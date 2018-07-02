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Релиз OpenBSD 7.7

28.04.2025 10:33

Представлен выпуск свободной UNIX-подобной операционной системы OpenBSD 7.7. Проект OpenBSD был основан Тэо де Раадтом (Theo de Raadt) в 1995 году после конфликта с разработчиками NetBSD, в результате которого для Тэо был закрыт доступ к CVS репозиторию NetBSD. После этого Тэо де Раадт с группой единомышленников создал на базе дерева исходных текстов NetBSD новую открытую операционную систему, главными целями развития которой стали переносимость (поддерживается 13 аппаратных платформ), стандартизация, корректная работа, проактивная безопасность и интегрированные криптографические средства. Размер полного установочного ISO-образа базовой системы OpenBSD 7.7 составляет 746 МБ.

Кроме непосредственно операционной системы, проект OpenBSD известен своими компонентами, которые получили распространение в других системах и зарекомендовали себя как одни из наиболее безопасных и качественных решений. Среди них: LibreSSL (форк OpenSSL), OpenSSH, пакетный фильтр PF, демоны маршрутизации OpenBGPD и OpenOSPFD, NTP-сервер OpenNTPD, почтовый сервер OpenSMTPD, мультиплексор текстового терминала (аналог GNU screen) tmux, демон identd с реализацией протокола IDENT, BSDL-альтернатива пакету GNU groff - mandoc, протокол для организации отказоустойчивых систем CARP (Common Address Redundancy Protocol), легковесный http-сервер, утилита синхронизации файлов OpenRSYNC.

Основные изменения:

  • Реализация фреймворка drm (Direct Rendering Manager) синхронизирована с ядром Linux 6.12.21 (в прошлом выпуске - 6.6.52). В драйвере inteldrm реализована поддержка GPU, применяемого в процессорах Intel на базе микроархитектуры Arrow Lake. В драйвер amdgpu добавлена поддержка GPU Ryzen AI 300 (Strix Point, Strix Halo, Krackan Point) и Radeon RX 9070 (Navi 48).
  • В порте для архитектуры ARM64 реализована поддержка набора векторных инструкций SVE (Scalable Vector Extension). На системах с ARM-чипами Apple M1 обеспечено выставление состояний энергопотребления. В механизме маппинга физических страницы памяти (pmap, physical mapping) оптимизированы операции сброса буфера ассоциативной трансляции (TLB), что примерно на 5% ускорило выполнение теста по сборке ядра. На оборудовании с поддержкой шифра QARMA3 для защиты пространства пользователя включена аутентификация указателей (PAC, Pointer Authentication Code).
  • На системах x86_64 для гостевых систем, выполняемых при помощи QEMU, реализована поддержка механизма AMD SEV (Secure Encrypted Virtualization), применяемого в системах виртуализации для защиты виртуальных машин от вмешательства со стороны гипервизора или администратора хост-системы. В драйвер psp, используемый для настройки и запуска гостевых систем с включением AMD SEV, добавлена команда для загрузки прошивки в чип.
  • На системах x86_64 добавлена возможность выделения для DMA областей памяти размером больше 4 ГБ.
  • Улучшена поддержка архитектур RISC-V, Sparc64, HPPA, i386 и Powerpc64.
  • Улучшена обработка ситуаций нехватки памяти в системе (OOM).
  • В механизм трассировки ptrace добавлены возможности, позволяющие выставлять в отладчике gdb точки останова в многопоточных процессах. Добавлены команды для чтения и записи области, в которую в отслеживаемом процессе сохраняется состояние процессора при использовании инструкции XSAVE.
  • В сценариях на языке BT (BPFtrace или Bug Tracing), применяемых в системе трассировки btrace, добавлена поддержка многострочных конструкций. В утилиту btrace добавлены дополнительные профили и именования временных интервалов (hz, us, ms, s).
  • Добавлен sysctl-параметр kern.audio.kbdcontrol, при выставлении которого в 0 мультимедийные клавиши управления громкостью на клавиатуре будут обрабатываться как обычные клавиши.
  • Улучшена обработка сбоев и расширены проверки при переходе в спящий и ждущий режимы.
  • Переработан код для остановки процессов при поступлении сигнала, что решило проблемы с остановкой многопоточных процессов, проявлявшиеся в таких пакетах, как golang и mpv.
  • Усовершенствована поддержка многопроцессорных систем (SMP). Обеспечена параллельная работа таймеров ввода и вывода TCP, а системные вызовы send() и recv() переведены на использование общей блокировки. Несколько пользовательских потоков теперь могут параллельно работать с разными сокетами, а вывод TCP больше не блокирует обработку IP-пакетов.

