20:23, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> никто из опенбздюков [...] не смогли мне хоть как-то внятно объяснить
> отмазываясь, что авторазметка и так норм
> для ленивых, ничего в разметке непонимающих слабаков
И в чём они не правы?
> по линуксовым уйма статей, с разной степенью углубленности
... достоверности, актуальности и применимости.
> по линуксовым уйма статей
Наверное, именно поэтому 90% из них советуют обязательно ставить лвм и в случае чего менять размеры разделов.
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|1.37, Аноним (37), 14:12, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Важный вопрос, какая из бздей подходит для десктопа? Хочу попробовать что нибудь новое, и может как лет 20 назад ощутить этот бриз свободы.
Где меньше всего гемора с дровами и софт есть в достатке? Линукс уже настолько стабилен что просто скучен, все там работает, все там есть.
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|3.44, BorichL (ok), 15:06, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чего NetBSD не? Вполне себе для десктопа подходит не хуже OpenBSD :-)
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|2.49, Аноним (46), 15:44, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Любая подходит. Вопрос в продолжительности работы напильником после установки. По моим ощущениям, лучше всего без дополнительного допиливания работает OpenBSD - в ней уж если что-то поддерживается, то оно будет работать сразу как надо. Но если что-то не поддерживается - то чаще всего это исправить никак. Кстати, OpenBSD это единственная из BSD-систем, в которой реализован "спящий режим" ака hibernate. Фряха и нетка на диск засыпать не умеют в принципе.
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|1.41, Krtek (?), 14:48, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Линукс уже настолько стабилен что
при загрузке иксов ядро падает в kernel panic из-за отломанного драйвера, который ранее работал.
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|2.58, Горящая вата (?), 16:15, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Эта система не предназначена для загрузки иксов. БСД это не про десктоп вообще. Это про удалённый доступ через ssh.
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|3.84, Аноним (38), 18:54, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> Линукс уже настолько стабилен что
>> при загрузке иксов ядро падает в kernel panic
> Эта система не предназначена для загрузки иксов. БСД это не про десктоп
Линукс падает, но виновата опять БСД? Или что сказать-то хотел?
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|2.61, крокодил мимо.. (-), 16:33, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Всё так же hyper threading отключен?
по умолчанию - да (и правильно тут всё сделано)..
включение (или внести в /etc/sysctl.conf):
# sysctl hw.smt=1
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|Часть нити удалена модератором
|3.68, Коллцентр Днепр (?), 17:29, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> и правильно тут всё сделано
Если на core2duo сидишь, то наверное, ведь у вас скpeпные правocлавные победoбeсные два ядра два гига и никакого ht.
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|4.70, Аноним (38), 17:34, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Если на core2duo сидишь, то наверное, ведь у вас скpeпные правocлавные победoбeсные
> два ядра два гига и никакого ht.
А если P4?
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|5.78, Коллцентр Днепр (?), 18:38, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тогда тебе нужно сменить род деятельности, раз не можешь позволить себе что-то более производительное и современное
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|6.81, Аноним (38), 18:48, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Тогда тебе нужно сменить род деятельности, раз не можешь позволить себе что-то
Т.е. очередной опеннетный кексперд не в курсе, что HT появился в P4 ...
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|3.73, Аноним (73), 18:15, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>обрезали производительность в 2 раза
Да вот в том-то и дело, что не в 2. Гипертрединг работает только тогда, когда код над этим гипертредингом один и тот же и примерно рядом ходит. Компилятор с ффмпегом поднимет, а разноплановые задачи уже нет. И планировщики этот момент учитывают.
Поэтому интел и впихивает настоящие e-ядра вместо тредов. Когда-нибудь кому-то из интела с амд дойдёт заново идея о том, что хорошо бы ядра не раздувать, а делать меньше и мы увидим новый Xeon Phi (и лучше бы уже на на 50, а на 200 ядер), возможно, на нём же поднимем лес моделей LLM.
А до тех пор придётся затариваться видеокартами по конской цене.
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|4.79, Коллцентр Днепр (?), 18:39, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> что не в 2
Может быть и в 2.5. Согласен.
И речь про современное железо, а не про твой некро пентиум 4
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|5.86, Злюка (?), 20:33, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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*** Linux kernel build benchmark ***
CPU: AMD Ryzen 5 5600G
6 cores (HT OFF), TurboBoost OFF
real 5m4.464s (305s) - 33%
user 24m22.565s
sys 3m28.515s
12 cores, TurboBoost OFF
real 3m49.655s (230s) - 11%
user 35m32.918s
sys 4m36.721s
12 cores, TurboBoost ON
real 3m24.916s (205s) = 100%
user 32m10.384s
sys 4m12.333s
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