    Избавлены от глобальной блокировки системные вызовы open, openat, ptsignal, psignal и prsignal, а также sysctl kern.timeout_stats, kern.allowkmem, kern.video.record, net.inet.gre.allow, net.inet.gre.wccp, kern.global_ptrace, kern.wxabort, kern.malloc.kmemstat. Переведены в разряд mp-safe драйверы psp, wsmouse и wstpad, а также структура video_filtops.

  • В гипервизоре VMM реализована возможность использования acpipci для прикрепления PCI-шин.
  • Предоставлена возможность определения альтернативной политики с настройками производительности (perfpolicy), применяемой при работе системы от аккумулятора.
  • В команду sysctl добавлена опция "-f file" для загрузки разом всех настроек из файла. В rc-скриптах новая опция применена для загрузки sysctl.conf целиком, вместо построчного разбора.
  • В команде pkg_add реализован вызов ldconfig, если в результате установки новых пакетов изменился список разделяемых библиотек.
  • Добавлена поддержка нового оборудования. Улучшена поддержка SoC MediaTek и Qualcomm Snapdragon (включая X Elite). Улучшена поддержка устройств Samsung Galaxy Book4 Edge, ThinkPad T14 Gen 5, Vivobook, ThinkPad X1 Nano Gen 2, ThinkPad X13 и различных Chromebook. Добавлен драйвер ice для Intel E810 Ethernet 1Gb/10Gb/25Gb/50Gb/100Gb и драйвер ixv для виртуальных функций Intel Ethernet 82598EB, 82559 и X540. Продолжена работа по выносу выполнения сетевых операций на сторону сетевых карт.
  • В sysupgrade реализован режим для offline-обновления систем с использованием пакетов, сохранённых в локальной ФС.
  • В утилиту fw_update добавлена возможность загрузки (не установки) прошивок под обычным пользователем без прав root. Добавлен флаг "-l" для вывода списка драйверов и файлов.
  • Для процесса sshd-auth включена защита от эксплуатации уязвимостей, основанная на случайной перекомпоновке исполняемого файла при каждой загрузке системы (relink). Перекомпоновка позволяет сделать малопредсказуемым смещения функций, что затруднит создание эксплоитов, использующих методы возвратно-ориентированного программирования.
  • Обеспечена изоляция процесса mountd с использованием системного вызова unveil.
  • В сетевом стеке реализована поддержка сокетов AF_FRAME и семейства протоколов IFT_ETHER, позволяющих приложениям отправлять и принимать Ethernet-кадры. Для исходящих пакетов UDP и TCP задействован новый метод хэширования, позволивший оптимизировать распределения трафика по очередям и заметно (~20%) ускорить отправку UDP для IPv4/IPv6 и TCP для IPv6. Для устройства tun реализован ioctl TUNSCAP и оптимизировано взаимодействие между ядром и пространством пользователя. Реализован отдельный для каждого потока кэш маршрутизации. В драйвере vio включён режим multiqueue.
  • В утилите pfctl для сетевых интерфейсов и очередей разрешено определение пропускной способности, превышающей 4Gbit.
  • В iked, реализации протокола IKEv2 для IPsec, добавлена опция "natt" для принудительного использования nat-t.
  • В relayd, фоновом процессе для перенаправления и балансировки запросов, реализована поддержка клиентских TLS-сертификатов.
  • Инструмент измерения сетевой производительности tcpbench добавлена поддержка TLS.
  • В bgpd реализована поддержка RFC 8654 (BGP Extended Message), RFC 8538 (BGP Notification Message), по умолчанию активирована опция "reject as-set", обеспечено кэширование Adj-RIB-Out.
  • В LibreSSL 4.1.0 добавлена экспериментальная поддержка архитектуры loongarch64, предложены новые ассемблерные реализации алгоритмов SHA-1, SHA-256 и SHA-512 для архитектуры amd64 (задействована инструкция SHA-NI), новые ассемблерные реализации SHA-256 и SHA-512 для Aarch64 (задействовано расширение CE), упрощена реализация MD5 для amd64, обеспечено кэширование списка отозванных сертификатов (CRLs), из BoringSSL перенесена реализация ML-KEM 768 и 1024.
  • Обновлён OpenSSH. Список изменений можно посмотреть в анонсе OpenSSH 10 (удалена поддержка цифровых подписей DSA, операции аутентификации выделены в отдельный процесс sshd-auth, по умолчанию задействован гибридный алгоритм обмена ключами "mlkem768x25519-sha256").
  • Число портов для архитектуры AMD64 составило 12593 (было 12312), для aarch64 - 12446 (было 12148), для i386 - 10429 (было 10534). Среди версий приложений в портах:
    • Asterisk 16.30.1, 18.26.1, 20.13.0 and 22.3.0
    • Audacity 3.7.3
    • CMake 3.31.6
    • Chromium 135.0.7049.52
    • Emacs 30.1
    • FFmpeg 6.1.2
    • GCC 8.4.0 и 11.2.0
    • GNOME 47
    • Go 1.24.1
    • JDK 8u442, 11.0.26, 17.0.14 и 21.0.6
    • KDE Gears 24.12.3
    • KDE Frameworks 6.12.0
    • KDE Plasma 6.3.3
    • Krita 5.2.9
    • LLVM/Clang 13.0.0, 16.0.6, 18.1.8, 19.1.7
    • LibreOffice 25.2.1.2
    • Lua 5.1.5, 5.2.4, 5.3.6, 5.4.7
    • MariaDB 11.4.5
    • Mono 6.12.0.199
    • Mozilla Firefox 137.0 и ESR 128.9.0
    • Mozilla Thunderbird 128.9.0
    • Mutt 2.2.14 и NeoMutt 20250113
    • Node.js 22.14.0
    • OpenLDAP 2.6.9
    • PHP 8.2.28, 8.3.19 и 8.4.5
    • Postfix 3.10.1
    • PostgreSQL 17.4
    • Python 2.7.18 и 3.12.9
    • Qt 5.15.16 (+ патчи от проекта KDE) и 6.8.2
    • Ruby 3.2.8, 3.3.7, 3.4.2
    • Rust 1.86.0
    • SQLite 3.49.1
    • Shotcut 25.01.25
    • Sudo 1.9.16p1
    • Suricata 7.0.7
    • Tcl/Tk 8.5.19 и 8.6.16
    • Vim 9.1.1265 и Neovim 0.10.4
    • Xfce 4.20.0
  • Обновлены компоненты от сторонних разработчиков, входящие в состав OpenBSD 7.7:
    • Графический стек Xenocara на базе X.Org 7.7 с xserver 21.1.16 + патчи, freetype 2.13.3, fontconfig 2.15.0, Mesa 23.3.6, xterm 395, xkeyboard-config 2.20, fonttosfnt 1.2.4.
    • LLVM/Clang 16.0.6 (+ патчи)
    • GCC 4.2.1 (+ патчи) and 3.3.6 (+ патчи)
    • Perl 5.40.1 (+ патчи)
    • NSD 4.9.1
    • Unbound 1.22.0
    • Ncurses 6.4
    • Binutils 2.17 (+ патчи)
    • Gdb 6.3 (+ патчи)
    • Awk 20250116
    • Expat 2.7.1
    • zlib 1.3.1 (+ патчи)


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Выпуск OpenBSD 7.6
  3. OpenNews: В состав macOS включён openrsync от проекта OpenBSD
  4. OpenNews: MinC - похожее на Cygwin окружение для Windows с утилитами из OpenBSD
  5. OpenNews: Проект OpenBSD охватил изменениями всю отделившуюся от NetBSD кодовую базу
  6. OpenNews: В OpenBSD добавлена поддержка VA-API для аппаратного ускорения декодирования видео
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63148-openbsd
Ключевые слова: openbsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.3, eugener (ok), 11:11, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Несколько пользовательских потоков теперь могут параллельно работать с разными сокетами
    > Избавлены от глобальной блокировки системные вызовы open

    😯
    Этого не было, получается?

    А на других BSD (например фря) тоже были (или есть) такие ограничения?

     
     
  • 2.24, Минона (ok), 12:37, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >> Несколько пользовательских потоков теперь могут параллельно работать с разными сокетами
    >> Избавлены от глобальной блокировки системные вызовы open
    > 😯
    > Этого не было, получается?
    > А на других BSD (например фря) тоже были (или есть) такие ограничения?

    Из FreeBSD давным-давно глобальная блокировка выпилена.

     
     
  • 3.59, Горящая вата (?), 16:18, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > давным-давно

    Насколько давно? А то года 3 назад ставил фряху на ноутбук с pentium iii и там что-то ругалось на giant lock, типа низзя так, но я попробую.

     
     
  • 4.67, ant2 (?), 17:26, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На kbd и mouse. Это не страшно.
     

  • 1.4, 12yoexpert (ok), 11:15, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    почти влазит на cd
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:10, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    800 MB диски не редкость.
     
     
  • 3.50, pkdr (ok), 15:48, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Редкость.
    Даже в качестве подставок под чашки CD диски подчистую продули DVD лет 10-15 назад. Ну а сейчас они под чашками только у ценителей древних технологий остались.
     
     
  • 4.52, Аноним (19), 16:02, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо, в своё время были не редкостью. Сейчас, конечно, диски это легаси, нужды в таких извратах нет. Но при желании найти можно.
    Вот 900 МБ — это действительно редкость.
     
  • 3.57, Горящая вата (?), 16:13, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 800 MB диски не редкость

    Лет 20 назад может быть. Сегодня даже DVD болванку хрен найдёшь. Недавно надо было, так пришлось идти на барахолку, потому что новьё продаётся только партиями по 100 штук и втридорога.

     

  • 1.6, Жироватт (ok), 11:21, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Песню новую добавили? Это важнее всего списка изменений
     
     
  • 2.18, крокодил мимо.. (-), 12:06, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Песню новую добавили? Это важнее всего списка изменений

    сейчас времена суровые, не до песен..
    http://www.openbsd.org/lyrics.html
    зато картинки красивые..
    http://www.openbsd.org/artwork.html

     

  • 1.8, Аноним (8), 11:25, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кстати, что там с поддержкой Wayland? Что делать, если хочу поставить KDE на сабж?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:38, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как обычно. Про кеды не знаю, но всякие хайперленды и лабвц спокойно встают и работают. Думаю с квин-ом так же не будет проблем, но разработчики кед умеют удивлять
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 12:17, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не совсем "как обычно". libevdev-openbsd и libinput-openbsd пока еще слишком малофункциональные заглушки, так что, например, обо всяких там жестах тачпада и тонких настройках устройств ввода можно забыть.

    Сборка Firefox под OpenBSD все еще не умеет полноценно в MOZ_ENABLE_WAYLAND=1, так что только софтверный рендеринг, только хардкор.

     
     
  • 4.32, крокодил мимо.. (-), 13:14, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Сборка Firefox под OpenBSD все еще не умеет полноценно в MOZ_ENABLE_WAYLAND=1, так
    > что только софтверный рендеринг, только хардкор.

    вообще-то нет.. для (поддерживаемых) intel/amd отрисовка и показ видео - аппаратно через gpu..

    по кодекам (для Intel UHD Graphics Xe):

    Codec Name Software Decoding Hardware Decoding
    H264 Supported Supported
    VP9 Supported Supported
    VP8 Supported Supported
    AV1 Supported Supported
    HEVC Supported Supported
    AAC Supported Unsupported
    MP3 Supported Unsupported
    Opus Supported Unsupported
    Vorbis Supported Unsupported
    FLAC Supported Unsupported
    Wave Supported Unsupported

     
     
  • 5.46, Аноним (46), 15:29, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Справедливо для Xenocara. Но запусти Firefox в wayland и увидишь в about:support лишь скромное "Webrender (software)".

    Даже в скрипте /usr/local/bin/startsway.sh (поставляется с пакетом sway) закомментировано задание переменной MOZ_ENABLE_WAYLAND=1 с пометкой "don't work yet".

     
  • 2.12, Аноним (12), 11:47, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С KDE будут проблемы. Ставьте Xfce.
     
     
  • 3.13, Аноним (8), 11:53, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело в том, что хочу поставить и Xfce и KDE и всё остальное.
     
     
  • 4.20, Аноним (19), 12:11, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Я буду устанавливать сейчас все DE!
     
     
  • 5.21, Аноним (12), 12:17, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я буду только Xfce. Потому что попробовал все и остановился на ней. Для работы приемлемо.
     
  • 3.14, Аноним (14), 11:55, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Wayland
    >Xfce
     
     
  • 4.23, Аноним (12), 12:19, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, ваш намек понятен. Совместимость пока отстает. Но полезные фичи уже убирают. Теперь размеры меню нельзя мышкой настраивать. А было так прекрасно - как в Windows 10.
     

  • 1.16, крокодил мимо.. (-), 12:01, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    после апгрейда, особенно если что-то собираете сами, обязательно:

    # pkg_check -Fnvv > ~/pkg_check_results

    внимательно просмотрите результаты, удалив лишнее (библиотеки, как минимум)..

    что успел заметить:
    - дефолт компиляторов стал более строгим (и вывод теперь в цвете (ansi-color) для базового cc/c++).. CFLAGS/CXXFLAGS, возможно, придётся править (или исправлять код)..
    - установка/апгрейд для (многих) ноутов/сборок добавляет запись в UEFI-boot (это делает installboot), т.е. для мультизагрузки/дуалбута с современными windows не надо пинать refind или носить с собой флешку с miniroot..
    - после апгрейда удалить и поставить заново firefox, т.к. в 7.6 он 137.0.2, а в текущей 7.7 - 137.0 (апдейт чуть задерживается из-за релиза)..
    - как обычно, при апе мажорной версии у postgre, самое безопасное - дамп/рестор..

    всем удачи, релиз, субъективно, очень хороший..

     
     
  • 2.17, Аноним (22), 12:05, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С Thunderbird такая же история - тоже нужно удалить и поставить заново.
     
  • 2.34, крокодил мимо.. (-), 13:21, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > # pkg_check -Fnvv > ~/pkg_check_results

    и не забыть про:

    # pkg_delete -as  # сперва посмотреть
    # pkg_delete -a   # потом удалить всё, что осталось от пакетов предыдущей версии

    плюс вручную вычистить остатки "локальных" установок (pip3/pipx) и т.п. и т.д..

     

  • 1.26, Ананимус (?), 12:45, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В команду sysctl добавлена опция "-f file" для загрузки разом всех настроек из файла. В rc-скриптах новая опция применена для загрузки sysctl.conf целиком, вместо построчного разбора.

    Я до сих пор помню как в рассылке орали что это не нужно и тупые лялексоиды не понимаю как пользоваться sysctl. LMAO.

     
     
  • 2.27, Аноним (27), 12:48, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да бесполезная фигня. /etc/rc.d/sysctl restart хватает за глаза
     
     
  • 3.28, Ананимус (?), 12:49, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да бесполезная фигня. /etc/rc.d/sysctl restart хватает за глаза

    Да-да, вот там такое же писали.

     

  • 1.29, Аноним (29), 12:54, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Улучшена обработка ситуаций нехватки памяти в системе (OOM).

    Интересно и как? Тоже убивает случайные процессы как в линуксе?

     
     
  • 2.47, Аноним (47), 15:34, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интересно и как?

    кредит в банке на имя админа оформляет и покупает доп. память :)

     

  • 1.35, Аноним (35), 13:21, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В своё время хотел было установить на попробовать OpenBSD, но никто из опенбздюк... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.38, Аноним (38), 14:13, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > никто из опенбздюков, которые якобы являлись продвинутыми пользователями этой системы, не смогли мне хоть как-то внятно объяснить

    Ух, злобные бздюки опять не захотели тратить время на очередного тролл^W эталона пингвинячьей вежливости!

    > В своё время хотел было установить на попробовать OpenBSD
    > ...
    > просто очередных нетакусей, для которых нет никакой объективной надобности использовать
    > именно OpenBSD, а использовать Arch или даже Gentoo уже недостаточно илитарно.

    Гхм, т.е. "объективной надобности" в установке не было, но "это другое!".
    Обожаю опеннетных комментаторов.

     
  • 2.40, крокодил мимо.. (?), 14:38, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, дефолтная авторазбивка во многих случаях вызывает нарекания но тут всё... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.62, Аноним (35), 16:47, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо вам, добрый человек, за подробное описание Правда большая часть нужног... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.71, крокодил мимо.. (-), 17:45, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Правда большая часть нужного мне всё равно осталась непонятной.

    из-за крайнего субъективизма и отличий в привычках и использовании системы давать какие-то рекомендации - дело неблагодарное..

    попробуйте найти:
    (IT Mastery) Michael  W. Lucas - OpenBSD Mastery Filesystems - Tilted Windmill Press (2023)

    есть на трекерах и точно на "генезисе" (заплатить сейчас.. гхм.. нувыпонели).. в любом случае "финальный" вариант разметки оформится как-бы "сам собой" после использования по назначеннию.. как вариант - попробовать в виртуалке, на одном diskllabel (sd0.a /), посмотреть на установленный софт (/usr/local) и работающие сервисы (/var), оценить нужды /tmp.. если говорить про "daily regular usage", то /home нужен однозначно (иначе где хранить торренты, видео, аудио и фотки котиков в hd ?!!)..

    в качестве swap в OpenBSD может быть использован файл, а не отдельный disklabel.. но.. в случае паники ядра (хоть и маловероятном) лучше иметь отдельный раздел/disklabel равный ram или чуть более - исключительно как подушка безопасности..

     
  • 2.43, Аноним (29), 15:04, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 3.48, крокодил мимо.. (-), 15:38, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.66, Аноним (38), 17:10, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.85, Аноним (85), 20:23, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > никто из опенбздюков [...] не смогли мне хоть как-то внятно объяснить
    > отмазываясь, что авторазметка и так норм
    > для ленивых, ничего в разметке непонимающих слабаков

    И в чём они не правы?

    > по линуксовым уйма статей, с разной степенью углубленности

    ... достоверности, актуальности и применимости.

    > по линуксовым уйма статей

    Наверное, именно поэтому 90% из них советуют обязательно ставить лвм и в случае чего менять размеры разделов.

     

  • 1.37, Аноним (37), 14:12, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Важный вопрос, какая из бздей подходит для десктопа? Хочу попробовать что нибудь новое, и может как лет 20 назад ощутить этот бриз свободы.
    Где меньше всего гемора с дровами и софт есть в достатке? Линукс уже настолько стабилен что просто скучен, все там работает, все там есть.
     
     
  • 2.39, Vasian (?), 14:31, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    {Free,Open}BSD.
     
     
  • 3.44, BorichL (ok), 15:06, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего NetBSD не?  Вполне себе для десктопа подходит не хуже OpenBSD  :-)
     
  • 2.49, Аноним (46), 15:44, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любая подходит. Вопрос в продолжительности работы напильником после установки. По моим ощущениям, лучше всего без дополнительного допиливания работает OpenBSD - в ней уж если что-то поддерживается, то оно будет работать сразу как надо. Но если что-то не поддерживается - то чаще всего это исправить никак. Кстати, OpenBSD это единственная из BSD-систем, в которой реализован "спящий режим" ака hibernate. Фряха и нетка на диск засыпать не умеют в принципе.
     
  • 2.56, Горящая вата (?), 16:12, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.69, ant2 (?), 17:30, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подозреваю что GhostBSD.
     
  • 2.83, Аноним (-), 18:53, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.41, Krtek (?), 14:48, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Линукс уже настолько стабилен что

    при загрузке иксов ядро падает в kernel panic из-за отломанного драйвера, который ранее работал.

     
     
  • 2.58, Горящая вата (?), 16:15, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Эта система не предназначена для загрузки иксов. БСД это не про десктоп вообще. Это про удалённый доступ через ssh.
     
     
  • 3.84, Аноним (38), 18:54, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> Линукс уже настолько стабилен что
    >> при загрузке иксов ядро падает в kernel panic
    > Эта система не предназначена для загрузки иксов. БСД это не про десктоп

    Линукс падает, но виновата опять БСД? Или что сказать-то хотел?

     

  • 1.42, Аноним (42), 14:53, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На ноутах выжирается быстро батарея, что-то там не так.
     
  • 1.45, Аноним (-), 15:10, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.55, Горящая вата (?), 16:12, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Всё так же hyper threading отключен?
     
     
  • 2.61, крокодил мимо.. (-), 16:33, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Всё так же hyper threading отключен?

    по умолчанию - да (и правильно тут всё сделано)..
    включение (или внести в /etc/sysctl.conf):
    # sysctl hw.smt=1

     
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 5.77, Коллцентр Днепр (?), 18:37, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > аж до 30%

    Но то что это было во времена четвертого пентиума ты конечно же не обратил внимания

     
  • 3.68, Коллцентр Днепр (?), 17:29, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и правильно тут всё сделано

    Если на core2duo сидишь, то наверное, ведь у вас скpeпные правocлавные победoбeсные два ядра два гига и никакого ht.

     
     
  • 4.70, Аноним (38), 17:34, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Если на core2duo сидишь, то наверное, ведь у вас скpeпные правocлавные победoбeсные
    > два ядра два гига и никакого ht.

    А если P4?


     
     
  • 5.78, Коллцентр Днепр (?), 18:38, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда тебе нужно сменить род деятельности, раз не можешь позволить себе что-то более производительное и современное
     
     
  • 6.81, Аноним (38), 18:48, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тогда тебе нужно сменить род деятельности, раз не можешь позволить себе что-то

    Т.е. очередной опеннетный кексперд не в курсе, что HT появился в P4 ...


     
  • 3.73, Аноним (73), 18:15, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >обрезали производительность в 2 раза

    Да вот в том-то и дело, что не в 2. Гипертрединг работает только тогда, когда код над этим гипертредингом один и тот же и примерно рядом ходит. Компилятор с ффмпегом поднимет, а разноплановые задачи уже нет. И планировщики этот момент учитывают.

    Поэтому интел и впихивает настоящие e-ядра вместо тредов. Когда-нибудь кому-то из интела с амд дойдёт заново идея о том, что хорошо бы ядра не раздувать, а делать меньше и мы увидим новый Xeon Phi (и лучше бы уже на на 50, а на 200 ядер), возможно, на нём же поднимем лес моделей LLM.

    А до тех пор придётся затариваться видеокартами по конской цене.

     
     
  • 4.75, крокодил мимо.. (-), 18:26, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 4.79, Коллцентр Днепр (?), 18:39, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > что не в 2

    Может быть и в 2.5. Согласен.
    И речь про современное железо, а не про твой некро пентиум 4

     
     
  • 5.82, Аноним (38), 18:50, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.86, Злюка (?), 20:33, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *** Linux kernel build benchmark ***

    CPU: AMD Ryzen 5 5600G

    6 cores (HT OFF), TurboBoost OFF
    real    5m4.464s (305s)     - 33%
    user    24m22.565s
    sys     3m28.515s

    12 cores, TurboBoost OFF
    real    3m49.655s (230s)    - 11%
    user    35m32.918s
    sys     4m36.721s

    12 cores, TurboBoost ON
    real    3m24.916s (205s)    = 100%
    user    32m10.384s
    sys     4m12.333s

     

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